Ion Groza va conduce Comisia de monitorizare a politicii de reintegrare
Noi.md, 19 decembrie 2025 08:00
Legislativul a votat joi constituirea Comisiei parlamentare speciale de monitorizare și control asupra realizării politicii de reintegrare a Republicii Moldova.Din componența acesteia vor face parte șase deputați ai majorității parlamentare și cinci reprezentanți ai opoziției, transmite IPN.Comisia a fost instituită la propunerea unui grup de deputați din fracțiunea parlamentară a Partid
La sfîrșitul săptămînii de muncă leul moldovenesc a slăbit puțin față de euro, dar a crescut față de dolar.Astfel, pe parcursul unei zile el a cedat monedei unice europene circa 0,3 bani, dar a cîștigat de la dolarul american 1,5 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 19 decembrie un curs oficial de schimb valutar egal cu 19,8023 lei pentru un euro (+0,
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei de 19 decembrie sînt:19 decembrie — a 353-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 12 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe:6 19 Sf. Ier. Nicolae al Mirelor LichieiCe se sărbătorește în
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), în comun cu Agenția ONU pentru Refugiați (UNHCR), a organizat măsuri de sprijin pentru cetățenii ucraineni rămași blocați la frontieră, în urma suspendării circulației peste podul Maiaki–Udobnoe, bombardat în urma unui nou atac cu drone, transmite Noi.md.Potrivit informațiilor oficiale, la Palanca a fost instalată o tabără mobilă destina
Peste 120 de sportivi și antrenori au fost premiați în cadrul Galei municipale a performanțelor sportive 2025, un eveniment dedicat recunoașterii rezultatelor deosebite obținute pe parcursul anului.Totodată, peste 300 de sportivi și antrenori au primit diplome de apreciere, în semn de recunoaștere a contribuției lor la dezvoltarea și performanța sportivă municipală, transmite IPN.Distinc
Pentru astăzi, meteorologii prognozează cer variabil. Precipitații semnificative nu se prevăd.În orele dimineții, izolat se va forma ceață, iar local se va semnala polei slab.Vîntul va sufla din nord-vest, slab pînă la moderat.Ziua, în sudul țării temperatura aerului va fi de +7...+9°C.În centru se așteaptă +5...+7°C, iar în nord termometrele vor indica în jur de +2...+4°C.
Pascaru: Tinerii trebuie educați ecologic, iar autoritățile să ia decizii ferme împotriva rampelor ilegale de deșeuri # Noi.md
Educația ecologică a tinerilor și combaterea fermă a rampelor neautorizate de deșeuri trebuie să devină priorități reale pentru autorități, a declarat vicepreședintele Fundației ECODAVA, Nicolae Pascaru, transmite Noi.md.Declarațiile au fost făcute în cadrul unei mese rotunde, unde Pascaru a subliniat că schimbarea începe de la generația tînără, iar lipsa de reacție a instituțiilor publice men
Creșterea deficitului comercial exterior al Moldovei încetinește pe fondul creșterii mai rapide a exporturilor față de importuri.Despre acest lucru a remarcat economistul, doctorul în științe economice, Vladimir Golovatiuc, care a subliniat că, în cadrul discuțiilor privind rezultatele activității comerciale externe din primele 10 luni ale anului 2025, mulți pun accentul pe creșterea deficitul
În Moldova nu ar trebui permis consumul de droguri ușoare, deoarece, după cum arată practica altor țări, după legalizarea consumului de marijuana, numărul pacienților internați în spitale de psihiatrie a crescut brusc, iar riscul de psihoză la persoanele care consumă chiar și droguri ușoare este foarte mare.Această opinie a fost exprimată de doctorul în științe medicale, psihiatrul, psihologul
Societatea are posibilitatea de a fi acel mijloc de presiune asupra puterii. Societatea este cel puțin capabilă să adopte o poziție matură față de politică — elementar.{{853849}}Această opinie a fost exprimată de sociologul și politologul Ian Lisnevschi în emisiunea „Федорова SHOW”.Potrivit expertului, atîta timp cît societatea continuă să se certe și să intre în conflict din cauza opiniil
Vasile Chirtoca: "Investitorii neprofesioniști ar trebui să aibă interdicție de acces la piața valorilor mobiliare" # Noi.md
„Investitorii neprofesioniști ar trebui să aibă interdicție de acces la piața valorilor mobiliare și să li se ofere posibilitatea de a investi fondurile disponibile exclusiv prin intermediul companiilor și fondurilor de investiții profesionale (cu capital de risc), cărora ar trebui să li se impună cerințe stricte în ceea ce privește capitalul și nivelul de management” – este opinia exprimată de pr
Cercetători spanioli au realizat un pas uriaș în lupta împotriva anxietății: au reușit să elimine complet simptomele de anxietate, depresie și izolare socială la șoareci prin corectarea unei singure gene din creier.Descoperirea, publicată recent în Science Alert, ar putea deschide calea spre tratamente noi pentru cele aproximativ 360 de milioane de oameni afectați la nivel global de tulburări
"Salut și susțin poziția primarului municipiului Cahul, Nicolae Dandiș, și a celor 17 consilieri municipali (din 27) care s-au pronunțat clar în apărarea Universității din Cahul", declară fostul ministru al Educației, Corneliu Popovici, notează Noi.md."Aceasta este dovada de responsabilitate autentică a unor adevărați politicieni, care au înțeles importanța menținerii identității proprii a uni
Inițiativa parlamentară 101 vise împlinite.101 copii cu dizabilități severe din întreaga țară vor primi cadouri de Revelion din partea deputaților. Inițiativa întitulată „101 vise împlinite” aparține deputatei și activistei Ludmila Adamciuc din fracțiunea parlamentară a Partidului Acțiune și Solidaritate, transmite ipn.mdLudmila Adamciuc a relatat că fiecare copil a pregătit cîte o scrisoa
Guvernul Germaniei a aprobat o modificare a sistemului de pensii, care prevede virarea lunară a 10 euro în conturile individuale de economisire pentru pensia copiilor și adolescenților.Noua lege stabilește o contribuție garantată de stat de 10 euro pe lună pentru conturi deschise pe numele minorilor cu vîrste între 6 și 18 ani. Obiectivul este stimularea economisirii pe termen lung și susținer
Inspectoratul de Stat al Muncii va putea efectua controale fără notificarea prealabilă a angajatorilor.Deputații au adoptat, în lectura a doua, un proiect de lege care schimbă modul de desfășurare a controlului de stat în domeniul relațiilor de muncă, al securității și sănătății în muncă. Potrivit autorilor, măsura are scopul de a crește eficiența verificărilor și de a preveni încălcările legi
Proiectul de lege privind redenumirea monedei naționale a Ucrainei, din „copeică” în „șag” a fost votat joi în prima lectură de Rada Supremă de la Kiev.Decizia vine pe fondul unei reforme monetare, menite să marcheze desprinderea totală de moștenirea rusă, transmite ipn.mdAutorii inițiativei legislative, printre care și președintele Parlamentului, Ruslan Stefanciuk, au subliniat că decizia
Fotograful de natură sălbatică Della Ferrera a descoperit înîâmplător mii de urme de dinozauri într-un parc național italian, nu departe de locul unde se vor desfășura Jocurile Olimpice de iarnă din 2026. Anterior, în această zonă nu fuseseră făcute astfel de descoperiri.Paleontologii au confirmat că urmele aparțin într-adevăr dinozaurilor. Potrivit estimărilor lor, există aproximativ 20.000 d
China Media Group (CMG) a lansat, joi, o serie de produse culturale inovatoare pe tema Galei Sărbătorii Primăverii 2026, realizate sub dreptul de autor "Marele Sezon al Galei Sărbătorii Primăverii", scrie romanian.cgtn.com.Acestea includ castroane, farfurii, pereche de primăvară, obiecte de porţelan, ornamente, păpuși, eșarfe, seturi de cărți poștale comemorative, băuturi şi produse agricole.
China Media Group (CMG) a lansat, joi, mascotele Galei Sărbătorii Primăverii din 2026, care sînt patru cai - Qiqi, Jiji, Chichi și Chengcheng, scrie romanian.cgtn.com.Toți cei patru cai sînt inspirați din cultura tradțională și sînt decorați cu motive tradiționale, precum nori și munți, și au ca semnificații succesul și un viitor frumos.Qiqi își are originea într-un obiect de bronz ce date
În largul coastelor regiunii franceze Bretania, oamenii de știință au descoperit o construcție masivă din piatră, a cărei vechime este estimată la 7000 de ani.Lungimea obiectului descoperit este de 120 de metri, iar lîngă el se află și alte construcții mai mici.{{853363}}Inițial, aceste construcții, ascunse sub nouă metri de apă, au fost descoperite în 2017. Descoperirea a fost făcută de g
Salatele, aperitivele, felurile principale și deserturile pregătite pentru masa de Revelion sînt consumate în cantități mari și într-un timp scurt.Ce pericole prezintă pentru organism un astfel de „maraton alimentar” și care sînt cele mai periculoase bucate, a declarat pentru gazeta.ru expertul canalului de televiziune „Doctor”, medicul nutriționist și gastroenterologul, Evgheni Arzamasțev, re
Compania aeriană Air India a recunoscut că a găsit avionul său de pasageri Boeing 737-200, care era considerat pierdut de mai bine de 10 ani.Conform informațiilor, transportatorul a fost amendat cu o sumă mare pentru parcarea îndelungată a avionului pe aeroportul din Calcutta.{{850756}}Potrivit companiei aeriene, avionul se afla de fapt pe aeroport din 2012, dar a dispărut din arhivele ofi
Punctele de trecere a frontierei „Palanca-Maiaki-Udobnoe” și „Tudora-Starokazacie” au fost redeschise # Noi.md
Punctele de trecere a frontierei „Palanca-Maiaki-Udobnoe” și „Tudora-Starokazacie” au fost redeschise pentru călătorii care traversează frontiera în direcția Belgorod (Ucraina).{{854798}}Pentru asigurarea securității cetățenilor rămași blocați în apropierea zonei în care s-a produs incidentul, Poliția de Frontieră recomandă deplasarea acestora către punctul de trecere a frontierei „Otaci-Moghi
Parajudocanul Ion Basoc a încheiat anul competițional pe cea mai înaltă treaptă a podiumului de premiere. Sportivul a cucerit medalia de aur la Grand Prix-ul de la São Paulo, Brazilia. Potrivit Federației de Judo, în drumul spre cea mai înaltă treaptă a podiumului, în categoria de pînă la 95 kg, sportivul trecut pe rînd de un reprezentant al Mexicului, iar în semifinale l-a învins chiar pe
Țara europeană care va depune lunar bani în conturile de pensie ale copiilor și adolescenților # Noi.md
Guvernul german a aprobat miercuri un proiect de lege pentru consolidarea pilonului privat al sistemului de pensii, care include o subvenţie de stat garantată de 10 euro pe lună pentru copiii şi adolescenţii cu vîrste cuprinse între 6 şi 18 ani, în ideea de a-i ajuta să dispună de un fond de economii la pensie, transmite EFE.Aşa-numita "pensie anticipată", parte a unui pachet mai amplu de refo
Progrese în infrastructura feroviară: Cum a decurs vizita de lucru a lui Vladimir Bolea în sudul țării # Noi.md
În cadrul vizitei de lucru efectuată astăzi în sudul țării, în raioanele Cahul și Cantemir, ministrul Vladimir Bolea a evaluat stadiul unor obiective de infrastructură feroviară cu importanță strategică pentru conectivitatea regională.Agenda vizitei a inclus tronsonul de cale ferată de la km 74, din zona satului Văleni, raionul Cahul, unde ministrul a examinat evoluția lucrărilor de reabilitar
Începînd cu 2029, ceremonia de decernare a premiilor Oscar, care a fost transmisă timp de zeci de ani pe canalul ABC, va fi transmisă pe YouTube și va fi difuzată de acest serviciu de streaming cel puțin pînă în 2033.Anunțul a fost făcut miercuri de Academia Americană a Artelor și Științelor Filmului.În cadrul acordului încheiat, YouTube va transmite nu numai ceremonia în sine, ci și repor
Faptul că operațiunile vamale speciale au început oficial, joi, în portul de comerț liber din Hainan reprezintă un pas însemnat făcut pentru a promova o fereastră majoră a deschiderii Chinei spre exterior, scrie romanian.cgtn.com.Hainan va fi o zonă de administrație vamală specială unde facilitățile comerciale și schimburile internaționale vor fi mai libere și mai simple, arată presa internați
Josef Cardinal din Germania a adunat o colecție record de globuri de omăt.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru scrie UPI. Recent, casa colecționarului din Nürnberg a fost vizitată de un reprezentant al Cărții Recordurilor Guinness, care a confirmat oficial noul record - cea mai mare colecție de globuri de omăt din lume. În 2002, Cardinal a intrat deja în Cartea Recordurilor cu o colecție de
Actele normative ale Consiliului Superior al Magistraturii și ale Consiliului Superior al Procurorilor vor fi publicate în Monitorul Oficial.Un proiect de lege care prevede acest lucru a fost votat în prima lectură de 56 de deputați.Inițiativa legislativă aparține unui grup de deputați din Fracțiunea parlamentară „Partidul Acțiune și Solidaritate”. În nota de fundamentare a documentului se
Țările de Jos au returnat Indoneziei patru exponate importante din colecția antropologului olandez Eugene Dubois. Acest lucru este menționat pe site-ul oficial al guvernului țării europene.Ambasadorul Țărilor de Jos, Mark Gerritsen, a înmînat aceste obiecte ministrului Culturii din Indonezia, Fadli Zon. Colecția a fost adunată de savantul Eugène Dubois și colegii săi în perioada 1888-1900.
Sportivul nostru a cucerit medalia de aur la Grand Prix-ul de la São Paulo (Brazilia), ultima etapă din acest an competițional.În drumul spre cea mai înaltă treaptă a podiumului, în categoria de pînă la 95 kg, sportivul nostru a trecut pe rînd de un reprezentant al Mexicului, iar în semifinale l-a învins chiar pe campionul paralimpic de la Paris 2024, brazilianul Wilians Araujo.În marea fi
Vineri, consumatorii dintr-o suburbie a municipiului Chișinău vor rămîne fără apă la robinet, notează Noi.md.Astfel, pe 19 decembrie, fără apă vor rămîne consumatorii din Ghidighici de pe următoarele adrese:{{849113}}-str. Şt. cel Mare şi Sfînt; A. Hîjdeu; Decebal; Iu. Gagarin; I. Creangă; M. Eminescu; V. Micle; Şerban; D. Cantemir; A. Puşkin; 9 Mai; Nucarilor; V. Micle; Gr.Ureche; Columna
Operațiunile vamale speciale au început oficial, joi, în portul de comerț liber din Hainan, scrie romanian.cgtn.com.În acest sens, o serie de politici vamale și documente de susținere precum catalogul de mărfuri impozitate la import, politica de impozitare pe circulația mărfurilor, lista de restricții, politica de scutire de taxe vamale pentru vînzările interne, măsurile de reglementare vamală
Ofițeri de investigație, agenți de patrulare criminaliști sau specialiști în crime cibernetice sau economice. Cu toții au ceeași funcție: de a sta la straja siguranței și a legii. De Ziua Poliției Naționale, aflați istoriile mai multor polițiști care s-au remarcat prin curaj și disciplină.Alexandru Macovețchi și-a început cariera acum nouă ani. La 35 de ani, este cel mai tînăr șef de inspector
Parlamentul a votat reguli clare și coerente pentru producătorii și importatorii de explozivi de uz civil # Noi.md
Deputații au aprobat modificări ale Legii privind regimul explozivilor de uz civil, care au drept scop alinierea legislației naționale cu standardele Uniunii Europene.Proiectul de lege, elaborat de Ministerul Afacerilor Interne, are drept scop consolidarea mecanismelor de supraveghere a pieței și a controlului operațiunilor cu explozivi. Autorii menționează că acest lucru este necesar pentru a
Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare anunță înscrierea la Concursul Național de Științe și Inginerie „Mold SEF” 2026, care se va desfășura în perioada 13-15 februarie, notează Noi.md.Concursul este deschis pentru elevii claselor VII-XII care, ghidați de un cadru didactic sau un cercetător științific, au elaborat un proiect (o invenție sau o cerc
În perioada sărbătorilor de iarnă, unii consumatori preferă să pună pe masă produse pescărești, în special icre roșii și caviar.Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) emite o avertizare fermă pentru cetățeni, cu privire la riscurile consumului de icre procurate din surse neautorizate.{{854077}}Icrele sînt produse perisabile și pot deveni un pericol real pentru sănătate, dacă
Astăzi, în jurul orei 16:00, în urma unui atac aerian lansat pe teritoriul Ucrainei, drone care transportau încărcătură explozivă au lovit podul situat în extravilanul localității Maiaki-Udobnoe (Ucraina).Podul este amplasat pe traseul Odesa–Reni și asigură traversarea peste rîul Nistru.În urma incidentului, circulația pe pod a fost stopată, iar zona a fost izolată pentru evaluarea situației
Bugetul pentru educație va înregistra o creștere semnificativă în 2026, iar alocația per elev, acordată instituțiilor prin mecanismul de finanțare a rețelei școlare, va fi majorată cu aproximativ 8-10%.Declarația a fost făcută de ministrul educației și cercetării, Dan Perciun, într-un interviu pentru IPN.{{854725}}Dan Perciun a precizat că, pe lîngă creșterea alocației per elev, toate școl
Premierul Alexandru Munteanu a vizitat Platforma Industrială Multifuncțională din Ceadîr-Lunga # Noi.md
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a mers astăzi la Platforma Industrială Multifuncțională din Ceadîr-Lunga, care este în prezent în proces de construcție.Platforma modernă de producție are o suprafață de 5.200 de metri pătrați și vine să stimuleze economia locală și să creeze între 500 și 1000 de locuri noi de muncă.Premierul a inspectat lucrările de pe șantier, menționînd că proiectul est
Declarația Ministerului Afacerilor Externe al Moldovei privind riscurile pentru moldoveni în cazul solicitării unui permis de ședere în Rusia arată că Chișinăul nu renunță la politica anti-rusească și continuă să inventeze mituri absurde pentru propriii cetățeni.Această opinie a fost exprimată de reprezentantul oficial al Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse, Maria Zaharova, în c
Replici după moțiunea simplă împotriva ministrei Catlabuga: Radu Marian i-a criticat pe unii deputați din opoziție # Noi.md
Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Radu Marian, a criticat unii deputați din opoziție, care sînt fermieri, după ce aceștia au înaintat o moțiune simplă împotriva ministrei Agriculturii, Ludmila Catlabuga. O replică, în acest sens, i-a adresat consilierul primarului capitalei, Ion Bulgac. Într-o postare pe rețelele de socializare, Marian a declarat că acțiunile opoziției ar
Astăzi, la ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a avut loc o ședință cu reprezentanții unui concern din domeniul industriei zahărului.Discuțiile s-au concentrat pe identificarea necesităților industriei, pe modul în care cadrul legal și politicile publice pot fi îmbunătățite pentru a asigura condiții corecte de concurență, stabilitate și predictibilitate, precum și pe perspectivele
Aleșii poporului au votat astăzi, în prima lectură, un proiect de lege care introduce măsuri menite să simplifice modul de desfășurare a afacerilor în Republica Moldova.Inițiativa aparține deputaților din Fracțiunea „Partidul Acțiune și Solidaritate”, comunică moldpres.Potrivit autorilor, modificările elimină obstacole nejustificate și clarifică procedurile privind calculul taxei de stat î
Ministrul Justiției își va păstra calitatea de membru de drept al Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) pînă la 1 ianuarie 2028. Prelungirea termenului cu doi ani este prevăzută într-un pachet legislativ votat de Parlament în prima lectură, în ședința din 18 decembrie.Președinta Comisiei juridice, numiri și imunități, Veronica Roșca, a declarat în plen că extinderea perioadei tranzitorii
Republica Moldova face un nou pas important în consolidarea sistemului de sănătate și în alinierea la standardele Uniunii Europene prin modernizarea Sistemului național de transfuzie a sîngelui – un pilon esențial pentru siguranța maternă și a nou-nașcuților.În cadrul evenimentului „Parteneriat pentru integrarea europeană – consolidarea Sistemului național de transfuzie a sîngelui ca o compone
