ANSA blochează plasarea pe piață a mai multor loturi de produse alimentare neconforme
Oficial.md, 19 decembrie 2025 09:30
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță blocarea și distrugerea mai multor loturi de produse..
• • •
Acum 10 minute
09:40
Potrivit informațiilor primite de la autoritățile ucrainene, în această noapte, la ora 04:10, traversarea podului..
09:40
IGSU și UNHCR asigură cazarea ucrainenilor a căror deplasare a fost limitată din cauza bombardamentelor podului de pe Nistru # Oficial.md
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, în comun cu UNHCR, asigură cazarea cetățenilor ucraineni a..
09:40
4 membri ai unui grup criminal organizat, specializat în schema „ruda implicată în accident”, condamnați la închisoare # Oficial.md
Oficiul Ialoveni al Procuraturii Hîncești informează despre condamnarea a patru bărbați, membri ai unui grup..
Acum 30 minute
09:30
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță blocarea și distrugerea mai multor loturi de produse..
Acum 24 ore
17:30
Andrei Năstase, fost ministru al Afacerilor Interne, spune că a 35-a aniversare a Poliției Naționale “nu..
17:00
Va fi instituit un moratoriu asupra urmăririi silite a bunurilor fermierilor afectați de calamitățile naturale..
17:00
Vlad Batrîncea critică proiectul PAS privind remediile și căile de atac în achizițiile publice # Oficial.md
Astăzi, în cadrul ședinței plenare a Parlamentului Republicii Moldova, Vlad Batrîncea, vicepreședintele Legislativului, deputat PSRM,..
17:00
ANSA: Nu riscați sănătatea familiei de sărbători. Icrele din surse dubioase pot fi extrem de periculoase! # Oficial.md
În perioada sărbătorilor de iarnă, unii consumatori preferă să pună pe masă produse pescărești, în..
16:50
Uliana Bădărău a fost numită în funcția de membru al Curții de Conturi pe un..
16:50
Partidul Social Democrat European (PSDE) își exprimă îngrijorarea în legătură cu evaluarea Fondului Monetar Internațional..
16:10
Audieri în Comisia de profil: rapoarte privind Ministerul Muncii și Protecției Sociale și domeniul medicamentelor și dispozitivelor medicale # Oficial.md
La 17 decembrie 2025, Comisia parlamentară pentru control al finanțelor publice (CCFP) a examinat, în..
14:50
La 18 decembrie 2025, Serghei Cotelinic, Director General al Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din..
13:20
Drumul de ocolire a orașului Vulcănești a devenit funcțional și este deschis circulației, începând de..
12:30
Primarul capitalei, Ion Ceban, a participat ieri la emisiunea „Novaya nedelea” de la TV8 și..
12:20
Igor Grosu: Felicitări tuturor celor care poartă cu mândrie uniforma de polițist și care aleg să servească societatea cu demnitate și onoare # Oficial.md
Poliția Națională a Republicii Moldova împlinește astăzi 35 de ani de la înființare. „Felicitări tuturor..
12:10
Vladimir Odnostalco și Alla Ursu-Antoci au prezentat inițiativele PSRM în domeniul educației și sănătății # Oficial.md
Deputații fracțiunii parlamentare a socialiștilor, Vladimir Odnostalco și Alla Ursu-Antoci, au prezentat astăzi în Parlament..
12:10
Importanța menținerii unei colaborări productive dintre administrația publică centrală și cea locală, eforturile de relansare..
12:00
Ministrul Justiției: Constatăm progrese semnificative în combaterea flagelului corupției # Oficial.md
Vladislav Cojuhari, ministrul Justiției, spune că, „în ultimii ani, sistemul de justiție a trecut prin..
12:00
Noi reguli pentru controlul de stat în domeniul relațiilor de muncă și al securității în muncă # Oficial.md
Deputații au adoptat proiectul de lege care reglementează un mecanism coerent de efectuare a controlului..
11:40
Ion Ceban: Arcul de Triumf este parte a Catedralei Mitropolitane. E obiect al patrimoniului cultural, protejat de stat” # Oficial.md
Ion Ceban, primarul capitalei, a declarat că, ieri, la TV8, a pus punct unui fals:..
11:40
Un bărbat și-a ucis mama prin incendiere și a încercat să o omoare și pe îngrijitoarea acesteia # Oficial.md
Procuratura raionului Căușeni, Oficiul Ștefan Vodă, anunță despre pronunțarea, la 16 decembrie 2025, a sentinței..
11:20
Ca reacție la criza profundă în care a fost adus sectorul agricol, opoziția s-a consolidat..
11:10
Cu ocazia aniversării a 35-a a Poliției Naționale, Ion Ceban, primarul capitalei, liderul Mișcării Alternativa..
11:10
Fracțiunea PSRM a examinat propunerile pentru Bugetul de stat 2026, elaborate în baza solicitărilor din teritoriu # Oficial.md
Ieri a avut loc ședința fracțiunii PSRM în Parlamentul Republicii Moldova, condusă de Igor Dodon,..
11:10
O echipă de experți ai FMI condusă de Alina Iancu a purtat discuții în cadrul..
11:00
Petr Vlah: Viitorilor candidați la alegerile din Găgăuzia le va reveni o misiune foarte dificilă # Oficial.md
Ex-deputatul Petr Vlah afirmă că viitorilor candidați la alegerile din Găgăuzia le va reveni o..
10:30
Viorel Cernăuțeanu: Astăzi sunt apreciați toți cei care, de-a lungul acestor 35 de ani, au contribuit la consolidarea Poliției # Oficial.md
Șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu, a felicitat polițiștii cu prileul marcării a 35 ani de..
10:30
Vladimir Bolea și Ambasadorul Ucrainei au discutat despre consolidarea cooperării bilaterale în domeniul infrastructurii și transporturilor # Oficial.md
Viceprim-ministrul, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Bolea Vladimir, a avut o întrevedere cu ambasadorul Ucrainei..
10:20
Irina Vlah: Republica Moldova trebuie să depună eforturile necesare pentru a deveni parte a pachetului de securitate regională # Oficial.md
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, în contextul discuțiilor privind pacea din regiune, spune..
Ieri
09:40
Poliția Republicii Moldova împlinește 35 de ani de la înființare, timp în care polițiștii și..
09:40
Premierul Alexandru Munteanu întreprinde astăzi, 18 decembrie, o vizită de lucru în Unitatea Teritorială Autonomă..
17 decembrie 2025
16:00
La 16 decembrie 2025, o echipă de specialiști din cadrul Întreprinderii de Stat „Calea Ferată..
14:40
Ex-președinta oficiului teritorial Călărași al unui fost partid politic a fost condamnată la 4 ani de închisoare # Oficial.md
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în privința fostei președinte a oficiului..
14:40
Republica Moldova și Ungaria extind cooperarea în domeniul educației prin programul Stipendium Hungaricum # Oficial.md
Tinerii din Republica Moldova vor putea participa la programul de burse Stipendium Hungaricum oferite de Ungaria..
13:10
Vornic Vlad, la plecarea din funcția de secretar de stat al Ministerului Culturii: Rămân în continuare implicat, cu aceeași responsabilitate și dedicare # Oficial.md
Secretarul de stat al Ministerului Culturii, Vornic Vlad, își încheie astăzi mandatul și revine în..
13:10
Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu echipa Fondului Monetar Internațional, la încheierea misiunii # Oficial.md
Premierul Alexandru Munteanu a avut astăzi o întrevedere cu echipa Fondului Monetar Internațional, la încheierea..
12:50
Guvernul lansează ediția III a Programului Național „Servicii de creșe publice – Părinți angajați, copii la creșe” # Oficial.md
Viceprim-ministrul, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, împreună cu ministra Muncii și Protecției Sociale,..
12:50
În contextul misiunii Fondului Monetar Internațional (FMI), desfășurate în perioada 4–17 decembrie 2025, la Ministerul..
12:50
Consilierul municipal MAN, Mihai Onofrei, declară că ședințele CMC sunt blocate intenționat PAS și PSRM,..
12:50
Vlad Batrîncea a prezentat inițiativele PSRM în domeniul protecției mediului și al dezvoltării regionale # Oficial.md
Vicepreședintele Parlamentului, deputatul PSRM Vlad Batrîncea, împreună cu consilierii Ion Perju și Victor Poleacov, au..
12:50
Începând cu 1 ianuarie 2026, salariul minim pe țară va crește de la 5500 la 6300..
12:10
Ion Ceban, primarul municipiului Chișinău, a spus că, astăzi, la ședința Consiliului local Băcioi urma..
11:30
Irina Vlah: La baza unei noi reforme administrativ-teritoriale trebuie să stea voinţa cetăţenilor # Oficial.md
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, spune că autoritățile au pus la cale o..
11:10
Dmitri Torner propune remunerarea conducătorilor instituţiilor importante în stat în baza indicatorilor de performanţă # Oficial.md
Dmitri Torner, lider al Partidului „NOI-Noua Opțiune Istorică”, consideră că, conducătorii întreprinderilor de stat ar..
11:10
Fracțiunile de opoziție au semnat o declarație prin care condamnă tentativa guvernării de a restrânge drepturile deputaților # Oficial.md
Тoate fracțiunile de opoziție au semnat o declarație comună prin care condamnă ferm tentativa PAS..
10:40
A încercat să sustragă arma unui polițist și l-a lovit cu pumnul în față – un bărbat, condamnat la închisoare # Oficial.md
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare a unui bărbat de 32..
10:30
Liderul PLDM, Vlad Filat, a depus o plângere penală pe numele lui Victor Bodiu, fost..
10:30
Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi numirea doamnei Victoria Gratii în funcția de Secretar de..
10:30
Guvernul, astăzi, în ședință, a aprobat o serie de hotărâri cu privire la cadre, informează..
10:30
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță reținerea și interzicerea de la comercializare a unui..
