UE impune sancțiuni asupra altor 41 de nave rusești implicate în transportul de petrol și echipamente militare
Moldova1, 18 decembrie 2025 17:20
Uniunea Europeană a impus noi sancțiuni asupra a 41 de nave rusești, care fac parte din flota din umbră a Rusiei, responsabilă de transportul de petrol și echipamente militare, precum și de transportul de cereale și bunuri culturale furate din Ucraina. Decizia a fost adoptată pe 18 decembrie de Consiliul Uniunii Europene, ca parte a eforturilor de a limita sursele de venit ale Rusiei, în contextul războiului de agresiune împotriva Ucrainei.
STUDIU | GRT și un post tv din Rusia, în topul preferințelor: dezinformarea, problemă majoră în Găgăuzia și Taraclia # Moldova1
Într-un context marcat de un flux informațional tot mai mare și de un nivel scăzut de încredere în mass-media, un studiu sociologic realizat în Găgăuzia și raionul Taraclia evidențiază necesitatea unor noi strategii de informare și a dezvoltării gândirii critice în rândul populației din regiune.
Ministrul Justiției rămâne membru de drept în CSP până la 1 ianuarie 2028: termen extins cu doi ani de Parlament # Moldova1
Ministrul Justiției își va păstra calitatea de membru de drept al Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) până la 1 ianuarie 2028. Prelungirea termenului cu doi ani este prevăzută într-un pachet legislativ votat de Parlament în prima lectură, în ședința din 18 decembrie.
Criza gazelor | Regimul separatist de la Tiraspol reintroduce regimul de urgență în economie # Moldova1
Regiunea transnistreană intră, pentru următoarele 30 de zile, într-un regim special de urgență în economie. Astfel, în următoarea lună, livrările de gaze pentru întreprinderile industriale sunt limitate, iar prioritatea este acordată asigurării populației cu căldură și apă caldă.
Primarii din Ștefan Vodă, Edineț și Leova acuză presiuni și imixtiuni în activitatea administrației publice locale # Moldova1
Trei primari de orașe din partea Ligii Orașelor și Comunelor (LOC) acuză instituții ale statului de presiuni, imixtiuni și tentative de intimidare îndreptate împotriva administrației publice locale. Edilii din Ștefan Vodă, Edineț și Leova susțin că, în ultimele săptămâni, pe numele lor au fost inițiate proceduri și dosare pe care le consideră „nejustificate și disproporționate”, cu scopul de a intimida aleșii locali „incomozi” și de a interveni direct în activitatea autorităților locale. Centrul Național Anticorupție respinge acuzațiile primarilor.
„Agresorul trebuie să plătească”: Volodimir Zelenski cere UE să utilizeze activele rusești înghețate pentru sprijinirea Ucrainei # Moldova1
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut liderilor Uniunii Europene, în cadrul Consiliului European, desfășurat pe 18 decembrie la Bruxelles, să adopte o decizie fermă privind utilizarea completă a activelor rusești înghețate pentru apărarea Ucrainei și reconstrucția țării, subliniind că aceasta este o măsură „morală, corectă și legală”.
„Războiul Bănuților” la Liceul „Ion Creangă” din Soroca: 20 de kilograme de monede, transformate în căldură pentru bătrâni # Moldova1
Elevii Liceului Teoretic „Ion Creangă” din municipiul Soroca demonstrează, an de an, că solidaritatea și bunătatea pot porni din cele mai mici gesturi. În cadrul campaniei caritabile „Războiul Bănuților”, ajunse în acest an la cea de-a 14-a ediție, elevii au reușit să transforme aproximativ 20 de kilograme de monede într-un ajutor concret pentru persoanele vârstnice aflate în dificultate.
Guvernul va investi peste 385 de milioane de lei în creșe: „Circa 73.000 de copii care nu sunt încadrați în servicii de îngrijire” # Moldova1
Circa 73 de mii de copii cu vârsta de până la trei ani din R. Moldova nu frecventează instituții de educație timpurie. Prin urmare, Guvernul Republicii Moldova își propune să investească, în următorii doi ani, peste 385 de milioane de lei pentru extinderea serviciilor de creșă cu 5.000 de locuri noi, pe tot teritoriul R. Moldova.
Parlamentul a votat, pe 18 decembrie, numirea Ulianei Bădărău în funcția de membru al Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM), în locul lui Eduard Moroșan, al cărui mandat expiră.
Folosirea activelor rusești înghețate în Europa pentru finanțarea Kievului, în discuție la Bruxelles. Alina Kühnel: „Europa nu are alternativă” # Moldova1
Summitul Consiliului European din 18 - 19 decembrie, desfășurat la Bruxelles, este considerat decisiv pentru viitorul sprijinului financiar acordat Ucrainei, în contextul reducerii implicării Statelor Unite și al presiunilor tot mai mari pentru un acord de pace. Miza principală o reprezintă folosirea activelor rusești înghețate în Europa pentru finanțarea Kievului în următorii ani, o inițiativă promovată insistent de cancelarul german Friedrich Merz.
De la 2026 la 2028: Parlamentul extinde perioada de înregistrare a construcțiilor neautorizate # Moldova1
Termenul de înregistrare cadastrală a construcțiilor neautorizate va fi extins cu doi ani, de la 30 ianuarie 2026, cum este prevăzut în prezent, până la 30 ianuarie 2028. Inițiativa legislativă a fost votată joi, 18 decembrie, de Parlament în prima lectură și vizează clădirile cu cel mult două etaje.
Sistemul de justiție din Republica Moldova a înregistrat progrese semnificative în combaterea corupției, după mai mulți ani de reforme orientate spre consolidarea instituțiilor statului. Declarația a fost făcută de ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari, care a subliniat că toate schimbările operate în ultimii ani au avut un obiectiv clar: creșterea eficienței luptei anticorupție.
Scrisori către Moș Crăciun, în Parlament: deputații, îndemnați să îndeplinească dorințele a 101 copii cu dizabilități din R. Moldova # Moldova1
Deputații din Parlamentul Republicii Moldova au fost invitați să devină, în pragul sărbătorilor de iarnă, „Moși Crăciun” pentru 101 copii cu dizabilități severe din întreaga țară. La ședința Parlamentului din 18 decembrie, aleșii poporului au primit câte o scrisoare redactată de copii împreună cu părinții și îngrijitorii lor, în care aceștia și-au exprimat dorințele pentru sărbători.
Regulamentul parcărilor cu plată în Chișinău, finalizat, dar „neaplicabil din cauza legilor”. Deputat: „Legea permite” # Moldova1
Implementarea inițiativei care prevede perceperea plăților pentru parcările din municipiul Chișinău ar fi blocată din cauza unor „lacune legislative”. Deși municipalitatea a elaborat regulamentul, acesta nu poate fi supus aprobării în Consiliul Municipal Chișinău și nici aplicat în practică fără modificarea Codului fiscal și a Codului contravențional, afirmă șeful interimar al Direcției Generale Mobilitate Urbană (DGMU), Dorin Ciornîi. Deputații, însă, contrazic autoritățile municipale.
VIDEO | „Avem rolul de a-i ajuta pe cei aflați la nevoie”: La ce activități recurg polițiștii pentru a „uita” de crime # Moldova1
Ofițeri de investigație, agenți de patrulare criminaliști sau specialiști în crime cibernetice sau economice. Cu toții au ceeași funcție: de a sta la straja siguranței și a legii. De Ziua Poliției Naționale, aflați istoriile mai multor polițiști care s-au remarcat prin curaj și disciplină.
HARTA industriei moldovenești | De la alimente la automotive: ce și unde este produs în R. Moldova # Moldova1
Industria Republicii Moldova rămâne puternic concentrată pe prelucrare, generând, în anul trecut, 83.4% din producția industrială totală, potrivit Anuarului statistic al Republicii Moldova, ediția 2025. Ponderea acestui sector s-a menținut relativ stabilă în ultimii cinci ani, oscilând între 82.7% și 86.2%, ceea ce confirmă rolul său central în economia națională.
Drumul de ocolire a orașului Vulcănești este deschis pentru circulație de joi, 18 decembrie, după lucrări de reabilitare. Sectorul nou are o lungime de 8.58 de kilometri și include reconstrucția unui sector existent și construcția unui traseu complet nou.
Primarii din Găgăuzia cer mai multe proiecte finanțate prin „Satul European”. Munteanu: Beneficiile aderării la UE sunt pentru toți cetățenii R. Moldova # Moldova1
Primarii din Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia solicită Guvernului majorarea numărului de proiecte acceptate pentru finanțare în cadrul Programului „Satul European”, în contextul nevoilor persistente din regiune de îmbunătățire a infrastructurii și dezvoltare locală. Solicitările au fost făcute pe 18 decembrie, la o întrevedere cu prim-ministrul Alexandru Munteanu, care a efectuat prima sa vizită în Găgăuzia de la preluarea șefiei Guvernului.
Cetățenie română obținută fraudulos, cu acces în bazele de date ale R. Moldova și Ucrainei. Peste 900 de cereri, investigate # Moldova1
Percheziții în România într-un dosar privind acordarea ilegală a cetățeniei române pe baza unor acte falsificate. Procurorii români au efectuat joi, 18 decembrie, 37 de percheziții în aces sens. Ancheta vizează un grup infracțional, cinci avocați și 14 funcționari publici, fiind investigate peste 900 de cereri suspecte depuse doar în acest an, scrie Mediafax.
Vot final: inspectorii de muncă vor putea controla firmele „la orice oră din zi sau noapte”, fără notificare prealabilă # Moldova1
Inspectorii de muncă vor putea pătrunde liber, fără înștiințare prealabilă, la orice oră din zi sau noapte, în orice unitate sau loc de muncă organizat de angajatori, indiferent dacă aceștia sunt persoane juridice sau fizice. Proiectul de lege care extinde atribuțiile inspectorilor în controlul relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă a fost votat de Parlament în lectură finală, în ședința din 18 decembrie.
Guvernul britanic i-a dat fostului proprietar al clubului Chelsea, Roman Abramovich, un termen-limită pentru deblocarea a 2.5 miliarde de lire sterline primite din vânzarea clubului de fotbal Chelsea pentru direcționarea către nevoile Ucrainei, informează DW.
Și-a stropit mama cu benzină și i-a dat foc: bărbat de 36 de ani, condamnat la ani grei de închisoare # Moldova1
Și-a stropit mama și îngrijitoarea acesteia cu benzină, apoi le-a dat foc. Mama făptașului a decedat, dar cealaltă femeie a reușit să fugă, scăpând cu viață. Un bărbat de 36 de ani a fost condamnat la 20 de ani de închisoare, fiind găsit vinovat de viol, tentativă de omor și omor comis cu deosebită cruzime.
„Recomandările vor fi analizate”: Autoritățile inițiază discuții privind soarta PACCO, după avizul critic al Comisiei de la Veneția # Moldova1
Autoritățile inițiază consultări extinse pe marginea proiectului de lege care prevede crearea Procuraturii pentru Anticorupție și Combaterea Crimei Organizate (PACCO), prin comasarea a două procuraturi specializate, pentru a decide soarta inițiativei, după avizul critic al Comisiei de la Veneția. Opoziția salută opinia Comisiei, afirmând că reprezintă o confirmare a faptului că „proiectul nu este tocmai constituțional”.
„Să vină și să explice ce a fost”: Dodon îl „așteaptă” pe Plahotniuc să dea declarații în dosarul „kuliok” # Moldova1
Fostul președinte al Republicii Moldova și liderul Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, declară că își dorește ca Vladimir Plahotniuc să fie audiat în dosarul numit „kuliok” (sacoșa neagră - n.r.), în care este acuzat de corupere pasivă și acceptarea finanțării ilegale a partidului. Declarația a fost făcută, pe 18 decembrie, la Parlament, după ce Plahotniuc a confirmat public că este gata să depună mărturii în această cauză penală.
„Vin în fața voastră cu durerea țării”: președintele Comisiei pentru agricultură anunță o moțiune simplă # Moldova1
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, condus de ministra Ludmila Catlabuga, este vizat de o moțiune simplă, semnată de 42 de deputați. Inițiativa a fost anunțată pe 18 decembrie, în plenul Parlamentului, de deputatul fracțiunii „Partidul Nostru”, Serghei Ivanov, președintele Comisiei pentru agricultură și industrie alimentară.
Internaționalul moldovean Mihail Gherasimencov va juca din 2026 în Major League Soccer. Clubul canadian Vancouver Whitecaps a confirmat transferul fundașului de 20 de ani, până în sezonul 2027/2028, cu o opțiune de prelungire pentru încă un an. Gherasimencov a jucat în acest an la FC Cavalry, o altă echipă de club din Canada. Evoluând în principal pe postul de fundaș lateral-stânga, internaționalul moldovean a fost titular în 19 din cele 30 de meciuri în toate competițiile, marcând și două goluri.
Medic chirurg din Turcia, care operează de 12 ani în R. Moldova: „Și familia mea a venit aici” # Moldova1
Hakan Eren este originar din Turcia, iar de 12 ani Republica Moldova a devenit, pentru el, „acasă”. Medic chirurg ortoped, cu experiență de peste 32 de ani, Hakan Eren susține că a ales Chișinăul pentru natura verde, liniștea și oamenii primitori, iar această alegere l-a determinat să-și aducă și familia aici.
Aderare la UE: Negocierile tehnice permit R. Moldova să avanseze chiar și fără consens politic, afirmă autoritățile # Moldova1
Inițierea negocierilor tehnice ale Republicii Moldova cu Uniunea Europeană pe trei clustere-cheie reprezintă „o soluție intermediară, dar una bună”, care permite avansarea procesului de aderare în pofida lipsei de consens politic la nivelul tuturor statelor membre, a declarat președintele Parlamentului, Igor Grosu. Potrivit șefului Legislativului, soluția identificată permite țării noastre și Ucrainei să înceapă negocierile la nivel tehnic, chiar și în contextul unei poziții separate a Ungariei față de Ucraina.
Biogaz, la Ciocana: gunoiștea va fi înverzită și va avea un sistem de ardere și colectare a gazelor generate de deșeuri # Moldova1
La șase luni de la demararea lucrărilor de construcție a stației de transfer cu linie de sortare a deșeurilor din Chișinău, parte a unui amplu proiect de modernizare a infrastructurii de gestionare a deșeurilor, autoritățile anunță progrese semnificative atât la recultivarea gunoiștii din sectorul Ciocana, cât și la edificarea noii infrastructuri. Potrivit lui Iulian Gangan, managerul proiectului „Deșeuri solide Chișinău”, lucrările se desfășoară conform graficului, iar unele etape - chiar în avans.
O nouă noapte de foc în Ucraina: peste 110 intervenții ale pompierilor după atacurile rusești # Moldova1
Ucraina a fost din nou ținta unor atacuri rusești în noaptea de 17 spre 18 decembrie, soldate cu răniți, distrugeri ale clădirilor civile și infrastructurii, precum și numeroase incendii. Potrivit Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei (DSNS), salvatorii au intervenit de 113 ori într-o singură noapte pentru a lichida consecințele bombardamentelor.
Manchester City s-a calificat în semifinalele Cupei Ligii Angliei la fotbal. În sferturile de finală, „citadinii” au dispus de FC Brenford pe teren propriu cu scorul de 2:0 și urmează să dispute prezența în finală în dubla manșă cu Newcastle United. Cu golgheterul norvegian Erling Braut Haaland pe banca de rezerve până la final, Manchester City a marcat câte un gol în fiecare repriză. Francezul Rayan Cherki a deschis scorul în minutul 32 cu un șut puternic din afara careului.
Telenești: Locuitorii din două sate strâng apa de ploaie în rezervoare pentru a face față crizei # Moldova1
Lipsa precipitațiilor și scăderea nivelului apei subterane devin o realitate constantă în mai multe localități din R. Moldova. Fântâni care seacă, iazuri fără apă și presiune tot mai mare asupra rețelelor publice afectează direct gospodăriile și instituțiile publice din mediul rural. În două sate din raionul Telenești a fost găsită o soluție - va fi colectată apa de ploaie.
Majorarea salariilor profesorilor, posibilă abia la anul viitor. Grosu: „Promitem că o să venim cu vești mai bune” # Moldova1
Salariile profesorilor nu pot fi majorate în prezent, iar solicitările înaintate de cadrele didactice urmează să fie realizate abia după aprobarea noii legi a salarizării, a declarat președintele Parlamentului, Igor Grosu. Oficialul a îndemnat pedagogii să manifeste răbdare până la anul viitor, când lefurile vor putea fi majorate în baza noilor reglementări privind salarizarea în sectorul bugetar.
În R. Moldova ar putea fi instituit un moratoriu de 12 luni asupra urmăririi silite a bunurilor unor categorii de fermieri, în contextul pierderilor masive provocate de calamitățile naturale din ultimii ani. Măsura vizează fermierii micro și mici, afectați de secetă, înghețuri și grindină și prevede suspendarea executărilor silite, precum și a calculării dobânzilor și penalităților aferente datoriilor.
Candidatura Ulianei Bădărău este propusă plenului Parlamentului pentru numirea în funcția de membru al Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM), în locul lui Eduard Moroșan, al cărui mandat expiră.
„În spatele fiecărei uniforme se află un om”: Poliția Națională, la 35 de ani de la fondare # Moldova1
Ziua Poliției Naționale este marcată astăzi, 18 decembrie, în Republica Moldova. Anul acesta se împlinesc 35 de ani de la adoptarea Legii cu privire la Poliție, act care a pus bazele instituției moderne de ordine publică.
Cetățenii georgieni care locuiesc în străinătate vor putea vota la alegerile naționale doar pe teritoriul țării. Modificările corespunzătoare la Codul Electoral au fost aprobate definitiv de Parlamentul Georgiei în ședința de miercuri, 17 decembrie, relatează publicația online georgiană SOVA.
Extinderea UE, pe agenda ultimului Consiliu European din acest an. Liderii europeni au ultima ocazie de a decide deschiderea negocierilor cu R. Moldova și Ucraina în 2025 # Moldova1
Tema extinderii Uniunii Europene se află pe agenda ultimului Consiliu European din acest an, programat pentru 18 și 19 decembrie, reuniune care reprezintă totodată și ultima oportunitate pentru liderii europeni de a ajunge la un consens privind deschiderea oficială, în 2025, a negocierilor pe capitole cu Republica Moldova și Ucraina, proces care continuă a fi tergiversat Ungaria, care se opune aderării țării vecine la UE.
O clădire cu peste un secol de istorie din Fălești va deveni un centru cultural modern, cu sprijinul UE # Moldova1
O clădire cu peste un secol de istorie din Fălești își va recăpăta splendoarea de odinioară. Fosta școală primară de fete și băieți va fi transformată într-un centru cultural modern, cu ateliere meșteșugărești și un punct turistic atractiv pentru vizitatori. Proiectul de renovare va fi realizat cu sprijinul Uniunii Europene (UE).
Atac cu drone în sudul Rusiei: trei morți și 10 răniți în regiunea Rostov. Moscova anunță 47 de drone doborâte # Moldova1
Cel puțin trei persoane au murit, iar alte 10 au fost rănite în urma unui atac cu drone produs în cursul nopții în regiunea Rostov din sudul Federației Ruse, potrivit autorităților locale. Guvernatorul regiunii, Iuri Sliușar, a declarat că orașele Rostov-pe-Don, Bataiisk și Taganrog au fost vizate de atacuri cu drone, notează BBC.
Situație critică în gestionarea deșeurilor la Bălți. Datorie ce depășește 2.5 milioane de lei # Moldova1
Situație critică în gestionarea deșeurilor la Bălți. Datoria acumulată de întreprinderea municipală „Direcția reparații și construcții drumuri” față de poligonul din Țambula depășește 2.5 milioane de lei și riscă să afecteze serviciul de salubrizare. Situația a stârnit îngrijorare în rândul locuitorilor.
Igor Grosu, despre audierea lui Candu în dosarul Plahotniuc: „O să vedem mult tupeu. Va trebui să ne înarmăm cu răbdare” # Moldova1
În dosarul numit generic „furtul miliardului” o să vedem ,,mult tupeu" și va trebui ,,să ne înarmăm cu răbdare", anticipează președintele Parlamentului, Igor Grosu, după audierea din 17 decembrie a ex-spicherului Andrian Candu, în dosarul nașului său, Vladimir Plahotniuc.
Expert, despre recuperarea activelor „Lukoil-Moldova” de către Guvern: Decizie strategică cu riscuri juridice # Moldova1
Decizia Guvernului de a prelua activele petroliere de la Aeroportul Internațional „Eugen Doga”, deținute de „Lukoil-Moldova”, constituie un pas important în recuperarea infrastructurii strategice, dar ridică întrebări privind transparența acțiunilor. Expertul WatchDog, Eugen Muravschi, a atras atenția, în cadrul emisiunii ÎN CONTEXT de la Moldova 1, asupra riscurilor care pot apărea dacă statul nu își consolidează temeinic poziția juridică.
Paris Saint-Germain a cucerit în premieră Cupa Intercontinentală la fotbal. În finala desfășurată în Qatar, discipolii spaniolului Luis Enrique au învins formația braziliană Flamengo Rio de Janeiro. Câștigătoarea a fost decisă în seria penalty-urilor de departajare. Partida dintre leaureata Ligii Campionilor și cea a Copa Libertadores s-a disputat pe Ahmad Bin-Ali Stadium din orașul qatarez Al-Rayyan. Paris Saint-Germain a deschis scorul în minutul 38. Georgianul Hvicia Kvarațhelia a trimis balonul în poartă, profitând de ieșirea neinspirată a goalkeeperului argentinian Agustín Rossi.
