Mărar, pătrunjel și ceai negru contaminate cu pesticide: ANSA a distrus marfa înainte ca aceasta să ajungă pe rafturile magazinelor din țară
UNIMEDIA, 19 decembrie 2025 09:30
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță blocarea și distrugerea mai multor loturi de produse alimentare de import: 7500 kg mărar, 7500 kg pătrunjel și 171,36 kg (4032 pliculețe a câte 42,5 gr.) de „Ceai negru”.
Acum 10 minute
09:40
(video) Va fi sau nu va fi PACCO? Avizul critic al Comisiei de la Veneția a pus autorii în dificultate. Deputat PAS: Așteptăm propuneri # UNIMEDIA
Deputatul PAS, Igor Chiriac, unul dintre autorii inițiativei legislative PACCO, a declarat că sunt analizate mai multe scenarii privind viitorul proiectului, după avizul critic al Comisiei de la Veneția. „Astăzi, ministerul Justiției are un grup de lucru format din reprezentanții Procuraturii, ai Consiliului Superior al Procurorilor și îi așteptăm să vină cu propuneri”, a menționat parlamentarul.
Acum 30 minute
09:30
09:20
„Se apropie de ceva”: Trump îndeamnă Ucraina să acționeze „rapid” în privința acordului de încheiere a războiului # UNIMEDIA
Președintele american Donald Trump a îndemnat Ucraina să acționeze „rapid” în privința proiectului de acord menit să pună capăt războiului lansat de Rusia în februarie 2022, potrivit AFP și Reuters, în contextul discuțiilor care urmează să aibă loc la Miami în această săptămână, scrie hotnews.ro.
Acum o oră
09:10
Pe 19 decembrie, abdicarea lui Licinius și semnarea acordului privind Hong Kong au marcat transformări politice majore în istoria globală.
08:50
Parlamentul a constituit Comisia specială pentru reintegrare: Cine o va conduce și cine sunt membri # UNIMEDIA
Parlamentul a constituit Comisia parlamentară specială pentru monitorizarea și controlul realizării politicii de reintegrare a Republicii Moldova. Structura va avea 11 membri, reprezentanți ai tuturor fracțiunilor parlamentare, fiind condusă de Ion Groza, cu Olga Cebotari în funcția de vicepreședintă.
Acum 2 ore
08:30
Berbecii vor avea parte de aventuri, iar Peștii vor renunța la trecut: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Pentru Pești, renunțarea la trecut este cheia progresului lor astăzi. Trebuie să învățați lecția din trecut, dar apoi va trebui să o lăsați să plece. Dacă puteți realiza acest lucru, puteți face un pas uriaș către rezolvarea problemelor majore cu care v-ați confruntat în viața voastră.
08:10
Creștinii ortodocși de stil vechi îl sărbătoresc astăzi pe Sfântul Nicolae, supranumit „Făcătorul de minuni”: Tradiții și obiceiuri # UNIMEDIA
Creștinii ortodocși îl sărbătoresc pe Sfântul Ierarh Nicolae Făcătorul de Minuni – cel mai cunoscut și îndrăgit sfânt al Bisericii Ortodoxe, simbol al milosteniei, generozității și faptelor bune. Cu prilejul acestei sărbători, fostul șef de stat a transmit cele mai calde și sincere felicitări tuturor celor care își sărbătoresc astăzi onomastica, precum și familiilor care marchează Hramul casei. „Vă doresc sănătate, pace, bucurie și bunăstare. Sărbători fericite tuturor”, a scris Igor Dodon.
08:00
Euro crește ușor, în timp ce Dolarul scade: Cursul valutar stabilit de BNM pentru weekend # UNIMEDIA
Leul moldovenesc a înregistrat o ușoară slăbire în raport cu euro, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei, în timp ce față de dolarul american moneda națională s-a apreciat.
Acum 4 ore
07:40
Ultima oră! Nou atac cu drone asupra podului de pe traseul Odesa-Reni: Circulația, sistată # UNIMEDIA
Poliția de Frontieră informează că, potrivit informațiilor primite de la omologii ucraineni, la ora 04:10 traversarea podului Maiaki-Udobnoe a fost suspendată, ca urmare a unui nou atac cu drone.
07:40
Lukașenko pregătește „un mare acord” cu SUA și se așteaptă la o întâlnire cu Trump: Ce a spus despre relațiile dintre Belarus și Rusia # UNIMEDIA
Belarus se apropie de un acord major pentru restabilirea relațiilor cu SUA, dar nu va renunța la legăturile strânse pe care le are cu Rusia, a declarat președintele Aleksandr Lukașenko, joi, potrivit Reuters, citat de hotnews.ro.
07:30
Conform datelor furnizate de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, astăzi, vremea în Moldova va fi caracterizată de condiții meteorologice stabile și fără precipitații semnificative.
07:20
07:10
Femeia prinsă în brațele șefului la concertul Coldplay a vorbit pentru prima dată de la incident: „A fost primul și singurul sărut” # UNIMEDIA
Femeia care a fost prinsă în brațele șefului său, la concertul Coldplay, a rupt tăcerea! La luni bune de la incident, Kristin Cabot a oferit primele declarații despre întâmplarea care a aruncat în aer presa internațională. Iată ce declarații a făcut aceasta, scrie spynews.ro.
Acum 12 ore
22:40
„Pentru îndeplinirea ireproșabilă a atribuțiilor de serviciu”. Mai mulți polițiști, decorați de Maia Sandu de Ziua Profesională # UNIMEDIA
De Ziua Profesională a Poliției Naționale, mai mulți polițiști din Republica Moldova au fost decorați de președinta Maia Sandu cu Ordinul „Credință Patriei” clasa III.
22:10
(video) „Pentru cei care încă nu cred în agresivitatea Rusiei”. Grosu, reacție din Parlament după atacul cu drone asupra podului de peste Nistru # UNIMEDIA
„Pentru cei care încă nu cred în agresivitatea Federației Rusie”, astfel a comentat președintele Parlamentului, Igor Grosu, știrea că un pod de peste Nistru a fost lovit de drone în seara zilei de 18 decembrie.
22:00
(video) Nervi și voci ridicate în Parlament pe legea moratoriului: Stefanco critică lipsa finanțării. Marian: Ne dă lecții unul care nu a plătit 9 ani impozite și face bani pe live-urile de pe TikTok # UNIMEDIA
Legea moratoriului a stârnit scandal în Parlament. Deputatul Sergiu Stefanco din partea Democrației Acasă a subliniat că aceasta nu oferă soluții adecvate din cauza lipsei de finanțare. La rândul său, deputatul PAS, Radu Marian, a lansat atacuri la adresa acestuia, acuzându-l că dă lecții populiste fără a da dovadă de responsabilitate.
21:50
De Ziua Poliției Naționale, președinta Maia Sandu a transmis mulțumiri polițiștilor și polițistelor pentru munca lor zilnică în prima linie. „Sunt recunoscătoare pentru devotamentul, profesionalismul și curajul cu care vă îndepliniți misiunea, în slujba siguranței oamenilor și a țării noastre. La mulți ani, Poliției Naționale!”, a scris șefa statului pe rețele.
21:30
Vamele „Palanca-Maiaki-Udobnoe” și „Tudora-Starokazacie”, redeschise pentru unii călători, după atacul cu drone asupra podului peste Nistru # UNIMEDIA
Punctele de trecere a frontierei „Palanca-Maiaki-Udobnoe” și „Tudora-Starokazacie” au fost redeschise pentru călătorii care traversează frontiera în direcția Belgorod (Ucraina), după restricțiile impuse în urma incidentului produs în zonă.
21:00
„Gata să fie împușcat”. Cum s-a opus unul dintre principalii „locotenenți” ai lui Putin, Dmitri Kozak războiului din Ucraina # UNIMEDIA
Fostul șef adjunct al administrației prezidențiale ruse, politicianul Dmitri Kozak, a fost unul dintre cei care nu s-au temut să vorbească împotriva invaziei Rusiei în Ucraina, în fața lui Vladimir Putin, scrie adevarul.ro.
Acum 24 ore
20:40
(foto) Aur pentru Moldova: Parajudocanul Ion Basoc, medaliat la Grand Prix-ul de la São Paulo # UNIMEDIA
Parajudocanul Ion Basoc a încheiat anul competițional pe cea mai înaltă treaptă a podiumului de premiere. Sportivul a cucerit medalia de aur la Grand Prix-ul de la São Paulo, Brazilia.
20:40
Doliu în judo. Antrenorul Vitalie Lohov a trecut în neființă: „O pierdere grea pentru toți cei care l-au cunoscut” # UNIMEDIA
Antrenorul Vitalie Lohov a trecut în neființă. Anunțul trist a fost făcut de Federația de Judo a Republicii Moldova, care a exprimat condoleanțe familiei și celor apropiați.
20:10
(video) Când votul o ia înaintea deputaților. Doi parlamentari „au votat” un proiect nefiind în sala de ședințe. Grosu: Sper că din necunoaștere. E interzis categoric # UNIMEDIA
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a anunțat la sfârșitul ședinței Legislativului din 18 decembrie, că în plen s-au constatat două cazuri, în care votul a fost exprimat în numele unor deputați absenți din sală. „Sper foarte mult că e din necunoaștere, dar acest lucru este interzis categoric”, a menționat Grosu.
19:40
Guvernul României achită o datorie istorică de 6,8 milioane de $ către SUA, după un împrumut din 1992 pentru bumbac # UNIMEDIA
Guvernul României a decis să achite o datorie istorică de 6,8 milioane de dolari, rezultată dintr-un împrumut acordat în 1992 de Guvernul SUA pentru importul de bumbac destinat industriei textile. Deoarece firmele care au beneficiat de credit au intrat în faliment sau au fost radiate, statul preia acum întreaga responsabilitate a plății pentru a evita penalități suplimentare și a menține relațiile cu partenerii americani. Plata va fi făcută din bugetul Ministerului Economiei în 2026, scrie observatornews.ro.
19:20
Atacul cu drone asupra podului de peste Nistru: O mașină în care se afla o mamă cu 3 copii, lovită. Femeia a murit în ambulanță # UNIMEDIA
Șeful administrației militare a regiunii Odesa, Oleg Kiper, a anunțat pe Telegram că, în atacul cu drone asupra podului de peste Nistru, a fost lovit un autoturism civil, în care se afla o mama cu 3 copii. În urma rănilor primite, femeia a decedat în ambulanță.
19:00
Parlamentul francez a adoptat joi, în unanimitate, în Adunarea Națională, o lege care reabilitează femeile condamnate pentru că au făcut avort înaintea Legii Veil din 1975, transmite AFP. Noua lege recunoaște prejudiciile suferite de aceste femei și le oferă un cadru legal de reabilitare, scrie adevarul.ro.
18:50
(video) Scandal în Parlament: Usatîi: Nu sunteți la discotecă în sat și o faceți pe „neznaiu”! Grosu: Alegeți limbajul, nu aș vrea să vă avertizez # UNIMEDIA
Un scandal a izbucnit între liderul PAS și cel al Partidului Nostru, în plină ședință a Parlamentului. Renato Usatii s-a arătat indignat, atunci când Igor Grosu nu a vrut să-i ofere „un drept la replică” cerut. „Eu nu v-am vizat”, i-a răspuns Grosu, apoi l-a „sfătuit” să se calmeze înainte să primească o sancțiune de avertizare.
18:40
(video) Ședința Parlamentului. Gherman: Domn' Usatîi, dacă aveți vacanțe planificate, să le anulați. Nu putem consulta proiectele fără prezența dvs. # UNIMEDIA
Deputații s-au întrunit astăzi într-o nouă ședință, cu 16 chestiuni pe ordinea de zi, cele mai multe vizând armonizarea legislației naționale la standardele europene.
18:30
(video) Primele imagini video de pe podul peste Nistru, lovit de drone cu încărcătură explozivă # UNIMEDIA
Pe rețelele de socializare au apărut primele imagini video de pe podul situat în extravilanul localității Maiaki-Udobnoe (Ucraina), lovit de drone cu încărcătură explozivă.
18:00
Cum a reușit un pasager să urce în avion fără bilet sau pașaport. A fost depistat,pentru că zborul era complet ocupat # UNIMEDIA
Un călător a reușit să se strecoare într-un zbor British Airways la Heathrow fără bilet de îmbarcare sau pașaport a fost descoperit doar după ce a ocupat în mod repetat locurile altor pasageri, scrie adevărul.ro.
17:50
Ultima oră! Circulația pe podul de pe traseul Odesa-Reni, sistată, după un atac cu drone. Nici punctele vamale Palanca-Maiaki-Udobnoe și Tudora-Starokazacie nu activează # UNIMEDIA
Podul de pe traseul Odesa–Reni, care asigură traversarea peste râul Nistru, a fost lovit de mai multe drone care transportau încărcătură explozibilă. Potrivit Poliției de Frontieră, în urma incidentului, circulația pe pod a fost sistată, iar zona a fost izolată pentru evaluarea situației și prevenirea oricăror riscuri suplimentare.
17:40
Ion Creangă, funcționarul de la Parlament acuzat de trădare de patrie, eliberat din funcție: Precizările Legislativului # UNIMEDIA
Funcționarul din secretariatul Parlamentului, Ion Creangă, judecat pentru trădare de patrie, a fost eliberat din funcția de șef al Direcției juridice a Parlamentului, poziție din care fusese suspendat după reținerea sa din luna iulie 2024. Informația a fost confirmată pentru UNIMEDIA de către reprezentanții Legislativului.
17:30
17:10
16:20
Durere fără margini: Fratele lui Teodor Cârnaț, condus astăzi pe ultimul drum după tragedia din Ciorescu # UNIMEDIA
Astăzi a avut loc înmormântarea fratelui ex-avocatului Teodor Cârnaț, bărbatul care și-a pierdut viața în urmă cu câteva zile în urma unei explozii produse într-o casă de locuit din localitatea Ciorescu. Tragedia a îndoliat întreaga familie, iar apropiații au venit să-i aducă un ultim omagiu, scrie shok.md.
16:10
Replici după moțiunea simplă împotriva ministrei Catlabuga. Marian: „Unii agricultori, deputați de opoziție, încurcă mai mult sectorului”. Bulgac: „Nu ești ok” # UNIMEDIA
Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Radu Marian, a criticat dur unii deputați din opoziție, care sunt fermieri, după ce aceștia au înaintat o moțiune simplă împotriva ministrei Agriculturii, Ludmila Catlabuga. O replică, în acest sens, i-a adresat consilierul primarului capitalei, Ion Bulgac.
16:10
Senatul SUA a confirmat miercuri numirea miliardarului Jared Isaacman, primul astronaut privat, în funcţia de administrator al NASA, la propunerea preşedintelui Donald Trump, făcând astfel ca un susţinător al misiunilor pe Lună şi Marte şi totodată un fost asociat al CEO-ului SpaceX, Elon Musk, să devină al 15-lea lider al agenţiei spaţiale americane, relatează Reuters, citată de digi24.ro.
16:00
16:00
(video) „Cumpăr BUN de-acasă”, într-o campanie de promovare de 300 de mii din bani publici: Catlabuga: După mine e puțin # UNIMEDIA
Ministra Agriculturii, Ludmila Catlabuga, a comentat criticile privind banii cheltuiți pentru promovarea campaniei „Cumpăr BUN de-acasă”. „După mine 300.000 lei nu e mult”, a menționat Ludmila Catlabuga în cadarul emisiunii „Rezoomat” de la Rlive TV.
16:00
(video) Violențe la Bruxelles în ziua summitului liderilor UE: Poliția a intervenit cu gaze lacrimogene şi tunuri de apă împotriva fermierilor adunați la protest # UNIMEDIA
Bruxellesul se confruntă cu alterații violente între fermierii din mai multe ţări, care protestează în centrul oraşului și forțele de ordine, chiar în ziua în care liderii UE se întâlnesc în cadrul Consiliului European, scrie adevarul.ro.
15:50
(video) Fermierii micro și mici, în prag de executare silită, sub moratoriu pe 12 luni: Proiectul, votat în I lectură. Chicu: Parcă îi lăsăm să moară, dar nu din cauza noastră # UNIMEDIA
Deputații au adoptat în prima lectură un proiect de lege prin care se institutie un moratoriu pentru 12 luni asupra executării silite a bunurilor agricultorilor mici și micro. În timp ce Sergiu Stefanco spune că legea vizează un număr prea mic de fermieri care se află în dificultate. Comisia pe Agricultură nu a putut adopta un aviz. „Consider că e binevenit să se deburseze subvențiile și să se oprească penalitatea”, a declarat Serghei Ivanov, președintele comisiei, care a recunoscut că a contrasemnat acest proiect „conceptual” aseară la orele 16:00, la solicitarea autorului. După lungi discuții, 88 de deputați au votat pentru proiect.
15:40
(video) Gabi Nebunu, în lacrimi, după ce i-au furat valiza, la Milano: A rămas fără 2 costume naționale scumpe, fără chei de la casă și mașină. Câte mii de € oferă celui care i le găsește # UNIMEDIA
Artistul Gabriel Nebunu a trecut recent printr-o experiență neplăcută, devenind victima unui furt. Incidentul a avut loc după susținerea unor concerte la Milano. În timp ce se deplasa cu autocarul spre aeroport, pentru a se întoarce acasă, interpretul a observat că bagajul său nu mai era de găsit. Astfel, Nebunu a rămas fără două costume naționale, dar și fără cheile de la casă și mașină.
15:30
(video) Va fi sau nu va fi PACCO? Avizul critic al Comisie de la Veneția a pus autorii în dificultate. Deputat PAS: Așteptăm propuneri # UNIMEDIA
Deputatul PAS, Igor Chiriac, unul dintre autorii inițiativei legislative PACCO, a declarat că sunt analizate mai multe scenarii privind viitorul proiectului, după avizul critic al Comisiei de la Veneția. „Astăzi, ministerul Justiției are un grup de lucru format din reprezentanții Procuraturii, ai Consiliului Superior al Procurorilor și îi așteptăm să vină cu propuneri”, a menționat parlamentarul.
15:00
14:50
(video) „Grosu trebuia să-l sune pe Dodon să-i spună că pleacă?!” Potîrniche, după ce liderul PSRM a spus că a aflat din presă de vizita din SUA: Trebuia să dea scrisori oficiale? # UNIMEDIA
Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Maxim Potîrniche, a fost întrebat în cadrul emisiunii „Tinerii care împing Moldova înainte”, marca UNIMEDIA, dacă a știut din timp despre deplasarea președintelui Parlamentului, Igor Grosu, și a ministrului Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, în Statele Unite ale Americii, în contextul declarațiilor liderului PSRM, Igor Dodon, care a spus anterior că a aflat din presă că ședințele Parlamentului nu vor avea loc.
14:50
Un loc în cadrul Curții de Conturi a rămas vacant, după ce mandatul lui Eduard Moroșan a expirat. Parlamentul a votat astăzi încetarea activității acestuia, dar și a numit, imediat, un alt membru.
14:40
14:40
Investigație: Gazul rusesc, „botezat” turcesc, continuă să curgă spre Europa, inclusiv Republica Moldova # UNIMEDIA
O investigație realizată de ant1news.gr și citată de presa română dezvăluie cum gazul rusesc este „botezat” drept turcesc și continuă să curgă spre Europa, inclusiv Republica Moldova.
14:40
Ce va face Trump dacă Putin respinge în continuare un acord de pace cu Ucraina: Gestul care ar putea costa serios Rusia # UNIMEDIA
Statele Unite pregătesc o nouă rundă de sancțiuni împotriva sectorului energetic al Rusiei pentru a crește presiunea asupra Moscovei dacă Vladimir Putin va respinge acordul de pace cu Ucraina, scrie presa română.
14:20
(video) „Cu mine numai despre frică nu trebuie să vorbiți”. Mesajul lui Filat pentru Plahotniuc, după ședința de judecată # UNIMEDIA
Adevărul va ieși, mai devreme sau mai târziu, la iveală, crede fostul premier, Vlad Filat, care a venit astăzi la ședința de judecată a ex-liderului PDM, Vladimir Plahotniuc. „Nimic nu simt în raport cu el”, a declarat acesta.
14:10
Avionul premierului slovac, grav avariat pe aeroportul din Bruxelles: „Nu se mai poate zbura cu el” # UNIMEDIA
Avionul guvernamental cu care premierul Slovaciei, Robert Fico, a sosit miercuri la summitul UE – Balcanii de Vest de la Bruxelles a fost implicat într-un accident pe aeroportul din capitala Belgiei și a suferit avarii serioase. Informația a fost confirmată chiar de premier, care a precizat că aeronava nu mai este utilizabilă pentru zbor, scrie adevărul.ro.
