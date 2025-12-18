Parlamentul a votat reguli clare și coerente pentru producătorii și importatorii de explozivi de uz civil
Noi.md, 18 decembrie 2025 19:00
Deputații au aprobat modificări ale Legii privind regimul explozivilor de uz civil, care au drept scop alinierea legislației naționale cu standardele Uniunii Europene.Proiectul de lege, elaborat de Ministerul Afacerilor Interne, are drept scop consolidarea mecanismelor de supraveghere a pieței și a controlului operațiunilor cu explozivi. Autorii menționează că acest lucru este necesar pentru a
• • •
Alte ştiri de Noi.md
Acum 30 minute
19:00
Parlamentul a votat reguli clare și coerente pentru producătorii și importatorii de explozivi de uz civil # Noi.md
Deputații au aprobat modificări ale Legii privind regimul explozivilor de uz civil, care au drept scop alinierea legislației naționale cu standardele Uniunii Europene.Proiectul de lege, elaborat de Ministerul Afacerilor Interne, are drept scop consolidarea mecanismelor de supraveghere a pieței și a controlului operațiunilor cu explozivi. Autorii menționează că acest lucru este necesar pentru a
19:00
Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare anunță înscrierea la Concursul Național de Științe și Inginerie „Mold SEF” 2026, care se va desfășura în perioada 13-15 februarie, notează Noi.md.Concursul este deschis pentru elevii claselor VII-XII care, ghidați de un cadru didactic sau un cercetător științific, au elaborat un proiect (o invenție sau o cerc
Acum o oră
18:30
În perioada sărbătorilor de iarnă, unii consumatori preferă să pună pe masă produse pescărești, în special icre roșii și caviar.Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) emite o avertizare fermă pentru cetățeni, cu privire la riscurile consumului de icre procurate din surse neautorizate.{{854077}}Icrele sînt produse perisabile și pot deveni un pericol real pentru sănătate, dacă
18:30
Astăzi, în jurul orei 16:00, în urma unui atac aerian lansat pe teritoriul Ucrainei, drone care transportau încărcătură explozivă au lovit podul situat în extravilanul localității Maiaki-Udobnoe (Ucraina).Podul este amplasat pe traseul Odesa–Reni și asigură traversarea peste rîul Nistru.În urma incidentului, circulația pe pod a fost stopată, iar zona a fost izolată pentru evaluarea situației
18:30
Bugetul pentru educație va înregistra o creștere semnificativă în 2026, iar alocația per elev, acordată instituțiilor prin mecanismul de finanțare a rețelei școlare, va fi majorată cu aproximativ 8-10%.Declarația a fost făcută de ministrul educației și cercetării, Dan Perciun, într-un interviu pentru IPN.{{854725}}Dan Perciun a precizat că, pe lîngă creșterea alocației per elev, toate școl
18:30
Premierul Alexandru Munteanu a vizitat Platforma Industrială Multifuncțională din Ceadîr-Lunga # Noi.md
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a mers astăzi la Platforma Industrială Multifuncțională din Ceadîr-Lunga, care este în prezent în proces de construcție.Platforma modernă de producție are o suprafață de 5.200 de metri pătrați și vine să stimuleze economia locală și să creeze între 500 și 1000 de locuri noi de muncă.Premierul a inspectat lucrările de pe șantier, menționînd că proiectul est
Acum 2 ore
18:00
Declarația Ministerului Afacerilor Externe al Moldovei privind riscurile pentru moldoveni în cazul solicitării unui permis de ședere în Rusia arată că Chișinăul nu renunță la politica anti-rusească și continuă să inventeze mituri absurde pentru propriii cetățeni.Această opinie a fost exprimată de reprezentantul oficial al Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse, Maria Zaharova, în c
18:00
Replici după moțiunea simplă împotriva ministrei Catlabuga: Radu Marian i-a criticat pe unii deputați din opoziție # Noi.md
Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Radu Marian, a criticat unii deputați din opoziție, care sînt fermieri, după ce aceștia au înaintat o moțiune simplă împotriva ministrei Agriculturii, Ludmila Catlabuga. O replică, în acest sens, i-a adresat consilierul primarului capitalei, Ion Bulgac. Într-o postare pe rețelele de socializare, Marian a declarat că acțiunile opoziției ar
18:00
În perioada sărbătorilor de iarnă, unii consumatori preferă să pună pe masă produse pescărești, în special icre roșii și caviar.Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) emite o avertizare fermă pentru cetățeni, cu privire la riscurile consumului de icre procurate din surse neautorizate.{{854077}}Icrele sînt produse perisabile și pot deveni un pericol real pentru sănătate, dacă
18:00
Astăzi, la ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a avut loc o ședință cu reprezentanții unui concern din domeniul industriei zahărului.Discuțiile s-au concentrat pe identificarea necesităților industriei, pe modul în care cadrul legal și politicile publice pot fi îmbunătățite pentru a asigura condiții corecte de concurență, stabilitate și predictibilitate, precum și pe perspectivele
18:00
Aleșii poporului au votat astăzi, în prima lectură, un proiect de lege care introduce măsuri menite să simplifice modul de desfășurare a afacerilor în Republica Moldova.Inițiativa aparține deputaților din Fracțiunea „Partidul Acțiune și Solidaritate”, comunică moldpres.Potrivit autorilor, modificările elimină obstacole nejustificate și clarifică procedurile privind calculul taxei de stat î
18:00
Ministrul Justiției își va păstra calitatea de membru de drept al Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) pînă la 1 ianuarie 2028. Prelungirea termenului cu doi ani este prevăzută într-un pachet legislativ votat de Parlament în prima lectură, în ședința din 18 decembrie.Președinta Comisiei juridice, numiri și imunități, Veronica Roșca, a declarat în plen că extinderea perioadei tranzitorii
18:00
Astăzi, în jurul orei 16:00, în urma unui atac aerian lansat pe teritoriul Ucrainei, drone care transportau încărcătură explozivă au lovit podul situat în extravilanul localității Maiaki-Udobnoe (Ucraina).Podul este amplasat pe traseul Odesa–Reni și asigură traversarea peste rîul Nistru.În urma incidentului, circulația pe pod a fost stopată, iar zona a fost izolată pentru evaluarea situației
18:00
Republica Moldova face un nou pas important în consolidarea sistemului de sănătate și în alinierea la standardele Uniunii Europene prin modernizarea Sistemului național de transfuzie a sîngelui – un pilon esențial pentru siguranța maternă și a nou-nașcuților.În cadrul evenimentului „Parteneriat pentru integrarea europeană – consolidarea Sistemului național de transfuzie a sîngelui ca o compone
17:30
Maria Zaharova: „Chișinăul nu renunță la politica anti-rusească și inventează mituri absurde pentru cetățeni” # Noi.md
Declarația Ministerului Afacerilor Externe al Moldovei privind riscurile pentru moldoveni în cazul solicitării unui permis de ședere în Rusia arată că Chișinăul nu renunță la politica anti-rusească și continuă să inventeze mituri absurde pentru propriii cetățeni.Această opinie a fost exprimată de reprezentantul oficial al Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse, Maria Zaharova, în c
17:30
Uliana Bădărău a fost numită în funcția de membru al Curții de Conturi pe un termen de cinci ani. Un proiect de hotărîre în acest sens a fost votat de 58 de deputați.Ulterior, Uliana Bădărău a depus jurămîntul în plenul Parlamentului.Candidatura Ulianei Bădărău a fost propusă de președintele Curții de Conturi, ca urmare a organizării unui concurs public. Totodată, în proiectul de hotărîre
17:30
Replici după moțiunea simplă împotriva ministrei Catlabuga: Radu Marian i-a criticat dur pe unii deputați din opoziție # Noi.md
Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Radu Marian, a criticat dur unii deputați din opoziție, care sînt fermieri, după ce aceștia au înaintat o moțiune simplă împotriva ministrei Agriculturii, Ludmila Catlabuga. O replică, în acest sens, i-a adresat consilierul primarului capitalei, Ion Bulgac. {{854727}}Într-o postare pe rețelele de socializare, Marian a declarat că acțiunil
17:30
Va fi instituit un moratoriu asupra urmăririi silite a bunurilor fermierilor afectați de calamitățile naturale în perioada 2024–2025.Un proiect de lege care prevede acest lucru a fost aprobat astăzi în prima lectură.Moratoriul va fi aplicat pentru o perioadă de 12 luni și va viza fermierii micro și mici, fidejusorii și membrii gospodăriilor țărănești, precum și alte persoane care răspund s
17:30
Drumurile de acces spre suburbii au fost reparate, în ultimii doi ani, cu investiții alocate de Primăria Municipiului Chișinău.Proiectele multianuale de reparație a căilor de acces către suburbiile Colonița și Budești au fost inițiate în anul 2024 și finalizate în acest an. Tot în anul 2024 a fost reparată calea de acces spre satul Dumbrava din suburbia Sîngera.Lucrările au fost executate
Acum 4 ore
17:00
Noi reguli pentru controlul de stat în domeniul relațiilor de muncă și al securității în muncă # Noi.md
Deputații au adoptat proiectul de lege care reglementează un mecanism coerent de efectuare a controlului de stat în domeniul relațiilor de muncă, al securității și sănătății în muncă. Inițiativa legislativă a fost aprobată în lectura a doua de 56 de deputați.Modificările propuse au scopul de a alinia practicile Inspectoratului de Stat al Muncii la standardele internaționale promovate de Organ
17:00
În regiunea transnistreană a fost introdus un regim juridic special – starea de urgență în economie – pentru o perioadă de 30 de zile.În special, Consiliul Suprem al autoproclamatei RMN a aprobat astăzi, în cadrul primei ședințe extraordinare a primei sesiunii a așa-numitului parlament de cea de-a VIII-a legislatură, decretul corespunzător al liderului autoproclamatei RMN. Documentul va intra
16:30
În Ucraina se studiază varianta votului electronic la alegeri. În acest moment, este vorba doar de alegerile prezidențiale - organizarea alegerilor parlamentare și locale nu este încă luată în considerare.Potrivit RBC-Ucraina, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat despre acest lucru drept răspunsul la o întrebare din partea jurnaliștilor.În special, Zelenski, răspunzînd la
16:30
Termenul-limită de înregistrare cadastrală a caselor individuale de locuit va fi extins cu doi ani # Noi.md
Termenul-limită de înregistrare cadastrală a caselor individuale de locuit va fi extins cu doi ani. Un proiect de modificare a Codului urbanismului și construcțiilor a fost votat în prima lectură de 78 de deputați.Propunerea aparține deputaților din Fracțiunea „Partidul Acțiune și Solidaritate” Vasile Grădinaru, Ilie Ionaș și Alic Baraboi. Inițiativa legislativă vizează casele individuale cu c
16:00
Dodon a menționat care sînt lecțiile pe care Moldova trebuie să le desprindă din conflictul din Ucraina # Noi.md
Din conflictul care se desfășoară în vecina Ucraina, locuitorii Moldovei trebuie să desprindă trei lecții.Despre acest lucru a declarat președintele Partidului Socialiștilor, fostul președinte al Moldovei, Igor Dodon, care a subliniat că încheierea războiului din Ucraina și restabilirea păcii reprezintă dorința majorității oamenilor raționali. Și cred că, în anul viitor, există șanse reale ca
16:00
Spitalul raional Leova și-a reparat recent acoperișul edificiului în care sînt amplasate Laboratorul clinic și Unitatea Primiri Urgențe. Totodată, au fost izolați termic și pereții clădirii.Spitalul s-a numărat în anul curent printre cîştigătorii concursului de proiecte investiţionale din fondul de dezvoltare şi modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de
15:30
Fostul premier Vlad Filat s-a prezentat astăzi la o nouă ședință de judecată pe dosarul "Frauda bancară", spunînd jurnaliștilor că are mai multe mesaje pentru Vlad Plahotniuc, care figurează în această cauză penală, notează Noi.md."Am mai multe mesaje pentru Plahotniuc. Mesajul de bază este că el trebuie să accepte situația, în care adevărul, mai devreme sau mai tîrziu iese la iveală și determ
15:30
Crăciun handmade: cei mai creativi brazi realizați de copii la festivalul „Valsul Brazilor” # Noi.md
În sectorul Ciocana a avut loc Festivalul-concurs al decorațiunilor de Crăciun, confecționate handmade, cu genericul „Valsul Brazilor de Crăciun”.Evenimentul a fost organizat de Centrul de Creație pentru Copii „Ghiocel” și s-a desfășurat în incinta Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”, filiala „Transilvania”.La festival au participat elevi din instituțiile de învățămînt din sectorul Ciocan
15:30
Termenul-limită de înregistrare cadastrală a caselor individuale de locuit va fi extins cu doi ani. Un proiect de modificare a Codului urbanismului și construcțiilor a fost votat în prima lectură de 78 de deputați.Propunerea aparține deputaților din Fracțiunea „Partidul Acțiune și Solidaritate” Vasile Grădinaru, Ilie Ionaș și Alic Baraboi. Inițiativa legislativă vizează casele individuale cu c
Acum 6 ore
15:00
Fostul președinte al Republicii Moldova și liderul Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, declară că își dorește ca Vladimir Plahotniuc să fie audiat în dosarul numit „kuliok” (sacoșa neagră - n.r.), în care este acuzat de corupere pasivă și acceptarea finanțării ilegale a partidului.Declarația a fost făcută, pe 18 decembrie, la Parlament, după ce Plahotniuc a confirmat public că este gata să d
15:00
Importanța menținerii unei colaborări productive dintre administrația publică centrală și cea locală, eforturile de relansare a economiei, beneficiile integrării europene și realizările din regiune au fost principalele subiecte discutate de către Prim-ministrul Alexandru Munteanu cu primarii, consilierii și reprezentanții serviciilor desconcentrate din Unitatea Teritorială Autonomă (UTA) Găgăuzia.
14:30
În cadrul ședinței Parlamentului, vicepreședintele și deputatul PSRM, Vlad Batrîncea a declarat că regiunile Moldovei nu au primit peste 3 miliarde de lei din bugetul de stat.{{854597}}Batrîncea a cerut explicații de la premierul Alexandru Munteanu, menționînd că în 2025 autoritățile locale nu au primit peste 60% din fondurile prevăzute pentru dezvoltarea regională. În plus, nu au fost finanța
14:30
RISE: Compania „dispărută” din dosarul Plahotniuc. Cum a fost „albită” o firmă afiliată oligarhului chiar înainte de aducerea sa în Moldova # Noi.md
Înainte ca Vladimir Plahotniuc să fie adus încătușat în țară, autoritățile de la Chișinău au exclus din „lista neagră” o companie despre care anterior insistau că este afiliată oligarhului, informează RISE, care a refăcut traseul companiei care deține o rețea de benzinării și l-a suprapus cu fuga, reținerea și extrădarea fostului lider democrat în plină campanie electorală.În iunie 2019, pract
14:30
Deputatul în Parlamentul Moldovei din partea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Maxim Potîrniche, nu știe în ce constă funcția de emisar special pentru dezvoltare și reziliență, funcție în care a fost numit fostul prim-ministru Dorin Recean.Deputatul a refuzat, de asemenea, să comenteze numirea fostului șef al Guvernului în această funcție.Maxim Potîrniche a declarat că toate coment
14:30
Administrația Națională a Drumurilor (AND) a emis o notificare oficială prin care atenționează publicul asupra apariției unui material fals în presă, care prezintă informații eronate despre activitatea instituției, despre multiple nereguli în activitatea instituției, cum ar fi realizarea unor lucrări fără documentație tehnică și fără autorizație de construire, practicile abuzive față de agenții ec
14:30
Candidatura Ulianei Bădărău este propusă plenului Parlamentului pentru numirea în funcția de membru al Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM), în locul lui Eduard Moroșan, al cărui mandat expiră.Uliana Bădărău a cîștigat concursul pentru această funcție încă în luna septembrie. Funcția devine vacantă din 20 decembrie, iar numirea urmează să fie aprobată de Legislativ pentru un mandat de
14:00
Biroul Național de Statistică informează că, în luna noiembrie 2025 prețurile producătorului în industrie: s-au majorat cu 0,1% față de luna octombrie curent; s-au majorat cu 6,3% de la începutul anului curent; s-au majorat cu 6,4% comparativ cu luna noiembrie 2024.În industria extractivă, în luna noiembrie 2025 prețurile producătorului s-au majorat față de octombrie curent cu 1,1%, față de d
14:00
Adunarea Generală Ordinară a Baroului Chișinău a aprobat rezultatele scrutinului pentru desemnarea reprezentanților în Comisia de licențiere a profesiei de avocat.Potrivit rezultatelor, cele mai multe voturi au fost obținute de Vadim Vieru – 606 și Adrian Tăbîrță – 577, ambii fiind și în prezent membri ai Comisiei de licențiere a profesiei de avocat.{{853374}}Aceștia sînt urmați de Gheorgh
13:30
Directorul Serviciului Vamal, Radu Vrabie a participat, la invitația Direcției Generale pentru Extindere și Vecinătate Estică (DG ENEST) a Comisiei Europene, Secretariatului Acordului Central European de Comerț Liber (CEFTA) și ai Comunității Transporturilor, la ceremonia oficială de semnare a Memorandumurilor de Înțelegere privind schimbul electronic de date, organizată la sediul Comisiei Europen
13:30
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) aduce la cunoștință că, în Monitorul Oficial din 18 decembrie curent a fost publicată Hotărîrea Guvernului nr. 773 din 17 decembrie 2025 privind aprobarea cuantumului salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2026.Prin Hotărîrea menționată a fost aprobat cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2026, în mărim
Acum 8 ore
13:00
În cadrul ședinței Parlamentului, deputatul PSRM Vladimir Odnostalco a declarat că este necesară prezența prim-ministrului pentru a oferi explicații cu privire la planurile de dezvoltare a autonomiei Găgăuze.Potrivit acestuia, în programul guvernului nu s-a menționat niciodată problema dezvoltării Găgăuziei.{{854681}}Odnostalco a subliniat importanța recreării unui grup de lucru permanent
13:00
O nouă încercare de a convoca astăzi ședința Consiliului Municipal Chișinău, unde pe agendă urma să fie inclus proiectul cu privire la bugetul municipal pentru anul 2026, a eșuat. Consilierii PAS și PSRM nu s-au prezentat, din nou, în sală.{{850286}}„Este de datoria oricărui consilier să muncească aici. Este rușinos faptul că o jumătate dintre consilierii municipali preferă să bată cîmpii, să
13:00
Șeful Inspectoratului Național de Investigații (INI), Arcadie Catlabuga, a fost avansat la gradul special de chestor, echivalent cu gradul de general. Decretul, semnat de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost publicat în Monitorul Oficial.{{759185}}Documentul prevede acordarea gradului special de chestor în temeiul prevederilor constituționale și al legislației privind funcționarul
13:00
Primăria municipiului Chișinău informează că magia sărbătorilor de iarnă a prins viață la Gala Concursului Municipal de Obiceiuri și Tradiții „Florile Dalbe”, eveniment organizat de autoritatea publică locală.Atmosfera a fost plină de cîntec și bucurie, iar participanții au readus pe scenă frumusețea și bogăția tradițiilor strămoșești.În cadrul concursului au fost desemnați premianții anul
13:00
Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică a venit cu o reacție la situația controversată privind lucrările de construcție a unui complex rezidențial pe strada Bucovina, 3/1, notează Noi.md."Cu privire la legalitatea emiterii actelor permisive pentru executarea lucrărilor de construcție în mun. Chișinău, str. Bucovina, 3/1, Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică informează
12:30
Deputatul PSRM, Marcel Cenuşa, a cerut ca ministrul Educaţiei, Dan Perciun, să fie audiat în plenul Parlamentului cu privire la intenţia Guvernului de a lichida Universitatea Bogdan Petriceicu-Hașdeu din Cahul şi de a fi absorbită de Universitatea Tehnică din Moldova.{{853656}}Potrivit deputatului, procesul de optimizare care are loc în domeniul educației este foarte controversat și ridică mul
12:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat joi, 18 decembrie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 19 decembrie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 22,46 lei/litru (-14 bani), iar al motorinei standard – 19,06 lei/litru (-9 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie 20
12:30
La sediul central al Judecătoriei Chișinău a fost inaugurată o cameră de audiere în condiții speciale destinată copiilor victime și martori ai infracțiunilor.Spațiul a fost creat pentru a preveni revictimizarea minorilor și pentru a asigura desfășurarea audierilor într-un mediu sigur, confidențial și adaptat nevoilor copiilor, comunică Moldpres.Noua cameră a fost amenajată cu sprijinul fin
12:30
Viceprim-ministrul, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Bolea Vladimir, a avut o întrevedere cu ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Paun Rohovei, axată pe consolidarea cooperării bilaterale în domeniul infrastructurii și transporturilor.Discuțiile s-au concentrat pe implementarea proiectelor comune derulate în cadrul inițiativei Comisiei Europene „Căile Solidarității”, c
12:00
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, spune că s-a luat act de decizia Comisiei de la Veneția privind crearea Procuraturii Anticorupție și Combaterea Crimei Organizate (PACCO), instituție ce urmează să rezulte din reorganizarea celor două procuraturi specializate existente: Procuratura Anticorupție (PA) și Procuratura pentru Combaterea Crimei Organizare și Cauze Speciale (PCCOCS).În cadrul u
12:00
Sărbătorile de iarnă sînt tot mai aproape şi în brutării miroase a cozonac proaspăt scos din cuptor.Umpluturile folosite sînt pe gustul tuturor - stafide, potocale, nuci, ciocolată sau fistic. Foarte cerute în această perioadă sînt şi ruladele cu diverse umpluturi sau turtele dulci.{{854313}}Zilnic, brutarii unei firme pregătesc pînă la trei mii de produse de panificaţie, notează Noi.md cu
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.