Autoritățile din Australia intenționează să răscumpere armele de la populație după atacul de la Sydney
SafeNews, 19 decembrie 2025 12:10
Guvernul Australiei, ca răspuns la atacul de pe plaja Bondi va lansa un program național de răscumpărare a armelor de la populație, a anunțat prim-ministrul Anthony Albanese. Programul va prevedea răscumpărarea armelor excesive, recent interzise și ilegale. Potrivit lui Albanese, această campanie va fi cea mai mare din 1996, când guvernul lui John Howard a
• • •
Acum 10 minute
12:20
Bucurie la Moscova, după ce liderii UE n-au reușit să ajungă la un acord privind activele rusești. Kirill Dmitriev: „Eșuata Ursula” # SafeNews
Înalții oficiali de la Moscova s-au bucurat după ce liderii UE nu au reușit să ajungă la un acord privind utilizarea activelor înghețate ale Rusiei pentru a finanța un împrumut masiv către Ucraina, notează Politico. Cei 27 de lideri ai blocului s-au reunit joi și au dezbătut propunerea președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen,
Acum 30 minute
12:10
Ședința Consiliului Municipal Chișinău din 19 decembrie 2025.
12:10
Autoritățile din Australia intenționează să răscumpere armele de la populație după atacul de la Sydney # SafeNews
Guvernul Australiei, ca răspuns la atacul de pe plaja Bondi va lansa un program național de răscumpărare a armelor de la populație, a anunțat prim-ministrul Anthony Albanese. Programul va prevedea răscumpărarea armelor excesive, recent interzise și ilegale. Potrivit lui Albanese, această campanie va fi cea mai mare din 1996, când guvernul lui John Howard a
12:00
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat, pe 19 decembrie 2025, o sentință de condamnare pe numele lui Andrei Galațchi, fost candidat la funcția de primar al orașului Cricova la alegerile din 2023, într-un dosar ce vizează finanțarea partidului politic „Șansa" din surse interzise de lege, în proporții mari. Potrivit instanței, Andrei Galațchi a comis faptele
Acum o oră
11:50
Macron vrea să vorbească cu Putin: „Avem interesul să găsim un cadru pentru a ne reangaja în mod corespunzător în această discuție” # SafeNews
Președintele Emmanuel Macron a declarat vineri, 19 decembrie, că va fi „din nou util" să discute cu omologul său rus, Vladimir Putin, în urma eforturilor actuale ale SUA de a pune capăt războiului din Ucraina. „Cred că va fi din nou util să vorbesc cu Vladimir Putin", a declarat el presei la finalul unui summit la Bruxelles
11:30
Energocom a efectuat prima tranzacție pe Piața pe Parcursul Zilei (PPZ), administrată de Operatorul Pieței de Energie Electrică din Moldova (OPEM), la scurt timp după lansarea oficială a acesteia. Potrivit Energocom, tranzacția confirmă funcționalitatea noii piețe și eficiența acesteia în optimizarea mecanismelor de achiziție a energiei. Energocom a achiziționat simbolic 1 MWh de energie electrică
Acum 4 ore
10:20
Controale la toate băncile: CNPF verifică dobânzile la credite și contractele cu clienții # SafeNews
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a inițiat controale tematice extinse la toate băncile din Republica Moldova, precum și la prestatorii de servicii de plată nebancari, pentru a verifica respectarea legislației privind protecția consumatorilor de servicii financiare, scrie bani.md. Decizia a fost aprobată în ședința Consiliului de Administrație al CNPF din 16 decembrie 2025 și
10:20
Prima judecătoare condamnată pentru corupție, de 11 ani în căutare internațională. Avocata din dosar – reținută la opt ani de la pronunțarea sentinței, la Gara Feroviară din Chișinău # SafeNews
La peste 11 ani de la condamnarea definitivă pentru corupție, fosta judecătoare a Judecătoriei Criuleni, Elena Roibu, este în continuare căutată internațional, fără ca autoritățile să cunoască locul aflării acesteia. În același dosar, avocata Tatiana Mostovoi-Filimancov, dispărută și ea înainte de pronunțarea sentinței, a fost reținută în 2022 și încarcerată pentru executarea pedepsei. Elena Roibu
10:00
Marinari-spioni se urcă pe flota fantomă a Rusiei chiar când navele ies din port. Sarcina lor e legata de război # SafeNews
Cadre rusești care au legături cu serviciile militare și de securitate ale Moscovei au desfășurat activități de spionaj în apele europene, lucrând în secret pe nave care transportau petrol rusesc, au declarat pentru CNN surse din serviciile de informații occidentale și ucrainene. Din 2022, când a început invazia în Ucraina, Moscova a dezvoltat o „flotă fantomă" formată
10:00
Sute de angajați ai Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova" (CFM) urmează să fie trimiși în concediu tehnic forțat, în perioada 22 decembrie – 12 ianuarie. Potrivit directorului CFM, Sergiu Cotelnic, măsura este determinată de scăderea semnificativă a volumului transporturilor în sezonul rece. Angajații vizați sunt cei care nu sunt implicați direct în circulația
09:50
Patru indivizi, membri ai unui grup criminal organizat, au fost condamnați la ani grei de închisoare pentru cel puțin patru cazuri de escrocherie. Potrivit unui comunicat al Procuraturii, aceștia au fost implicați într-o serie de episoade de înșelăciune prin schema "ruda implicată în accident". Potrivit materialelor cauzei, cei patru bărbați contactau victimele prin intermediul unei
09:40
FOTO | Gavriliță a discutat cu ambasadoarea britanică despre consolidarea cooperării bilaterale # SafeNews
Consolidarea cooperării moldo-britanice, cu accent pe creșterea economică și modernizarea instituțiilor, a fost tema întrevederii dintre ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, și ambasadoarea Regatului Unit, Fern Horine. Discuțiile au vizat extinderea cooperării bilaterale, inclusiv în domeniul investițiilor și al schimburilor comerciale. Totodată, oficialii au abordat prioritățile Ministerului Finanțelor, precum dezvoltarea unui sistem fiscal predictibil, accelerarea digitalizării,
09:30
Mai multe loturi de produse alimentare de import, contaminate cu pesticide. Anunțul făcut de ANSA # SafeNews
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță, vineri, 19 decembrie 2025, despre blocarea și distrugerea mai multor loturi de produse alimentare de import. Este vorba de 7500 kg mărar, 7500 kg pătrunjel și 171,36 kg (4032 pliculețe a câte 42,5 gr.) de „Ceai negru", ,în contextul în care analizele de laborator au arătat niveluri periculoase
08:40
Guvernul pregătește un proiect de lege care prevede limitarea importurilor prin promovarea lanțurilor scurte de aprovizionare. Acesta este propus ca soluție alternativă la inițiativa PSRM privind obligativitatea ca 50% din produsele de pe rafturile magazinelor să fie autohtone. Ideea de a obliga comercianții cu amănuntul să păstreze pe rafturi cel puțin 50% din produsele naționale
08:40
În a doua zi a războiului, Kozak i-a spus lui Putin că este gata să fie arestat sau împușcat # SafeNews
Ziarul The New York Times, citând surse, a publicat un articol despre „ruptura" dintre fostul adjunct al șefului administrației prezidențiale, Dmitri Kozak, și Putin. Potrivit a trei persoane apropiate lui Kozak, în a doua zi a invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina, Putin i-a ordonat să ceară Ucrainei capitularea. Sursele ziarului susțin că
08:30
Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a declarat că a renunțat la un salariu lunar de aproximativ 90.000 de lei pe care îl avea în cadrul Organizației Națiunilor Unite pentru a accepta o funcție guvernamentală, remunerată cu aproape jumătate din această sumă. Potrivit Nataliei Plugaru, decizia a fost motivată de dorința de a contribui
Acum 6 ore
08:00
VIDEO | Scene violente la Bruxelles. Protestul la care s-au strâns mii de fermieri din Europa a degenerat în lupte de stradă în apropierea instituțiilor europene # SafeNews
Mii de fermieri din întreaga Europă au început joi după-amiază marșul lor prin Bruxelles pentru a protesta împotriva politicii agricole europene. La scurt timp după începerea demonstrației, aceasta a escaladat în violențe în apropierea Parlamentului European, transmite agenția Belga News. Manifestațiile coincid cu un summit de două zile al Consiliului European ce are loc la Bruxelles.
08:00
UE aprobă un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, dar fără a utiliza activele ruseşti # SafeNews
Liderii Uniunii Europene au ajuns la un acord pentru a acorda Ucrainei un împrumut de 90 de miliarde de euro, după ce nu au reuşit să se pună de acord asupra utilizării activelor ruseşti îngheţate, transmite BBC. Preşedintele Nicuşor Dan a explicat, vineri dimineaţă, soluţia agreată de liderii europeni pentru finanţarea Ucrainei, precizând că UE
07:50
Rușii au desfășurat racheta balistică Oreșnik, dotată cu capacitate nucleară, în Belarus. „Și este operațională” # SafeNews
Racheta balistică rusească cu capacitate nucleară Oreșnik este desfășurată și în Belarus începând de miercuri, a anunța președintele acestei țări, Aleksandr Lukașenko, în cadrul conferinței lui anuală de presă de la Minsk, informează agențiile AFP și EFE. „Oreșnik se află în Belarus de ieri. Și este operațională", a spus joi Lukașenko. Omologul și aliatul său
07:40
Kos: UE este gata să deschidă toate clusterele de aderare, însă Moldova mai are de muncit # SafeNews
Republica Moldova a înregistrat progrese rapide pe calea integrării europene, iar Uniunea Europeană este pregătită să deschidă oficial toate clusterele de negocieri. Totuși, în anul următor, Chișinăul are în față un volum considerabil de reforme, avertizează comisara europeană pentru extindere, Marta Kos. Într-o emisiune de la Pro TV, oficiala a declarat că liderii europeni sprijină
07:40
Compania lui Donald Trump intră în sectorul energetic printr-o fuziune de 6 miliarde dolari # SafeNews
Compania de social media a lui Donald Trump, Trump Media and Technology Group (TMTG), a anunțat un acord de fuziune cu TAE Technologies, o firmă specializată în energie de fuziune, într-o tranzacție evaluată la peste 6 miliarde de dolari, care marchează o extindere surprinzătoare dinspre social media spre sectorul energetic, scrie theguardian.com. Noua entitate își propune
07:30
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a inițiat verificarea averii fostei judecătoare de la Curtea de Apel Centru, Silvia Cecan, după ce aceasta a fost eliberată din funcție ca urmare a nepromovării vettingului. Controlul vizează informațiile publice potrivit cărora Comisia de Evaluare a Judecătorilor a confirmat că Cecan nu corespunde criteriilor de integritate. În cadrul analizei
07:30
Ion Creangă, șeful suspendat al Direcției Juridice a Parlamentului, a fost eliberat din funcție. Decizia nu are legătură cu dosarul de trădare de patrie, ci este cauzată de atingerea vârstei de pensionare, scrie tv8.md. Contactată de TV8, purtătoarea de cuvânt a Parlamentului, Liliana Anghel, a declarat că demisia a avut loc pe 11 decembrie 2025,
07:20
Despre război și pace: În doar câteva ore, Putin este așteptat să transmită un semnal major # SafeNews
Președintele rus Vladimir Putin va transmite probabil vineri un semnal important Statelor Unite și puterilor europene cu privire la dorința lui de pace sau de continuare a războiului din Ucraina, când va vorbi în cadrul unei conferințe-maraton de presă, de sfârșit de an, scrie Reuters. Rusia a invadat Ucraina în februarie 2022, după opt ani
07:20
Rutte spulberă speranțele Ucrainei de aderare la NATO, din cauza unui „element practic” semnalat de unele state membre # SafeNews
Șeful Alianței Nord-Atlantice, Mark Rutte, a exclus joi aderarea Ucrainei la NATO, din cauza opoziției unor aliați, dar a afirmat că garanțiile de securitate care se negociază pentru Kiev trebuie să fie atât de puternice încât o nouă agresiune din partea Rusiei să ducă la un răspuns „devastator", informează agenția spaniolă de presă EFE, citată
07:20
Uliana Bădărău a fost numită în funcția de membru al Curții de Conturi, pentru un termen de cinci ani, după ce Parlamentul a votat un proiect de hotărâre în acest sens cu susținerea a 58 de deputați. După adoptarea deciziei, aceasta a depus jurământul în plenul Legislativului. Candidatura Ulianei Bădărău a fost înaintată de președinta
07:10
Fundașul echipei ecuadoriene Barcelona, Mario Pineida, și soția sa au fost uciși în urma unui atac armat în apropierea unei măcelării din Ecuador. Informația a fost confirmată de serviciul de presă al clubului. Atacatorii au deschis focul asupra fotbalistului în vârstă de 33 de ani, a soției sale și, potrivit informațiilor preliminare, asupra mamei jucătorului.
07:10
Moratoriu de 12 luni pentru executarea silită a bunurilor fermierilor afectați de calamități # SafeNews
Parlamentul a aprobat ieri, în prima lectură, un proiect de lege care prevede instituirea unui moratoriu asupra urmăririi silite a bunurilor fermierilor afectați de calamitățile naturale din perioada 2024–2025. Moratoriul va fi instituit pentru o perioadă de 12 luni și se va aplica fermierilor micro și mici, fidejusorilor, membrilor gospodăriilor țărănești, precum și altor persoane
07:00
Vineri, 19 decembrie 2025, la ora 04:10, traversarea podului Maiaki-Udobnoe a fost suspendată, în urma unui nou atac cu drone. Poliția de Frontieră informează că în scopul asigurării siguranței cetățenilor, toate mijloac
07:00
Au votat pentru alți colegi! Vorbim despre Gabriela Cuneva, din Blocul „Alternativa”, care a votat pentru deputatul neafiliat Vasile Tarlev, dar și despre Vasile Costiuc, liderul fracțiunii „Democrația Acasă”, care a făcut același lucru în locul lui Alexandru Verșinin. Primul incident a avut loc în timpul votului pentru Proiectul de lege privind modificarea Codului urbanismului […] Articolul VIDEO | Moment neașteptat în Parlament: Doi deputați surprinși votând în locul colegilor apare prima dată în SafeNews.
07:00
Tabără mobilă pentru cetățeni ucraineni, amenajată de IGSU după atacurile asupra podului peste Nistru # SafeNews
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) în comun cu UNHCR, asigură cazarea cetățenilor ucraineni a căror deplasare spre Ucraina a fost limitată în urma bombardamentelor podului peste Nistru. În localitatea Palanca, o tabără mobilă a fost operaționalizată pentru acordarea sprijinului persoanelor care au ales să aștepte traversarea frontierei pe sensul de ieșire spre Ucraina, […] Articolul Tabără mobilă pentru cetățeni ucraineni, amenajată de IGSU după atacurile asupra podului peste Nistru apare prima dată în SafeNews.
06:50
VIDEO | Mai mulți morți după ce un avion s-a prăbușit în timpul aterizării, în Carolina de Nord # SafeNews
Un accident aviatic grav a avut loc joi pe Aeroportul Regional Statesville, în comitatul Iredell, Carolina de Nord, soldându-se cu mai multe victime, a confirmat biroul șerifului. Avionul, un Cessna C550, s-a prăbușit în jurul orei locale 10:15. Din primele informații, nu se știe câte persoane se aflau la bord și nici dacă există supraviețuitori. […] Articolul VIDEO | Mai mulți morți după ce un avion s-a prăbușit în timpul aterizării, în Carolina de Nord apare prima dată în SafeNews.
06:40
Parlamentul a creat o comisie specială pentru monitorizarea politicii de reintegrare a Republicii Moldova. Cine o va conduce # SafeNews
Parlamentul Republicii Moldova a votat joi constituirea unei Comisii parlamentare speciale care va monitoriza și va controla modul în care este realizată politica de reintegrare a țării. Din componența acesteia fac parte 11 deputați: șase din majoritatea parlamentară și cinci din opoziție. Comisia a fost creată la inițiativa unui grup de deputați ai Partidului Socialiștilor […] Articolul Parlamentul a creat o comisie specială pentru monitorizarea politicii de reintegrare a Republicii Moldova. Cine o va conduce apare prima dată în SafeNews.
06:30
Accesul la locuințe se deteriorează rapid în Uniunea Europeană, iar Portugalia a ajuns țara cu cele mai supraevaluate prețuri la proprietăți, potrivit unei evaluări recente a Comisiei Europene, citată de Euronews. Executivul european avertizează că prețurile locuințelor cresc mult mai repede decât veniturile populației, ceea ce face tot mai dificilă achiziția unei case. Comisia Europeană […] Articolul Criza locuințelor se adâncește în UE: țara cu cele mai supraevaluate prețuri la case apare prima dată în SafeNews.
Acum 8 ore
06:20
Vlad Filat și Vlad Plahotniuc, față în față la ședința de judecată în dosarul fraudei bancare # SafeNews
Liderul PLDM și fost prim-ministru, Vlad Filat, s-a prezentat joi, la ședința de judecată în dosarul fraudei bancare, în care este vizat fostul lider al PDM, Vlad Plahotniuc. Intrebat dacă îl va privi în ochi pe Plahotniuc, cum spunea anterior, președintele PLDM a zâmbit, precizând că are multe să-i spună, „dar nu cred că astăzi.” […] Articolul Vlad Filat și Vlad Plahotniuc, față în față la ședința de judecată în dosarul fraudei bancare apare prima dată în SafeNews.
06:10
O nouă platformă gratuită de streaming, lansată în luna mai 2025, le oferă utilizatorilor acces liber la mii de filme clasice și de epocă intrate în domeniul public. Intitulată Wikiflix, platforma permite vizionarea unor capodopere ale istoriei cinematografiei, precum „Nosferatu” (1922), „Metropolis” (1927) sau „Călătoria spre Lună” (1902), fără a fi necesară crearea unui cont. […] Articolul „Adio Netflix”. Platforma gratuită care vă permite să vizionați peste 4.200 de filme apare prima dată în SafeNews.
Acum 24 ore
20:10
Atac cu drone în apropiere de R. Moldova. O femeie a murit, iar cei trei copii ai săi au fost răniți # SafeNews
O femeie și-a pierdut viața joi, 18 decembrie, în urma unui atac cu drone care a vizat un pod de pe traseul Reni–Odesa, în momentul în care peste acesta trecea un autoturism. În mașină se aflau femeia și cei trei copii ai săi. Potrivit informațiilor furnizate de șeful Administrației Regionale Odesa, Oleg Kiper, mama a […] Articolul Atac cu drone în apropiere de R. Moldova. O femeie a murit, iar cei trei copii ai săi au fost răniți apare prima dată în SafeNews.
15:00
Au vrut să-l ia la întrebări, însă majoritatea parlamentară PAS nu a fost de acord. Vorbim despre fracțiunea PSRM care a propus ca ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari, să fie audiat în Parlament după ce Comisia de la Veneția a criticat proiectul de lege al guvernării privind fuziunea a două procuraturi specializate. Deputatul PSRM Pavel Voicu […] Articolul Parlamentul respinge solicitarea PSRM privind clarificări de la ministrul Justiției apare prima dată în SafeNews.
14:50
Un șofer a ajuns pe mâna polițiștilor de patrulare după ce carabinierii au constatat că acesta se afla în stare de ebrietate. Incidentul s-a produs în această dimineață, pe strada Alexei Mateevici din capitală. Carabinierii au intervenit după ce șoferul s-a apropiat de ei, solicitând ajutor. Acesta a invocat că i-a fost furat telefonul mobil. […] Articolul Șofer în stare de ebrietate, depistat după ce a solicitat sprijinul carabinierilor apare prima dată în SafeNews.
14:50
„101 vise împlinite”: Deputații vor oferi cadouri de Revelion copiilor cu dizabilități severe # SafeNews
01 copii cu dizabilități severe din întreaga țară vor primi cadouri de Revelion, în cadrul unei inițiative a deputaților intitulată „101 vise împlinite”. Proiectul aparține deputatei și activistei Ludmila Adamciuc, din fracțiunea parlamentară a Partidului Acțiune și Solidaritate. Ludmila Adamciuc a declarat că fiecare copil a scris o scrisoare pentru Moș Crăciun împreună cu părinții […] Articolul „101 vise împlinite”: Deputații vor oferi cadouri de Revelion copiilor cu dizabilități severe apare prima dată în SafeNews.
14:50
Consiliul Uniunii Europene a impus joi măsuri restrictive pentru încă 41 de nave petroliere, considerate de blocul comunitar că fac parte din așa-numită „flotă din umbră” a Rusiei și folosite pentru eludarea sancțiunilor internaționale impuse Moscovei. Prin urmare, cele 41 de nave sunt adăugate în lista celor aproape 600 de nave rusești sancționate deja. Acestea […] Articolul UE sancționează încă 41 de nave petroliere din „flota din umbră” a Rusiei apare prima dată în SafeNews.
14:30
Amenzi de 20 de mii de lei pentru arderea ilegală a resturilor vegetale în raionul Ocnița # SafeNews
Amenzi în valoare totală de 20 de mii de lei au fost aplicate în raionul Ocnița pentru două cazuri de ardere ilegală a resturilor vegetale, depistate în urma raziilor desfășurate de inspectorii de mediu. Inspectorii din cadrul Inspecției pentru Protecția Mediului Ocnița au efectuat controale în teritoriu pentru a verifica respectarea legislației de mediu. În […] Articolul Amenzi de 20 de mii de lei pentru arderea ilegală a resturilor vegetale în raionul Ocnița apare prima dată în SafeNews.
14:00
Consiliul Uniunii Europene a adoptat noi sancțiuni împotriva a peste 40 de nave care fac parte din așa-numita „flotă din umbră” a Rusiei, utilizată pentru transportul petrolului și pentru susținerea veniturilor Moscovei din sectorul energetic. Informația se regăsește într-un comunicat oficial al Consiliului UE. Decizia a fost luată joi, 18 decembrie, când alte 41 de […] Articolul UE impune sancțiuni împotriva a peste 40 de nave din „flota din umbră” a Rusiei apare prima dată în SafeNews.
13:50
Tarifele mari la energie au adus profituri de sute de milioane de lei întreprinderilor statului # SafeNews
În prima jumătate a acestui an, cele mai mari profituri între întreprinderile controlate de stat le-au avut entităţile din sectorul energetic. Acest lucru este demonstrat de datele monitorizării financiare realizate de Ministerul Finanţelor, transmite SafeNews.md cu referire la mold-street.com. Lider la profit, între întreprinderile statului, a fost SA Energocom (100% capital de stat, companie responsabilă […] Articolul Tarifele mari la energie au adus profituri de sute de milioane de lei întreprinderilor statului apare prima dată în SafeNews.
13:30
Deputații au adoptat, în lectura a doua, proiectul de lege care reglementează un mecanism clar și coerent de efectuare a controlului de stat în domeniul relațiilor de muncă, al securității și sănătății în muncă. Inițiativa legislativă a fost susținută de 56 de parlamentari. Modificările au drept scop alinierea activității Inspectoratului de Stat al Muncii la […] Articolul Parlamentul a adoptat o lege nouă privind controlul de stat în domeniul muncii apare prima dată în SafeNews.
13:30
Ministerul Educației și Cercetării susține majorarea salariilor profesorilor, însă o eventuală creștere din 1 ianuarie 2026 depinde de prioritățile bugetare și de evoluția economiei. Declarațiile au fost făcute de ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, în contextul solicitărilor recente ale sindicatelor din educație privind majorarea salariilor și alinierea acestora la salariul mediu pe economie. Potrivit […] Articolul Salariile profesorilor, în atenția autorităților: ce spune Ministerul Educației apare prima dată în SafeNews.
13:30
Un microbuz semnalat ca fiind furat a fost depistat de polițiștii de frontieră în seara zilei de 17 decembrie, în Punctul de Trecere a Frontierei Albița – ITPF Iași. Potrivit informațiilor oficiale, în jurul orei 20:50, la controlul de frontieră s-a prezentat un bărbat în vârstă de 44 de ani, cu dublă cetățenie româno-moldovenească. Acesta […] Articolul Bărbat cu dublă cetățenie, prins la Albița cu un microbuz furat apare prima dată în SafeNews.
13:20
Termenul-limită pentru înregistrarea cadastrală a caselor individuale de locuit va fi extins cu doi ani, până la 30 ianuarie 2028. Un proiect de modificare a Codului urbanismului și construcțiilor a fost votat în prima lectură de 78 de deputați, scrie bani.md. Proiectul vizează casele individuale cu cel mult două etaje, inclusiv anexele gospodărești, situate în […] Articolul Casele fără acte primesc răgaz. A fost extins termenul limită apare prima dată în SafeNews.
13:20
Ministerul rus de Externe a declarat joi că speră că administrația președintelui american Donald Trump nu va face o greșeală fatală în legătură cu Venezuela și a spus că Moscova este îngrijorată de deciziile SUA care amenință navigația internațională, transmite Reuters. „Sperăm că administrația D. Trump, care se caracterizează printr-o abordare rațională și pragmatică, nu […] Articolul Rusia, avertisment pentru Donald Trump în privința unei „greșeli fatale” apare prima dată în SafeNews.
13:20
Un miliardar de 42 de ani care vrea să ducă astronauți pe Marte a devenit noul șef al NASA # SafeNews
Senatul Statelor Unite a confirmat numirea miliardarului Jared Isaacman în funcția de administrator al NASA în administrația președintelui Donald Trump, transformând un susținător al misiunilor către Marte și un fost asociat al directorului general al SpaceX, Elon Musk, în cel de-al 15-lea lider al agenției spațiale, transmite Reuters. Numirea lui Isaacman – pe care Trump l-a propus, […] Articolul Un miliardar de 42 de ani care vrea să ducă astronauți pe Marte a devenit noul șef al NASA apare prima dată în SafeNews.
