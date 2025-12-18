Un bărbat și-a ucis mama prin incendiere și a încercat să o omoare și pe îngrijitoarea acesteia

Oficial.md, 18 decembrie 2025 11:40

Procuratura raionului Căușeni, Oficiul Ștefan Vodă, anunță despre pronunțarea, la 16 decembrie 2025, a sentinței..

Acum 15 minute
11:40
Ion Ceban: Arcul de Triumf este parte a Catedralei Mitropolitane. E obiect al patrimoniului cultural, protejat de stat” Oficial.md
Ion Ceban, primarul capitalei, a declarat că, ieri, la TV8, a pus punct unui fals:..
11:40
Un bărbat și-a ucis mama prin incendiere și a încercat să o omoare și pe îngrijitoarea acesteia Oficial.md
Procuratura raionului Căușeni, Oficiul Ștefan Vodă, anunță despre pronunțarea, la 16 decembrie 2025, a sentinței..
Acum o oră
11:20
Moțiune simplă de cenzură împotriva ministrului Agriculturii Oficial.md
Ca reacție la criza profundă în care a fost adus sectorul agricol, opoziția s-a consolidat..
11:10
Ion Ceban a felicitat polițiștii: Respect pentru munca fiecăruia Oficial.md
Cu ocazia aniversării a 35-a a Poliției Naționale, Ion Ceban, primarul capitalei, liderul Mișcării Alternativa..
11:10
Fracțiunea PSRM a examinat propunerile pentru Bugetul de stat 2026, elaborate în baza solicitărilor din teritoriu Oficial.md
Ieri a avut loc ședința fracțiunii PSRM în Parlamentul Republicii Moldova, condusă de Igor Dodon,..
11:10
Concluziile FMI, urmare a vizitei de studiu în Republica Moldova Oficial.md
O echipă de experți ai FMI condusă de Alina Iancu a purtat discuții în cadrul..
11:00
Petr Vlah: Viitorilor candidați la alegerile din Găgăuzia le va reveni o misiune foarte dificilă Oficial.md
Ex-deputatul Petr Vlah afirmă că viitorilor candidați la alegerile din Găgăuzia le va reveni o..
Acum 2 ore
10:30
Viorel Cernăuțeanu: Astăzi sunt apreciați toți cei care, de-a lungul acestor 35 de ani, au contribuit la consolidarea Poliției Oficial.md
Șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu, a felicitat polițiștii cu prileul marcării a 35 ani de..
10:30
Vladimir Bolea și Ambasadorul Ucrainei au discutat despre consolidarea cooperării bilaterale în domeniul infrastructurii și transporturilor Oficial.md
Viceprim-ministrul, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Bolea Vladimir, a avut o întrevedere cu ambasadorul Ucrainei..
10:20
Irina Vlah: Republica Moldova trebuie să depună eforturile necesare pentru a deveni parte a pachetului de securitate regională Oficial.md
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, în contextul discuțiilor privind pacea din regiune, spune..
Acum 4 ore
09:40
Poliția Republicii Moldova – 35 ani de la înființare Oficial.md
Poliția Republicii Moldova împlinește 35 de ani de la înființare, timp în care polițiștii și..
09:40
Premierul întreprinde o vizită de lucru în UTA Găgăuzia Oficial.md
Premierul Alexandru Munteanu întreprinde astăzi, 18 decembrie, o vizită de lucru în Unitatea Teritorială Autonomă..
Acum 24 ore
16:00
CFM a testat conexiunea feroviare Prut-Fălciu Oficial.md
La 16 decembrie 2025, o echipă de specialiști din cadrul Întreprinderii de Stat „Calea Ferată..
14:40
Ex-președinta oficiului teritorial Călărași al unui fost partid politic a fost condamnată la 4 ani de închisoare Oficial.md
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în privința fostei președinte a oficiului..
14:40
Republica Moldova și Ungaria extind cooperarea în domeniul educației prin programul Stipendium Hungaricum Oficial.md
Tinerii din Republica Moldova vor putea participa la programul de burse Stipendium Hungaricum oferite de Ungaria..
13:10
Vornic Vlad, la plecarea din funcția de secretar de stat al Ministerului Culturii: Rămân în continuare implicat, cu aceeași responsabilitate și dedicare Oficial.md
Secretarul de stat al Ministerului Culturii, Vornic Vlad, își încheie astăzi mandatul și revine în..
13:10
Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu echipa Fondului Monetar Internațional, la încheierea misiunii Oficial.md
Premierul Alexandru Munteanu a avut astăzi o întrevedere cu echipa Fondului Monetar Internațional, la încheierea..
12:50
Guvernul lansează ediția III a Programului Național „Servicii de creșe publice – Părinți angajați, copii la creșe” Oficial.md
Viceprim-ministrul, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, împreună cu ministra Muncii și Protecției Sociale,..
12:50
Andrian Gavriliță, în discuții cu echipa Fondului Monetar Internațional Oficial.md
În contextul misiunii Fondului Monetar Internațional (FMI), desfășurate în perioada 4–17 decembrie 2025, la Ministerul..
12:50
Consilier municipal al MAN: Ședințele CMC sunt blocate de PAS și PSRM Oficial.md
Consilierul municipal MAN, Mihai Onofrei, declară că ședințele CMC sunt blocate intenționat PAS și PSRM,..
12:50
Vlad Batrîncea a prezentat inițiativele PSRM în domeniul protecției mediului și al dezvoltării regionale Oficial.md
Vicepreședintele Parlamentului, deputatul PSRM Vlad Batrîncea, împreună cu consilierii Ion Perju și Victor Poleacov, au..
12:50
Din 1 ianuarie, salariul minim pe economie va fi de 6300 lei lunar Oficial.md
Începând cu 1 ianuarie 2026, salariul minim pe țară va crește de la 5500 la 6300..
12:10
Ion Ceban, despre un proiect cu privire la construcția a aproape 6 mii de apartamente Oficial.md
Ion Ceban, primarul municipiului Chișinău, a spus că, astăzi, la ședința Consiliului local Băcioi urma..
Ieri
11:30
Irina Vlah: La baza unei noi reforme administrativ-teritoriale trebuie să stea voinţa cetăţenilor Oficial.md
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, spune că autoritățile au pus la cale o..
11:10
Dmitri Torner propune remunerarea conducătorilor instituţiilor importante în stat în baza indicatorilor de performanţă Oficial.md
Dmitri Torner, lider al Partidului „NOI-Noua Opțiune Istorică”, consideră că, conducătorii întreprinderilor de stat ar..
11:10
Fracțiunile de opoziție au semnat o declarație prin care condamnă tentativa guvernării de a restrânge drepturile deputaților Oficial.md
Тoate fracțiunile de opoziție au semnat o declarație comună prin care condamnă ferm tentativa PAS..
10:40
A încercat să sustragă arma unui polițist și l-a lovit cu pumnul în față – un bărbat, condamnat la închisoare Oficial.md
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare a unui bărbat de 32..
10:30
Vlad Filat a depus o plângere penală pe numele lui Victor Bodiu Oficial.md
Liderul PLDM, Vlad Filat, a depus o plângere penală pe numele lui Victor Bodiu, fost..
10:30
Guvernul a numit un secretar de stat la Ministerul Mediului Oficial.md
Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi numirea doamnei Victoria Gratii în funcția de Secretar de..
10:30
Eliberări și numiri la Guvern Oficial.md
Guvernul, astăzi, în ședință, a aprobat o serie de hotărâri cu privire la cadre, informează..
10:30
495 kg biscuiți de import au fost interzise spre comercializare Oficial.md
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță reținerea și interzicerea de la comercializare a unui..
10:20
MIDR consolidează dialogul cu mediul privat pentru accelerarea investițiilor strategice în transport și infrastructură Oficial.md
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a reunit astăzi, la Digital Park, antreprenori și reprezentanți ai..
09:40
Partidul Liberal susține revendicările profesorilor Oficial.md
Partidul Liberal își exprimă solidaritatea față de solicitările cadrelor didactice privind necesitatea unui salariu care..
09:40
Cristina Gherasimov a avut o discuție cu Marta Kos Oficial.md
Aflată la Bruxelles, viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a avut o întrevedere cu Marta..
09:30
„Hai acasă de Crăciun”: Unde vor avea loc primele evenimente Oficial.md
Evenimentele din prima săptămână a campaniei „Hai Acasă de Crăciun”: ➡️Sărata-Galbenă, Hîncești – Ansamblul de..
09:30
Vești bune de la Bruxelles pentru Republica Moldova Oficial.md
Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov: „Vești bune de la Bruxelles pentru Republica Moldova! Președinția..
09:20
La Bender a avut loc ședința experților pe probleme economice și statistice Oficial.md
La 16 decembrie 2025, în incinta sediului din or. Bender al Misiunii OSCE în Moldova,..
09:20
Maia Sandu a avut întrevederi cu oficiali de rang înalt ai Regatului Țărilor de Jos, la Haga Oficial.md
În marja Conferinței diplomatice dedicate adoptării Convenției privind stabilirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina,..
16 decembrie 2025
17:10
„Banca de Economii” SA: Două persoane condamnate la 9 și, respectiv, 5 ani de închisoare pentru cauzarea unui prejudiciu de 4,4 milioane de lei Oficial.md
La data de 16 decembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a recunoscut vinovate două persoane de..
16:50
CEC a aprobat Metodologia de efectuare a misiunii pe baza procedurilor convenite privind gestiunea financiară a partidelor politice Oficial.md
Comisia Electorală Centrală a aprobat o Metodologie care stabilește cadrul procedural minim pentru efectuarea misiunii pe..
16:40
Curtea de Conturi a constatat deficiențe în gestionarea Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural Oficial.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat, la data de 16 decembrie curent,..
16:20
În satul Mașcăuți, raionul Criuleni și în comuna Sărătenii Vechi, raionul Telenești vor avea loc alegeri locale noi Oficial.md
În cadrul ședinței de astăzi, Comisia Electorală Centrală a stabilit data de 17 mai 2026..
16:00
Ministra Agriculturii a discutat cu fermierii din Cahul Oficial.md
Astăzi, la Cahul, ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga a discutat cu fermierii care..
16:00
Cadrul legal privind produsele agroalimentare „eco”, „bio”, „ecologic” și „organic” explicat de MAIA Oficial.md
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a organizat astăzi un briefing de presă dedicat clarificării modului..
16:00
Lucrări de reparație capitală a drumurilor și podurilor naționale – retrospectiva 2025 Oficial.md
Pentru modernizarea rețelei rutiere naționale, prin lucrări de reparație capitală a drumurilor și podurilor, Administrația..
15:40
La Guvern s-au discutat măsurile pentru combaterea criminalității organizate Oficial.md
Dinamica criminalității organizate în ultimii trei ani, modificările legislației în acest domeniu, precum și măsurile..
15:40
Maia Sandu, la Conferința diplomatică pentru instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina: „Dacă agresiunea nu este pedepsită, riscul de noi războaie crește” Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a deschis Conferința diplomatică pentru instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații..
15:40
Republica Moldova a semnat Convenția privind instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina Oficial.md
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a semnat Convenția privind instituirea Comisiei..
15:10
Zbor direct spre Vilnius din 1 aprilie 2026 Oficial.md
airBaltic își extinde rețeaua de zboruri pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău. Se anunță..
14:50
CNSM, solidară cu revendicările din sindicaliștilor educație Oficial.md
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) își exprimă solidaritatea deplină cu Federația Sindicală a..
