Alexandru Munteanu a vizitat Platforma Industrială Multifuncțională din Ceadîr-Lunga

10:40

Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare a unui bărbat de 32 de ani, acuzat de violență săvârșită asupra unei persoane cu funcție de răspundere. Prin decizia instanței, inculpatul a fost condamnat la 1 an de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis. Potrivit materialelor cauzei, în noaptea lui 1 mai 2025, […] Post-ul A încercat să sustragă arma unui polițist și l-a lovit cu pumnul în față – un bărbat, condamnat la închisoare apare prima dată în Provincial.