(video) Fermierii micro și mici, în prag de executare silită, sub moratoriu pe 12 luni: Proiectul, votat în I lectură. Chicu: Parcă îi lăsăm să moară, dar nu din cauza noastră
UNIMEDIA, 18 decembrie 2025 15:50
Deputații au adoptat în prima lectură un proiect de lege prin care se institutie un moratoriu pentru 12 luni asupra executării silite a bunurilor agricultorilor mici și micro. În timp ce Sergiu Stefanco spune că legea vizează un număr prea mic de fermieri care se află în dificultate. Comisia pe Agricultură nu a putut adopta un aviz. „Consider că e binevenit să se deburseze subvențiile și să se oprească penalitatea”, a declarat Serghei Ivanov, președintele comisiei, care a recunoscut că a contrasemnat acest proiect „conceptual” aseară la orele 16:00, la solicitarea autorului. După lungi discuții, 88 de deputați au votat pentru proiect.
• • •
Alte ştiri de UNIMEDIA
Acum 10 minute
16:00
(live/update) Parlamentul, în ședință. Moratoriu pe executarea silită, pentru unii fermieri, votat cu scandal. „Încetați să scoateți tot ce vă vine la gură” # UNIMEDIA
Deputații s-au întrunit astăzi într-o nouă ședință, cu 16 chestiuni pe ordinea de zi, cele mai multe vizând armonizarea legislației naționale la standardele europene. La fel, deputații ar putea institui un moratoriu pe urmărirea silită a bunurilor, dar numai pentru unele categorii de fermieri. Urmează să aflăm care sunt condițiile ce vor fi stabilite de lege. Urmărește ședința live doar pe UNIMEDIA.
16:00
(video) „Cumpăr BUN de-acasă”, într-o campanie de promovare de 300 de mii din bani publici: Catlabuga: După mine e puțin # UNIMEDIA
Ministra Agriculturii, Ludmila Catlabuga, a comentat criticile privind banii cheltuiți pentru promovarea campaniei „Cumpăr BUN de-acasă”. „După mine 300.000 lei nu e mult”, a menționat Ludmila Catlabuga în cadarul emisiunii „Rezoomat” de la Rlive TV.
16:00
(video) Violențe la Bruxelles în ziua summitului liderilor UE: Poliția a intervenit cu gaze lacrimogene şi tunuri de apă împotriva fermierilor adunați la protest # UNIMEDIA
Bruxellesul se confruntă cu alterații violente între fermierii din mai multe ţări, care protestează în centrul oraşului și forțele de ordine, chiar în ziua în care liderii UE se întâlnesc în cadrul Consiliului European, scrie adevarul.ro.
Acum 30 minute
15:50
(video) Fermierii micro și mici, în prag de executare silită, sub moratoriu pe 12 luni: Proiectul, votat în I lectură. Chicu: Parcă îi lăsăm să moară, dar nu din cauza noastră # UNIMEDIA
Deputații au adoptat în prima lectură un proiect de lege prin care se institutie un moratoriu pentru 12 luni asupra executării silite a bunurilor agricultorilor mici și micro. În timp ce Sergiu Stefanco spune că legea vizează un număr prea mic de fermieri care se află în dificultate. Comisia pe Agricultură nu a putut adopta un aviz. „Consider că e binevenit să se deburseze subvențiile și să se oprească penalitatea”, a declarat Serghei Ivanov, președintele comisiei, care a recunoscut că a contrasemnat acest proiect „conceptual” aseară la orele 16:00, la solicitarea autorului. După lungi discuții, 88 de deputați au votat pentru proiect.
15:40
(video) Gabi Nebunu, în lacrimi, după ce i-au furat valiza, la Milano: A rămas fără 2 costume naționale scumpe, fără chei de la casă și mașină. Câte mii de € oferă celui care i le găsește # UNIMEDIA
Artistul Gabriel Nebunu a trecut recent printr-o experiență neplăcută, devenind victima unui furt. Incidentul a avut loc după susținerea unor concerte la Milano. În timp ce se deplasa cu autocarul spre aeroport, pentru a se întoarce acasă, interpretul a observat că bagajul său nu mai era de găsit. Astfel, Nebunu a rămas fără două costume naționale, dar și fără cheile de la casă și mașină.
Acum o oră
15:30
(video) Va fi sau nu va fi PACCO? Avizul critic al Comisie de la Veneția a pus autorii în dificultate. Deputat PAS: Așteptăm propuneri # UNIMEDIA
Deputatul PAS, Igor Chiriac, unul dintre autorii inițiativei legislative PACCO, a declarat că sunt analizate mai multe scenarii privind viitorul proiectului, după avizul critic al Comisiei de la Veneția. „Astăzi, ministerul Justiției are un grup de lucru format din reprezentanții Procuraturii, ai Consiliului Superior al Procurorilor și îi așteptăm să vină cu propuneri”, a menționat parlamentarul.
Acum 2 ore
15:00
(live/update) Parlamentul, în ședință. Schimb de membri la Curtea de Conturi. Moratoriu pe executarea bunurilor unor fermieri # UNIMEDIA
Deputații s-au întrunit astăzi într-o nouă ședință, cu 16 chestiuni pe ordinea de zi, cele mai multe vizând armonizarea legislației naționale la standardele europene. La fel, deputații ar putea institui un moratoriu pe urmărirea silită a bunurilor, dar numai pentru unele categorii de fermieri. Urmează să aflăm care sunt condițiile ce vor fi stabilite de lege. Urmărește ședința live doar pe UNIMEDIA.
14:50
(video) „Grosu trebuia să-l sune pe Dodon să-i spună că pleacă?!” Potîrniche, după ce liderul PSRM a spus că a aflat din presă de vizita din SUA: Trebuia să dea scrisori oficiale? # UNIMEDIA
Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Maxim Potîrniche, a fost întrebat în cadrul emisiunii „Tinerii care împing Moldova înainte”, marca UNIMEDIA, dacă a știut din timp despre deplasarea președintelui Parlamentului, Igor Grosu, și a ministrului Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, în Statele Unite ale Americii, în contextul declarațiilor liderului PSRM, Igor Dodon, care a spus anterior că a aflat din presă că ședințele Parlamentului nu vor avea loc.
14:50
Un loc în cadrul Curții de Conturi a rămas vacant, după ce mandatul lui Eduard Moroșan a expirat. Parlamentul a votat astăzi încetarea activității acestuia, dar și a numit, imediat, un alt membru.
14:40
(live/update) Parlamentul, în ședință. Schimb de membri la Curtea de Conturi: Pe cine propune PAS să fie numită # UNIMEDIA
Deputații s-au întrunit astăzi într-o nouă ședință, cu 16 chestiuni pe ordinea de zi, cele mai multe vizând armonizarea legislației naționale la standardele europene. La fel, deputații ar putea institui un moratoriu pe urmărirea silită a bunurilor, dar numai pentru unele categorii de fermieri. Urmează să aflăm care sunt condițiile ce vor fi stabilite de lege. Urmărește ședința live doar pe UNIMEDIA.
14:40
Investigație: Gazul rusesc, „botezat” turcesc, continuă să curgă spre Europa, inclusiv Republica Moldova # UNIMEDIA
O investigație realizată de ant1news.gr și citată de presa română dezvăluie cum gazul rusesc este „botezat” drept turcesc și continuă să curgă spre Europa, inclusiv Republica Moldova.
14:40
Ce va face Trump dacă Putin respinge în continuare un acord de pace cu Ucraina: Gestul care ar putea costa serios Rusia # UNIMEDIA
Statele Unite pregătesc o nouă rundă de sancțiuni împotriva sectorului energetic al Rusiei pentru a crește presiunea asupra Moscovei dacă Vladimir Putin va respinge acordul de pace cu Ucraina, scrie presa română.
14:20
(video) „Cu mine numai despre frică nu trebuie să vorbiți”. Mesajul lui Filat pentru Plahotniuc, după ședința de judecată # UNIMEDIA
Adevărul va ieși, mai devreme sau mai târziu, la iveală, crede fostul premier, Vlad Filat, care a venit astăzi la ședința de judecată a ex-liderului PDM, Vladimir Plahotniuc. „Nimic nu simt în raport cu el”, a declarat acesta.
14:10
Avionul premierului slovac, grav avariat pe aeroportul din Bruxelles: „Nu se mai poate zbura cu el” # UNIMEDIA
Avionul guvernamental cu care premierul Slovaciei, Robert Fico, a sosit miercuri la summitul UE – Balcanii de Vest de la Bruxelles a fost implicat într-un accident pe aeroportul din capitala Belgiei și a suferit avarii serioase. Informația a fost confirmată chiar de premier, care a precizat că aeronava nu mai este utilizabilă pentru zbor, scrie adevărul.ro.
14:10
Magistrata Ana Cucerescu neagă discuția cu martora în dosarul Plahtoniuc pe apartamentul în care locuiește „prin comodat”: Ea are și o mașină „împrumutată” tot de la tatăl său # UNIMEDIA
Judecătoarea Ana Cucerescu, membră în completul de judecată ce examinează dosarul lui Vlad Plahotniuc, neagă declarațiile făcute în instanță de una dintre martori, Natalia Politov-Cangaș, precum că cele două ar fi avut o discuție la telefon acum câțiva ani. Discuția ar fi vizat procurarea unui apartament, înscris pe părinții, magistratei Cucerescu, dar în care locuiește ea „prin comodat”. Judecătoarea afirmă că a avut discuții doar cu o „companie de leasing”, transmite telegraph.md.
Acum 4 ore
14:00
Accidentul de la Congaz: Trei persoane, grav rănite, după ce un șofer a intrat cu Volkswagenul într-un tractor, apoi a fost aruncat într-o mașină de pe contrasens # UNIMEDIA
Trei persoane au fost grav rănite în accidentul care a avut loc ieri în apropiere de Congaz. Potrivit informațiilor, șoferul unui Volkswagen a lovit din spate un tractor cu remorcă, apoi a fost proiectat într-o mașină de pe contrasens.
13:40
„I dare you, PAS”. Elena Dragalin, reacție după avizul Comisiei de la Veneția pe proiectul PACCO: Dacă-l implementează, sunt suicidali, dacă nu - sunt mincinoși # UNIMEDIA
Elena Dragalin, mama fostei șefe a Procuraturii Anticorupție, a venit cu reacție după avizul Comisiei de la Veneția privind crearea PACCO. „Eu chiar vreau să văd cum guvernarea PAS, complet eșuată, va implementa proiectul, în pofida raportului negativ. Sau cum nu va implementa, după afirmații precum că vor ține cont, dar vor merge înainte”, a scris activista.
13:20
(live/update) Parlamentul, în ședință: PAS a respins pe bandă rulantă toate propunerile venite de la opoziție. Deputații și-au luat o pauză # UNIMEDIA
Deputații s-au întrunit astăzi într-o nouă ședință, cu 16 chestiuni pe ordinea de zi, cele mai multe vizând armonizarea legislației naționale la standardele europene. La fel, deputații ar putea institui un moratoriu pe urmărirea silită a bunurilor, dar numai pentru unele categorii de fermieri. Urmează să aflăm care sunt condițiile ce vor fi stabilite de lege. Urmărește ședința live doar pe UNIMEDIA.
13:20
Cele trei puncte nevralgice din negocierile de pace: Zelenski anunță că-și trimite echipa să discute iar cu oamenii lui Trump # UNIMEDIA
Volodimir Zelenski a vorbit cu presa ucraineană despre procesul care ar trebui să ducă la încheierea unui acord de pace. Liderul de la Kiev a subliniat că Ucraina nu va face concesii teritoriale, iar discuțiile privind controlul centralei de la Zaporojie sau despăgubirile pe care ar trebui să le plătească Rusia duc discuțiile în blocaj, scrie digi24.ro.
13:20
(video) Moldoveni, vizați într-un dosar privind obținerea frauduloasă a cetățeniei române: Parhetul General a efectuat percheziții de amploare peste Prut # UNIMEDIA
Procurorii Parchetului General al României au efectuat aproximativ 40 de percheziţii într-un dosar în care se investighează modul de redobândire sau de acordare a cetăţeniei române pe baza unor înscrisuri falsificate. Printre persoanele vizate se află și cetățeni din Republica Moldova, scrie presa de peste Prut.
13:00
O femeie din Căușeni, imobilizată la pat, a murit după ce fiul său a stropit-o cu benzină și i-a dat foc: Bărbatul, condamnat # UNIMEDIA
O femeie din Căușeni a murit, după ce fiul său a stropit-o cu benzină și i-a dat foc, în urma unui conflict. Potrivit informațiilor, femeia, imobilizată la pat, a încercat să o apere pe tânără care era angajată să aibă grijă de ea. Bărbatul a fost condamnat la 20 de ani de pușcărie.
12:50
(video) Ședința CSP: Sesizarea cu privire la „pretinse acțiuni ilegale” ale Procurorului General interimar, Alexandru Machidon, declarată neîntemeiată # UNIMEDIA
Plenul Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) s-a întrunește astăzi, 18 decembrie, în ședință. Pe ordinea de zi au figurat 12 subiecte, printre care și o sesizare formulată cu privire la pretinse acțiuni ilegale ale Procurorului General, Alexandru Machidon.
12:30
Donald Tusk, despre finanțarea Ucrainei: Europa trebuie să aleagă între „bani astăzi sau sânge mâine”. Ce spune Viktor Orban # UNIMEDIA
Prim-ministrul polonez Donald Tusk a avertizat că Uniunea Europeană trebuie să aleagă între „bani astăzi sau sânge mâine”, în contextul în care liderii blocului comunitar se reunesc pentru a vota utilizarea activelor rusești înghețate pentru finanțarea Ucrainei, relatează Independent, citat de digi24.ro.
12:30
(video) Igor Dodon a cerut crearea unei comisii de control parlamentar a piramidelor financiare, după scandalul TUX: „Subiectul este foarte important”. Replica lui Dorian Istratii # UNIMEDIA
Ex-președintele, Igor Dodon, deputat în Parlamentul Republicii Moldova a solicitat crearea unei comisii speciale de control parlamentar pentru investigarea piramidelor financiare, care au cauzat pierderi de sute de milioane cetățenilor. Inițiativa, susținută de 46 de deputați din opoziție, a fost blocată de majoritatea parlamentară.
12:10
(video) Catlabuga, despre compania sa cu „bio” în denumire: „Dacă nu respectă legea, va fi sancționată. Există administrator care va răspunde” # UNIMEDIA
Ministra Agriculturii, Ludmila Catlabuga, a reacționat ferm după criticile legate de compania sa care conține „bio” în denumire. Ea a declarat în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la Rlive TV, că dacă firma nu se va conforma reglementărilor, va fi sancționată și administratorul va fi tras la răspundere.
12:10
(video) Scandal în Parlament: Usatîi: Nu sunteți la discotecă în sat și o faceți pe „nezaniu”! Grosu: Alegeți limbajul, nu aș vrea să vă avertizez # UNIMEDIA
Un scandal a izbucnit între liderul PAS și cel al Partidului Nostru, în plină ședință a Parlamentului. Renato Usatii s-a arătat indignat, atunci când Igor Grosu nu a vrut să-i ofere „un drept la replică” cerut. „Eu nu v-am vizat”, i-a răspuns Grosu, apoi l-a „sfătuit” să se calmeze înainte să primească o sancțiune de avertizare.
Acum 6 ore
12:00
Prețul benzinei scade mâine cu 14 bani: Vezi cât va costa motorina și stațiile PECO la care găsești cele mai mici prețuri # UNIMEDIA
Carburanții vor fi mai ieftini mâine, 19 decembrie. Astfel, litrul de benzină va costa cu 14 bănuți mai puțin, iar cel de motorină se ieftinește cu 9 bani, anunță Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE).
11:40
Negocieri intense la Bruxelles: UE caută un compromis pentru finanțarea de care Ucraina are nevoie disperată. „Nu avem voie să eșuăm” # UNIMEDIA
Oficialii europeni negociază un compromis de ultim moment pentru a oferi Ucrainei miliardele de euro de care are nevoie pentru a-și finanța războiul, dar și cheltuielile de zi cu zi, scriu Reuters și Politico, potrivit hotnews.ro.
11:30
(live/update) CSP, în ședință: Mariana Chirpic și Eduard Panea, desemnați reprezentanți în Grupul de lucru pentru măsurile anticorupție # UNIMEDIA
Plenul Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) se întrunește astăzi, 18 decembrie, în ședință. Pe ordinea de zi figurează 12 subiecte, printre care și o sesizare formulată cu privire la pretinse acțiuni ilegale ale Procurorului General, Alexandru Machidon.
11:30
(live/update) Parlamentul în ședință: PAS a respins pe bandă rulantă toate propunerile venite de la opoziție. Chicu: „Noi nu facem țîrc aici, Marian!” # UNIMEDIA
Deputații s-au întrunit astăzi într-o nouă ședință, cu 16 chestiuni pe ordinea de zi, cele mai multe vizând armonizarea legislației naționale la standardele europene. La fel, deputații ar putea institui un moratoriu pe urmărirea silită a bunurilor, dar numai pentru unele categorii de fermieri. Urmează să aflăm care sunt condițiile ce vor fi stabilite de lege. Urmărește ședința live doar pe UNIMEDIA.
11:30
(video) Boicotul de la CMC continuă. Consilierii PAS și PSRM au lipsit și astăzi de la ședință: „Preferă să bată câmpii, să taie frunze la câini” # UNIMEDIA
O nouă încercare de a convoca astăzi ședința Consiliului Municipal Chișinău, unde pe agendă urma să fie inclus proiectul cu privire la bugetul municipal pentru anul 2026, a eșuat. Consilierii PAS și PSRM nu s-au prezentat, din nou, în sală.
11:30
Irina Vlah: Republica Moldova trebuie să acţioneze pe două căi pentru a-şi asigura securitatea # UNIMEDIA
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, în contextul discuțiilor privind pacea din regiune, spune că Republica Moldova trebuie să depună eforturile necesare pentru a deveni parte a pachetului de securitate regională ce se va discuta ca şi condiţie obligatorie pentru încetarea focului în Ucraina. De asemenea, ea reiterează ideea că Republica Moldova trebuie să ceară recunoaşterea neutralităţii sale permanente la nivel internaţional.
11:20
(live/update) Parlamentul în ședință: PAS a respins pe bandă rulantă toate propunerile venite de la opoziție. „Noi nu facem țîrc aici, Marian!” # UNIMEDIA
Deputații s-au întrunit astăzi într-o nouă ședință, cu 16 chestiuni pe ordinea de zi, cele mai multe vizând armonizarea legislației naționale la standardele europene. La fel, deputații ar putea institui un moratoriu pe urmărirea silită a bunurilor, dar numai pentru unele categorii de fermieri. Urmează să aflăm care sunt condițiile ce vor fi stabilite de lege. Urmărește ședința live doar pe UNIMEDIA.
11:20
Petr Vlah: Viitorilor candidați la alegerile din Găgăuzia le va reveni o misiune foarte dificilă - restabilirea încrederii oamenilor din regiune în politicieni # UNIMEDIA
Ex-deputatul Petr Vlah afirmă că viitorilor candidați la alegerile din Găgăuzia le va reveni o misiune foarte dificilă - restabilirea încrederii oamenilor din regiune în politicieni și convingerea lor să iasă la vot.
11:10
(live/update) CSP, în ședință: Sesizarea pe „pretinse acțiuni ilegale” ale PG, Alexandru Machidon, respinsă # UNIMEDIA
Plenul Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) se întrunește astăzi, 18 decembrie, în ședință. Pe ordinea de zi figurează 12 subiecte, printre care și o sesizare formulată cu privire la pretinse acțiuni ilegale ale Procurorului General, Alexandru Machidon.
11:10
Ultima oră! Prima moțiune simplă împotriva ministrei Agriculturii. Ivanov: Vin cu durerea țării în fața dvs - problema fermierilor # UNIMEDIA
Opoziția parlamentară a înaintat o moțiune simplă împotriva politicilor Ministerului Agriculturii, ca urmare a situației dezastruoase din domeniu, la doar două luni de la învestirea Guvernului Munteanu.
11:00
(live/update) Parlamentul în ședință: PAS a respins pe bandă rulantă toate propunerile venite de la opoziție # UNIMEDIA
Deputații s-au întrunit astăzi într-o nouă ședință, cu 16 chestiuni pe ordinea de zi, cele mai multe vizând armonizarea legislației naționale la standardele europene. La fel, deputații ar putea institui un moratoriu pe urmărirea silită a bunurilor, dar numai pentru unele categorii de fermieri. Urmează să aflăm care sunt condițiile ce vor fi stabilite de lege. Urmărește ședința live doar pe UNIMEDIA.
11:00
RISE: Compania „dispărută” din dosarul Plahotniuc. Cum a fost „albită” o firmă afiliată oligarhului chiar înainte de aducerea sa în Moldova # UNIMEDIA
Înainte ca Vladimir Plahotniuc să fie adus încătușat în țară, autoritățile de la Chișinău au exclus din „lista neagră” o companie despre care anterior insistau că este afiliată oligarhului, informează RISE, care a refăcut traseul companiei care deține o rețea de benzinării și l-a suprapus cu fuga, reținerea și extrădarea fostului lider democrat în plină campanie electorală.
10:40
(live/update) Parlamentul în ședință. PSRM vrea audierea vicepremierului pe integrare pe „neînceperea negocierilor”. Grosu: Cu tristețe sau bucurie anunțați aceasta?! # UNIMEDIA
Deputații s-au întrunit astăzi într-o nouă ședință, cu 16 chestiuni pe ordinea de zi, cele mai multe vizând armonizarea legislației naționale la standardele europene. La fel, deputații ar putea institui un moratoriu pe urmărirea silită a bunurilor, dar numai pentru unele categorii de fermieri. Urmează să aflăm care sunt condițiile ce vor fi stabilite de lege. Urmărește ședința live doar pe UNIMEDIA.
10:30
Vlad Plahotniuc nu s-a arătat uimit când a aflat că Vlad Filat, care îl acuză că a stat la pușcărie pe un dosar fabricat la comanda sa, a venit la ședința de judecată de astăzi. Vedeți reacția fostului lider PD, atunci când a intrat în sala de judecată.
10:20
A „sărit” și gardul: Un automobil a derapat de pe traseu și a „intrat” într-o gospodărie dintr-o localitate din Sîngerei # UNIMEDIA
Un accident rutier s-a produs în seara zilei de 17 decembrie la intrare în localitatea Vrănești, din raionul Sîngerei. Un automobil a derapat de pe traseu și a doborât la pământ un stâlp și o porțiune de gard dintr-o gospodărie.
10:20
Ex-premierul Republicii Moldova, Vlad Filat, a venit astăzi, 18 decembrie, la ședința de judecată în dosarul fostului lider al PDM, Vlad Plahotniuc.
10:10
Compania International Tobacco SRL aniversează 20 de ani de activitate, un parcurs caracterizat prin consecvență, responsabilitate și contribuții constante la economia națională.
10:10
(live/update) Parlamentul va armoniza mai multe legi cu standardele UE: Moratoriu pe urmărirea silită a bunurilor unor categorii de fermieri, pe ordinea de zi # UNIMEDIA
Deputații s-au întrunit astăzi într-o nouă ședință, cu 16 chestiuni pe ordinea de zi, cele mai multe vizând armonizarea legislației naționale la standardele europene. La fel, deputații ar putea institui un moratoriu pe urmărirea silită a bunurilor, dar numai pentru unele categorii de fermieri. Urmează să aflăm care sunt condițiile ce vor fi stabilite de lege. Urmărește ședința live doar pe UNIMEDIA.
10:10
Bine ați venit în EDEN – un complex locativ amplasat într-una dintre cele mai pitorești zone ale sectorului Buiucani. Mai mult decât un simplu loc de trai, EDEN este conceput ca un adevărat refugiu de aglomerația și zgomotul orașului, oferind liniște, confort și un stil de viață echilibrat.
Acum 8 ore
10:00
(live/update) CSP, în ședință cu „mici probleme tehnice”: Ce subiect examinează membrii Consiliului, cu ușile închise # UNIMEDIA
Plenul Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) se întrunește astăzi, 18 decembrie, în ședință. Pe ordinea de zi figurează 12 subiecte, printre care și o sesizare formulată cu privire la pretinse acțiuni ilegale ale Procurorului General, Alexandru Machidon.
10:00
(live) Parlamentul va armoniza mai multe legi cu standardele UE: Moratoriu pe urmărirea silită a bunurilor unor categorii de fermieri, pe ordinea de zi # UNIMEDIA
Deputații s-au întrunit astăzi într-o nouă ședință, cu 16 chestiuni pe ordinea de zi, cele mai multe vizând armonizarea legislației naționale la standardele europene. La fel, deputații ar putea institui un moratoriu pe urmărirea silită a bunurilor, dar numai pentru unele categorii de fermieri. Urmează să aflăm care sunt condițiile ce vor fi stabilite de lege. Urmărește ședința live doar pe UNIMEDIA.
09:50
Alexandru Munteanu, prima vizită de lucru în Găgăuzia, care se pregătește de alegeri: Premierul se va întâlni cu autorități locale, antreprenori și elevi # UNIMEDIA
Premierul Alexandru Munteanu întreprinde astăzi, 18 decembrie, o vizită de lucru în Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia, anunță reprezentanții Guvernului.
09:40
(video) Un nou atac al SUA asupra unei nave care transporta droguri în Pacific: Patru „narcoterorişti” au fost uciși # UNIMEDIA
SUA au efectuat miercuri un atac asupra unei nave care „tranzita o rută cunoscută pentru traficul de droguri în estul Pacificului şi că era implicată în operaţiuni de trafic de droguri”, a transmis armata americană, scrie hotnews.ro.
09:40
(video) „Nu a fost cea mai elegantă exprimare”: Cum „explică” Igor Grosu divizarea moldovenilor de români pe care a făcut-o într-o postare pe rețele # UNIMEDIA
Igor Grosu a reacționat pentru prima dată după scandalul declanșat de o postare în care a divizat moldovenii de români. Președintele Parlamentului a recunoscut că exprimarea sa nu a fost „cea mai elegantă”.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.