Parlamentul propune un moratoriu pentru fermierii afectați de secetă

15:30

Fostul premier Vlad Filat s-a prezentat astăzi la o nouă ședință de judecată pe dosarul "Frauda bancară", spunînd jurnaliștilor că are mai multe mesaje pentru Vlad Plahotniuc, care figurează în această cauză penală, notează Noi.md."Am mai multe mesaje pentru Plahotniuc. Mesajul de bază este că el trebuie să accepte situația, în care adevărul, mai devreme sau mai tîrziu iese la iveală și determ