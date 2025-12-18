Comisara Marta Kos despre negocierile tehnice de aderare: „Moldova va deveni un membru puternic al Uniunii Europene, pe picior de egalitate cu alte state membre”

08:10

Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru astăzi un curs valutar oficial de 19 lei și 79 de bani pentru un euro, în scădere cu un ban, informează MOLDPRES. Pe de altă parte, dolarul se scumpește. Acesta adaugă șapte bani și costă 16 lei și 90 ...