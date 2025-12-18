(video) Fermierii micro și mici, în prag de executare silită, sub moratoriu pe 12 luni: Proiectul, votat în I lectură. Chicu: Parcă îi lăsăm să moară, dar nu din cauza noastră

Deputații au adoptat în prima lectură un proiect de lege prin care se institutie un moratoriu pentru 12 luni asupra executării silite a bunurilor agricultorilor mici și micro. În timp ce Sergiu Stefanco spune că legea vizează un număr prea mic de fermieri care se află în dificultate. Comisia pe Agricultură nu a putut adopta un aviz. „Consider că e binevenit să se deburseze subvențiile și să se oprească penalitatea”, a declarat Serghei Ivanov, președintele comisiei, care a recunoscut că a contrasemnat acest proiect „conceptual” aseară la orele 16:00, la solicitarea autorului. După lungi discuții, 88 de deputați au votat pentru proiect.

