Fostul premier Vlad Filat, la ședința de judecată a lui Plahotniuc: „Nu se permite să comunicăm”
Moldova1, 18 decembrie 2025 21:50
Fostul prim-ministru Vlad Filat a participat, pe 18 decembrie, la ședința de judecată din dosarul furtul miliardului, în care este judecat fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc. Apariția lui Filat are loc la o zi după ce acesta s-a declarat profund consternat de modul în care evoluează procesul penal și de felul în care este instrumentat dosarul.
• • •
Acum 15 minute
22:10
Primarii avertizează: „Reforma administrativă se face „în ceață”, iar oamenii riscă să rămână mai departe de servicii” # Moldova1
Reforma administrativ-teritorială revine pe agenda Republicii Moldova, dar primarii spun că miza reală nu e desenarea unei hărți noi, ci dacă oamenii vor ajunge mai repede la servicii – sau dimpotrivă, mai departe de ele. În talk-show-ul săptămânii „Bună Seara” cu Mircea Surdu, la Moldova 1, reprezentanții Congresului Autorităților Locale (CALM) au cerut claritate, reguli financiare schimbate și investiții în infrastructură înainte ca amalgamarea să fie împinsă înainte.
Acum 30 minute
22:00
Sute de angajați ai Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM) urmează să fie trimiși în concediu forțat. Informația despre faptul că mai mulți angajați ai CFM vor fi trimiși în concediu tehnic ne-a fost confirmată de directorul întreprinderii, Sergiu Cotelnic. Potrivit directorului instituției, concediul tehnic se va desfășura în perioada 22 decembrie - 12 ianuarie. Respectiv, aceste persoane vor primi doar 55% din salariu.
Acum o oră
21:50
21:40
21:40
VIDEO | Punctele de trecere a frontierei care și-au sistat activitatea după un atac cu drone pe teritoriul Ucrainei și-au reluat activitatea: Explozia, văzută de la Tudora # Moldova1
Punctele de trecere a frontierei „Palanca-Maiaki-Udobnoe” și „Tudora-Starokazacie” au fost redeschise pentru călătorii care traversează frontiera în direcția Belgorod (Ucraina). Pentru asigurarea securității cetățenilor rămași blocați în apropierea zonei în care s-a produs incidentul, Poliția de Frontieră recomandă deplasarea acestora către punctul de trecere a frontierei „Otaci-Moghilev-Podolsk”, situat în nordul R. Moldova.Pentru a menține un nivel sporit de siguranță, punctele de trecere au fost suplinite cu personal suplimentar și se lucrează la capacitate maximă. Totodată, au fost dispuse măsuri suplimentare de monitorizare a situației și de informare continuă a participanților.
Acum 2 ore
21:10
Jurnalista de la Moldova 1, Doina Stimpovschi, premiată la Gala „Jurnaliștii anului 2025” # Moldova1
Jurnalista Doina Stimpovschi a fost distinsă în cadrul Galei de decernare a premiilor „Jurnaliștii Anului 2025”, unde a obținut Mărul de Aur pentru cea mai bună emisiune. Premiul i-a fost acordat pentru realizarea și prezentarea emisiunii „Tribute. Aplauze la scenă deschisă”, difuzată la Moldova 1.
20:40
Zece mii de fermieri cu sute de tractoare au blocat centrul Bruxelles-ului. Manifestația a coincis cu summitul UE # Moldova1
Traficul în capitala Belgiei a fost perturbat de o manifestație a fermierilor, care a coincis cu summitul Uniunii Europene (UE). Zece mii de fermieri cu sute de tractoare au blocat centrul Bruxelles-ului încă din zorii zilei. Aceștia sunt nemulțumiți de planurile oficialilor europeni de a semna un Acord de Liber Schimb cu țări din America de Sud. Agricultorii reclamă că un astfel de pas ar aduce pe piața comunitară produse ieftine care nu se conformează standardelor europene.
Acum 4 ore
20:00
20:00
Fostul prim-ministru și ex-lider al Partidului Liberal Democrat din Moldova (PLDM), Vlad Filat, a participat, pe 18 decembrie, la ședința de judecată din dosarul furtul miliardului, în care este judecat fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc. Apariția lui Filat are loc la o zi după ce acesta s-a declarat profund consternat de modul în care evoluează procesul penal și de felul în care este instrumentat dosarul. În calitate de martori ai apărării, au mai fost citați fostul șef al Băncii Naționale, Dorin Drăguțanu și fost administrator special al Băncii de Economii, Ion Ropot.
19:10
O confruntare violentă a avut loc în Parlamentul bulgar, între doi deputați, în timpul dezbaterii bugetului de stat pentru anul viitor. Discuțiile privind prelungirea bugetului actual au început cu replici dure între reprezentanții puterii și cei din opoziție și au degenerat în violență fizică. Aceștia s-au luat la pumni și la picioare chiar în plenul Parlamentului.
18:50
Fermierii din mai multe raioane au protestat la Curtea de Apel Chișinău. Cer eliberarea a doi agricultori, condamnați la închisoare # Moldova1
Fermierii din mai multe raioane ale Republicii Moldova s-au adunat joi, 18 decembrie, în fața Curții de Apel Centru pentru a-și manifesta solidaritatea cu agricultorii Vasile și Ion Grosu din raionul Leova, condamnați la închisoare în prima instanță pentru fals în acte publice, abuz de serviciu și escrocherie. Aceștia au făcut apel, iar dosarul este examinat de magistrații Curții de Apel. Protestul a fost organizat de Asociația „Forța Fermierilor”, care susține că în acest caz ar exista derapaje grave ale actului de justiție.
18:40
Parlamentul va avea o Comisie specială de monitorizare și control parlamentar asupra realizării politicii de reintegrare a Republicii Moldova. Decizia privind crearea acesteia, precum și componența nominală, a fost adoptată de Legislativ în ședința din 18 decembrie.
18:30
Ion Creangă, cercetat pentru trădare de patrie, demis din funcția de șef al Direcției juridice a Parlamentului # Moldova1
Ion Creangă a fost demis din funcția de șef al Direcției juridice a Parlamentului Republicii Moldova, la aproape un an și jumătate de când a fost reținut într-un dosar de trădare de patrie. Potrivit Direcției comunicare și relații publice a Legislativului, decizia de eliberare a fost luată în ziua în care Ion Creangă a atins vârsta de pensionare.
Acum 6 ore
18:20
Premierul Munteanu explică de ce nu s-a întâlnit cu conducerea Găgăuziei: „Primarii sunt baza tuturor proiectelor noastre” # Moldova1
Scopul deplasării premierului Alexandru Munteanu în Găgăuzia a fost să-și respecte o promisiune personală și să valorifice la maximum timpul pentru întâlniri concrete, cu impact real în comunități. Astfel a explicat șeful Guvernului de ce nu s-a întâlnit, în prima sa vizită efectuată la Comrat în calitate de premier, cu reprezentanții conducerii Găgăuziei.
18:10
Moratoriu, subvenții și obligațiuni de stat - planul autorităților pentru salvarea agriculturii. Reacția fermierilor # Moldova1
Anul agricol 2025 se conturează mai favorabil decât precedentul, datorită precipitațiilor mai abundente, însă seceta continuă să lovească dur sudul țării, unde mii de fermieri se confruntă cu datorii, pierderi și riscul falimentului, în pofida promisiunilor autorităților privind moratoriul, subvențiile și alte măsuri de sprijin.
18:10
The Parliament of Moldova voted on December 18 to appoint Uliana Bădărău as a new member of the Court of Accounts, the country’s supreme financial watchdog. She replaces Eduard Moroșan, whose five-year term has concluded.
18:00
17:50
DOC | Moratoriu propus de Guvern: peste 16.900 de posturi vacante din sectorul public ar putea fi înghețate # Moldova1
Guvernul ia în calcul înghețarea a peste 16.900 de posturi vacante din sectorul public, în contextul presiunilor bugetare generate de noile politici salariale pentru anul 2026. Măsura este prevăzută într-un proiect de hotărâre supus consultărilor publice și ar urma să fie aplicată până la 31 decembrie 2026.
17:40
STUDIU | GRT și un post tv din Rusia, în topul preferințelor: dezinformarea, problemă majoră în Găgăuzia și Taraclia # Moldova1
Într-un context marcat de un flux informațional tot mai mare și de un nivel scăzut de încredere în mass-media, un studiu sociologic realizat în Găgăuzia și raionul Taraclia evidențiază necesitatea unor noi strategii de informare și a dezvoltării gândirii critice în rândul populației din regiune.
17:20
Ministrul Justiției rămâne membru de drept în CSP până la 1 ianuarie 2028: termen extins cu doi ani de Parlament # Moldova1
Ministrul Justiției își va păstra calitatea de membru de drept al Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) până la 1 ianuarie 2028. Prelungirea termenului cu doi ani este prevăzută într-un pachet legislativ votat de Parlament în prima lectură, în ședința din 18 decembrie.
17:20
UE impune sancțiuni asupra altor 41 de nave rusești implicate în transportul de petrol și echipamente militare # Moldova1
Uniunea Europeană a impus noi sancțiuni asupra a 41 de nave rusești, care fac parte din flota din umbră a Rusiei, responsabilă de transportul de petrol și echipamente militare, precum și de transportul de cereale și bunuri culturale furate din Ucraina. Decizia a fost adoptată pe 18 decembrie de Consiliul Uniunii Europene, ca parte a eforturilor de a limita sursele de venit ale Rusiei, în contextul războiului de agresiune împotriva Ucrainei.
17:10
Criza gazelor | Regimul separatist de la Tiraspol reintroduce regimul de urgență în economie # Moldova1
Regiunea transnistreană intră, pentru următoarele 30 de zile, într-un regim special de urgență în economie. Astfel, în următoarea lună, livrările de gaze pentru întreprinderile industriale sunt limitate, iar prioritatea este acordată asigurării populației cu căldură și apă caldă.
17:00
Primarii din Ștefan Vodă, Edineț și Leova acuză presiuni și imixtiuni în activitatea administrației publice locale # Moldova1
Trei primari de orașe din partea Ligii Orașelor și Comunelor (LOC) acuză instituții ale statului de presiuni, imixtiuni și tentative de intimidare îndreptate împotriva administrației publice locale. Edilii din Ștefan Vodă, Edineț și Leova susțin că, în ultimele săptămâni, pe numele lor au fost inițiate proceduri și dosare pe care le consideră „nejustificate și disproporționate”, cu scopul de a intimida aleșii locali „incomozi” și de a interveni direct în activitatea autorităților locale. Centrul Național Anticorupție respinge acuzațiile primarilor.
17:00
„Agresorul trebuie să plătească”: Volodimir Zelenski cere UE să utilizeze activele rusești înghețate pentru sprijinirea Ucrainei # Moldova1
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut liderilor Uniunii Europene, în cadrul Consiliului European, desfășurat pe 18 decembrie la Bruxelles, să adopte o decizie fermă privind utilizarea completă a activelor rusești înghețate pentru apărarea Ucrainei și reconstrucția țării, subliniind că aceasta este o măsură „morală, corectă și legală”.
16:30
„Războiul Bănuților” la Liceul „Ion Creangă” din Soroca: 20 de kilograme de monede, transformate în căldură pentru bătrâni # Moldova1
Elevii Liceului Teoretic „Ion Creangă” din municipiul Soroca demonstrează, an de an, că solidaritatea și bunătatea pot porni din cele mai mici gesturi. În cadrul campaniei caritabile „Războiul Bănuților”, ajunse în acest an la cea de-a 14-a ediție, elevii au reușit să transforme aproximativ 20 de kilograme de monede într-un ajutor concret pentru persoanele vârstnice aflate în dificultate.
Acum 8 ore
16:20
Guvernul va investi peste 385 de milioane de lei în creșe: „Circa 73.000 de copii care nu sunt încadrați în servicii de îngrijire” # Moldova1
Circa 73 de mii de copii cu vârsta de până la trei ani din R. Moldova nu frecventează instituții de educație timpurie. Prin urmare, Guvernul Republicii Moldova își propune să investească, în următorii doi ani, peste 385 de milioane de lei pentru extinderea serviciilor de creșă cu 5.000 de locuri noi, pe tot teritoriul R. Moldova.
15:20
Parlamentul a votat, pe 18 decembrie, numirea Ulianei Bădărău în funcția de membru al Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM), în locul lui Eduard Moroșan, al cărui mandat expiră.
15:20
Folosirea activelor rusești înghețate în Europa pentru finanțarea Kievului, în discuție la Bruxelles. Alina Kühnel: „Europa nu are alternativă” # Moldova1
Summitul Consiliului European din 18 - 19 decembrie, desfășurat la Bruxelles, este considerat decisiv pentru viitorul sprijinului financiar acordat Ucrainei, în contextul reducerii implicării Statelor Unite și al presiunilor tot mai mari pentru un acord de pace. Miza principală o reprezintă folosirea activelor rusești înghețate în Europa pentru finanțarea Kievului în următorii ani, o inițiativă promovată insistent de cancelarul german Friedrich Merz.
14:50
De la 2026 la 2028: Parlamentul extinde perioada de înregistrare a construcțiilor neautorizate # Moldova1
Termenul de înregistrare cadastrală a construcțiilor neautorizate va fi extins cu doi ani, de la 30 ianuarie 2026, cum este prevăzut în prezent, până la 30 ianuarie 2028. Inițiativa legislativă a fost votată joi, 18 decembrie, de Parlament în prima lectură și vizează clădirile cu cel mult două etaje.
14:50
Sistemul de justiție din Republica Moldova a înregistrat progrese semnificative în combaterea corupției, după mai mulți ani de reforme orientate spre consolidarea instituțiilor statului. Declarația a fost făcută de ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari, care a subliniat că toate schimbările operate în ultimii ani au avut un obiectiv clar: creșterea eficienței luptei anticorupție.
14:40
Scrisori către Moș Crăciun, în Parlament: deputații, îndemnați să îndeplinească dorințele a 101 copii cu dizabilități din R. Moldova # Moldova1
Deputații din Parlamentul Republicii Moldova au fost invitați să devină, în pragul sărbătorilor de iarnă, „Moși Crăciun” pentru 101 copii cu dizabilități severe din întreaga țară. La ședința Parlamentului din 18 decembrie, aleșii poporului au primit câte o scrisoare redactată de copii împreună cu părinții și îngrijitorii lor, în care aceștia și-au exprimat dorințele pentru sărbători.
14:30
14:30
Regulamentul parcărilor cu plată în Chișinău, finalizat, dar „neaplicabil din cauza legilor”. Deputat: „Legea permite” # Moldova1
Implementarea inițiativei care prevede perceperea plăților pentru parcările din municipiul Chișinău ar fi blocată din cauza unor „lacune legislative”. Deși municipalitatea a elaborat regulamentul, acesta nu poate fi supus aprobării în Consiliul Municipal Chișinău și nici aplicat în practică fără modificarea Codului fiscal și a Codului contravențional, afirmă șeful interimar al Direcției Generale Mobilitate Urbană (DGMU), Dorin Ciornîi. Deputații, însă, contrazic autoritățile municipale.
Acum 12 ore
14:20
VIDEO | „Avem rolul de a-i ajuta pe cei aflați la nevoie”: La ce activități recurg polițiștii pentru a „uita” de crime # Moldova1
Ofițeri de investigație, agenți de patrulare criminaliști sau specialiști în crime cibernetice sau economice. Cu toții au ceeași funcție: de a sta la straja siguranței și a legii. De Ziua Poliției Naționale, aflați istoriile mai multor polițiști care s-au remarcat prin curaj și disciplină.
14:00
HARTA industriei moldovenești | De la alimente la automotive: ce și unde este produs în R. Moldova # Moldova1
Industria Republicii Moldova rămâne puternic concentrată pe prelucrare, generând, în anul trecut, 83.4% din producția industrială totală, potrivit Anuarului statistic al Republicii Moldova, ediția 2025. Ponderea acestui sector s-a menținut relativ stabilă în ultimii cinci ani, oscilând între 82.7% și 86.2%, ceea ce confirmă rolul său central în economia națională.
13:40
13:30
Drumul de ocolire a orașului Vulcănești este deschis pentru circulație de joi, 18 decembrie, după lucrări de reabilitare. Sectorul nou are o lungime de 8.58 de kilometri și include reconstrucția unui sector existent și construcția unui traseu complet nou.
13:20
Primarii din Găgăuzia cer mai multe proiecte finanțate prin „Satul European”. Munteanu: Beneficiile aderării la UE sunt pentru toți cetățenii R. Moldova # Moldova1
Primarii din Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia solicită Guvernului majorarea numărului de proiecte acceptate pentru finanțare în cadrul Programului „Satul European”, în contextul nevoilor persistente din regiune de îmbunătățire a infrastructurii și dezvoltare locală. Solicitările au fost făcute pe 18 decembrie, la o întrevedere cu prim-ministrul Alexandru Munteanu, care a efectuat prima sa vizită în Găgăuzia de la preluarea șefiei Guvernului.
13:10
Cetățenie română obținută fraudulos, cu acces în bazele de date ale R. Moldova și Ucrainei. Peste 900 de cereri, investigate # Moldova1
Percheziții în România într-un dosar privind acordarea ilegală a cetățeniei române pe baza unor acte falsificate. Procurorii români au efectuat joi, 18 decembrie, 37 de percheziții în aces sens. Ancheta vizează un grup infracțional, cinci avocați și 14 funcționari publici, fiind investigate peste 900 de cereri suspecte depuse doar în acest an, scrie Mediafax.
13:10
Vot final: inspectorii de muncă vor putea controla firmele „la orice oră din zi sau noapte”, fără notificare prealabilă # Moldova1
Inspectorii de muncă vor putea pătrunde liber, fără înștiințare prealabilă, la orice oră din zi sau noapte, în orice unitate sau loc de muncă organizat de angajatori, indiferent dacă aceștia sunt persoane juridice sau fizice. Proiectul de lege care extinde atribuțiile inspectorilor în controlul relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă a fost votat de Parlament în lectură finală, în ședința din 18 decembrie.
13:00
Guvernul britanic i-a dat fostului proprietar al clubului Chelsea, Roman Abramovich, un termen-limită pentru deblocarea a 2.5 miliarde de lire sterline primite din vânzarea clubului de fotbal Chelsea pentru direcționarea către nevoile Ucrainei, informează DW.
13:00
12:30
Și-a stropit mama cu benzină și i-a dat foc: bărbat de 36 de ani, condamnat la ani grei de închisoare # Moldova1
Și-a stropit mama și îngrijitoarea acesteia cu benzină, apoi le-a dat foc. Mama făptașului a decedat, dar cealaltă femeie a reușit să fugă, scăpând cu viață. Un bărbat de 36 de ani a fost condamnat la 20 de ani de închisoare, fiind găsit vinovat de viol, tentativă de omor și omor comis cu deosebită cruzime.
12:10
„Recomandările vor fi analizate”: Autoritățile inițiază discuții privind soarta PACCO, după avizul critic al Comisiei de la Veneția # Moldova1
Autoritățile inițiază consultări extinse pe marginea proiectului de lege care prevede crearea Procuraturii pentru Anticorupție și Combaterea Crimei Organizate (PACCO), prin comasarea a două procuraturi specializate, pentru a decide soarta inițiativei, după avizul critic al Comisiei de la Veneția. Opoziția salută opinia Comisiei, afirmând că reprezintă o confirmare a faptului că „proiectul nu este tocmai constituțional”.
11:50
„Să vină și să explice ce a fost”: Dodon îl „așteaptă” pe Plahotniuc să dea declarații în dosarul „kuliok” # Moldova1
Fostul președinte al Republicii Moldova și liderul Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, declară că își dorește ca Vladimir Plahotniuc să fie audiat în dosarul numit „kuliok” (sacoșa neagră - n.r.), în care este acuzat de corupere pasivă și acceptarea finanțării ilegale a partidului. Declarația a fost făcută, pe 18 decembrie, la Parlament, după ce Plahotniuc a confirmat public că este gata să depună mărturii în această cauză penală.
11:50
„Vin în fața voastră cu durerea țării”: președintele Comisiei pentru agricultură anunță o moțiune simplă # Moldova1
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, condus de ministra Ludmila Catlabuga, este vizat de o moțiune simplă, semnată de 42 de deputați. Inițiativa a fost anunțată pe 18 decembrie, în plenul Parlamentului, de deputatul fracțiunii „Partidul Nostru”, Serghei Ivanov, președintele Comisiei pentru agricultură și industrie alimentară.
11:40
Internaționalul moldovean Mihail Gherasimencov va juca din 2026 în Major League Soccer. Clubul canadian Vancouver Whitecaps a confirmat transferul fundașului de 20 de ani, până în sezonul 2027/2028, cu o opțiune de prelungire pentru încă un an. Gherasimencov a jucat în acest an la FC Cavalry, o altă echipă de club din Canada. Evoluând în principal pe postul de fundaș lateral-stânga, internaționalul moldovean a fost titular în 19 din cele 30 de meciuri în toate competițiile, marcând și două goluri.
11:40
Medic chirurg din Turcia, care operează de 12 ani în R. Moldova: „Și familia mea a venit aici” # Moldova1
Hakan Eren este originar din Turcia, iar de 12 ani Republica Moldova a devenit, pentru el, „acasă”. Medic chirurg ortoped, cu experiență de peste 32 de ani, Hakan Eren susține că a ales Chișinăul pentru natura verde, liniștea și oamenii primitori, iar această alegere l-a determinat să-și aducă și familia aici.
11:30
Aderare la UE: Negocierile tehnice permit R. Moldova să avanseze chiar și fără consens politic, afirmă autoritățile # Moldova1
Inițierea negocierilor tehnice ale Republicii Moldova cu Uniunea Europeană pe trei clustere-cheie reprezintă „o soluție intermediară, dar una bună”, care permite avansarea procesului de aderare în pofida lipsei de consens politic la nivelul tuturor statelor membre, a declarat președintele Parlamentului, Igor Grosu. Potrivit șefului Legislativului, soluția identificată permite țării noastre și Ucrainei să înceapă negocierile la nivel tehnic, chiar și în contextul unei poziții separate a Ungariei față de Ucraina.
11:20
Biogaz, la Ciocana: gunoiștea va fi înverzită și va avea un sistem de ardere și colectare a gazelor generate de deșeuri # Moldova1
La șase luni de la demararea lucrărilor de construcție a stației de transfer cu linie de sortare a deșeurilor din Chișinău, parte a unui amplu proiect de modernizare a infrastructurii de gestionare a deșeurilor, autoritățile anunță progrese semnificative atât la recultivarea gunoiștii din sectorul Ciocana, cât și la edificarea noii infrastructuri. Potrivit lui Iulian Gangan, managerul proiectului „Deșeuri solide Chișinău”, lucrările se desfășoară conform graficului, iar unele etape - chiar în avans.
