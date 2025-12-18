Progrese în infrastructura feroviară: Cum a decurs vizita de lucru a lui Vladimir Bolea în sudul țării

20:00

Sportivul nostru a cucerit medalia de aur la Grand Prix-ul de la São Paulo (Brazilia), ultima etapă din acest an competițional.În drumul spre cea mai înaltă treaptă a podiumului, în categoria de pînă la 95 kg, sportivul nostru a trecut pe rînd de un reprezentant al Mexicului, iar în semifinale l-a învins chiar pe campionul paralimpic de la Paris 2024, brazilianul Wilians Araujo.În marea fi