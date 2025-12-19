Vlad Filat și Vlad Plahotniuc, față în față la ședința de judecată în dosarul fraudei bancare

08:10

Un atac cu drone asupra zonei portuare ruseşti Rostov-pe-Don, de la Marea Azov, a provocat trei morţi, a declarat joi guvernatorul regional Iuri Sliusar. Atacul a provocat un incendiu pe un cargou în portul capitalei regionale, ucigând doi membri ai echipajului şi rănind trei, în timp ce un civil a murit şi alţi şase au […]