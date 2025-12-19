VIDEO // Colaborare între Serviciul Hidrometeorologic de Stat şi Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava: convenție pentru studii şi cercetări comune
Moldpres, 19 decembrie 2025 10:30
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a încheiat o Convenție de colaborare cu Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (Rmânia) care stabilește cadrul de cooperare bilaterală în domeniul educației, cercetării științifice aplicative și...
• • •
Alte ştiri de Moldpres
Acum 5 minute
10:50
Creștinii ortodocși de stil vechi îl sărbătoresc astăzi pe Sfântul Nicolae, supranumit „Făcătorul de minuni”. Cu această ocazie, în lăcașurile sfinte din țară sunt oficiate servicii divine, informează MOLDPRES.Sfântul Nicolae e...
10:50
Republica Moldova lansează licitația pentru construcția centralelor eoliene mari, însoțite de baterii de stocare # Moldpres
Republica Moldova a lansat astăzi licitația pentru construcția centralelor eoliene cu o capacitate totală de 170 MW, care vor fi însoțite de sisteme de stocare a energiei de 44 MWh. Anunțul a fost publicat în Monitorul Oficial, informează MOLDPRES.Această ...
Acum 15 minute
10:40
Escrocherii telefonice cu „ruda implicată în accident”. Ppatru inculpați, trimiși după gratii # Moldpres
Patru bărbați, membri ai unui grup criminal organizat specializat în escrocherii telefonice prin schema „ruda implicată în accident”, au fost condamnați la pedepse cuprinse între șapte și 14 ani de închisoare, comunică MOLDPRES.Potri...
10:40
Oficiul Medicilor de Familie (OMF) Bursuc din raionul Nisporeni a beneficiat de lucrări ample de renovare în cadrul unui proiect investițional finanțat din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de Asigur...
Acum 30 minute
10:30
VIDEO // Colaborare între Serviciul Hidrometeorologic de Stat şi Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava: convenție pentru studii şi cercetări comune # Moldpres
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a încheiat o Convenție de colaborare cu Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (Rmânia) care stabilește cadrul de cooperare bilaterală în domeniul educației, cercetării științifice aplicative și...
Acum o oră
10:10
Atenție, călători: trafic intens la punctul de trecere a frontierei Otaci-Moghilev-Podolsk # Moldpres
Poliția de Frontieră a atenționat că în dimineața zilei de astăzi a fost înregistrat trafic majorat de călători și mijloace de transport în punctul de trecere Otaci-Moghilev-Podolsk, pe direcția de ieșire din Republica Moldova, transmite MOLDPRES.&nbs...
Acum 2 ore
09:30
VIDEO // Politici climatice, prețul carbonului și alinierea la UE – prioritățile Moldovei discutate la Viena # Moldpres
Politicile climatice, alinierea la standardele UE și mecanismele de preț al carbonului au fost principalele subiecte abordate de Republica Moldova la reuniunea Consiliului Ministerial al Comunității Energetice, unde a participat ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, împr...
09:30
Piața Intrazilnică de energie electrică (PI) a fost lansată în Republica Moldova de Operatorul Pieței de Energie din Moldova (OPEM), prin realizarea unei tranzacții comerciale între un furnizor local și un consumator industrial, cu un volum de 1 MWh ...
09:20
VIDEO // Infrastructura de gestionare a deșeurilor, consolidată în satul Ruseni, Anenii Noi: tomberoane individuale pentru localnici # Moldpres
În satul Ruseni, raionul Anenii Noi, a demarat distribuirea tomberoanelor individuale pentru colectarea deșeurilor menajere la sursă, o nouă activitate de dezvoltare a infrastructurii locale de gestionare a deșeurilor. Acțiunea are loc în cadrul proiectului &bdqu...
09:20
09:00
VIDEO // Produse alimentare de import neconforme, blocate și distruse la frontieră: peste 15 tone de verdețuri și ceai nu au ajuns pe piață # Moldpres
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță blocarea și distrugerea mai multor loturi de produse alimentare de import, depistate neconforme în urma controalelor oficiale efectuate la postul de inspecție de la frontiera Leușeni, transmite MOLDPRES....
Acum 4 ore
08:50
DOC // BNM pune în circulație moneda comemorativă „Moldova în Zona Unică de Plăți în Euro” # Moldpres
Banca Națională a Moldovei (BNM) pune în circulație, începând cu data de 19 decembrie, moneda comemorativă „Moldova în Zona Unică de Plăți în Euro”, emisiunea anului 2025. Decizia a fost publicată astăzi în Monitorul Oficia...
08:50
Liderii europeni, reuniți la un summit la Bruxelles, au decis în cursul nopții de joi spre vineri să acorde Ucrainei un împrumut de 90 de miliarde de euro, dar fără a recurge la active rusești, în lipsa unui acord asupra acestei soluții fără precedent, ...
08:00
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) și Colegiul de Medicină Bălți au semnat un Acord de colaborare care vizează consolidarea formării profesionale și dezvoltarea activităților educaționale, didactice și științifice în domeniul sănătății p...
07:50
Condiții mai bune pentru pacienți și medici: acoperișul Spitalului raional Leova a fost reparat # Moldpres
Spitalul raional Leova a finalizat lucrările de renovare a acoperișului clădirii în care sunt amplasate Laboratorul clinic și Unitatea Primiri Urgențe (UPU). Totodată, pereții exteriori ai edificiului au fost termoizolați, comunică MOLDPRES.Lucrările au fost r...
07:40
Liderii europeni, reuniți la un summit la Bruxelles, au decis, în cursul nopții de joi spre vineri, să acorde Ucrainei un împrumut de 90 de miliarde de euro, fără a recurge însă la activele rusești, în lipsa unui acord asupra acestei soluții fără...
Acum 24 ore
21:50
Comisara Marta Kos despre negocierile tehnice de aderare: „Moldova va deveni un membru puternic al Uniunii Europene, pe picior de egalitate cu alte state membre” # Moldpres
Republica Moldova a făcut un pas important pe drumul aderării la Uniunea Europeană, obținând acceptul statelor membre pentru a deschide negocierile tehnice privind capitolele 2 și 6, a declarat Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, într-o emisiune la P...
21:40
Prim-ministrul Alexandru Munteanu, la Comrat: „Guvernul a investit semnificativ în dezvoltarea regiunii” # Moldpres
Guvernul a investit semnificativ în dezvoltarea Unității Teritoriale Autonome Găgăuzia (UTAG), în vederea îmbunătățirii condițiilor de trai pentru toți locuitorii regiunii. În ultimii patru ani, au fost modernizate spitale, reabilitate drumuri și...
21:30
Noi fresce „cu detalii și culori extraordinare”, descoperite într-o vilă din apropiere de Pompeii # Moldpres
Noi fresce „cu detalii și culori extraordinare”, precum și noi încăperi, au fost dezgropate într-o vilă de la periferia orașului roman antic Pompeii, a anunțat joi parcul arheologic, potrivit Reuters, preluat de AGERPRES și MOLDPRES.Descoperiril...
21:00
VIDEO//Granturi de până la 20.000 de euro pentru întreprinderile agroalimentare și comerciale # Moldpres
Douăzeci și patru de întreprinderi din sectorul agroalimentar și din domeniul comerțului vor putea beneficia de granturi de până la 20.000 de euro fiecare, destinate creșterii eficienței energetice. Anunțul a fost făcut de ministrul Dezvoltării Economice și...
20:50
Proiecte guvernamentale în satul Cioc-Maidan, UTA Găgăuzia: Parcul din localitate și Casa de Cultură, vizitate de Premierul Alexandru Munteanu # Moldpres
Aflat în vizită de lucru în Unitatea Teritorial Administrativă Găgăuzia, Premierul Alexandru Munteanu a mers în satul Cioc-Maidan, unde a vizitat parcul și Casa de Cultură din localitate. Sursele financiare pentru amenajarea parcului au fost aloca...
20:50
Președinta Maia Sandu, de Ziua Poliției Naționale:„Poliția a fost în prima linie pentru apărarea democrației și a suveranității Republicii Moldova” # Moldpres
Cu prilejul marcării a 35 de ani de la fondarea Poliției Naționale, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de recunoștință și apreciere pentru polițiștii și polițistele care, zi de zi, contribuie la protejarea cetățenilor, la menținerea ordi...
20:50
Stimați ofițeri și angajați civili din serviciul polițienesc, stimați veterani,Doamnă Ministră, domnule Chestor,Doamnelor și domnilor,Astăzi marcăm 35 de ani de la fondarea Poliției Naționale, o instituție care a evoluat odată cu Republica Moldova. ...
20:50
După patru ore și jumătate, punctele de trecere a frontierei „Palanca–Maiaki-Udobnoe” și „Tudora–Starokazacie” au fost redeschise pentru călătorii care traversează frontiera în direcția Ucrainei, comunică MOLDPRES.Potrivit Po...
20:10
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a vizitat Liceul Teoretic „Nicolai Tretiakov” din Comrat. În instituția de învățământ, cu predare în limba rusă, învață, în prezent, 911 elevi. Șeful Executivului a discutat cu elevii și cadrele didactice, menționând că îmb...
18:50
Parlamentul Republicii Moldova a constituit o Comisie parlamentară specială care va monitoriza și evalua realizarea politicilor de reintegrare a țării. Proiectul de hotărâre a fost aprobat de 87 de deputați, comunică MOLDPRES.Inițiativa a fost propusă de un gr...
18:20
Peste 50 de funcții de procuror ar putea deveni vacante anul viitor, ca urmare a reorganizării sistemului Procuraturii și a finalizării procedurilor de evaluare, a anunțat președintele Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), Dumitru Obadă, comunică MOLDPRES.Potriv...
18:10
Șeful suspendat al Direcției Juridice a Parlamentului, Ion Creangă, a fost eliberat din funcție # Moldpres
Ion Creangă, fostul șef suspendat al Direcției Juridice a Parlamentului, a fost eliberat din funcție la data de 11 decembrie. Informația a fost confirmată pentru MOLDPRES de serviciul de presă al Legislativului.Potrivit sursei citate, decizia de eliberare este determin...
17:30
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) atenționează cetățenii că procurarea icrelor și a caviarului de la persoane fizice, din portbagajele mașinilor, din piețe improvizate sau din mediul online reprezintă un pericol iminent pentru sănătate, în...
16:40
Parlamentul a aprobat astăzi, în prima lectură, un proiect de lege care instituie un moratoriu asupra urmăririi silite a bunurilor fermierilor afectați de calamitățile naturale în perioada 2024–2025. Documentul a fost susținut și de opoziția parlamentar...
16:40
Aleșii poporului au votat astăzi, în prima lectură, un proiect de lege care introduce măsuri menite să simplifice modul de desfășurare a afacerilor în Republica Moldova. Inițiativa aparține deputaților din Fracțiunea „Partidul Acțiune și Solidaritat...
16:40
Un proiect destinat îmbunătățirii condițiilor de acordare a asistenței medicale pentru elevi a fost implementat în liceele și gimnaziile din raionul Taraclia. Intitulat „Dotarea cabinetelor medicale din instituțiile de învățământ ale raionu...
16:10
Legislativul ar putea institui ora votului în cadrul ședințelor plenare. Speakerul Igor Grosu: „Propunerea va fi discutată la consultările publice privind elaborarea noului Cod al Parlamentului” # Moldpres
Parlamentul ar putea institui ora votului în cadrul ședințelor plenare. Această propunere urmează a fi discutată în cadrul consultărilor publice privind elaborarea proiectului Codului ce vizează organizarea și funcționarea instituției legislative. Anunțul a...
16:00
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, despre proiectul ce vizează crearea PACCO: „Urmează discuții pe platforma Ministerului Justiției” # Moldpres
Autoritățile au recepționat opinia Comisiei de la Veneția privind proiectul de lege care prevede crearea Procuraturii Anticorupție și Combaterea Crimei Organizate (PACCO), iar în perioada următoare vor avea loc discuții pe platforma Ministerului Justiției pentru a ...
15:30
Aleșii poporului au adoptat astăzi modificări la Legea privind regimul explozivilor de uz civil, menite să alinieze cadrul normativ național la standardele Uniunii Europene și să consolideze siguranța publică. Proiectul de lege a fost elaborat de Ministerul Afaceril...
15:20
Elevii claselor a VII-a – a XII-a, care au elaborat o invenție sau o cercetare, se pot înscrie la Concursul Național de Științe și Inginerie „Mold SEF” 2026, care se va desfășura în perioada 13-15 februarie. Dosarele pot fi depuse până ...
15:20
Parlamentul a numit-o astăzi pe Uliana Bădărău în funcția de membru al Curții de Conturi, pentru un mandat de cinci ani. Hotărârea a fost adoptată cu votul a 58 de deputați, iar ulterior aceasta a depus jurământul în plenul Legislativului, comuni...
15:00
FOTO // Memorandum semnat la Bruxelles. Republica Moldova și Italia vor opera schimburi electronice de date vamale # Moldpres
Un Memorandum de înțelegere privind schimbul electronic de date vamale a fost semnat la Bruxelles de către Radu Vrabie, director al Serviciului Vamal al Republicii Moldova, și Andrea Mazzella, director pentru relații internaționale al Agenției Vămilor și Monopoluril...
14:40
Peste 70% din totalul companiilor exportatoare își vând produsele pe piața UE. Eugeniu Osmochescu: „Exporturile moldovenești se află într-un moment de creștere și oportunități” # Moldpres
În anul 2024, peste 2.200 de întreprinderi din Republica Moldova și-au vândut produsele pe piața Uniunii Europene, ceea ce reprezintă mai mult de 70% din totalul companiilor exportatoare din țara noastră. Cifrele au fost prezentate de vicepremierul Eugeniu ...
14:40
Premierul Alexandru Munteanu a vizitat Platforma Industrială Multifuncțională din Ceadîr-Lunga – unul dintre cele mai mari proiecte economice ale regiunii # Moldpres
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a mers astăzi la Platforma Industrială Multifuncțională din Ceadîr-Lunga, care este în prezent în proces de construcție. Platforma modernă de producție are o suprafață de 5.200 de metri pătrați și vine să stimuleze ...
14:00
Vulcănești bypass road has become operational and is open to traffic starting Thursday, December 18. Deputy Prime Minister, Minister of Infrastructure and Regional Development Vladimir Bolea stated that the modernization of this section of the M3 Chisinau-Comrat-Giurgiulesti-Ro...
13:40
FOTO // Centrul Național de Transfuzie a Sângelui și 15 spitale din țară au primit echipamente performante # Moldpres
Centrul Național de Transfuzie a Sângelui și 15 spitale din țară au primit astăzi echipamente performante care asigură transfuzia sângelui. Donația este oferită de Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA Moldova), în contextul alinierii angajam...
13:30
Parlamentul a votat astăzi, în prima lectură, un proiect de modificare a Codului urbanismului și construcțiilor, care prevede extinderea termenului-limită pentru înregistrarea cadastrală a caselor individuale de locuit, comunică MOLDPRES.Deputatul Vasile Gr...
13:20
FOTO // Drumul de ocolire a orașului Vulcănești este deschis circulației. Lucrările au fost finalizate cu două luni mai devreme decât termenul stabilit # Moldpres
Drumul de ocolire a orașului Vulcănești a devenit funcțional și este deschis circulației, începând cu ziua de joi, 18 decembrie. Vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, a declarat că modernizarea acestui sector al d...
13:20
Oportunități europene și bune practici, discutate de Cristina Gherasimov cu primarii din raionul Orhei # Moldpres
Primarii din aproape 30 de localități ale raionului Orhei au discutat cu viceprim-ministrul pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, despre oportunitățile de atragere a fondurilor europene și modalitățile de modernizare a comunităților. Totodată, discuțiile au...
13:10
The State University of Medicine and Pharmacy (USMF) 'Nicolae Testemițanu' will hold 2025 Laureate Students Gala. The event is organized in collaboration with the Association of Medical Students and Residents.The ceremony will take place on 18 December, starting at 1...
12:30
MOLDOVA SUNT EU // La datorie cu limba română în suflet, polițistul Ionel Canațui: „Apărăm valorile care ne definesc identitatea” # Moldpres
Polițistul Ionel Canațui are un deceniu muncit cu dedicație pentru menținerea ordinii publice. La începutul lunii decembrie, a devenit cunoscut publicului larg după un incident în care nu s-a lăsat intimidat de un cetățean din autonomia găgăuză care i-...
12:30
VIDEO // Parlamentul felicită Poliția Națională cu marcarea celor 35 de ani de la înființare # Moldpres
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a transmis un mesaj de felicitare angajaților Poliției Naționale a Republicii Moldova, care sărbătorește astăzi 35 de ani de la înființare, comunică MOLDPRES.„Felicitări tuturor celor care poartă cu mândr...
12:20
Ministra Agriculturii este așteptată în Parlament. Opoziția a depus moțiune simplă împotriva acesteia # Moldpres
Deputații din opoziția parlamentară au înaintat astăzi o moțiune simplă împotriva ministrului Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga. Ei iau cerut oficialei să vină în Parlament pentru a oferi explicații, comunică MOLDPRES.Moțiu...
12:00
Premierul Alexandru Munteanu a discutat cu primarii din UTA Găgăuzia: „Prioritatea noastră comună este să păstrăm pacea, stabilitatea și armonia în toată Moldova” # Moldpres
Importanța menținerii unei colaborări productive dintre administrația publică centrală și cea locală, eforturile de relansare a economiei, beneficiile integrării europene și realizările din regiune au fost principalele subiecte discutate de către Prim-ministrul Alexan...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.