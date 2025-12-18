Ion Ceban: Arcul de Triumf este parte a Catedralei Mitropolitane. E obiect al patrimoniului cultural, protejat de stat”
Oficial.md, 18 decembrie 2025 11:40
Ion Ceban, primarul capitalei, a declarat că, ieri, la TV8, a pus punct unui fals:..
• • •
Un bărbat și-a ucis mama prin incendiere și a încercat să o omoare și pe îngrijitoarea acesteia # Oficial.md
Procuratura raionului Căușeni, Oficiul Ștefan Vodă, anunță despre pronunțarea, la 16 decembrie 2025, a sentinței..
Ca reacție la criza profundă în care a fost adus sectorul agricol, opoziția s-a consolidat..
Cu ocazia aniversării a 35-a a Poliției Naționale, Ion Ceban, primarul capitalei, liderul Mișcării Alternativa..
Fracțiunea PSRM a examinat propunerile pentru Bugetul de stat 2026, elaborate în baza solicitărilor din teritoriu # Oficial.md
Ieri a avut loc ședința fracțiunii PSRM în Parlamentul Republicii Moldova, condusă de Igor Dodon,..
O echipă de experți ai FMI condusă de Alina Iancu a purtat discuții în cadrul..
Petr Vlah: Viitorilor candidați la alegerile din Găgăuzia le va reveni o misiune foarte dificilă # Oficial.md
Ex-deputatul Petr Vlah afirmă că viitorilor candidați la alegerile din Găgăuzia le va reveni o..
Viorel Cernăuțeanu: Astăzi sunt apreciați toți cei care, de-a lungul acestor 35 de ani, au contribuit la consolidarea Poliției # Oficial.md
Șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu, a felicitat polițiștii cu prileul marcării a 35 ani de..
Vladimir Bolea și Ambasadorul Ucrainei au discutat despre consolidarea cooperării bilaterale în domeniul infrastructurii și transporturilor # Oficial.md
Viceprim-ministrul, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Bolea Vladimir, a avut o întrevedere cu ambasadorul Ucrainei..
Irina Vlah: Republica Moldova trebuie să depună eforturile necesare pentru a deveni parte a pachetului de securitate regională # Oficial.md
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, în contextul discuțiilor privind pacea din regiune, spune..
Poliția Republicii Moldova împlinește 35 de ani de la înființare, timp în care polițiștii și..
Premierul Alexandru Munteanu întreprinde astăzi, 18 decembrie, o vizită de lucru în Unitatea Teritorială Autonomă..
La 16 decembrie 2025, o echipă de specialiști din cadrul Întreprinderii de Stat „Calea Ferată..
Ex-președinta oficiului teritorial Călărași al unui fost partid politic a fost condamnată la 4 ani de închisoare # Oficial.md
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în privința fostei președinte a oficiului..
Republica Moldova și Ungaria extind cooperarea în domeniul educației prin programul Stipendium Hungaricum # Oficial.md
Tinerii din Republica Moldova vor putea participa la programul de burse Stipendium Hungaricum oferite de Ungaria..
Vornic Vlad, la plecarea din funcția de secretar de stat al Ministerului Culturii: Rămân în continuare implicat, cu aceeași responsabilitate și dedicare # Oficial.md
Secretarul de stat al Ministerului Culturii, Vornic Vlad, își încheie astăzi mandatul și revine în..
Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu echipa Fondului Monetar Internațional, la încheierea misiunii # Oficial.md
Premierul Alexandru Munteanu a avut astăzi o întrevedere cu echipa Fondului Monetar Internațional, la încheierea..
Guvernul lansează ediția III a Programului Național „Servicii de creșe publice – Părinți angajați, copii la creșe” # Oficial.md
Viceprim-ministrul, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, împreună cu ministra Muncii și Protecției Sociale,..
În contextul misiunii Fondului Monetar Internațional (FMI), desfășurate în perioada 4–17 decembrie 2025, la Ministerul..
Consilierul municipal MAN, Mihai Onofrei, declară că ședințele CMC sunt blocate intenționat PAS și PSRM,..
Vlad Batrîncea a prezentat inițiativele PSRM în domeniul protecției mediului și al dezvoltării regionale # Oficial.md
Vicepreședintele Parlamentului, deputatul PSRM Vlad Batrîncea, împreună cu consilierii Ion Perju și Victor Poleacov, au..
Începând cu 1 ianuarie 2026, salariul minim pe țară va crește de la 5500 la 6300..
Ion Ceban, primarul municipiului Chișinău, a spus că, astăzi, la ședința Consiliului local Băcioi urma..
Irina Vlah: La baza unei noi reforme administrativ-teritoriale trebuie să stea voinţa cetăţenilor # Oficial.md
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, spune că autoritățile au pus la cale o..
Dmitri Torner propune remunerarea conducătorilor instituţiilor importante în stat în baza indicatorilor de performanţă # Oficial.md
Dmitri Torner, lider al Partidului „NOI-Noua Opțiune Istorică”, consideră că, conducătorii întreprinderilor de stat ar..
Fracțiunile de opoziție au semnat o declarație prin care condamnă tentativa guvernării de a restrânge drepturile deputaților # Oficial.md
Тoate fracțiunile de opoziție au semnat o declarație comună prin care condamnă ferm tentativa PAS..
A încercat să sustragă arma unui polițist și l-a lovit cu pumnul în față – un bărbat, condamnat la închisoare # Oficial.md
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare a unui bărbat de 32..
Liderul PLDM, Vlad Filat, a depus o plângere penală pe numele lui Victor Bodiu, fost..
Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi numirea doamnei Victoria Gratii în funcția de Secretar de..
Guvernul, astăzi, în ședință, a aprobat o serie de hotărâri cu privire la cadre, informează..
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță reținerea și interzicerea de la comercializare a unui..
MIDR consolidează dialogul cu mediul privat pentru accelerarea investițiilor strategice în transport și infrastructură # Oficial.md
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a reunit astăzi, la Digital Park, antreprenori și reprezentanți ai..
Partidul Liberal își exprimă solidaritatea față de solicitările cadrelor didactice privind necesitatea unui salariu care..
Aflată la Bruxelles, viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a avut o întrevedere cu Marta..
Evenimentele din prima săptămână a campaniei „Hai Acasă de Crăciun”: ➡️Sărata-Galbenă, Hîncești – Ansamblul de..
Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov: „Vești bune de la Bruxelles pentru Republica Moldova! Președinția..
La 16 decembrie 2025, în incinta sediului din or. Bender al Misiunii OSCE în Moldova,..
Maia Sandu a avut întrevederi cu oficiali de rang înalt ai Regatului Țărilor de Jos, la Haga # Oficial.md
În marja Conferinței diplomatice dedicate adoptării Convenției privind stabilirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina,..
„Banca de Economii” SA: Două persoane condamnate la 9 și, respectiv, 5 ani de închisoare pentru cauzarea unui prejudiciu de 4,4 milioane de lei # Oficial.md
La data de 16 decembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a recunoscut vinovate două persoane de..
CEC a aprobat Metodologia de efectuare a misiunii pe baza procedurilor convenite privind gestiunea financiară a partidelor politice # Oficial.md
Comisia Electorală Centrală a aprobat o Metodologie care stabilește cadrul procedural minim pentru efectuarea misiunii pe..
Curtea de Conturi a constatat deficiențe în gestionarea Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural # Oficial.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat, la data de 16 decembrie curent,..
În satul Mașcăuți, raionul Criuleni și în comuna Sărătenii Vechi, raionul Telenești vor avea loc alegeri locale noi # Oficial.md
În cadrul ședinței de astăzi, Comisia Electorală Centrală a stabilit data de 17 mai 2026..
Astăzi, la Cahul, ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga a discutat cu fermierii care..
Cadrul legal privind produsele agroalimentare „eco”, „bio”, „ecologic” și „organic” explicat de MAIA # Oficial.md
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a organizat astăzi un briefing de presă dedicat clarificării modului..
Pentru modernizarea rețelei rutiere naționale, prin lucrări de reparație capitală a drumurilor și podurilor, Administrația..
Dinamica criminalității organizate în ultimii trei ani, modificările legislației în acest domeniu, precum și măsurile..
Maia Sandu, la Conferința diplomatică pentru instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina: „Dacă agresiunea nu este pedepsită, riscul de noi războaie crește” # Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a deschis Conferința diplomatică pentru instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații..
Republica Moldova a semnat Convenția privind instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina # Oficial.md
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a semnat Convenția privind instituirea Comisiei..
airBaltic își extinde rețeaua de zboruri pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău. Se anunță..
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) își exprimă solidaritatea deplină cu Federația Sindicală a..
