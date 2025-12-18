Primăria Bălți a găzduit Forumul de Coordonare privind politicile pentru refugiați și grupurile vulnerabile
La 17 decembrie 2025, la Primăria municipiului Bălți, a avut loc Forumul de Coordonare, cu participarea reprezentanților agențiilor Potrivit autorităților, scopul principal al evenimentului a fost colectarea informațiilor și analizarea politicilor existente și planificate pentru anul 2026 privind refugiații și alte grupuri vulnerabile, precum și identificarea inițiativelor menite să consolideze cooperarea interinstituțională. Participanții au abordat […] Post-ul Primăria Bălți a găzduit Forumul de Coordonare privind politicile pentru refugiați și grupurile vulnerabile apare prima dată în Provincial.
Ascensor reparat pe strada Independenței nr. 83 din Drochia, prin efort comun al Primăriei și locatarilor # Provincial
Locuitorii blocului de pe strada Independenței, nr. 83, din orașul Drochia se bucură de condiții îmbunătățite, după ce ascensorul din bloc a fost reparat și dat în exploatare. Lucrările au fost realizate datorită unei colaborări eficiente între administrația publică locală și cetățeni. “Costul total al lucrărilor a fost acoperit în proporție de 70% de administrația […] Post-ul Ascensor reparat pe strada Independenței nr. 83 din Drochia, prin efort comun al Primăriei și locatarilor apare prima dată în Provincial.
În cadrul Bugetului Inițiativelor Civice (BIC) 2025 a fost realizată asfaltarea unei porțiuni de aproximativ 2087 m² din str. Mircea cel Bătrân din orașul Cimișlia. Urmează finalizarea proiectului prin amenajarea acostamentului, pentru ca întreaga porțiune să fie complet funcțională și sigură pentru locuitori. Operator economic: SRL „Alternativa Construct” Valoarea totală a proiectului: 1 359 853,12 MDL Contribuția […] Post-ul Lucrări de asfaltare finalizate pe strada Mircea cel Bătrân din Cimișlia apare prima dată în Provincial.
Astăzi, 17 decembrie, continuă turneul „Fotbal în Școli – Liga Futsal”, ediția 2025/2026, primul eveniment de futsal dedicat elevilor din instituțiile de învățământ cu clase specializate de fotbal din Republica Moldova. Competiția este organizată de Federația Moldovenească de Fotbal, în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării, în cadrul proiectului național „Fotbal în Școli”, fiind inspirată […] Post-ul „Fotbal în Școli – Liga Futsal”, ediția 2025/2026. Meciurile din 17 decembrie apare prima dată în Provincial.
Ședința Comitetului organizatoric responsabil de organizarea și desfășuarea Festivalului „V-am ura, V-am tot ura”, ediția a XVI-a # Provincial
În data de 17 decembrie 2025, Președintele raionului Soroca, Veaceslav Rusnac a convocat ședință Comitetul organizatoric responsabil de organizarea și desfășuarea Festivalului tradițiilor și obiceiurilor de iarnă „V-am ura, V-am tot ura”, ediția a XVI-a, organizat de către Secția Cultură și Turism, Direcția Agricultură și Alimentație, Direcția Învățământ ale Consiliului Raional Soroca, Secția Economie și […] Post-ul Ședința Comitetului organizatoric responsabil de organizarea și desfășuarea Festivalului „V-am ura, V-am tot ura”, ediția a XVI-a apare prima dată în Provincial.
La 16 decembrie 2025, o echipă de specialiști din cadrul Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova” a efectuat testarea tehnică a tronsonului feroviar Prut-2 (Republica Moldova) – Fălciu (România). Testarea a avut drept scop verificarea stării tehnice a infrastructurii feroviare, precum și confirmarea funcționalității tronsonului recent reabilitat, inclusiv a podului feroviar peste râul Prut. […] Post-ul (VIDEO) Testarea conexiunii feroviare Prut-Fălciu apare prima dată în Provincial.
Republica Moldova și Ungaria extind cooperarea în domeniul educației prin programul Stipendium Hungaricum # Provincial
Tinerii din Republica Moldova vor putea participa la programul de burse Stipendium Hungaricum oferite de Ungaria prin intermediul Fundației Publice Tempus. Oportunitatea este prevăzută în Memorandum de înțelegere între Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova și Ministerul Afacerilor Externe și Comerțului al Ungariei privind cooperarea în cadrul programului „Stipendium Hungaricum” pentru anii 2026-2028. Programul de […] Post-ul Republica Moldova și Ungaria extind cooperarea în domeniul educației prin programul Stipendium Hungaricum apare prima dată în Provincial.
Ex-președinta oficiului teritorial Călărași al unui fost partid politic, cercetată penal de CNA, condamnată la 4 ani de închisoare # Provincial
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în privința fostei președinte a oficiului teritorial Călărași al unui fost partid politic, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat. Instanța i-a aplicat o pedeapsă de 4 ani de închisoare, cu executarea pedepsei […] Post-ul Ex-președinta oficiului teritorial Călărași al unui fost partid politic, cercetată penal de CNA, condamnată la 4 ani de închisoare apare prima dată în Provincial.
Peste 150 de elevi ai gimnaziului din localitatea Drăsliceni, raionul Criuleni beneficiază acum de un spațiu modern și incluziv, unde își pot dezvolta creativitatea, imaginația, gândirea critică și competențele digitale. Potrivit unui comunicat, noua clasă multifuncțională le oferă copiilor, inclusiv celor cu cerințe educaționale speciale, șansa de a explora domenii variate: de la robotică și […] Post-ul Clasă modernă și incluzivă pentru peste 150 de elevi din Drăsliceni apare prima dată în Provincial.
Oficiul Medicilor de Familie Slobozia-Dușca din raionul Criuleni, eficientizat energetic # Provincial
Oficiul Medicilor de Familie Slobozia-Dușca din raionul Criuleni a fost eficientizat energetic în cadrul unui proiect investițional finanțat din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM). Proiectul a constat în renovarea și eficientizarea energetică a fațadei edificiului. Valoarea totală a proiectului este de […] Post-ul Oficiul Medicilor de Familie Slobozia-Dușca din raionul Criuleni, eficientizat energetic apare prima dată în Provincial.
Circa 100 de profesioniști din zona de Nord, reuniți la Drochia pentru consolidarea răspunsului la violență # Provincial
Aproximativ 100 de profesioniști – reprezentanți ai autorităților publice locale și centrale, specialiști din domeniul asistenței sociale, poliției, justiției, sănătății și educației, membri ai echipelor multidisciplinare (EMD), cadre universitare, precum și reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale și ai societății civile – au fost reuniți, la Drochia, în cadrul Platformei Regionale de Coordonare Intersectorială 2025 – zona […] Post-ul Circa 100 de profesioniști din zona de Nord, reuniți la Drochia pentru consolidarea răspunsului la violență apare prima dată în Provincial.
Locuințe reabilitate energetic: familiile din sate simt reducerea facturilor și creșterea confortului # Provincial
Familiile din mediul rural, care au beneficiat de reabilitarea locuințelor prin programul Fondul pentru Eficiență Energetică în sectorul Rezidențial (FEERM), simt deja schimbări reale în viața de zi cu zi – confort termic sporit, facturi mai mici și condiții de trai mai sigure. Pentru a vedea direct impactul acestor investiții, Centrul Național pentru Energie Durabilă, […] Post-ul Locuințe reabilitate energetic: familiile din sate simt reducerea facturilor și creșterea confortului apare prima dată în Provincial.
Guvernul va oferi granturi grupurilor de întreprinderi mici și mijlocii care dezvoltă în comun soluții de energie verde # Provincial
Guvernul va sprijini întreprinderile mici și mijlocii (IMM) să dezvolte soluții de energie regenerabilă, să-și reducă facturile la energie și să devină, astfel, mai competitive, prin cooperare în cadrul comunităților de energie regenerabilă. Cabinetul de miniștri a aprobat, astăzi, Acordul de grant pentru implementarea proiectului „REC4SMEs – Sprijinirea IMM-urilor prin Comunități de Energie Regenerabilă pentru un viitor […] Post-ul Guvernul va oferi granturi grupurilor de întreprinderi mici și mijlocii care dezvoltă în comun soluții de energie verde apare prima dată în Provincial.
La 16 decembrie 2025, ADR Sud a organizat, la Primăria orașului Cimișlia, o sesiune de instruire privind implementarea, monitorizarea și evaluarea proiectelor, destinată autorităților publice locale. 17 reprezentanți ai primăriilor din Regiunea de Dezvoltare Sud au participat la sesiuni practice despre managementul proiectelor, gestiunea financiară, achiziții publice și raportare, cu accent pe elaborarea unor proiecte […] Post-ul ADR Sud: sesiune practică pentru autoritățile publice locale din Cimișlia apare prima dată în Provincial.
Irina Vlah: Noua reformă administrativ-teritorială trebuie să fie strict bazată pe voinţa cetăţenilor # Provincial
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, spune că autoritățile au pus la cale o nouă reformă pe la spatele poporului — vor să redeseneze harta raioanelor și să comaseze satele, dar și că există o singură cale ca aceste schimbări să fie cu adevărat în interesul oamenilor – referendumul. „Autorităţile se pregătesc să implementeze […] Post-ul Irina Vlah: Noua reformă administrativ-teritorială trebuie să fie strict bazată pe voinţa cetăţenilor apare prima dată în Provincial.
Ceban: la ședința Consiliului local Băcioi urma să ajungă suplimentar pe ordinea de zi un proiect cu privire la construcția a aproape 6 mii de apartamente # Provincial
Ion Ceban, primarul municipiului Chișinău, a spus că, astăzi, la ședința Consiliului local Băcioi urma să ajungă suplimentar pe ordinea de zi un proiect cu privire la construcția a aproape 6 mii de apartamente. „De ce face PAS bruiaj și își acoperă cele 35 de hectare și cele 5.941 de apartamente care urmează a fi […] Post-ul Ceban: la ședința Consiliului local Băcioi urma să ajungă suplimentar pe ordinea de zi un proiect cu privire la construcția a aproape 6 mii de apartamente apare prima dată în Provincial.
Guvernul lansează ediția III a Programului Național „Servicii de creșe publice – Părinți angajați, copii la creșe” # Provincial
Viceprim-ministrul, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, împreună cu ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, au anunțat astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, lansarea unui nou apel de concurs în cadrul Programului Național „Servicii de creșe publice – Părinți angajați, copii la creșe”, ediția III, pentru perioada 2026-2027. Apelul este deschis, începând […] Post-ul Guvernul lansează ediția III a Programului Național „Servicii de creșe publice – Părinți angajați, copii la creșe” apare prima dată în Provincial.
În raionul Călărași instituțiile publice din mai multe localități au facturi pe zero la energie # Provincial
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a vizitat astăzi Centrul Cultural multifuncțional al comunei Sipoteni, care a devenit un simbol al modernizării și al grijii față de mediu, odată cu construcția unui sistem fotovoltaic de 57,6 kW. Proiectul a fost premiat în cadrul competiției Moldova Eco-Energetică, organizată de Centrul Național pentru Energie Durabilă, la categoria „Rolul exemplar […] Post-ul În raionul Călărași instituțiile publice din mai multe localități au facturi pe zero la energie apare prima dată în Provincial.
Începând cu 1 ianuarie 2026, salariul minim pe țară va crește de la 5500 la 6300 de lei lunar, ceea ce este cu 15% mai mult comparativ cu anul curent și cu 87% mai mult comparativ cu salariul minim de 2935 de lei în 2021. Guvernul a aprobat, astăzi, cuantumul salariului minim, mediu, precum și modificări la Regulamentul […] Post-ul Creșteri salariale și suport sporit pentru familii: ce se schimbă din 1 ianuarie 2026 apare prima dată în Provincial.
Municipiul Chișinău riscă să intre în anul 2026 fără un buget aprobat, avertizează consilierul municipal MAN, Corneliu Pîntea. Potrivit acestuia, situația este cauzată de boicotul fracțiunilor PAS și PSRM, care lipsesc de la ședințele CMC. Potrivit acestuia, cele două fracțiuni nu s-au prezentat la nouă ședințe consecutive, fapt care a dus la blocarea activității CMC […] Post-ul Consilier MAN: municipiul Chișinău riscă să intre în anul 2026 fără un buget aprobat apare prima dată în Provincial.
În data de 17 decembrie 2025, copiii de la Instituția de Educație Timpurie nr.17 „Cheița de Aur” din municipiul Soroca au pășit pragul Consiliului Raional Soroca, pentru a transmite emoțiile sărbătorilor de iarnă conducerii raionului și angajaților din cadrul Aparatului Președintelui raionului. Prin cântece și colinde, copiii au creat atmosferă de sărbătoare și au adus […] Post-ul Primii colindători la Consiliul Raional Soroca apare prima dată în Provincial.
Încălcarea regulilor de apărare împotriva incendiilor la exploatarea aparatelor electrice a provocat decesul unui bărbat. Cazul a fost înregistrat în după amiaza zilei de 16 decembrie 2025, într-o casă de locuit din satul Ruseștii Noi, raionul Ialoveni. Potrivit informațiilor, în interiorul locuinței s-a produs un incendiu care s-a autostins până la apelarea echipelor specializate. La […] Post-ul IGSU: bărbat din Ruseștii Noi și-a pierdut viața din cauza unui aparat electric apare prima dată în Provincial.
Vlad Batrîncea: în ianuarie, PSRM va iniția audieri publice privind salvarea râului Nistru și conservarea pădurilor # Provincial
Vicepreședintele Parlamentului, deputatul PSRM Vlad Batrîncea, împreună cu consilierii Ion Perju și Victor Poleacov, au prezentat inițiativele fracțiunii parlamentare PSRM în domeniul protecției mediului și al dezvoltării regionale. Vicepreședintele Parlamentului a declarat că bugetul propus de Guvern pentru anul 2026 nu prevede o dezvoltare strategică a statului pe direcții-cheie. În acest context, PSRM înaintează propriile […] Post-ul Vlad Batrîncea: în ianuarie, PSRM va iniția audieri publice privind salvarea râului Nistru și conservarea pădurilor apare prima dată în Provincial.
Evenimentele din prima săptămână a campaniei „Hai Acasă de Crăciun”: Sărata-Galbenă, Hîncești – Ansamblul de cîntece şi dansuri populare “Fluieraş” (18 decembrie, ora 17:00) Sîngerei – Orchestra de Muzică Populară „Folclor” (19 decembrie, ora 17:00) Ștefan Vodă – Ansamblul de cîntece şi dansuri populare “Fluieraş” (19 decembrie, ora 17:00) Hîncești – Orchestra Națională ”Lăutarii” din […] Post-ul „Hai Acasă de Crăciun”: concerte gratuite în mai multe localități din țară apare prima dată în Provincial.
A încercat să sustragă arma unui polițist și l-a lovit cu pumnul în față – un bărbat, condamnat la închisoare # Provincial
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare a unui bărbat de 32 de ani, acuzat de violență săvârșită asupra unei persoane cu funcție de răspundere. Prin decizia instanței, inculpatul a fost condamnat la 1 an de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis. Potrivit materialelor cauzei, în noaptea lui 1 mai 2025, […] Post-ul A încercat să sustragă arma unui polițist și l-a lovit cu pumnul în față – un bărbat, condamnat la închisoare apare prima dată în Provincial.
Guvernul a aprobat numirea domnului Dorin Poverjuc în funcția de șef al Inspectoratului pentru Protecția Mediului. Domnul Dorin Poverjuc activează în domeniul protecției mediului din anul 2004, având o experiență profesională de peste 20 de ani. În prezent, ocupă funcția de director al Agenției de Mediu, iar anterior a activat în cadrul Agenției „Moldsilva”. Domnul […] Post-ul Dorin Poverjuc va prelua conducerea Inspectoratului pentru Protecția Mediului apare prima dată în Provincial.
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță reținerea și interzicerea de la comercializare a unui lot de 495 kg biscuiți de import, în urma depistării unei concentrații alarmante de acizi grași trans, substanțe nocive pentru sănătatea umană. Astfel, urmare a controalelor oficiale, efectuate de către inspectorii ANSA, a fost depistat un conținut de acizi gași […] Post-ul ANSA: 495 kg biscuiți de import au fost interzise spre comercializare apare prima dată în Provincial.
Sesiune de informare la Ungheni privind certificarea și profesionalizarea în domeniul achizițiilor publice/sectoriale # Provincial
Ministerul Finanțelor a organizat la Ungheni o sesiune de informare dedicată noilor reglementări în domeniul achizițiilor publice, abaterilor frecvent constatate în procesul de verificare, precum și noului sistem de profesionalizare și certificare a specialiștilor în achiziții publice/sectoriale, care va fi aplicat începând cu 1 ianuarie 2026. Evenimentul a reunit reprezentanți ai autorităților publice locale, ai […] Post-ul Sesiune de informare la Ungheni privind certificarea și profesionalizarea în domeniul achizițiilor publice/sectoriale apare prima dată în Provincial.
La 16 decembrie 2025, în incinta sediului din or. Bender al Misiunii OSCE în Moldova, a avut loc ședința comună a grupurilor de lucru pentru economie, cu participarea experților pe probleme statistice de pe ambele maluri ale Nistrului. Delegația Chișinăului a fost condusă de secretara de stat a Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, dna Cristina […] Post-ul Ședința experților pe probleme economice și statistice a avut loc la Bender apare prima dată în Provincial.
Peste 13 mii de locuitori din Cruzești, Budești și Tohatin vor beneficia de un sistem modern de sanitație # Provincial
La 16 decembrie curent, a fost semnat contractul de execuție pentru construcția unei stații de pompare regională, care va deservi cele trei localități. Documentul a fost semnat în prezența viceprim-ministrului Vladimir Bolea și a reprezentanților primăriilor beneficiare, de către Agenția de Dezvoltare Regională municipiul Chișinău și antreprenorul care va realiza lucrările de construcție. Stația va fi […] Post-ul Peste 13 mii de locuitori din Cruzești, Budești și Tohatin vor beneficia de un sistem modern de sanitație apare prima dată în Provincial.
Consiliul raional Ialoveni, în parteneriat cu Asociația Obștească „Eco-Razeni”, a organizat în perioada 27 noiembrie – 10 decembrie 2025, runda ecologică de granturi mici a Programului raional Fondul pentru Tineri Ialoveni, cu genericul Concursul raional „Cea mai bună campanie comunitară de informare și educare a localnicilor privind colectarea selectivă a deșeurilor solide”. În cadrul acestei […] Post-ul Ialoveni: proiecte ecologice ale tinerilor pentru colectarea selectivă a deșeurilor apare prima dată în Provincial.
La data de 15 decembrie 2025, Secția Cultură a Consiliului Raional Cahul, alături de Vicepreședintele raionului, Tatiana Seredenco, a participat la Gala Scriitorilor 2025, eveniment cultural de amploare desfășurat la Centrul Cultural „Dunărea de Jos” din Galați. Manifestarea, organizată de instituții culturale de prestigiu din România, a reunit scriitori și reprezentanți ai domeniului cultural, având […] Post-ul Secția Cultură a CR Cahul, apreciată la Gala Scriitorilor 2025 apare prima dată în Provincial.
CCRM a constatat deficiențe în gestionarea Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural # Provincial
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat, la data de 16 decembrie curent, proiectul Raportului auditului conformității asupra utilizării resurselor financiare publice din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural (FNDAMR) în anii 2023-2024. Auditul a avut drept obiectiv obținerea unei asigurări limitate privind acordarea subsidiilor din FNDAMR în conformitate cu […] Post-ul CCRM a constatat deficiențe în gestionarea Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural apare prima dată în Provincial.
Astăzi, 16 decembrie 2025, a avut loc ședința ordinară a Consiliului orășenesc Drochia, la care au fost prezenți funcționari din cadrul Primăriei, șefii întreprinderilor municipale „Apă-Canal” și „Gospodăria Comunală și Întreținerea Locuințelor”, “Piata Mărfurilor industriale” precum și reprezentanți ai societății civile. Ședința a avut caracter deliberativ, fiind prezenți 20 de consilieri din cei 23 aleși. […] Post-ul Consiliul orășenesc Drochia aprobă bugetul pentru 2026 apare prima dată în Provincial.
Meci amical în memoria lui Eugen Pîslaru la Centrul pentru tineret și sport din Căușeni # Provincial
Duminică, 14 decembrie, la Centrul pentru tineret și sport din Căușeni a avut loc un meci amical în memoria lui Eugen Pîslaru, un mare susținător al sportului rege și cel care a stat la bazele formării echipei Sinteza Căușeni, precum și la crearea Asociației Raionale de Fotbal. Pentru al 5-lea an consecutiv s-au întâlnit echipa de […] Post-ul Meci amical în memoria lui Eugen Pîslaru la Centrul pentru tineret și sport din Căușeni apare prima dată în Provincial.
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură informează că, în perioada 8-12 decembrie 2025, a autorizat spre plată cereri de sprijin financiar în valoare totală de 47,24 milioane de lei, sumă direcționată către producătorii agricoli prin mai multe mecanisme de subvenționare. Sumele au fost distribuite astfel: 43,44 milioane de lei – pentru forma de plată post-investițională […] Post-ul Circa 60 de milioane de lei autorizate spre plată de AIPA săptămâna trecută apare prima dată în Provincial.
Primăria comunei Lozova informează cetățenii despre semnarea contractului pentru elaborarea Planului Urbanistic General (PUG) al comunei Lozova, care include satele Lozova și Stejăreni. Valoarea totală a contractului: 1 164 000 lei Executant: compania „CANT – POVAR” Surse de finanțare: 973 000 lei – alocați prin ONDRL din sursele FNDRL 190 000 lei – din bugetul […] Post-ul Lozova și Stejăreni vor avea un Plan Urbanistic General modern apare prima dată în Provincial.
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a organizat astăzi un briefing de presă dedicat clarificării modului de utilizare corectă a termenilor protejați „eco”, „bio”, „ecologic” și „organic” în domeniul agroalimentar, în conformitate cu cadrul legal național și european în vigoare. Briefingul a fost susținut de secretarul de stat, Vasile Șarban, care a subliniat importanța respectării stricte […] Post-ul „Eco”, „bio”, „organic” – MAIA clarifică regulile de utilizare apare prima dată în Provincial.
Astăzi, 16 decembrie 2025, a avut loc ședința ordinară a Consiliului Raional Hîncești, convocată în conformitate cu Dispoziția președintelui raionului nr.193-d din 05 decembrie 2025. La ședință au participat 26 de consilieri raionali din 33 aleși, fapt ce a asigurat cvorumul necesar, ședința fiind declarată deliberativă. După onoarea drapelului de stat și intonarea Imnului de […] Post-ul CR Hîncești a adoptat bugetul raional pentru 2026 apare prima dată în Provincial.
Astăzi, 16 decembrie 2025, Irmantas Norkus, Consulul Republicii Lituania în Republica Moldova, a efectuat o vizită oficială la Primăria orașului Cimișlia. În cadrul vizitei, primarul orașului Cimișlia, Sergiu Andronachi împreună cu viceprimarii, au avut o întrevedere cu Excelența Sa, în cadrul căreia au fost discutate aspecte ce vizează dezvoltarea locală, cooperarea internațională și posibile direcții […] Post-ul Consulul Lituaniei, vizită oficială la Primăria Cimișlia apare prima dată în Provincial.
În cadrul ședinței de astăzi, Comisia Electorală Centrală a stabilit data de 17 mai 2026 pentru organizarea alegerilor locale noi pentru funcția de primar în satul Mașcăuți, raionul Criuleni și în comuna Sărătenii Vechi, raionul Telenești. Decizia vine urmare a cererilor de demisie a primarilor din cele două localități. Amintim că, anterior, pentru aceeași dată, 17 mai 2026, CEC a stabilit […] Post-ul Alegeri locale noi în satul Mașcăuți și comuna Sărătenii Vechi pe 17 mai 2026 apare prima dată în Provincial.
„Fotbal în Școli – Liga Futsal”, ediția 2025/2026. Rezultatele meciurilor din 16 decembrie # Provincial
Astăzi, 16 decembrie, continuă turneul „Fotbal în Școli – Liga Futsal”, ediția 2025/2026, primul eveniment de futsal dedicat elevilor din instituțiile de învățământ cu clase specializate de fotbal din Republica Moldova. Competiția este organizată de Federația Moldovenească de Fotbal, în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării, în cadrul proiectului național „Fotbal în Școli”, fiind inspirată […] Post-ul „Fotbal în Școli – Liga Futsal”, ediția 2025/2026. Rezultatele meciurilor din 16 decembrie apare prima dată în Provincial.
Astăzi, la Cahul, ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga a discutat cu fermierii care se confruntă cu dificultăți de plată în relația cu instituțiile financiare. Unul dintre subiectele discuțiilor a fost proiectul de lege privind instituirea unui moratoriu, aflat în prezent în proces de elaborare și consultare interinstituțională. Inițiativa este dezvoltată împreună cu Ministerul […] Post-ul Ludmila Catlabuga, în dialog cu fermierii din Cahul apare prima dată în Provincial.
BNM lansează un nou serviciu digital: Informația privind cursul oficial de schimb al leului moldovenesc semnată electronic. De acum, informația este disponibilă online, în timp real, fără solicitări scrise, și poate fi generată în funcție de: tipul cursului (zilnic, mediu lunar sau anual) perioada selectată valutele dorite „Acest serviciu digital completează soluțiile tehnologice inovative pe […] Post-ul BNM lansează un nou serviciu digital apare prima dată în Provincial.
Tradițiile de iarnă în viziunea tinerilor artiști: Parlamentul găzduiește expoziția „Dialoguri vizuale” # Provincial
Parlamentul găzduiește expoziția de artă „Dialoguri vizuale”, realizată de studenții Facultății Arte Vizuale și Design a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, sub coordonarea artistică a cadrelor universitare Alexandru Alavațchi,Eleonora Brigalda și Ludmila Moisei. Expoziția reunește lucrări de pictură, grafică, tapiserie, arte decorative și alte practici artistice universitare, oferind publicului o incursiune vizuală […] Post-ul Tradițiile de iarnă în viziunea tinerilor artiști: Parlamentul găzduiește expoziția „Dialoguri vizuale” apare prima dată în Provincial.
Ion Ceban, liderul Partidului Mișcarea Alternativa Națională (MAN), a declarat că formațiunea este solidară cu profesorii și susține necesitatea unei aprecieri reale a muncii acestora. „Suntem solidari cu profesorii. Ei nu trebuie să ajungă să protesteze pentru ca salariile să le fie majorate. Munca lor trebuie apreciată la adevărata valoare”, a subliniat Ion Ceban. Liderul […] Post-ul Primarul capitalei: Suntem solidari cu profesorii. Munca lor trebuie apreciată apare prima dată în Provincial.
Programul remedial la matematică își confirmă eficiența: rata de promovare a examenului de absolvire a gimnaziului a crescut considerabil # Provincial
Rata de promovare a examenului de absolvire a gimnaziului la matematică a crescut de la 3% la 52% în rândul elevilor care au beneficiat de lecțiile gratuite oferite de Ministerul Educației și Cercetării (MEC) prin programul remedial. Astfel, 23% dintre elevii care obținuseră nota „1” la pretestare și 35% dintre cei cu nota „2” au […] Post-ul Programul remedial la matematică își confirmă eficiența: rata de promovare a examenului de absolvire a gimnaziului a crescut considerabil apare prima dată în Provincial.
În urma informațiilor apărute în mass-media privind pretinse activități de tăiere ilegală a arborilor în zona raionului Strășeni, Ocolul Silvic Căpriana, Întreprinderea Silvo-Cinegetică Strășeni, inspectorii de mediu din cadrul Inspecției pentru Protecția Mediului Strășeni s-au autosesizat și au efectuat o verificare la fața locului. În cadrul controlului desfășurat în cantonul nr. 6 al Ocolului Silvic […] Post-ul Tăieri ilegale depistate în Ocolul Silvic Căpriana apare prima dată în Provincial.
Liceul Teoretic „Ion Creangă” din Fălești va fi transformat într-o școală model, cu sprijinul Guvernului Poloniei, Uniunii Europene, și PNUD Moldova, în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării. Instituția este una dintre cele 90 de viitoare școli model, care vor beneficia de modernizare și dotări în următorii ani. La liceu studiază 584 de elevi, inclusiv […] Post-ul Liceul „Ion Creangă” din Fălești va fi transformat într-o școală model apare prima dată în Provincial.
CNSM, solidară cu profesorii: solicitări de majorare a salariilor în contextul bugetului 2026 # Provincial
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) își exprimă solidaritatea deplină cu Federația Sindicală a Educației și Științei (FSEȘ) și cu toți angajații din sistemul educațional care, astăzi, 16 decembrie, desfășoară acțiuni de sensibilizare la nivel național, sub sloganul „Demnitate pentru Educație – Solidaritate pentru un viitor echitabil”. CNSM susține ferm revendicările formulate de FSEȘ, […] Post-ul CNSM, solidară cu profesorii: solicitări de majorare a salariilor în contextul bugetului 2026 apare prima dată în Provincial.
