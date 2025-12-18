Vot final: inspectorii de muncă vor putea controla firmele „la orice oră din zi sau noapte”, fără notificare prealabilă

11:10

Manchester City s-a calificat în semifinalele Cupei Ligii Angliei la fotbal. În sferturile de finală, „citadinii” au dispus de FC Brenford pe teren propriu cu scorul de 2:0 și urmează să dispute prezența în finală în dubla manșă cu Newcastle United. Cu golgheterul norvegian Erling Braut Haaland pe banca de rezerve până la final, Manchester City a marcat câte un gol în fiecare repriză. Francezul Rayan Cherki a deschis scorul în minutul 32 cu un șut puternic din afara careului.