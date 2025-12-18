Piața zahărului din Republica Moldova, analizată în cadrul unei întrevederi cu investitori
Provincial, 18 decembrie 2025 14:10
Astăzi, la ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a avut loc o ședință cu reprezentanții unui concern din domeniul industriei zahărului. Discuțiile s-au concentrat pe identificarea necesităților industriei, pe modul în care cadrul legal și politicile publice pot fi îmbunătățite pentru a asigura condiții corecte de concurență, stabilitate și predictibilitate, precum și pe perspectivele de dezvoltare. […] Post-ul Piața zahărului din Republica Moldova, analizată în cadrul unei întrevederi cu investitori apare prima dată în Provincial.
• • •
Alte ştiri de Provincial
Acum 30 minute
14:10
Piața zahărului din Republica Moldova, analizată în cadrul unei întrevederi cu investitori # Provincial
Astăzi, la ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a avut loc o ședință cu reprezentanții unui concern din domeniul industriei zahărului. Discuțiile s-au concentrat pe identificarea necesităților industriei, pe modul în care cadrul legal și politicile publice pot fi îmbunătățite pentru a asigura condiții corecte de concurență, stabilitate și predictibilitate, precum și pe perspectivele de dezvoltare. […] Post-ul Piața zahărului din Republica Moldova, analizată în cadrul unei întrevederi cu investitori apare prima dată în Provincial.
14:10
Anual, la data de 18 decembrie, Republica Moldova marchează Ziua Poliției Naționale, prilej de recunoaștere a profesionalismului, devotamentului și sacrificiului polițiștilor care contribuie zilnic la menținerea ordinii și siguranței publice. În acest an, evenimentul a avut o semnificație deosebită, fiind marcați 35 de ani de activitate ai Poliției Naționale. Cu acest prilej, în incinta Consiliului […] Post-ul Ziua Poliției Naționale, marcată la Cahul apare prima dată în Provincial.
Acum o oră
14:00
Drumul de ocolire a orașului Vulcănești a devenit funcțional și este deschis circulației, începând de astăzi. „Pentru locuitorii orașului aceasta înseamnă mai multă siguranță și confort pe străzi, mai puțin zgomot și poluare în urma redirecționării transportului de mare tonaj în afara localității și mai multă protecție pentru infrastructura urbană de uzura provocată de traficul […] Post-ul Drumul de ocolire a orașului Vulcănești este deschis circulației apare prima dată în Provincial.
Acum 2 ore
12:50
Spitalul raional Leova, mai sigur și mai eficient energetic după renovarea acoperișului și a fațadei # Provincial
Spitalul raional Leova și-a reparat recent acoperișul edificiului în care sunt amplasate Laboratorul clinic și Unitatea Primiri Urgențe. Totodată, au fost izolați termic și pereții clădirii. Spitalul s-a numărat în anul curent printre câştigătorii concursului de proiecte investiţionale din fondul de dezvoltare şi modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de Asigurări […] Post-ul Spitalul raional Leova, mai sigur și mai eficient energetic după renovarea acoperișului și a fațadei apare prima dată în Provincial.
Acum 4 ore
12:20
Un bărbat și-a ucis mama prin incendiere și a încercat să o omoare și pe îngrijitoarea acesteia. A fost condamnat la 20 de ani de închisoare # Provincial
Procuratura raionului Căușeni, Oficiul Ștefan Vodă, anunță despre pronunțarea, la 16 decembrie 2025, a sentinței de condamnare a unui bărbat de 36 de ani, acuzat de mai multe infracțiuni, inclusiv viol, tentativă de omor și omor comis cu deosebită cruzime. Instanța i-a stabilit pedeapsa cu închisoare pe un termen de 20 de ani. Potrivit acuzării, […] Post-ul Un bărbat și-a ucis mama prin incendiere și a încercat să o omoare și pe îngrijitoarea acesteia. A fost condamnat la 20 de ani de închisoare apare prima dată în Provincial.
12:20
Importanța menținerii unei colaborări productive dintre administrația publică centrală și cea locală, eforturile de relansare a economiei, beneficiile integrării europene și realizările din regiune au fost principalele subiecte discutate de către Prim-ministrul Alexandru Munteanu cu primarii, consilierii și reprezentanții serviciilor desconcentrate din Unitatea Teritorială Autonomă (UTA) Găgăuzia. Șeful Executivului a menționat că, datorită efortului comun, […] Post-ul Premierul Munteanu a discutat cu primarii din UTA Găgăuzia apare prima dată în Provincial.
11:40
Pe 18 decembrie își marchează sărbătoarea profesională reprezentanții uneia dintre cele mai periculoase profesii – angajații poliției, care sunt mereu la straja ordinii publice. Datorită oamenilor acestei profesii, locuitorii municipiului nostru se simt protejați. „Felicităm angajații Poliției Naționale cu ocazia sărbătorii profesionale și le dorim succes în soluționarea sarcinilor profesionale complexe, atingerea obiectivelor propuse și […] Post-ul Primăria Bălți felicită angajații Poliției Naționale cu ocazia sărbătorii profesionale apare prima dată în Provincial.
11:10
Poliția Republicii Moldova împlinește 35 de ani de la înființare! Munteanu: sunt profund recunoscător angajaților IGP pentru toate zilele și nopțile puse în slujba cetățeanului # Provincial
Poliția Republicii Moldova împlinește 35 de ani de la înființare, timp în care polițiștii și polițistele noastre au muncit zi de zi pentru a construi o instituție care protejează drepturile cetățenilor, garantează supremația legii și ordinea publică și care, prin acțiuni concrete, se bucură, de o încredere tot mai mare din partea societății – a […] Post-ul Poliția Republicii Moldova împlinește 35 de ani de la înființare! Munteanu: sunt profund recunoscător angajaților IGP pentru toate zilele și nopțile puse în slujba cetățeanului apare prima dată în Provincial.
11:10
Ministerul Culturii informează că, copii, tineri și persoane în etate, alături de bibliotecarii din Varnița, s-au întâlnit și au lucrat împreună. Au stat de vorbă, și-au spus poveștile, au scos din albume fotografii vechi și au realizat imagini noi. Din aceste întâlniri a fost creat și un documentar, care va rămâne în arhiva comunității din […] Post-ul Copii, tineri și vârstnici au scris împreună istoria comunității din Varnița apare prima dată în Provincial.
11:00
Petr Vlah: Fiind în contact permanent cu ei, pot afirma cu certitudine că astăzi o mare parte din găgăuzi se simt trădaţi şi abandonaţi…. # Provincial
Ex-deputatul Petr Vlah afirmă că viitorilor candidați la alegerile din Găgăuzia le va reveni o misiune foarte dificilă – restabilirea încrederii oamenilor din regiune în politicieni și convingerea lor să iasă la vot. „Astăzi, mulţi vorbesc despre preconizatele alegeri din Găgăuzia (alegerile în Adunarea Populară şi posibilele alegeri ale Başcanului Găgăuziei), dar nimeni nu se […] Post-ul Petr Vlah: Fiind în contact permanent cu ei, pot afirma cu certitudine că astăzi o mare parte din găgăuzi se simt trădaţi şi abandonaţi…. apare prima dată în Provincial.
11:00
Igor Dodon: propunerile PSRM pentru bugetele din 2026 reflectă nevoile reale ale localităților # Provincial
La 17 decembrie curent, a avut loc ședința fracțiunii PSRM în Parlamentul Republicii Moldova, condusă de Igor Dodon, în cadrul căreia au fost examinate și sistematizate propunerile PSRM privind politica bugetar-fiscală, Proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2026, Proiectul Legii Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat și Proiectul Legii Fondurilor Obligatorii de Asigurare Medicală, elaborate […] Post-ul Igor Dodon: propunerile PSRM pentru bugetele din 2026 reflectă nevoile reale ale localităților apare prima dată în Provincial.
11:00
Primarul capitalei: La mulți ani de Ziua Poliției. Felicitări tuturor colaboratorilor și veteranilor care au muncit în acest domeniu # Provincial
Cu ocazia aniversării a 35-a a Poliției Naționale, Ion Ceban, primarul capitalei, liderul Mișcării Alternativa Națională (MAN), a venit cu un mesaj de felicitare pentru polițiști. „La mulți ani de Ziua Poliției. Felicitări tuturor colaboratorilor și veteranilor care au muncit în acest domeniu. Respect pentru munca fiecăruia. Știu cât vă este de greu, dar capul […] Post-ul Primarul capitalei: La mulți ani de Ziua Poliției. Felicitări tuturor colaboratorilor și veteranilor care au muncit în acest domeniu apare prima dată în Provincial.
10:50
Duminică, 21 decembrie, începând cu ora 11:00, în orașul Ialoveni se va desfășura „Crosul de Crăciun”. Evenimentul va avea loc în scuarul Consiliului raional Ialoveni. Programul evenimentului prevede: Ora: 10:00 – 10:45 – Înregistrarea participanților Ora: 10:45 – Deschiderea oficială a evenimentului sportiv Ora: 11:00 – Startul competițiilor sportive Participanții vor avea posibilitatea să se înscrie […] Post-ul „Crosul de Crăciun” la Ialoveni apare prima dată în Provincial.
10:50
Chișinău–Leușeni și centura capitalei, modernizate cu sprijin BERD de 300 de milioane de euro # Provincial
Guvernul a aprobat în cadrul ședinței de ieri, inițierea negocierilor și semnarea Acordului de modificare nr. 1 la Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție şi Dezvoltare (BERD) privind realizarea Proiectului V de reabilitare a drumurilor din Moldova. Proiectul prevede extinderea finanțării de la 150 la 300 de milioane de euro […] Post-ul Chișinău–Leușeni și centura capitalei, modernizate cu sprijin BERD de 300 de milioane de euro apare prima dată în Provincial.
Acum 6 ore
10:10
Conferință de lansare a proiectului transfrontalier Hîncești–Galați pentru administrație eficientă # Provincial
Ieri, 17 decembrie 2025, în incinta Consiliului Raional Hîncești s-a desfășurat Conferința de Lansare a Proiectului „Cross Border Cooperation and Good Practices” / „Cooperare transfrontalieră și bunele practici” (Cod ROMD00182). Proiectul este implementat în cadrul Programului Interreg VI-A NEXT România-Republica Moldova 2021-2027 de către UAT Județul Galați prin intermediul Consiliului Județean Galați, România (Beneficiar-Lider), în […] Post-ul Conferință de lansare a proiectului transfrontalier Hîncești–Galați pentru administrație eficientă apare prima dată în Provincial.
10:10
Premierul Alexandru Munteanu întreprinde astăzi, 18 decembrie, o vizită de lucru în Unitatea Teritorială Autonomă (UTA) Găgăuzia. Șeful Executivului va avea o ședință cu reprezentanții administrației publice și locale și ai serviciilor desconcentrate. Totodată, premierul va vizita Incubatorul de afaceri din municipiul Ceadîr-Lunga, unde are stabilită o întâlnire cu mai mulți antreprenori. De asemenea, Prim-ministrul […] Post-ul Alexandru Munteanu va efectua o vizită de lucru în UTA Găgăuzia apare prima dată în Provincial.
09:20
Primăria Edineț, în calitate de partener activ în cadrul proiectului european SPARK (Soluții pentru Mobilitate Activă și Rezilientă în Regiuni), continuă să lucreze alături de celelalte echipe pentru a promova soluții inovatoare care îmbunătățesc mobilitatea și calitatea vieții în orașele noastre. Proiectul SPARK reunește parteneri din diverse regiuni europene, iar Edineț este unul dintre participanții […] Post-ul Primăria Edineț promovează mobilitatea urbană prin proiectul european SPARK apare prima dată în Provincial.
Acum 8 ore
08:20
Primăria Bălți a găzduit Forumul de Coordonare privind politicile pentru refugiați și grupurile vulnerabile # Provincial
La 17 decembrie 2025, la Primăria municipiului Bălți, a avut loc Forumul de Coordonare, cu participarea reprezentanților agențiilor Potrivit autorităților, scopul principal al evenimentului a fost colectarea informațiilor și analizarea politicilor existente și planificate pentru anul 2026 privind refugiații și alte grupuri vulnerabile, precum și identificarea inițiativelor menite să consolideze cooperarea interinstituțională. Participanții au abordat […] Post-ul Primăria Bălți a găzduit Forumul de Coordonare privind politicile pentru refugiați și grupurile vulnerabile apare prima dată în Provincial.
Acum 24 ore
17:20
Ascensor reparat pe strada Independenței nr. 83 din Drochia, prin efort comun al Primăriei și locatarilor # Provincial
Locuitorii blocului de pe strada Independenței, nr. 83, din orașul Drochia se bucură de condiții îmbunătățite, după ce ascensorul din bloc a fost reparat și dat în exploatare. Lucrările au fost realizate datorită unei colaborări eficiente între administrația publică locală și cetățeni. “Costul total al lucrărilor a fost acoperit în proporție de 70% de administrația […] Post-ul Ascensor reparat pe strada Independenței nr. 83 din Drochia, prin efort comun al Primăriei și locatarilor apare prima dată în Provincial.
17:10
În cadrul Bugetului Inițiativelor Civice (BIC) 2025 a fost realizată asfaltarea unei porțiuni de aproximativ 2087 m² din str. Mircea cel Bătrân din orașul Cimișlia. Urmează finalizarea proiectului prin amenajarea acostamentului, pentru ca întreaga porțiune să fie complet funcțională și sigură pentru locuitori. Operator economic: SRL „Alternativa Construct” Valoarea totală a proiectului: 1 359 853,12 MDL Contribuția […] Post-ul Lucrări de asfaltare finalizate pe strada Mircea cel Bătrân din Cimișlia apare prima dată în Provincial.
17:10
Astăzi, 17 decembrie, continuă turneul „Fotbal în Școli – Liga Futsal”, ediția 2025/2026, primul eveniment de futsal dedicat elevilor din instituțiile de învățământ cu clase specializate de fotbal din Republica Moldova. Competiția este organizată de Federația Moldovenească de Fotbal, în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării, în cadrul proiectului național „Fotbal în Școli”, fiind inspirată […] Post-ul „Fotbal în Școli – Liga Futsal”, ediția 2025/2026. Meciurile din 17 decembrie apare prima dată în Provincial.
16:00
Ședința Comitetului organizatoric responsabil de organizarea și desfășuarea Festivalului „V-am ura, V-am tot ura”, ediția a XVI-a # Provincial
În data de 17 decembrie 2025, Președintele raionului Soroca, Veaceslav Rusnac a convocat ședință Comitetul organizatoric responsabil de organizarea și desfășuarea Festivalului tradițiilor și obiceiurilor de iarnă „V-am ura, V-am tot ura”, ediția a XVI-a, organizat de către Secția Cultură și Turism, Direcția Agricultură și Alimentație, Direcția Învățământ ale Consiliului Raional Soroca, Secția Economie și […] Post-ul Ședința Comitetului organizatoric responsabil de organizarea și desfășuarea Festivalului „V-am ura, V-am tot ura”, ediția a XVI-a apare prima dată în Provincial.
15:40
La 16 decembrie 2025, o echipă de specialiști din cadrul Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova” a efectuat testarea tehnică a tronsonului feroviar Prut-2 (Republica Moldova) – Fălciu (România). Testarea a avut drept scop verificarea stării tehnice a infrastructurii feroviare, precum și confirmarea funcționalității tronsonului recent reabilitat, inclusiv a podului feroviar peste râul Prut. […] Post-ul (VIDEO) Testarea conexiunii feroviare Prut-Fălciu apare prima dată în Provincial.
14:50
Republica Moldova și Ungaria extind cooperarea în domeniul educației prin programul Stipendium Hungaricum # Provincial
Tinerii din Republica Moldova vor putea participa la programul de burse Stipendium Hungaricum oferite de Ungaria prin intermediul Fundației Publice Tempus. Oportunitatea este prevăzută în Memorandum de înțelegere între Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova și Ministerul Afacerilor Externe și Comerțului al Ungariei privind cooperarea în cadrul programului „Stipendium Hungaricum” pentru anii 2026-2028. Programul de […] Post-ul Republica Moldova și Ungaria extind cooperarea în domeniul educației prin programul Stipendium Hungaricum apare prima dată în Provincial.
14:50
Ex-președinta oficiului teritorial Călărași al unui fost partid politic, cercetată penal de CNA, condamnată la 4 ani de închisoare # Provincial
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în privința fostei președinte a oficiului teritorial Călărași al unui fost partid politic, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat. Instanța i-a aplicat o pedeapsă de 4 ani de închisoare, cu executarea pedepsei […] Post-ul Ex-președinta oficiului teritorial Călărași al unui fost partid politic, cercetată penal de CNA, condamnată la 4 ani de închisoare apare prima dată în Provincial.
Ieri
14:10
Peste 150 de elevi ai gimnaziului din localitatea Drăsliceni, raionul Criuleni beneficiază acum de un spațiu modern și incluziv, unde își pot dezvolta creativitatea, imaginația, gândirea critică și competențele digitale. Potrivit unui comunicat, noua clasă multifuncțională le oferă copiilor, inclusiv celor cu cerințe educaționale speciale, șansa de a explora domenii variate: de la robotică și […] Post-ul Clasă modernă și incluzivă pentru peste 150 de elevi din Drăsliceni apare prima dată în Provincial.
13:40
Oficiul Medicilor de Familie Slobozia-Dușca din raionul Criuleni, eficientizat energetic # Provincial
Oficiul Medicilor de Familie Slobozia-Dușca din raionul Criuleni a fost eficientizat energetic în cadrul unui proiect investițional finanțat din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM). Proiectul a constat în renovarea și eficientizarea energetică a fațadei edificiului. Valoarea totală a proiectului este de […] Post-ul Oficiul Medicilor de Familie Slobozia-Dușca din raionul Criuleni, eficientizat energetic apare prima dată în Provincial.
13:10
Circa 100 de profesioniști din zona de Nord, reuniți la Drochia pentru consolidarea răspunsului la violență # Provincial
Aproximativ 100 de profesioniști – reprezentanți ai autorităților publice locale și centrale, specialiști din domeniul asistenței sociale, poliției, justiției, sănătății și educației, membri ai echipelor multidisciplinare (EMD), cadre universitare, precum și reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale și ai societății civile – au fost reuniți, la Drochia, în cadrul Platformei Regionale de Coordonare Intersectorială 2025 – zona […] Post-ul Circa 100 de profesioniști din zona de Nord, reuniți la Drochia pentru consolidarea răspunsului la violență apare prima dată în Provincial.
12:40
Locuințe reabilitate energetic: familiile din sate simt reducerea facturilor și creșterea confortului # Provincial
Familiile din mediul rural, care au beneficiat de reabilitarea locuințelor prin programul Fondul pentru Eficiență Energetică în sectorul Rezidențial (FEERM), simt deja schimbări reale în viața de zi cu zi – confort termic sporit, facturi mai mici și condiții de trai mai sigure. Pentru a vedea direct impactul acestor investiții, Centrul Național pentru Energie Durabilă, […] Post-ul Locuințe reabilitate energetic: familiile din sate simt reducerea facturilor și creșterea confortului apare prima dată în Provincial.
12:20
Guvernul va oferi granturi grupurilor de întreprinderi mici și mijlocii care dezvoltă în comun soluții de energie verde # Provincial
Guvernul va sprijini întreprinderile mici și mijlocii (IMM) să dezvolte soluții de energie regenerabilă, să-și reducă facturile la energie și să devină, astfel, mai competitive, prin cooperare în cadrul comunităților de energie regenerabilă. Cabinetul de miniștri a aprobat, astăzi, Acordul de grant pentru implementarea proiectului „REC4SMEs – Sprijinirea IMM-urilor prin Comunități de Energie Regenerabilă pentru un viitor […] Post-ul Guvernul va oferi granturi grupurilor de întreprinderi mici și mijlocii care dezvoltă în comun soluții de energie verde apare prima dată în Provincial.
12:10
La 16 decembrie 2025, ADR Sud a organizat, la Primăria orașului Cimișlia, o sesiune de instruire privind implementarea, monitorizarea și evaluarea proiectelor, destinată autorităților publice locale. 17 reprezentanți ai primăriilor din Regiunea de Dezvoltare Sud au participat la sesiuni practice despre managementul proiectelor, gestiunea financiară, achiziții publice și raportare, cu accent pe elaborarea unor proiecte […] Post-ul ADR Sud: sesiune practică pentru autoritățile publice locale din Cimișlia apare prima dată în Provincial.
11:40
Irina Vlah: Noua reformă administrativ-teritorială trebuie să fie strict bazată pe voinţa cetăţenilor # Provincial
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, spune că autoritățile au pus la cale o nouă reformă pe la spatele poporului — vor să redeseneze harta raioanelor și să comaseze satele, dar și că există o singură cale ca aceste schimbări să fie cu adevărat în interesul oamenilor – referendumul. „Autorităţile se pregătesc să implementeze […] Post-ul Irina Vlah: Noua reformă administrativ-teritorială trebuie să fie strict bazată pe voinţa cetăţenilor apare prima dată în Provincial.
11:40
Ceban: la ședința Consiliului local Băcioi urma să ajungă suplimentar pe ordinea de zi un proiect cu privire la construcția a aproape 6 mii de apartamente # Provincial
Ion Ceban, primarul municipiului Chișinău, a spus că, astăzi, la ședința Consiliului local Băcioi urma să ajungă suplimentar pe ordinea de zi un proiect cu privire la construcția a aproape 6 mii de apartamente. „De ce face PAS bruiaj și își acoperă cele 35 de hectare și cele 5.941 de apartamente care urmează a fi […] Post-ul Ceban: la ședința Consiliului local Băcioi urma să ajungă suplimentar pe ordinea de zi un proiect cu privire la construcția a aproape 6 mii de apartamente apare prima dată în Provincial.
11:40
Guvernul lansează ediția III a Programului Național „Servicii de creșe publice – Părinți angajați, copii la creșe” # Provincial
Viceprim-ministrul, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, împreună cu ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, au anunțat astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, lansarea unui nou apel de concurs în cadrul Programului Național „Servicii de creșe publice – Părinți angajați, copii la creșe”, ediția III, pentru perioada 2026-2027. Apelul este deschis, începând […] Post-ul Guvernul lansează ediția III a Programului Național „Servicii de creșe publice – Părinți angajați, copii la creșe” apare prima dată în Provincial.
11:10
În raionul Călărași instituțiile publice din mai multe localități au facturi pe zero la energie # Provincial
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a vizitat astăzi Centrul Cultural multifuncțional al comunei Sipoteni, care a devenit un simbol al modernizării și al grijii față de mediu, odată cu construcția unui sistem fotovoltaic de 57,6 kW. Proiectul a fost premiat în cadrul competiției Moldova Eco-Energetică, organizată de Centrul Național pentru Energie Durabilă, la categoria „Rolul exemplar […] Post-ul În raionul Călărași instituțiile publice din mai multe localități au facturi pe zero la energie apare prima dată în Provincial.
11:10
Începând cu 1 ianuarie 2026, salariul minim pe țară va crește de la 5500 la 6300 de lei lunar, ceea ce este cu 15% mai mult comparativ cu anul curent și cu 87% mai mult comparativ cu salariul minim de 2935 de lei în 2021. Guvernul a aprobat, astăzi, cuantumul salariului minim, mediu, precum și modificări la Regulamentul […] Post-ul Creșteri salariale și suport sporit pentru familii: ce se schimbă din 1 ianuarie 2026 apare prima dată în Provincial.
11:10
Municipiul Chișinău riscă să intre în anul 2026 fără un buget aprobat, avertizează consilierul municipal MAN, Corneliu Pîntea. Potrivit acestuia, situația este cauzată de boicotul fracțiunilor PAS și PSRM, care lipsesc de la ședințele CMC. Potrivit acestuia, cele două fracțiuni nu s-au prezentat la nouă ședințe consecutive, fapt care a dus la blocarea activității CMC […] Post-ul Consilier MAN: municipiul Chișinău riscă să intre în anul 2026 fără un buget aprobat apare prima dată în Provincial.
11:10
În data de 17 decembrie 2025, copiii de la Instituția de Educație Timpurie nr.17 „Cheița de Aur” din municipiul Soroca au pășit pragul Consiliului Raional Soroca, pentru a transmite emoțiile sărbătorilor de iarnă conducerii raionului și angajaților din cadrul Aparatului Președintelui raionului. Prin cântece și colinde, copiii au creat atmosferă de sărbătoare și au adus […] Post-ul Primii colindători la Consiliul Raional Soroca apare prima dată în Provincial.
10:50
Încălcarea regulilor de apărare împotriva incendiilor la exploatarea aparatelor electrice a provocat decesul unui bărbat. Cazul a fost înregistrat în după amiaza zilei de 16 decembrie 2025, într-o casă de locuit din satul Ruseștii Noi, raionul Ialoveni. Potrivit informațiilor, în interiorul locuinței s-a produs un incendiu care s-a autostins până la apelarea echipelor specializate. La […] Post-ul IGSU: bărbat din Ruseștii Noi și-a pierdut viața din cauza unui aparat electric apare prima dată în Provincial.
10:50
Vlad Batrîncea: în ianuarie, PSRM va iniția audieri publice privind salvarea râului Nistru și conservarea pădurilor # Provincial
Vicepreședintele Parlamentului, deputatul PSRM Vlad Batrîncea, împreună cu consilierii Ion Perju și Victor Poleacov, au prezentat inițiativele fracțiunii parlamentare PSRM în domeniul protecției mediului și al dezvoltării regionale. Vicepreședintele Parlamentului a declarat că bugetul propus de Guvern pentru anul 2026 nu prevede o dezvoltare strategică a statului pe direcții-cheie. În acest context, PSRM înaintează propriile […] Post-ul Vlad Batrîncea: în ianuarie, PSRM va iniția audieri publice privind salvarea râului Nistru și conservarea pădurilor apare prima dată în Provincial.
10:40
Evenimentele din prima săptămână a campaniei „Hai Acasă de Crăciun”: Sărata-Galbenă, Hîncești – Ansamblul de cîntece şi dansuri populare “Fluieraş” (18 decembrie, ora 17:00) Sîngerei – Orchestra de Muzică Populară „Folclor” (19 decembrie, ora 17:00) Ștefan Vodă – Ansamblul de cîntece şi dansuri populare “Fluieraş” (19 decembrie, ora 17:00) Hîncești – Orchestra Națională ”Lăutarii” din […] Post-ul „Hai Acasă de Crăciun”: concerte gratuite în mai multe localități din țară apare prima dată în Provincial.
10:40
A încercat să sustragă arma unui polițist și l-a lovit cu pumnul în față – un bărbat, condamnat la închisoare # Provincial
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare a unui bărbat de 32 de ani, acuzat de violență săvârșită asupra unei persoane cu funcție de răspundere. Prin decizia instanței, inculpatul a fost condamnat la 1 an de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis. Potrivit materialelor cauzei, în noaptea lui 1 mai 2025, […] Post-ul A încercat să sustragă arma unui polițist și l-a lovit cu pumnul în față – un bărbat, condamnat la închisoare apare prima dată în Provincial.
10:40
Guvernul a aprobat numirea domnului Dorin Poverjuc în funcția de șef al Inspectoratului pentru Protecția Mediului. Domnul Dorin Poverjuc activează în domeniul protecției mediului din anul 2004, având o experiență profesională de peste 20 de ani. În prezent, ocupă funcția de director al Agenției de Mediu, iar anterior a activat în cadrul Agenției „Moldsilva”. Domnul […] Post-ul Dorin Poverjuc va prelua conducerea Inspectoratului pentru Protecția Mediului apare prima dată în Provincial.
10:30
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță reținerea și interzicerea de la comercializare a unui lot de 495 kg biscuiți de import, în urma depistării unei concentrații alarmante de acizi grași trans, substanțe nocive pentru sănătatea umană. Astfel, urmare a controalelor oficiale, efectuate de către inspectorii ANSA, a fost depistat un conținut de acizi gași […] Post-ul ANSA: 495 kg biscuiți de import au fost interzise spre comercializare apare prima dată în Provincial.
10:20
Sesiune de informare la Ungheni privind certificarea și profesionalizarea în domeniul achizițiilor publice/sectoriale # Provincial
Ministerul Finanțelor a organizat la Ungheni o sesiune de informare dedicată noilor reglementări în domeniul achizițiilor publice, abaterilor frecvent constatate în procesul de verificare, precum și noului sistem de profesionalizare și certificare a specialiștilor în achiziții publice/sectoriale, care va fi aplicat începând cu 1 ianuarie 2026. Evenimentul a reunit reprezentanți ai autorităților publice locale, ai […] Post-ul Sesiune de informare la Ungheni privind certificarea și profesionalizarea în domeniul achizițiilor publice/sectoriale apare prima dată în Provincial.
09:40
La 16 decembrie 2025, în incinta sediului din or. Bender al Misiunii OSCE în Moldova, a avut loc ședința comună a grupurilor de lucru pentru economie, cu participarea experților pe probleme statistice de pe ambele maluri ale Nistrului. Delegația Chișinăului a fost condusă de secretara de stat a Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, dna Cristina […] Post-ul Ședința experților pe probleme economice și statistice a avut loc la Bender apare prima dată în Provincial.
09:10
Peste 13 mii de locuitori din Cruzești, Budești și Tohatin vor beneficia de un sistem modern de sanitație # Provincial
La 16 decembrie curent, a fost semnat contractul de execuție pentru construcția unei stații de pompare regională, care va deservi cele trei localități. Documentul a fost semnat în prezența viceprim-ministrului Vladimir Bolea și a reprezentanților primăriilor beneficiare, de către Agenția de Dezvoltare Regională municipiul Chișinău și antreprenorul care va realiza lucrările de construcție. Stația va fi […] Post-ul Peste 13 mii de locuitori din Cruzești, Budești și Tohatin vor beneficia de un sistem modern de sanitație apare prima dată în Provincial.
08:10
Consiliul raional Ialoveni, în parteneriat cu Asociația Obștească „Eco-Razeni”, a organizat în perioada 27 noiembrie – 10 decembrie 2025, runda ecologică de granturi mici a Programului raional Fondul pentru Tineri Ialoveni, cu genericul Concursul raional „Cea mai bună campanie comunitară de informare și educare a localnicilor privind colectarea selectivă a deșeurilor solide”. În cadrul acestei […] Post-ul Ialoveni: proiecte ecologice ale tinerilor pentru colectarea selectivă a deșeurilor apare prima dată în Provincial.
07:50
La data de 15 decembrie 2025, Secția Cultură a Consiliului Raional Cahul, alături de Vicepreședintele raionului, Tatiana Seredenco, a participat la Gala Scriitorilor 2025, eveniment cultural de amploare desfășurat la Centrul Cultural „Dunărea de Jos” din Galați. Manifestarea, organizată de instituții culturale de prestigiu din România, a reunit scriitori și reprezentanți ai domeniului cultural, având […] Post-ul Secția Cultură a CR Cahul, apreciată la Gala Scriitorilor 2025 apare prima dată în Provincial.
16 decembrie 2025
17:10
CCRM a constatat deficiențe în gestionarea Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural # Provincial
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat, la data de 16 decembrie curent, proiectul Raportului auditului conformității asupra utilizării resurselor financiare publice din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural (FNDAMR) în anii 2023-2024. Auditul a avut drept obiectiv obținerea unei asigurări limitate privind acordarea subsidiilor din FNDAMR în conformitate cu […] Post-ul CCRM a constatat deficiențe în gestionarea Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural apare prima dată în Provincial.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.