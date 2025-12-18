„Pentru îndeplinirea ireproșabilă a atribuțiilor de serviciu”. Mai mulți polițiști, decorați de Maia Sandu de Ziua Profesională
UNIMEDIA, 18 decembrie 2025 22:40
De Ziua Profesională a Poliției Naționale, mai mulți polițiști din Republica Moldova au fost decorați de președinta Maia Sandu cu Ordinul „Credință Patriei” clasa III.
• • •
Alte ştiri de UNIMEDIA
Acum 2 ore
22:40
„Pentru îndeplinirea ireproșabilă a atribuțiilor de serviciu”. Mai mulți polițiști, decorați de Maia Sandu de Ziua Profesională # UNIMEDIA
De Ziua Profesională a Poliției Naționale, mai mulți polițiști din Republica Moldova au fost decorați de președinta Maia Sandu cu Ordinul „Credință Patriei” clasa III.
22:10
(video) „Pentru cei care încă nu cred în agresivitatea Rusiei”. Grosu, reacție din Parlament după atacul cu drone asupra podului de peste Nistru # UNIMEDIA
„Pentru cei care încă nu cred în agresivitatea Federației Rusie”, astfel a comentat președintele Parlamentului, Igor Grosu, știrea că un pod de peste Nistru a fost lovit de drone în seara zilei de 18 decembrie.
22:00
(video) Nervi și voci ridicate în Parlament pe legea moratoriului: Stefanco critică lipsa finanțării. Marian: Ne dă lecții unul care nu a plătit 9 ani impozite și face bani pe live-urile de pe TikTok # UNIMEDIA
Legea moratoriului a stârnit scandal în Parlament. Deputatul Sergiu Stefanco din partea Democrației Acasă a subliniat că aceasta nu oferă soluții adecvate din cauza lipsei de finanțare. La rândul său, deputatul PAS, Radu Marian, a lansat atacuri la adresa acestuia, acuzându-l că dă lecții populiste fără a da dovadă de responsabilitate.
Acum 4 ore
21:50
De Ziua Poliției Naționale, președinta Maia Sandu a transmis mulțumiri polițiștilor și polițistelor pentru munca lor zilnică în prima linie. „Sunt recunoscătoare pentru devotamentul, profesionalismul și curajul cu care vă îndepliniți misiunea, în slujba siguranței oamenilor și a țării noastre. La mulți ani, Poliției Naționale!”, a scris șefa statului pe rețele.
21:30
Vamele „Palanca-Maiaki-Udobnoe” și „Tudora-Starokazacie”, redeschise pentru unii călători, după atacul cu drone asupra podului peste Nistru # UNIMEDIA
Punctele de trecere a frontierei „Palanca-Maiaki-Udobnoe” și „Tudora-Starokazacie” au fost redeschise pentru călătorii care traversează frontiera în direcția Belgorod (Ucraina), după restricțiile impuse în urma incidentului produs în zonă.
21:00
„Gata să fie împușcat”. Cum s-a opus unul dintre principalii „locotenenți” ai lui Putin, Dmitri Kozak războiului din Ucraina # UNIMEDIA
Fostul șef adjunct al administrației prezidențiale ruse, politicianul Dmitri Kozak, a fost unul dintre cei care nu s-au temut să vorbească împotriva invaziei Rusiei în Ucraina, în fața lui Vladimir Putin, scrie adevarul.ro.
20:40
(foto) Aur pentru Moldova: Parajudocanul Ion Basoc, medaliat la Grand Prix-ul de la São Paulo # UNIMEDIA
Parajudocanul Ion Basoc a încheiat anul competițional pe cea mai înaltă treaptă a podiumului de premiere. Sportivul a cucerit medalia de aur la Grand Prix-ul de la São Paulo, Brazilia.
20:40
Doliu în judo. Antrenorul Vitalie Lohov a trecut în neființă: „O pierdere grea pentru toți cei care l-au cunoscut” # UNIMEDIA
Antrenorul Vitalie Lohov a trecut în neființă. Anunțul trist a fost făcut de Federația de Judo a Republicii Moldova, care a exprimat condoleanțe familiei și celor apropiați.
20:10
(video) Când votul o ia înaintea deputaților. Doi parlamentari „au votat” un proiect nefiind în sala de ședințe. Grosu: Sper că din necunoaștere. E interzis categoric # UNIMEDIA
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a anunțat la sfârșitul ședinței Legislativului din 18 decembrie, că în plen s-au constatat două cazuri, în care votul a fost exprimat în numele unor deputați absenți din sală. „Sper foarte mult că e din necunoaștere, dar acest lucru este interzis categoric”, a menționat Grosu.
Acum 6 ore
19:40
Guvernul României achită o datorie istorică de 6,8 milioane de $ către SUA, după un împrumut din 1992 pentru bumbac # UNIMEDIA
Guvernul României a decis să achite o datorie istorică de 6,8 milioane de dolari, rezultată dintr-un împrumut acordat în 1992 de Guvernul SUA pentru importul de bumbac destinat industriei textile. Deoarece firmele care au beneficiat de credit au intrat în faliment sau au fost radiate, statul preia acum întreaga responsabilitate a plății pentru a evita penalități suplimentare și a menține relațiile cu partenerii americani. Plata va fi făcută din bugetul Ministerului Economiei în 2026, scrie observatornews.ro.
19:20
Atacul cu drone asupra podului de peste Nistru: O mașină în care se afla o mamă cu 3 copii, lovită. Femeia a murit în ambulanță # UNIMEDIA
Șeful administrației militare a regiunii Odesa, Oleg Kiper, a anunțat pe Telegram că, în atacul cu drone asupra podului de peste Nistru, a fost lovit un autoturism civil, în care se afla o mama cu 3 copii. În urma rănilor primite, femeia a decedat în ambulanță.
19:00
Parlamentul francez a adoptat joi, în unanimitate, în Adunarea Națională, o lege care reabilitează femeile condamnate pentru că au făcut avort înaintea Legii Veil din 1975, transmite AFP. Noua lege recunoaște prejudiciile suferite de aceste femei și le oferă un cadru legal de reabilitare, scrie adevarul.ro.
18:50
(video) Scandal în Parlament: Usatîi: Nu sunteți la discotecă în sat și o faceți pe „neznaiu”! Grosu: Alegeți limbajul, nu aș vrea să vă avertizez # UNIMEDIA
Un scandal a izbucnit între liderul PAS și cel al Partidului Nostru, în plină ședință a Parlamentului. Renato Usatii s-a arătat indignat, atunci când Igor Grosu nu a vrut să-i ofere „un drept la replică” cerut. „Eu nu v-am vizat”, i-a răspuns Grosu, apoi l-a „sfătuit” să se calmeze înainte să primească o sancțiune de avertizare.
18:40
(video) Ședința Parlamentului. Gherman: Domn' Usatîi, dacă aveți vacanțe planificate, să le anulați. Nu putem consulta proiectele fără prezența dvs. # UNIMEDIA
Deputații s-au întrunit astăzi într-o nouă ședință, cu 16 chestiuni pe ordinea de zi, cele mai multe vizând armonizarea legislației naționale la standardele europene.
18:30
(video) Primele imagini video de pe podul peste Nistru, lovit de drone cu încărcătură explozivă # UNIMEDIA
Pe rețelele de socializare au apărut primele imagini video de pe podul situat în extravilanul localității Maiaki-Udobnoe (Ucraina), lovit de drone cu încărcătură explozivă.
18:00
Cum a reușit un pasager să urce în avion fără bilet sau pașaport. A fost depistat,pentru că zborul era complet ocupat # UNIMEDIA
Un călător a reușit să se strecoare într-un zbor British Airways la Heathrow fără bilet de îmbarcare sau pașaport a fost descoperit doar după ce a ocupat în mod repetat locurile altor pasageri, scrie adevărul.ro.
Acum 8 ore
17:50
Ultima oră! Circulația pe podul de pe traseul Odesa-Reni, sistată, după un atac cu drone. Nici punctele vamale Palanca-Maiaki-Udobnoe și Tudora-Starokazacie nu activează # UNIMEDIA
Podul de pe traseul Odesa–Reni, care asigură traversarea peste râul Nistru, a fost lovit de mai multe drone care transportau încărcătură explozibilă. Potrivit Poliției de Frontieră, în urma incidentului, circulația pe pod a fost sistată, iar zona a fost izolată pentru evaluarea situației și prevenirea oricăror riscuri suplimentare.
17:40
Ion Creangă, funcționarul de la Parlament acuzat de trădare de patrie, eliberat din funcție: Precizările Legislativului # UNIMEDIA
Funcționarul din secretariatul Parlamentului, Ion Creangă, judecat pentru trădare de patrie, a fost eliberat din funcția de șef al Direcției juridice a Parlamentului, poziție din care fusese suspendat după reținerea sa din luna iulie 2024. Informația a fost confirmată pentru UNIMEDIA de către reprezentanții Legislativului.
17:30
(live/update) Parlamentul, în ședință. Gherman: Domn' Usatîi, dacă aveți vacanțe planificate, să le anulați. Nu putem consulta proiectele fără prezența dvs. # UNIMEDIA
Deputații s-au întrunit astăzi într-o nouă ședință, cu 16 chestiuni pe ordinea de zi, cele mai multe vizând armonizarea legislației naționale la standardele europene. La fel, deputații ar putea institui un moratoriu pe urmărirea silită a bunurilor, dar numai pentru unele categorii de fermieri. Urmează să aflăm care sunt condițiile ce vor fi stabilite de lege. Urmărește ședința live doar pe UNIMEDIA.
17:10
(video) Nervi și voci ridicate în Parlament pe legea moratoriului: Ștefanco acuză lipsa finanțării. Marian: Ne dă lecții unul care nu a plătit 9 ani impozite și face bani pe live-urile de pe TikTok # UNIMEDIA
Legea moratoriului a stârnit scandal în Parlament. Deputatul Sergiu Stefanco din partea Democrației Acasă a subliniat că aceasta nu oferă soluții adecvate din cauza lipsei de finanțare. La rândul său, deputatul PAS, Radu Marian, a lansat atacuri la adresa acestuia, acuzându-l că dă lecții populiste fără a da dovadă de responsabilitate.
16:20
Durere fără margini: Fratele lui Teodor Cârnaț, condus astăzi pe ultimul drum după tragedia din Ciorescu # UNIMEDIA
Astăzi a avut loc înmormântarea fratelui ex-avocatului Teodor Cârnaț, bărbatul care și-a pierdut viața în urmă cu câteva zile în urma unei explozii produse într-o casă de locuit din localitatea Ciorescu. Tragedia a îndoliat întreaga familie, iar apropiații au venit să-i aducă un ultim omagiu, scrie shok.md.
16:10
Replici după moțiunea simplă împotriva ministrei Catlabuga. Marian: „Unii agricultori, deputați de opoziție, încurcă mai mult sectorului”. Bulgac: „Nu ești ok” # UNIMEDIA
Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Radu Marian, a criticat dur unii deputați din opoziție, care sunt fermieri, după ce aceștia au înaintat o moțiune simplă împotriva ministrei Agriculturii, Ludmila Catlabuga. O replică, în acest sens, i-a adresat consilierul primarului capitalei, Ion Bulgac.
16:10
Senatul SUA a confirmat miercuri numirea miliardarului Jared Isaacman, primul astronaut privat, în funcţia de administrator al NASA, la propunerea preşedintelui Donald Trump, făcând astfel ca un susţinător al misiunilor pe Lună şi Marte şi totodată un fost asociat al CEO-ului SpaceX, Elon Musk, să devină al 15-lea lider al agenţiei spaţiale americane, relatează Reuters, citată de digi24.ro.
16:00
(live/update) Parlamentul, în ședință. Moratoriu pe executarea silită, pentru unii fermieri, votat cu scandal. „Încetați să scoateți tot ce vă vine la gură” # UNIMEDIA
Deputații s-au întrunit astăzi într-o nouă ședință, cu 16 chestiuni pe ordinea de zi, cele mai multe vizând armonizarea legislației naționale la standardele europene. La fel, deputații ar putea institui un moratoriu pe urmărirea silită a bunurilor, dar numai pentru unele categorii de fermieri. Urmează să aflăm care sunt condițiile ce vor fi stabilite de lege. Urmărește ședința live doar pe UNIMEDIA.
16:00
(video) „Cumpăr BUN de-acasă”, într-o campanie de promovare de 300 de mii din bani publici: Catlabuga: După mine e puțin # UNIMEDIA
Ministra Agriculturii, Ludmila Catlabuga, a comentat criticile privind banii cheltuiți pentru promovarea campaniei „Cumpăr BUN de-acasă”. „După mine 300.000 lei nu e mult”, a menționat Ludmila Catlabuga în cadarul emisiunii „Rezoomat” de la Rlive TV.
16:00
(video) Violențe la Bruxelles în ziua summitului liderilor UE: Poliția a intervenit cu gaze lacrimogene şi tunuri de apă împotriva fermierilor adunați la protest # UNIMEDIA
Bruxellesul se confruntă cu alterații violente între fermierii din mai multe ţări, care protestează în centrul oraşului și forțele de ordine, chiar în ziua în care liderii UE se întâlnesc în cadrul Consiliului European, scrie adevarul.ro.
Acum 12 ore
15:50
(video) Fermierii micro și mici, în prag de executare silită, sub moratoriu pe 12 luni: Proiectul, votat în I lectură. Chicu: Parcă îi lăsăm să moară, dar nu din cauza noastră # UNIMEDIA
Deputații au adoptat în prima lectură un proiect de lege prin care se institutie un moratoriu pentru 12 luni asupra executării silite a bunurilor agricultorilor mici și micro. În timp ce Sergiu Stefanco spune că legea vizează un număr prea mic de fermieri care se află în dificultate. Comisia pe Agricultură nu a putut adopta un aviz. „Consider că e binevenit să se deburseze subvențiile și să se oprească penalitatea”, a declarat Serghei Ivanov, președintele comisiei, care a recunoscut că a contrasemnat acest proiect „conceptual” aseară la orele 16:00, la solicitarea autorului. După lungi discuții, 88 de deputați au votat pentru proiect.
15:40
(video) Gabi Nebunu, în lacrimi, după ce i-au furat valiza, la Milano: A rămas fără 2 costume naționale scumpe, fără chei de la casă și mașină. Câte mii de € oferă celui care i le găsește # UNIMEDIA
Artistul Gabriel Nebunu a trecut recent printr-o experiență neplăcută, devenind victima unui furt. Incidentul a avut loc după susținerea unor concerte la Milano. În timp ce se deplasa cu autocarul spre aeroport, pentru a se întoarce acasă, interpretul a observat că bagajul său nu mai era de găsit. Astfel, Nebunu a rămas fără două costume naționale, dar și fără cheile de la casă și mașină.
15:30
(video) Va fi sau nu va fi PACCO? Avizul critic al Comisie de la Veneția a pus autorii în dificultate. Deputat PAS: Așteptăm propuneri # UNIMEDIA
Deputatul PAS, Igor Chiriac, unul dintre autorii inițiativei legislative PACCO, a declarat că sunt analizate mai multe scenarii privind viitorul proiectului, după avizul critic al Comisiei de la Veneția. „Astăzi, ministerul Justiției are un grup de lucru format din reprezentanții Procuraturii, ai Consiliului Superior al Procurorilor și îi așteptăm să vină cu propuneri”, a menționat parlamentarul.
15:00
(live/update) Parlamentul, în ședință. Schimb de membri la Curtea de Conturi. Moratoriu pe executarea bunurilor unor fermieri # UNIMEDIA
Deputații s-au întrunit astăzi într-o nouă ședință, cu 16 chestiuni pe ordinea de zi, cele mai multe vizând armonizarea legislației naționale la standardele europene. La fel, deputații ar putea institui un moratoriu pe urmărirea silită a bunurilor, dar numai pentru unele categorii de fermieri. Urmează să aflăm care sunt condițiile ce vor fi stabilite de lege. Urmărește ședința live doar pe UNIMEDIA.
14:50
(video) „Grosu trebuia să-l sune pe Dodon să-i spună că pleacă?!” Potîrniche, după ce liderul PSRM a spus că a aflat din presă de vizita din SUA: Trebuia să dea scrisori oficiale? # UNIMEDIA
Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Maxim Potîrniche, a fost întrebat în cadrul emisiunii „Tinerii care împing Moldova înainte”, marca UNIMEDIA, dacă a știut din timp despre deplasarea președintelui Parlamentului, Igor Grosu, și a ministrului Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, în Statele Unite ale Americii, în contextul declarațiilor liderului PSRM, Igor Dodon, care a spus anterior că a aflat din presă că ședințele Parlamentului nu vor avea loc.
14:50
Un loc în cadrul Curții de Conturi a rămas vacant, după ce mandatul lui Eduard Moroșan a expirat. Parlamentul a votat astăzi încetarea activității acestuia, dar și a numit, imediat, un alt membru.
14:40
(live/update) Parlamentul, în ședință. Schimb de membri la Curtea de Conturi: Pe cine propune PAS să fie numită # UNIMEDIA
Deputații s-au întrunit astăzi într-o nouă ședință, cu 16 chestiuni pe ordinea de zi, cele mai multe vizând armonizarea legislației naționale la standardele europene. La fel, deputații ar putea institui un moratoriu pe urmărirea silită a bunurilor, dar numai pentru unele categorii de fermieri. Urmează să aflăm care sunt condițiile ce vor fi stabilite de lege. Urmărește ședința live doar pe UNIMEDIA.
14:40
Investigație: Gazul rusesc, „botezat” turcesc, continuă să curgă spre Europa, inclusiv Republica Moldova # UNIMEDIA
O investigație realizată de ant1news.gr și citată de presa română dezvăluie cum gazul rusesc este „botezat” drept turcesc și continuă să curgă spre Europa, inclusiv Republica Moldova.
14:40
Ce va face Trump dacă Putin respinge în continuare un acord de pace cu Ucraina: Gestul care ar putea costa serios Rusia # UNIMEDIA
Statele Unite pregătesc o nouă rundă de sancțiuni împotriva sectorului energetic al Rusiei pentru a crește presiunea asupra Moscovei dacă Vladimir Putin va respinge acordul de pace cu Ucraina, scrie presa română.
14:20
(video) „Cu mine numai despre frică nu trebuie să vorbiți”. Mesajul lui Filat pentru Plahotniuc, după ședința de judecată # UNIMEDIA
Adevărul va ieși, mai devreme sau mai târziu, la iveală, crede fostul premier, Vlad Filat, care a venit astăzi la ședința de judecată a ex-liderului PDM, Vladimir Plahotniuc. „Nimic nu simt în raport cu el”, a declarat acesta.
14:10
Avionul premierului slovac, grav avariat pe aeroportul din Bruxelles: „Nu se mai poate zbura cu el” # UNIMEDIA
Avionul guvernamental cu care premierul Slovaciei, Robert Fico, a sosit miercuri la summitul UE – Balcanii de Vest de la Bruxelles a fost implicat într-un accident pe aeroportul din capitala Belgiei și a suferit avarii serioase. Informația a fost confirmată chiar de premier, care a precizat că aeronava nu mai este utilizabilă pentru zbor, scrie adevărul.ro.
14:10
Magistrata Ana Cucerescu neagă discuția cu martora în dosarul Plahtoniuc pe apartamentul în care locuiește „prin comodat”: Ea are și o mașină „împrumutată” tot de la tatăl său # UNIMEDIA
Judecătoarea Ana Cucerescu, membră în completul de judecată ce examinează dosarul lui Vlad Plahotniuc, neagă declarațiile făcute în instanță de una dintre martori, Natalia Politov-Cangaș, precum că cele două ar fi avut o discuție la telefon acum câțiva ani. Discuția ar fi vizat procurarea unui apartament, înscris pe părinții, magistratei Cucerescu, dar în care locuiește ea „prin comodat”. Judecătoarea afirmă că a avut discuții doar cu o „companie de leasing”, transmite telegraph.md.
14:00
Accidentul de la Congaz: Trei persoane, grav rănite, după ce un șofer a intrat cu Volkswagenul într-un tractor, apoi a fost aruncat într-o mașină de pe contrasens # UNIMEDIA
Trei persoane au fost grav rănite în accidentul care a avut loc ieri în apropiere de Congaz. Potrivit informațiilor, șoferul unui Volkswagen a lovit din spate un tractor cu remorcă, apoi a fost proiectat într-o mașină de pe contrasens.
13:40
„I dare you, PAS”. Elena Dragalin, reacție după avizul Comisiei de la Veneția pe proiectul PACCO: Dacă-l implementează, sunt suicidali, dacă nu - sunt mincinoși # UNIMEDIA
Elena Dragalin, mama fostei șefe a Procuraturii Anticorupție, a venit cu reacție după avizul Comisiei de la Veneția privind crearea PACCO. „Eu chiar vreau să văd cum guvernarea PAS, complet eșuată, va implementa proiectul, în pofida raportului negativ. Sau cum nu va implementa, după afirmații precum că vor ține cont, dar vor merge înainte”, a scris activista.
13:20
(live/update) Parlamentul, în ședință: PAS a respins pe bandă rulantă toate propunerile venite de la opoziție. Deputații și-au luat o pauză # UNIMEDIA
Deputații s-au întrunit astăzi într-o nouă ședință, cu 16 chestiuni pe ordinea de zi, cele mai multe vizând armonizarea legislației naționale la standardele europene. La fel, deputații ar putea institui un moratoriu pe urmărirea silită a bunurilor, dar numai pentru unele categorii de fermieri. Urmează să aflăm care sunt condițiile ce vor fi stabilite de lege. Urmărește ședința live doar pe UNIMEDIA.
13:20
Cele trei puncte nevralgice din negocierile de pace: Zelenski anunță că-și trimite echipa să discute iar cu oamenii lui Trump # UNIMEDIA
Volodimir Zelenski a vorbit cu presa ucraineană despre procesul care ar trebui să ducă la încheierea unui acord de pace. Liderul de la Kiev a subliniat că Ucraina nu va face concesii teritoriale, iar discuțiile privind controlul centralei de la Zaporojie sau despăgubirile pe care ar trebui să le plătească Rusia duc discuțiile în blocaj, scrie digi24.ro.
13:20
(video) Moldoveni, vizați într-un dosar privind obținerea frauduloasă a cetățeniei române: Parhetul General a efectuat percheziții de amploare peste Prut # UNIMEDIA
Procurorii Parchetului General al României au efectuat aproximativ 40 de percheziţii într-un dosar în care se investighează modul de redobândire sau de acordare a cetăţeniei române pe baza unor înscrisuri falsificate. Printre persoanele vizate se află și cetățeni din Republica Moldova, scrie presa de peste Prut.
13:00
O femeie din Căușeni, imobilizată la pat, a murit după ce fiul său a stropit-o cu benzină și i-a dat foc: Bărbatul, condamnat # UNIMEDIA
O femeie din Căușeni a murit, după ce fiul său a stropit-o cu benzină și i-a dat foc, în urma unui conflict. Potrivit informațiilor, femeia, imobilizată la pat, a încercat să o apere pe tânără care era angajată să aibă grijă de ea. Bărbatul a fost condamnat la 20 de ani de pușcărie.
12:50
(video) Ședința CSP: Sesizarea cu privire la „pretinse acțiuni ilegale” ale Procurorului General interimar, Alexandru Machidon, declarată neîntemeiată # UNIMEDIA
Plenul Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) s-a întrunește astăzi, 18 decembrie, în ședință. Pe ordinea de zi au figurat 12 subiecte, printre care și o sesizare formulată cu privire la pretinse acțiuni ilegale ale Procurorului General, Alexandru Machidon.
12:30
Donald Tusk, despre finanțarea Ucrainei: Europa trebuie să aleagă între „bani astăzi sau sânge mâine”. Ce spune Viktor Orban # UNIMEDIA
Prim-ministrul polonez Donald Tusk a avertizat că Uniunea Europeană trebuie să aleagă între „bani astăzi sau sânge mâine”, în contextul în care liderii blocului comunitar se reunesc pentru a vota utilizarea activelor rusești înghețate pentru finanțarea Ucrainei, relatează Independent, citat de digi24.ro.
12:30
(video) Igor Dodon a cerut crearea unei comisii de control parlamentar a piramidelor financiare, după scandalul TUX: „Subiectul este foarte important”. Replica lui Dorian Istratii # UNIMEDIA
Ex-președintele, Igor Dodon, deputat în Parlamentul Republicii Moldova a solicitat crearea unei comisii speciale de control parlamentar pentru investigarea piramidelor financiare, care au cauzat pierderi de sute de milioane cetățenilor. Inițiativa, susținută de 46 de deputați din opoziție, a fost blocată de majoritatea parlamentară.
12:10
(video) Catlabuga, despre compania sa cu „bio” în denumire: „Dacă nu respectă legea, va fi sancționată. Există administrator care va răspunde” # UNIMEDIA
Ministra Agriculturii, Ludmila Catlabuga, a reacționat ferm după criticile legate de compania sa care conține „bio” în denumire. Ea a declarat în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la Rlive TV, că dacă firma nu se va conforma reglementărilor, va fi sancționată și administratorul va fi tras la răspundere.
12:10
(video) Scandal în Parlament: Usatîi: Nu sunteți la discotecă în sat și o faceți pe „nezaniu”! Grosu: Alegeți limbajul, nu aș vrea să vă avertizez # UNIMEDIA
Un scandal a izbucnit între liderul PAS și cel al Partidului Nostru, în plină ședință a Parlamentului. Renato Usatii s-a arătat indignat, atunci când Igor Grosu nu a vrut să-i ofere „un drept la replică” cerut. „Eu nu v-am vizat”, i-a răspuns Grosu, apoi l-a „sfătuit” să se calmeze înainte să primească o sancțiune de avertizare.
12:00
Prețul benzinei scade mâine cu 14 bani: Vezi cât va costa motorina și stațiile PECO la care găsești cele mai mici prețuri # UNIMEDIA
Carburanții vor fi mai ieftini mâine, 19 decembrie. Astfel, litrul de benzină va costa cu 14 bănuți mai puțin, iar cel de motorină se ieftinește cu 9 bani, anunță Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE).
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.