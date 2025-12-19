Condiții mai bune pentru pacienți și medici: acoperișul Spitalului raional Leova a fost reparat
Moldpres, 19 decembrie 2025 07:50
Spitalul raional Leova a finalizat lucrările de renovare a acoperișului clădirii în care sunt amplasate Laboratorul clinic și Unitatea Primiri Urgențe (UPU). Totodată, pereții exteriori ai edificiului au fost termoizolați, comunică MOLDPRES.Lucrările au fost r...
• • •
Acum 15 minute
08:00
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) și Colegiul de Medicină Bălți au semnat un Acord de colaborare care vizează consolidarea formării profesionale și dezvoltarea activităților educaționale, didactice și științifice în domeniul sănătății p...
Acum 30 minute
07:50
Acum o oră
07:40
Liderii europeni, reuniți la un summit la Bruxelles, au decis, în cursul nopții de joi spre vineri, să acorde Ucrainei un împrumut de 90 de miliarde de euro, fără a recurge însă la activele rusești, în lipsa unui acord asupra acestei soluții fără...
Acum 12 ore
21:50
Comisara Marta Kos despre negocierile tehnice de aderare: „Moldova va deveni un membru puternic al Uniunii Europene, pe picior de egalitate cu alte state membre” # Moldpres
Republica Moldova a făcut un pas important pe drumul aderării la Uniunea Europeană, obținând acceptul statelor membre pentru a deschide negocierile tehnice privind capitolele 2 și 6, a declarat Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, într-o emisiune la P...
21:40
Prim-ministrul Alexandru Munteanu, la Comrat: „Guvernul a investit semnificativ în dezvoltarea regiunii” # Moldpres
Guvernul a investit semnificativ în dezvoltarea Unității Teritoriale Autonome Găgăuzia (UTAG), în vederea îmbunătățirii condițiilor de trai pentru toți locuitorii regiunii. În ultimii patru ani, au fost modernizate spitale, reabilitate drumuri și...
21:30
Noi fresce „cu detalii și culori extraordinare”, descoperite într-o vilă din apropiere de Pompeii # Moldpres
Noi fresce „cu detalii și culori extraordinare”, precum și noi încăperi, au fost dezgropate într-o vilă de la periferia orașului roman antic Pompeii, a anunțat joi parcul arheologic, potrivit Reuters, preluat de AGERPRES și MOLDPRES.Descoperiril...
21:00
VIDEO//Granturi de până la 20.000 de euro pentru întreprinderile agroalimentare și comerciale # Moldpres
Douăzeci și patru de întreprinderi din sectorul agroalimentar și din domeniul comerțului vor putea beneficia de granturi de până la 20.000 de euro fiecare, destinate creșterii eficienței energetice. Anunțul a fost făcut de ministrul Dezvoltării Economice și...
20:50
Proiecte guvernamentale în satul Cioc-Maidan, UTA Găgăuzia: Parcul din localitate și Casa de Cultură, vizitate de Premierul Alexandru Munteanu # Moldpres
Aflat în vizită de lucru în Unitatea Teritorial Administrativă Găgăuzia, Premierul Alexandru Munteanu a mers în satul Cioc-Maidan, unde a vizitat parcul și Casa de Cultură din localitate. Sursele financiare pentru amenajarea parcului au fost aloca...
20:50
Președinta Maia Sandu, de Ziua Poliției Naționale:„Poliția a fost în prima linie pentru apărarea democrației și a suveranității Republicii Moldova” # Moldpres
Cu prilejul marcării a 35 de ani de la fondarea Poliției Naționale, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de recunoștință și apreciere pentru polițiștii și polițistele care, zi de zi, contribuie la protejarea cetățenilor, la menținerea ordi...
20:50
Stimați ofițeri și angajați civili din serviciul polițienesc, stimați veterani,Doamnă Ministră, domnule Chestor,Doamnelor și domnilor,Astăzi marcăm 35 de ani de la fondarea Poliției Naționale, o instituție care a evoluat odată cu Republica Moldova. ...
20:50
După patru ore și jumătate, punctele de trecere a frontierei „Palanca–Maiaki-Udobnoe” și „Tudora–Starokazacie” au fost redeschise pentru călătorii care traversează frontiera în direcția Ucrainei, comunică MOLDPRES.Potrivit Po...
20:10
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a vizitat Liceul Teoretic „Nicolai Tretiakov” din Comrat. În instituția de învățământ, cu predare în limba rusă, învață, în prezent, 911 elevi. Șeful Executivului a discutat cu elevii și cadrele didactice, menționând că îmb...
Acum 24 ore
18:50
Parlamentul Republicii Moldova a constituit o Comisie parlamentară specială care va monitoriza și evalua realizarea politicilor de reintegrare a țării. Proiectul de hotărâre a fost aprobat de 87 de deputați, comunică MOLDPRES.Inițiativa a fost propusă de un gr...
18:20
Peste 50 de funcții de procuror ar putea deveni vacante anul viitor, ca urmare a reorganizării sistemului Procuraturii și a finalizării procedurilor de evaluare, a anunțat președintele Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), Dumitru Obadă, comunică MOLDPRES.Potriv...
18:10
Șeful suspendat al Direcției Juridice a Parlamentului, Ion Creangă, a fost eliberat din funcție # Moldpres
Ion Creangă, fostul șef suspendat al Direcției Juridice a Parlamentului, a fost eliberat din funcție la data de 11 decembrie. Informația a fost confirmată pentru MOLDPRES de serviciul de presă al Legislativului.Potrivit sursei citate, decizia de eliberare este determin...
17:30
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) atenționează cetățenii că procurarea icrelor și a caviarului de la persoane fizice, din portbagajele mașinilor, din piețe improvizate sau din mediul online reprezintă un pericol iminent pentru sănătate, în...
16:40
Parlamentul a aprobat astăzi, în prima lectură, un proiect de lege care instituie un moratoriu asupra urmăririi silite a bunurilor fermierilor afectați de calamitățile naturale în perioada 2024–2025. Documentul a fost susținut și de opoziția parlamentar...
16:40
Aleșii poporului au votat astăzi, în prima lectură, un proiect de lege care introduce măsuri menite să simplifice modul de desfășurare a afacerilor în Republica Moldova. Inițiativa aparține deputaților din Fracțiunea „Partidul Acțiune și Solidaritat...
16:40
Un proiect destinat îmbunătățirii condițiilor de acordare a asistenței medicale pentru elevi a fost implementat în liceele și gimnaziile din raionul Taraclia. Intitulat „Dotarea cabinetelor medicale din instituțiile de învățământ ale raionu...
16:10
Legislativul ar putea institui ora votului în cadrul ședințelor plenare. Speakerul Igor Grosu: „Propunerea va fi discutată la consultările publice privind elaborarea noului Cod al Parlamentului” # Moldpres
Parlamentul ar putea institui ora votului în cadrul ședințelor plenare. Această propunere urmează a fi discutată în cadrul consultărilor publice privind elaborarea proiectului Codului ce vizează organizarea și funcționarea instituției legislative. Anunțul a...
16:00
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, despre proiectul ce vizează crearea PACCO: „Urmează discuții pe platforma Ministerului Justiției” # Moldpres
Autoritățile au recepționat opinia Comisiei de la Veneția privind proiectul de lege care prevede crearea Procuraturii Anticorupție și Combaterea Crimei Organizate (PACCO), iar în perioada următoare vor avea loc discuții pe platforma Ministerului Justiției pentru a ...
15:30
Aleșii poporului au adoptat astăzi modificări la Legea privind regimul explozivilor de uz civil, menite să alinieze cadrul normativ național la standardele Uniunii Europene și să consolideze siguranța publică. Proiectul de lege a fost elaborat de Ministerul Afaceril...
15:20
Elevii claselor a VII-a – a XII-a, care au elaborat o invenție sau o cercetare, se pot înscrie la Concursul Național de Științe și Inginerie „Mold SEF” 2026, care se va desfășura în perioada 13-15 februarie. Dosarele pot fi depuse până ...
15:20
Parlamentul a numit-o astăzi pe Uliana Bădărău în funcția de membru al Curții de Conturi, pentru un mandat de cinci ani. Hotărârea a fost adoptată cu votul a 58 de deputați, iar ulterior aceasta a depus jurământul în plenul Legislativului, comuni...
15:00
FOTO // Memorandum semnat la Bruxelles. Republica Moldova și Italia vor opera schimburi electronice de date vamale # Moldpres
Un Memorandum de înțelegere privind schimbul electronic de date vamale a fost semnat la Bruxelles de către Radu Vrabie, director al Serviciului Vamal al Republicii Moldova, și Andrea Mazzella, director pentru relații internaționale al Agenției Vămilor și Monopoluril...
14:40
Peste 70% din totalul companiilor exportatoare își vând produsele pe piața UE. Eugeniu Osmochescu: „Exporturile moldovenești se află într-un moment de creștere și oportunități” # Moldpres
În anul 2024, peste 2.200 de întreprinderi din Republica Moldova și-au vândut produsele pe piața Uniunii Europene, ceea ce reprezintă mai mult de 70% din totalul companiilor exportatoare din țara noastră. Cifrele au fost prezentate de vicepremierul Eugeniu ...
14:40
Premierul Alexandru Munteanu a vizitat Platforma Industrială Multifuncțională din Ceadîr-Lunga – unul dintre cele mai mari proiecte economice ale regiunii # Moldpres
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a mers astăzi la Platforma Industrială Multifuncțională din Ceadîr-Lunga, care este în prezent în proces de construcție. Platforma modernă de producție are o suprafață de 5.200 de metri pătrați și vine să stimuleze ...
14:00
Vulcănești bypass road has become operational and is open to traffic starting Thursday, December 18. Deputy Prime Minister, Minister of Infrastructure and Regional Development Vladimir Bolea stated that the modernization of this section of the M3 Chisinau-Comrat-Giurgiulesti-Ro...
13:40
FOTO // Centrul Național de Transfuzie a Sângelui și 15 spitale din țară au primit echipamente performante # Moldpres
Centrul Național de Transfuzie a Sângelui și 15 spitale din țară au primit astăzi echipamente performante care asigură transfuzia sângelui. Donația este oferită de Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA Moldova), în contextul alinierii angajam...
13:30
Parlamentul a votat astăzi, în prima lectură, un proiect de modificare a Codului urbanismului și construcțiilor, care prevede extinderea termenului-limită pentru înregistrarea cadastrală a caselor individuale de locuit, comunică MOLDPRES.Deputatul Vasile Gr...
13:20
FOTO // Drumul de ocolire a orașului Vulcănești este deschis circulației. Lucrările au fost finalizate cu două luni mai devreme decât termenul stabilit # Moldpres
Drumul de ocolire a orașului Vulcănești a devenit funcțional și este deschis circulației, începând cu ziua de joi, 18 decembrie. Vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, a declarat că modernizarea acestui sector al d...
13:20
Oportunități europene și bune practici, discutate de Cristina Gherasimov cu primarii din raionul Orhei # Moldpres
Primarii din aproape 30 de localități ale raionului Orhei au discutat cu viceprim-ministrul pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, despre oportunitățile de atragere a fondurilor europene și modalitățile de modernizare a comunităților. Totodată, discuțiile au...
13:10
The State University of Medicine and Pharmacy (USMF) 'Nicolae Testemițanu' will hold 2025 Laureate Students Gala. The event is organized in collaboration with the Association of Medical Students and Residents.The ceremony will take place on 18 December, starting at 1...
12:30
MOLDOVA SUNT EU // La datorie cu limba română în suflet, polițistul Ionel Canațui: „Apărăm valorile care ne definesc identitatea” # Moldpres
Polițistul Ionel Canațui are un deceniu muncit cu dedicație pentru menținerea ordinii publice. La începutul lunii decembrie, a devenit cunoscut publicului larg după un incident în care nu s-a lăsat intimidat de un cetățean din autonomia găgăuză care i-...
12:30
VIDEO // Parlamentul felicită Poliția Națională cu marcarea celor 35 de ani de la înființare # Moldpres
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a transmis un mesaj de felicitare angajaților Poliției Naționale a Republicii Moldova, care sărbătorește astăzi 35 de ani de la înființare, comunică MOLDPRES.„Felicitări tuturor celor care poartă cu mândr...
12:20
Ministra Agriculturii este așteptată în Parlament. Opoziția a depus moțiune simplă împotriva acesteia # Moldpres
Deputații din opoziția parlamentară au înaintat astăzi o moțiune simplă împotriva ministrului Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga. Ei iau cerut oficialei să vină în Parlament pentru a oferi explicații, comunică MOLDPRES.Moțiu...
12:00
Premierul Alexandru Munteanu a discutat cu primarii din UTA Găgăuzia: „Prioritatea noastră comună este să păstrăm pacea, stabilitatea și armonia în toată Moldova” # Moldpres
Importanța menținerii unei colaborări productive dintre administrația publică centrală și cea locală, eforturile de relansare a economiei, beneficiile integrării europene și realizările din regiune au fost principalele subiecte discutate de către Prim-ministrul Alexan...
11:50
Parlamentul Republicii Moldova a adoptat astăzi în lectura a doua un proiect de lege care reglementează controlul de stat în domeniul relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă, comunică MOLDPRES.Președintele Comisiei pentru p...
11:10
Autoritățile poloneze au decis, pentru prima dată de la sfârșitul Războiului Rece, să înceapă producția în masă de mine antipersonal pentru minarea frontierei sale estice, precum și să ia în considerare posibilitatea exportului acestora în...
11:10
VIDEO // Aleșii poporului vor deveni Moș Crăciun pentru 101 copii cu dizabilități din întreaga țară # Moldpres
Deputații din Parlament vor avea ocazia să devină Moș Crăciun pentru 101 copii cu dizabilități severe din întreaga țară. O inițiativă în acest sens a fost propusă de deputata Ludmila Adamciuc, comunică MOLDPRES.Deputata a anunțat că scrisorile pentr...
10:50
Vlad Plahotniuc, adus din nou în fața instanței. La ședință este prezent și fostul premier Vlad Filat # Moldpres
Ex-lider al PDM Vlad Plahotniuc a fost escortat joi din nou în fața instanței de judecată, unde va fi audiat cel de-al treilea martor al apărării în dosarul „frauda bancară”, în care acesta este învinuit. La ședință este prezent și fo...
09:50
Expoziție de debut la „Opera Butuceni”, cu lucrări realizate de studenții de la Universitatea Pedagogică „Ion Creangă” # Moldpres
Reședința creativă „Opera Butuceni” a vernisat prima sa expoziție, reunind lucrările studenților de la Facultatea de Arte Vizuale și Design a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”. Picturile, realizate în cadrul unui stagiu de crea...
09:50
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie (USMF) „Nicolae Testemițanu” va desfășura Gala Studenților Laureați 2025. Evenimentul este organizat în colaborare cu Asociația Studenților și Rezidenților în Medicină, comunică MOLDPRES.Ceremo...
09:40
VIDEO // Ministerul Justiției a creat un grup de lucru pentru consolidarea luptei anticorupție # Moldpres
Ministerul Justiției a instituit recent un grup de lucru format din reprezentanți ai instituțiilor relevante și specialiști în domeniu, care va analiza eficiența cadrului legal și instituțional în combaterea corupției. Scopul este identificarea unor soluții ...
09:30
UNFPA marchează 30 de ani în Republica Moldova: investiții de milioane în sănătatea populației # Moldpres
Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA) sărbătorește 30 de ani de activitate în Republica Moldova, perioadă în care a sprijinit modernizarea sistemului medical și îmbunătățirea serviciilor de sănătate sexuală și reproductivă. La eveniment...
09:30
Republica Moldova și Ucraina își coordonează planurile de dezvoltare a infrastructurii și transporturilor # Moldpres
Republica Moldova și Ucraina își consolidează planurile comune de dezvoltare a infrastructurii și transporturilor, în contextul obiectivelor ambelor țări de a îmbunătăți conectivitatea regională și de a extinde rutele logistice strategice, subiecte di...
09:20
DOC // Șeful INI, Arcadie Catlabuga, avansat la gradul de chestor. Decretul a fost publicat în Monitorul Oficial # Moldpres
Șeful Inspectoratului Național de Investigații (INI), Arcadie Catlabuga, a fost avansat la gradul special de chestor, echivalent cu gradul de general. Decretul, semnat de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost publicat în Monitorul Oficial, comunică MOLDPRES...
09:10
FOTO// Judecătoria Chișinău a inaugurat o cameră specială de audiere pentru copii victime și martori # Moldpres
La sediul central al Judecătoriei Chișinău a fost inaugurată o cameră de audiere în condiții speciale destinată copiilor victime și martori ai infracțiunilor. Spațiul a fost creat pentru a preveni revictimizarea minorilor și pentru a asigura desfășurarea audier...
09:00
Congresul SUA adoptă o strategie de apărare pentru 2026 care contrazice poziția lui Trump față de Europa # Moldpres
Congresul american a adoptat miercuri strategia sa de apărare pentru 2026, reafirmându-și sprijinul pentru alianțele SUA în Europa, contrar semnalelor recente transmise de președintele Donald Trump și administrația sa, informează AFP, preluat de AGERPRES și MO...
08:50
VIDEO // Premierul Alexandru Munteanu, mesaj de apreciere pentru angajații MAI: „Poliția este un simbol al suveranității noastre” # Moldpres
Poliția Republicii Moldova marchează astăzi 35 de ani de la înființare, iar cu acest prilej premierul Alexandru Munteanu a transmis un mesaj de apreciere pentru angajații instituției, subliniind rolul esențial al acesteia în protejarea cetățenilor și a statu...
