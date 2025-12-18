(live/update) Parlamentul, în ședință. Schimb de membri la Curtea de Conturi: Pe cine propune PAS să fie numită

Deputații s-au întrunit astăzi într-o nouă ședință, cu 16 chestiuni pe ordinea de zi, cele mai multe vizând armonizarea legislației naționale la standardele europene. La fel, deputații ar putea institui un moratoriu pe urmărirea silită a bunurilor, dar numai pentru unele categorii de fermieri. Urmează să aflăm care sunt condițiile ce vor fi stabilite de lege. Urmărește ședința live doar pe UNIMEDIA.

