Energocom efectuează prima tranzacție pe Piața pe Parcursul Zilei

Oficial.md, 19 decembrie 2025 11:10

Energocom a realizat prima tranzacție pe Piața pe Parcursul Zilei (PPZ), achiziționând în mod simbolic..

Acum 5 minute
11:20
Situația la punctele de trecere Palanca și Tudora, după atacurile cu drone din Ucraina Oficial.md
La această oră, tabăra mobilă temporară instalată de IGSU în apropierea punctului de trecere a..
Acum 15 minute
11:10
Energocom efectuează prima tranzacție pe Piața pe Parcursul Zilei Oficial.md
Energocom a realizat prima tranzacție pe Piața pe Parcursul Zilei (PPZ), achiziționând în mod simbolic..
11:10
Un bărbat a fost condamnat la 4 ani de închisoare pentru finanțarea ilegală a Partidului Politic „Șansa” Oficial.md
La data de 19 decembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare a..
Acum 30 minute
11:00
Premierul: În ultimii 4 ani, Guvernul a investit în proiecte mari de infrastructură în UTA Găgăuzia Oficial.md
Premierul Alexandru Munteanu, în cadrul vizitei în Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia (UTAG), a declarat că,..
11:00
Ion Ceban: Toate proiectele planificate pentru dezvoltarea Chișinăului sunt realizate și în baza bugetului provizoriu Oficial.md
Ion Ceban, primarul general al municipiului Chișinău, a declarat că toate proiectele planificate pentru dezvoltarea..
Acum 2 ore
09:50
Liderii fracțiunilor de opoziție din Parlament s-au adresat Curții Constituționale Oficial.md
Conducătorii a patru fracțiuni parlamentare – PSRM, PCRM, „Democrația Acasă” și „Alternativa” – am depus..
09:40
Traversarea podului Maiaki-Udobnoe a fost suspendată Oficial.md
Potrivit informațiilor primite de la autoritățile ucrainene, în această noapte, la ora 04:10, traversarea podului..
09:40
IGSU și UNHCR asigură cazarea ucrainenilor a căror deplasare a fost limitată din cauza bombardamentelor podului de pe Nistru Oficial.md
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, în comun cu UNHCR, asigură cazarea cetățenilor ucraineni a..
09:40
4 membri ai unui grup criminal organizat, specializat în schema „ruda implicată în accident”, condamnați la închisoare Oficial.md
Oficiul Ialoveni al Procuraturii Hîncești informează despre condamnarea a patru bărbați, membri ai unui grup..
09:30
ANSA blochează plasarea pe piață a mai multor loturi de produse alimentare neconforme Oficial.md
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță blocarea și distrugerea mai multor loturi de produse..
Acum 24 ore
17:30
Andrei Năstase: O Poliție puternică este una curată, demnă și respectată de cetățeni Oficial.md
Andrei Năstase, fost ministru al Afacerilor Interne, spune că a 35-a aniversare a Poliției Naționale “nu..
17:00
Parlamentul propune un moratoriu pentru fermierii afectați de secetă Oficial.md
Va fi instituit un moratoriu asupra urmăririi silite a bunurilor fermierilor afectați de calamitățile naturale..
17:00
Vlad Batrîncea critică proiectul PAS privind remediile și căile de atac în achizițiile publice Oficial.md
Astăzi, în cadrul ședinței plenare a Parlamentului Republicii Moldova, Vlad Batrîncea, vicepreședintele Legislativului, deputat PSRM,..
17:00
ANSA: Nu riscați sănătatea familiei de sărbători. Icrele din surse dubioase pot fi extrem de periculoase! Oficial.md
În perioada sărbătorilor de iarnă, unii consumatori preferă să pună pe masă produse pescărești, în..
16:50
Uliana Bădărău, numită membru al Curții de Conturi Oficial.md
Uliana Bădărău a fost numită în funcția de membru al Curții de Conturi pe un..
16:50
PSDE își exprimă îngrijorarea în legătură cu evaluarea FMI Oficial.md
Partidul Social Democrat European (PSDE) își exprimă îngrijorarea în legătură cu evaluarea Fondului Monetar Internațional..
16:10
Audieri în Comisia de profil: rapoarte privind Ministerul Muncii și Protecției Sociale și domeniul medicamentelor și dispozitivelor medicale Oficial.md
La 17 decembrie 2025, Comisia parlamentară pentru control al finanțelor publice (CCFP) a examinat, în..
14:50
Directorul CFM a vizitat Portul Giurgiulești Oficial.md
La 18 decembrie 2025, Serghei Cotelinic, Director General al Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din..
13:20
Drumul de ocolire a orașului Vulcănești este deschis circulației Oficial.md
Drumul de ocolire a orașului Vulcănești a devenit funcțional și este deschis circulației, începând de..
12:30
Reacția jurnalistului Anatolie Golea, după emisiunea de ieri cu primarul Chișinăului Oficial.md
Primarul capitalei, Ion Ceban, a participat ieri la emisiunea „Novaya nedelea” de la TV8 și..
12:20
Igor Grosu: Felicitări tuturor celor care poartă cu mândrie uniforma de polițist și care aleg să servească societatea cu demnitate și onoare Oficial.md
Poliția Națională a Republicii Moldova împlinește astăzi 35 de ani de la înființare. „Felicitări tuturor..
12:10
Vladimir Odnostalco și Alla Ursu-Antoci au prezentat inițiativele PSRM în domeniul educației și sănătății Oficial.md
Deputații fracțiunii parlamentare a socialiștilor, Vladimir Odnostalco și Alla Ursu-Antoci, au prezentat astăzi în Parlament..
12:10
Alexandru Munteanu a discutat cu primarii din UTA Găgăuzia Oficial.md
Importanța menținerii unei colaborări productive dintre administrația publică centrală și cea locală, eforturile de relansare..
12:00
Ministrul Justiției: Constatăm progrese semnificative în combaterea flagelului corupției Oficial.md
Vladislav Cojuhari, ministrul Justiției, spune că, „în ultimii ani, sistemul de justiție a trecut prin..
12:00
Noi reguli pentru controlul de stat în domeniul relațiilor de muncă și al securității în muncă Oficial.md
Deputații au adoptat proiectul de lege care reglementează un mecanism coerent de efectuare a controlului..
11:40
Ion Ceban: Arcul de Triumf este parte a Catedralei Mitropolitane. E obiect al patrimoniului cultural, protejat de stat” Oficial.md
Ion Ceban, primarul capitalei, a declarat că, ieri, la TV8, a pus punct unui fals:..
11:40
Un bărbat și-a ucis mama prin incendiere și a încercat să o omoare și pe îngrijitoarea acesteia Oficial.md
Procuratura raionului Căușeni, Oficiul Ștefan Vodă, anunță despre pronunțarea, la 16 decembrie 2025, a sentinței..
Ieri
11:20
Moțiune simplă de cenzură împotriva ministrului Agriculturii Oficial.md
Ca reacție la criza profundă în care a fost adus sectorul agricol, opoziția s-a consolidat..
11:10
Ion Ceban a felicitat polițiștii: Respect pentru munca fiecăruia Oficial.md
Cu ocazia aniversării a 35-a a Poliției Naționale, Ion Ceban, primarul capitalei, liderul Mișcării Alternativa..
11:10
Fracțiunea PSRM a examinat propunerile pentru Bugetul de stat 2026, elaborate în baza solicitărilor din teritoriu Oficial.md
Ieri a avut loc ședința fracțiunii PSRM în Parlamentul Republicii Moldova, condusă de Igor Dodon,..
11:10
Concluziile FMI, urmare a vizitei de studiu în Republica Moldova Oficial.md
O echipă de experți ai FMI condusă de Alina Iancu a purtat discuții în cadrul..
11:00
Petr Vlah: Viitorilor candidați la alegerile din Găgăuzia le va reveni o misiune foarte dificilă Oficial.md
Ex-deputatul Petr Vlah afirmă că viitorilor candidați la alegerile din Găgăuzia le va reveni o..
10:30
Viorel Cernăuțeanu: Astăzi sunt apreciați toți cei care, de-a lungul acestor 35 de ani, au contribuit la consolidarea Poliției Oficial.md
Șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu, a felicitat polițiștii cu prileul marcării a 35 ani de..
10:30
Vladimir Bolea și Ambasadorul Ucrainei au discutat despre consolidarea cooperării bilaterale în domeniul infrastructurii și transporturilor Oficial.md
Viceprim-ministrul, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Bolea Vladimir, a avut o întrevedere cu ambasadorul Ucrainei..
10:20
Irina Vlah: Republica Moldova trebuie să depună eforturile necesare pentru a deveni parte a pachetului de securitate regională Oficial.md
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, în contextul discuțiilor privind pacea din regiune, spune..
09:40
Poliția Republicii Moldova – 35 ani de la înființare Oficial.md
Poliția Republicii Moldova împlinește 35 de ani de la înființare, timp în care polițiștii și..
09:40
Premierul întreprinde o vizită de lucru în UTA Găgăuzia Oficial.md
Premierul Alexandru Munteanu întreprinde astăzi, 18 decembrie, o vizită de lucru în Unitatea Teritorială Autonomă..
17 decembrie 2025
16:00
CFM a testat conexiunea feroviare Prut-Fălciu Oficial.md
La 16 decembrie 2025, o echipă de specialiști din cadrul Întreprinderii de Stat „Calea Ferată..
14:40
Ex-președinta oficiului teritorial Călărași al unui fost partid politic a fost condamnată la 4 ani de închisoare Oficial.md
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în privința fostei președinte a oficiului..
14:40
Republica Moldova și Ungaria extind cooperarea în domeniul educației prin programul Stipendium Hungaricum Oficial.md
Tinerii din Republica Moldova vor putea participa la programul de burse Stipendium Hungaricum oferite de Ungaria..
13:10
Vornic Vlad, la plecarea din funcția de secretar de stat al Ministerului Culturii: Rămân în continuare implicat, cu aceeași responsabilitate și dedicare Oficial.md
Secretarul de stat al Ministerului Culturii, Vornic Vlad, își încheie astăzi mandatul și revine în..
13:10
Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu echipa Fondului Monetar Internațional, la încheierea misiunii Oficial.md
Premierul Alexandru Munteanu a avut astăzi o întrevedere cu echipa Fondului Monetar Internațional, la încheierea..
12:50
Guvernul lansează ediția III a Programului Național „Servicii de creșe publice – Părinți angajați, copii la creșe” Oficial.md
Viceprim-ministrul, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, împreună cu ministra Muncii și Protecției Sociale,..
12:50
Andrian Gavriliță, în discuții cu echipa Fondului Monetar Internațional Oficial.md
În contextul misiunii Fondului Monetar Internațional (FMI), desfășurate în perioada 4–17 decembrie 2025, la Ministerul..
12:50
Consilier municipal al MAN: Ședințele CMC sunt blocate de PAS și PSRM Oficial.md
Consilierul municipal MAN, Mihai Onofrei, declară că ședințele CMC sunt blocate intenționat PAS și PSRM,..
12:50
Vlad Batrîncea a prezentat inițiativele PSRM în domeniul protecției mediului și al dezvoltării regionale Oficial.md
Vicepreședintele Parlamentului, deputatul PSRM Vlad Batrîncea, împreună cu consilierii Ion Perju și Victor Poleacov, au..
12:50
Din 1 ianuarie, salariul minim pe economie va fi de 6300 lei lunar Oficial.md
Începând cu 1 ianuarie 2026, salariul minim pe țară va crește de la 5500 la 6300..
12:10
Ion Ceban, despre un proiect cu privire la construcția a aproape 6 mii de apartamente Oficial.md
Ion Ceban, primarul municipiului Chișinău, a spus că, astăzi, la ședința Consiliului local Băcioi urma..
11:30
Irina Vlah: La baza unei noi reforme administrativ-teritoriale trebuie să stea voinţa cetăţenilor Oficial.md
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, spune că autoritățile au pus la cale o..
Mai mult de 2 zile în urmă
11:10
Dmitri Torner propune remunerarea conducătorilor instituţiilor importante în stat în baza indicatorilor de performanţă Oficial.md
Dmitri Torner, lider al Partidului „NOI-Noua Opțiune Istorică”, consideră că, conducătorii întreprinderilor de stat ar..
Mai multe ştiri
