Casa în care ninge mereu: un locuitor din Germania a adunat o colecție unică

13:00

O nouă încercare de a convoca astăzi ședința Consiliului Municipal Chișinău, unde pe agendă urma să fie inclus proiectul cu privire la bugetul municipal pentru anul 2026, a eșuat. Consilierii PAS și PSRM nu s-au prezentat, din nou, în sală.{{850286}}„Este de datoria oricărui consilier să muncească aici. Este rușinos faptul că o jumătate dintre consilierii municipali preferă să bată cîmpii, să