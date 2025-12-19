Transport modern pentru elevi: 23 de microbuze au fost transmise școlilor din țară
Moldpres, 19 decembrie 2025 13:40
Un număr de 21 de microbuze școlare au fost transmise astăzi către instituțiile de învățământ general din țară. Acestea vor fi utilizate pentru a transporta circa 700 de elevi din diferite localități ale țării spre școlile în care își fac s...
Acum 30 minute
13:40
Republica Moldova primește 150 de milioane de euro de la BERD pentru modernizarea drumurilor strategice # Moldpres
Republica Moldova beneficiază de 150 de milioane de euro suplimentare din partea Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) pentru modernizarea drumurilor strategice, în cadrul Proiectului V de reabilitare a infrastructurii rutiere. Acordul de modif...
13:40
Acum o oră
13:30
Circulația pe podul Maiaki-Udobnoe din Ucraina a fost reluată parțial în după-amiaza zilei de astăzi. În prezent, traversarea este permisă pentru toate tipurile de mijloace de transport, cu excepția camioanelor, informează MOLDPRES.Potrivit Poliției de Fr...
13:10
Noi audieri în dosarul „Frauda bancară”: în fața magistraților a venit fostul șef al Comisiei economie, Veaceslav Ioniță # Moldpres
O nouă ședință de judecată a avut loc astăzi în dosarul „Frauda bancară”, în care este vizat fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc. În fața instanței s-a prezentat fostul deputat și fostul președinte al Comisiei parlamentare economie, ...
13:10
Șefa statului și Președinta BERD au discutat despre proiecte de dezvoltare și atragerea investițiilor în economia moldovenească # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit cu Președinta Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Odile Renaud-Basso. Discuțiile s-au axat pe stimularea creșterii economice, atragerea investițiilor și valorificarea oportunităț...
Acum 2 ore
13:00
Direcția în care va evolua educația timpurie, definită în noul Cadru de referință, aprobat de MEC # Moldpres
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a aprobat Cadrul de Referință al Educației Timpurii (CRET). Acesta reprezintă documentul care trasează direcția în care va evolua educația timpurie în Republica Moldova. CRET 2025 consolidează un curriculum de nouă ...
12:50
Examene auto fraudate: ASP anulează 700 de permise de conducere și reafirmă toleranța zero față de corupție # Moldpres
Aproximativ 700 de permise de conducere obținute prin fraudarea examenelor auto, în special a probei teoretice, vor fi anulate de către Agenția Servicii Publice (ASP). În cadrul unei conferinţe de presă, instituția a prezentat astăzi metodele folosite de candid...
12:50
Reuniunea ministerială a Comunității Energetice: R. Moldova reafirmă angajamentul pentru construirea unei piețe energetice regionale sigure și competitive # Moldpres
Republica Moldova își reafirmă angajamentul ferm față de construirea unei piețe energetice regionale sigure, competitive și integrate. Mesajul a fost transmis de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, care a participat, alături de omologi din statele membre ale Comunit...
12:40
Rusia a atacat infrastructura energetică din șase regiuni ale Ucrainei. Peste 73 de mii de consumatori au rămas fără electricitate la Odesa # Moldpres
Rusia a lansat noi atacuri asupra infrastructurii energetice din șase regiuni ale Ucrainei, provocând pagube semnificative centralelor electrice, rețelelor de transport și distribuție a energiei. Informația a fost prezentată în cadrul unui briefing de către vic...
12:20
Prețul motorinei coboară sub 19 lei, iar benzina se apropie de un nou minim al ultimilor trei ani # Moldpres
Carburanții continuă să se ieftinească, atingând în ultimele săptămâni niveluri tot mai reduse comparativ cu perioadele precedente. Astfel, prețul motorinei coboară sub pragul de 19 lei per litru, iar benzina se apropie de cel mai scăzut nivel de preț ...
12:10
Guvernatoarea Anca Dragu, la conferința „BNM 2025 – Momentum European”: „Prin aderarea la SEPA am realizat o economie directă de circa 2,38 milioane de euro în doar două luni” # Moldpres
În doar 60 de zile de la aderarea Republicii Moldova la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA), platforma a devenit principalul canal pentru plățile în euro, cu peste 130 de mii de tranzacții procesate, ceea ce înseamnă 62% din numărul total....
Acum 4 ore
12:00
Traficul la frontiera moldo-ucraineană, parțial sistat după atacurile cu drone din Ucraina # Moldpres
La această oră, traficul la punctele de trecere a frontierei Palanca și Tudora este parțial sistat, ca urmare a atacurilor cu drone produse pe teritoriul Ucrainei în cursul nopții. Traficul pe segmentul Palanca–Udobnoe este sistat, comunică MOLDPRES.Potrivit...
12:00
ANTA îşi atenţionează beneficiarii că plățile bugetare trebuie efectuate până pe 30 decembrie # Moldpres
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) anunţă beneficiarii de servicii publice că 30 decembrie 2025 reprezintă ultima zi operațională din acest an pentru efectuarea plăților și încasărilor bugetare, transmite MOLDPRES.„Potrivit prevederilor articol...
11:30
Funcționarii din Secretariatul Parlamentului au participat la schimburi de experiență cu omologii lor din Parlamentul European și din parlamentele Austriei și Albaniei # Moldpres
Mai mulți funcționari publici din cadrul Secretariatului Parlamentului Republicii Moldova au participat, în perioada 8-13 decembrie, la schimburi de bune practici cu omologii lor din instituțiile legislative din Republica Austria și Republica Albania, precum și di...
11:30
Trei persoane vor ajunge pe banca acuzaților în cazul contrabandei cu peste un milion de țigări # Moldpres
Trei persoane vor ajunge pe banca acuzaților în cazul contrabandei cu peste un milion de țigări ascunse în tavanul dublu al semiremorcii unui Mercedes Actros, la ieșirea din Moldova spre România, comunică MOLDPRES.Potrivit Procuraturii, șoferul ca...
11:10
Un bărbat a fost condamnat la patru ani de închisoare pentru finanțarea Partidului „Șansa” # Moldpres
Un bărbat a fost condamnat la patru ani de închisoare pentru finanțarea Partidului „Șansa”. De asemenea,instanța a dispus confiscarea în folosul statului a sumei de 1.420.000 de lei, considerate mijloace financiare utilizate pentru comiterea infracțiu...
10:50
Creștinii ortodocși de stil vechi îl sărbătoresc astăzi pe Sfântul Nicolae, supranumit „Făcătorul de minuni”. Cu această ocazie, în lăcașurile sfinte din țară sunt oficiate servicii divine, informează MOLDPRES.Sfântul Nicolae e...
10:50
Republica Moldova lansează licitația pentru construcția centralelor eoliene mari, însoțite de baterii de stocare # Moldpres
Republica Moldova a lansat astăzi licitația pentru construcția centralelor eoliene cu o capacitate totală de 170 MW, care vor fi însoțite de sisteme de stocare a energiei de 44 MWh. Anunțul a fost publicat în Monitorul Oficial, informează MOLDPRES.Această ...
10:40
Escrocherii telefonice cu „ruda implicată în accident”. Ppatru inculpați, trimiși după gratii # Moldpres
Patru bărbați, membri ai unui grup criminal organizat specializat în escrocherii telefonice prin schema „ruda implicată în accident”, au fost condamnați la pedepse cuprinse între șapte și 14 ani de închisoare, comunică MOLDPRES.Potri...
10:40
Oficiul Medicilor de Familie (OMF) Bursuc din raionul Nisporeni a beneficiat de lucrări ample de renovare în cadrul unui proiect investițional finanțat din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de Asigur...
10:30
VIDEO // Colaborare între Serviciul Hidrometeorologic de Stat şi Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava: convenție pentru studii şi cercetări comune # Moldpres
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a încheiat o Convenție de colaborare cu Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (Rmânia) care stabilește cadrul de cooperare bilaterală în domeniul educației, cercetării științifice aplicative și...
10:10
Atenție, călători: trafic intens la punctul de trecere a frontierei Otaci-Moghilev-Podolsk # Moldpres
Poliția de Frontieră a atenționat că în dimineața zilei de astăzi a fost înregistrat trafic majorat de călători și mijloace de transport în punctul de trecere Otaci-Moghilev-Podolsk, pe direcția de ieșire din Republica Moldova, transmite MOLDPRES.&nbs...
Acum 6 ore
09:30
VIDEO // Politici climatice, prețul carbonului și alinierea la UE – prioritățile Moldovei discutate la Viena # Moldpres
Politicile climatice, alinierea la standardele UE și mecanismele de preț al carbonului au fost principalele subiecte abordate de Republica Moldova la reuniunea Consiliului Ministerial al Comunității Energetice, unde a participat ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, împr...
09:30
Piața Intrazilnică de energie electrică (PI) a fost lansată în Republica Moldova de Operatorul Pieței de Energie din Moldova (OPEM), prin realizarea unei tranzacții comerciale între un furnizor local și un consumator industrial, cu un volum de 1 MWh ...
09:20
VIDEO // Infrastructura de gestionare a deșeurilor, consolidată în satul Ruseni, Anenii Noi: tomberoane individuale pentru localnici # Moldpres
În satul Ruseni, raionul Anenii Noi, a demarat distribuirea tomberoanelor individuale pentru colectarea deșeurilor menajere la sursă, o nouă activitate de dezvoltare a infrastructurii locale de gestionare a deșeurilor. Acțiunea are loc în cadrul proiectului &bdqu...
09:20
09:00
VIDEO // Produse alimentare de import neconforme, blocate și distruse la frontieră: peste 15 tone de verdețuri și ceai nu au ajuns pe piață # Moldpres
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță blocarea și distrugerea mai multor loturi de produse alimentare de import, depistate neconforme în urma controalelor oficiale efectuate la postul de inspecție de la frontiera Leușeni, transmite MOLDPRES....
08:50
DOC // BNM pune în circulație moneda comemorativă „Moldova în Zona Unică de Plăți în Euro” # Moldpres
Banca Națională a Moldovei (BNM) pune în circulație, începând cu data de 19 decembrie, moneda comemorativă „Moldova în Zona Unică de Plăți în Euro”, emisiunea anului 2025. Decizia a fost publicată astăzi în Monitorul Oficia...
08:50
Liderii europeni, reuniți la un summit la Bruxelles, au decis în cursul nopții de joi spre vineri să acorde Ucrainei un împrumut de 90 de miliarde de euro, dar fără a recurge la active rusești, în lipsa unui acord asupra acestei soluții fără precedent, ...
Acum 8 ore
08:00
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) și Colegiul de Medicină Bălți au semnat un Acord de colaborare care vizează consolidarea formării profesionale și dezvoltarea activităților educaționale, didactice și științifice în domeniul sănătății p...
07:50
Condiții mai bune pentru pacienți și medici: acoperișul Spitalului raional Leova a fost reparat # Moldpres
Spitalul raional Leova a finalizat lucrările de renovare a acoperișului clădirii în care sunt amplasate Laboratorul clinic și Unitatea Primiri Urgențe (UPU). Totodată, pereții exteriori ai edificiului au fost termoizolați, comunică MOLDPRES.Lucrările au fost r...
07:40
Liderii europeni, reuniți la un summit la Bruxelles, au decis, în cursul nopții de joi spre vineri, să acorde Ucrainei un împrumut de 90 de miliarde de euro, fără a recurge însă la activele rusești, în lipsa unui acord asupra acestei soluții fără...
Acum 24 ore
21:50
Comisara Marta Kos despre negocierile tehnice de aderare: „Moldova va deveni un membru puternic al Uniunii Europene, pe picior de egalitate cu alte state membre” # Moldpres
Republica Moldova a făcut un pas important pe drumul aderării la Uniunea Europeană, obținând acceptul statelor membre pentru a deschide negocierile tehnice privind capitolele 2 și 6, a declarat Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, într-o emisiune la P...
21:40
Prim-ministrul Alexandru Munteanu, la Comrat: „Guvernul a investit semnificativ în dezvoltarea regiunii” # Moldpres
Guvernul a investit semnificativ în dezvoltarea Unității Teritoriale Autonome Găgăuzia (UTAG), în vederea îmbunătățirii condițiilor de trai pentru toți locuitorii regiunii. În ultimii patru ani, au fost modernizate spitale, reabilitate drumuri și...
21:30
Noi fresce „cu detalii și culori extraordinare”, descoperite într-o vilă din apropiere de Pompeii # Moldpres
Noi fresce „cu detalii și culori extraordinare”, precum și noi încăperi, au fost dezgropate într-o vilă de la periferia orașului roman antic Pompeii, a anunțat joi parcul arheologic, potrivit Reuters, preluat de AGERPRES și MOLDPRES.Descoperiril...
21:00
VIDEO//Granturi de până la 20.000 de euro pentru întreprinderile agroalimentare și comerciale # Moldpres
Douăzeci și patru de întreprinderi din sectorul agroalimentar și din domeniul comerțului vor putea beneficia de granturi de până la 20.000 de euro fiecare, destinate creșterii eficienței energetice. Anunțul a fost făcut de ministrul Dezvoltării Economice și...
20:50
Proiecte guvernamentale în satul Cioc-Maidan, UTA Găgăuzia: Parcul din localitate și Casa de Cultură, vizitate de Premierul Alexandru Munteanu # Moldpres
Aflat în vizită de lucru în Unitatea Teritorial Administrativă Găgăuzia, Premierul Alexandru Munteanu a mers în satul Cioc-Maidan, unde a vizitat parcul și Casa de Cultură din localitate. Sursele financiare pentru amenajarea parcului au fost aloca...
20:50
Președinta Maia Sandu, de Ziua Poliției Naționale:„Poliția a fost în prima linie pentru apărarea democrației și a suveranității Republicii Moldova” # Moldpres
Cu prilejul marcării a 35 de ani de la fondarea Poliției Naționale, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de recunoștință și apreciere pentru polițiștii și polițistele care, zi de zi, contribuie la protejarea cetățenilor, la menținerea ordi...
20:50
Stimați ofițeri și angajați civili din serviciul polițienesc, stimați veterani,Doamnă Ministră, domnule Chestor,Doamnelor și domnilor,Astăzi marcăm 35 de ani de la fondarea Poliției Naționale, o instituție care a evoluat odată cu Republica Moldova. ...
20:50
După patru ore și jumătate, punctele de trecere a frontierei „Palanca–Maiaki-Udobnoe” și „Tudora–Starokazacie” au fost redeschise pentru călătorii care traversează frontiera în direcția Ucrainei, comunică MOLDPRES.Potrivit Po...
20:10
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a vizitat Liceul Teoretic „Nicolai Tretiakov” din Comrat. În instituția de învățământ, cu predare în limba rusă, învață, în prezent, 911 elevi. Șeful Executivului a discutat cu elevii și cadrele didactice, menționând că îmb...
18:50
Parlamentul Republicii Moldova a constituit o Comisie parlamentară specială care va monitoriza și evalua realizarea politicilor de reintegrare a țării. Proiectul de hotărâre a fost aprobat de 87 de deputați, comunică MOLDPRES.Inițiativa a fost propusă de un gr...
18:20
Peste 50 de funcții de procuror ar putea deveni vacante anul viitor, ca urmare a reorganizării sistemului Procuraturii și a finalizării procedurilor de evaluare, a anunțat președintele Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), Dumitru Obadă, comunică MOLDPRES.Potriv...
18:10
Șeful suspendat al Direcției Juridice a Parlamentului, Ion Creangă, a fost eliberat din funcție # Moldpres
Ion Creangă, fostul șef suspendat al Direcției Juridice a Parlamentului, a fost eliberat din funcție la data de 11 decembrie. Informația a fost confirmată pentru MOLDPRES de serviciul de presă al Legislativului.Potrivit sursei citate, decizia de eliberare este determin...
17:30
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) atenționează cetățenii că procurarea icrelor și a caviarului de la persoane fizice, din portbagajele mașinilor, din piețe improvizate sau din mediul online reprezintă un pericol iminent pentru sănătate, în...
16:40
Parlamentul a aprobat astăzi, în prima lectură, un proiect de lege care instituie un moratoriu asupra urmăririi silite a bunurilor fermierilor afectați de calamitățile naturale în perioada 2024–2025. Documentul a fost susținut și de opoziția parlamentar...
16:40
Aleșii poporului au votat astăzi, în prima lectură, un proiect de lege care introduce măsuri menite să simplifice modul de desfășurare a afacerilor în Republica Moldova. Inițiativa aparține deputaților din Fracțiunea „Partidul Acțiune și Solidaritat...
16:40
Un proiect destinat îmbunătățirii condițiilor de acordare a asistenței medicale pentru elevi a fost implementat în liceele și gimnaziile din raionul Taraclia. Intitulat „Dotarea cabinetelor medicale din instituțiile de învățământ ale raionu...
16:10
Legislativul ar putea institui ora votului în cadrul ședințelor plenare. Speakerul Igor Grosu: „Propunerea va fi discutată la consultările publice privind elaborarea noului Cod al Parlamentului” # Moldpres
Parlamentul ar putea institui ora votului în cadrul ședințelor plenare. Această propunere urmează a fi discutată în cadrul consultărilor publice privind elaborarea proiectului Codului ce vizează organizarea și funcționarea instituției legislative. Anunțul a...
16:00
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, despre proiectul ce vizează crearea PACCO: „Urmează discuții pe platforma Ministerului Justiției” # Moldpres
Autoritățile au recepționat opinia Comisiei de la Veneția privind proiectul de lege care prevede crearea Procuraturii Anticorupție și Combaterea Crimei Organizate (PACCO), iar în perioada următoare vor avea loc discuții pe platforma Ministerului Justiției pentru a ...
