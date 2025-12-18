Condițiile din Spitalul raional Leova au fost îmbunătățite
18 decembrie 2025
Spitalul raional Leova și-a reparat recent acoperișul edificiului în care sînt amplasate Laboratorul clinic și Unitatea Primiri Urgențe. Totodată, au fost izolați termic și pereții clădirii.Spitalul s-a numărat în anul curent printre cîştigătorii concursului de proiecte investiţionale din fondul de dezvoltare şi modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de
Dodon a menționat care sînt lecțiile pe care Moldova trebuie să le desprindă din conflictul din Ucraina # Noi.md
Din conflictul care se desfășoară în vecina Ucraina, locuitorii Moldovei trebuie să desprindă trei lecții.Despre acest lucru a declarat președintele Partidului Socialiștilor, fostul președinte al Moldovei, Igor Dodon, care a subliniat că încheierea războiului din Ucraina și restabilirea păcii reprezintă dorința majorității oamenilor raționali. Și cred că, în anul viitor, există șanse reale ca
Fostul premier Vlad Filat s-a prezentat astăzi la o nouă ședință de judecată pe dosarul "Frauda bancară", spunînd jurnaliștilor că are mai multe mesaje pentru Vlad Plahotniuc, care figurează în această cauză penală, notează Noi.md."Am mai multe mesaje pentru Plahotniuc. Mesajul de bază este că el trebuie să accepte situația, în care adevărul, mai devreme sau mai tîrziu iese la iveală și determ
Crăciun handmade: cei mai creativi brazi realizați de copii la festivalul „Valsul Brazilor” # Noi.md
În sectorul Ciocana a avut loc Festivalul-concurs al decorațiunilor de Crăciun, confecționate handmade, cu genericul „Valsul Brazilor de Crăciun”.Evenimentul a fost organizat de Centrul de Creație pentru Copii „Ghiocel” și s-a desfășurat în incinta Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”, filiala „Transilvania”.La festival au participat elevi din instituțiile de învățămînt din sectorul Ciocan
Termenul-limită de înregistrare cadastrală a caselor individuale de locuit va fi extins cu doi ani. Un proiect de modificare a Codului urbanismului și construcțiilor a fost votat în prima lectură de 78 de deputați.Propunerea aparține deputaților din Fracțiunea „Partidul Acțiune și Solidaritate” Vasile Grădinaru, Ilie Ionaș și Alic Baraboi. Inițiativa legislativă vizează casele individuale cu c
Fostul președinte al Republicii Moldova și liderul Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, declară că își dorește ca Vladimir Plahotniuc să fie audiat în dosarul numit „kuliok” (sacoșa neagră - n.r.), în care este acuzat de corupere pasivă și acceptarea finanțării ilegale a partidului.Declarația a fost făcută, pe 18 decembrie, la Parlament, după ce Plahotniuc a confirmat public că este gata să d
Importanța menținerii unei colaborări productive dintre administrația publică centrală și cea locală, eforturile de relansare a economiei, beneficiile integrării europene și realizările din regiune au fost principalele subiecte discutate de către Prim-ministrul Alexandru Munteanu cu primarii, consilierii și reprezentanții serviciilor desconcentrate din Unitatea Teritorială Autonomă (UTA) Găgăuzia.
În cadrul ședinței Parlamentului, vicepreședintele și deputatul PSRM, Vlad Batrîncea a declarat că regiunile Moldovei nu au primit peste 3 miliarde de lei din bugetul de stat.{{854597}}Batrîncea a cerut explicații de la premierul Alexandru Munteanu, menționînd că în 2025 autoritățile locale nu au primit peste 60% din fondurile prevăzute pentru dezvoltarea regională. În plus, nu au fost finanța
RISE: Compania „dispărută” din dosarul Plahotniuc. Cum a fost „albită” o firmă afiliată oligarhului chiar înainte de aducerea sa în Moldova # Noi.md
Înainte ca Vladimir Plahotniuc să fie adus încătușat în țară, autoritățile de la Chișinău au exclus din „lista neagră” o companie despre care anterior insistau că este afiliată oligarhului, informează RISE, care a refăcut traseul companiei care deține o rețea de benzinării și l-a suprapus cu fuga, reținerea și extrădarea fostului lider democrat în plină campanie electorală.În iunie 2019, pract
Deputatul în Parlamentul Moldovei din partea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Maxim Potîrniche, nu știe în ce constă funcția de emisar special pentru dezvoltare și reziliență, funcție în care a fost numit fostul prim-ministru Dorin Recean.Deputatul a refuzat, de asemenea, să comenteze numirea fostului șef al Guvernului în această funcție.Maxim Potîrniche a declarat că toate coment
Administrația Națională a Drumurilor (AND) a emis o notificare oficială prin care atenționează publicul asupra apariției unui material fals în presă, care prezintă informații eronate despre activitatea instituției, despre multiple nereguli în activitatea instituției, cum ar fi realizarea unor lucrări fără documentație tehnică și fără autorizație de construire, practicile abuzive față de agenții ec
Candidatura Ulianei Bădărău este propusă plenului Parlamentului pentru numirea în funcția de membru al Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM), în locul lui Eduard Moroșan, al cărui mandat expiră.Uliana Bădărău a cîștigat concursul pentru această funcție încă în luna septembrie. Funcția devine vacantă din 20 decembrie, iar numirea urmează să fie aprobată de Legislativ pentru un mandat de
Biroul Național de Statistică informează că, în luna noiembrie 2025 prețurile producătorului în industrie: s-au majorat cu 0,1% față de luna octombrie curent; s-au majorat cu 6,3% de la începutul anului curent; s-au majorat cu 6,4% comparativ cu luna noiembrie 2024.În industria extractivă, în luna noiembrie 2025 prețurile producătorului s-au majorat față de octombrie curent cu 1,1%, față de d
Adunarea Generală Ordinară a Baroului Chișinău a aprobat rezultatele scrutinului pentru desemnarea reprezentanților în Comisia de licențiere a profesiei de avocat.Potrivit rezultatelor, cele mai multe voturi au fost obținute de Vadim Vieru – 606 și Adrian Tăbîrță – 577, ambii fiind și în prezent membri ai Comisiei de licențiere a profesiei de avocat.{{853374}}Aceștia sînt urmați de Gheorgh
Directorul Serviciului Vamal, Radu Vrabie a participat, la invitația Direcției Generale pentru Extindere și Vecinătate Estică (DG ENEST) a Comisiei Europene, Secretariatului Acordului Central European de Comerț Liber (CEFTA) și ai Comunității Transporturilor, la ceremonia oficială de semnare a Memorandumurilor de Înțelegere privind schimbul electronic de date, organizată la sediul Comisiei Europen
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) aduce la cunoștință că, în Monitorul Oficial din 18 decembrie curent a fost publicată Hotărîrea Guvernului nr. 773 din 17 decembrie 2025 privind aprobarea cuantumului salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2026.Prin Hotărîrea menționată a fost aprobat cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2026, în mărim
În cadrul ședinței Parlamentului, deputatul PSRM Vladimir Odnostalco a declarat că este necesară prezența prim-ministrului pentru a oferi explicații cu privire la planurile de dezvoltare a autonomiei Găgăuze.Potrivit acestuia, în programul guvernului nu s-a menționat niciodată problema dezvoltării Găgăuziei.{{854681}}Odnostalco a subliniat importanța recreării unui grup de lucru permanent
O nouă încercare de a convoca astăzi ședința Consiliului Municipal Chișinău, unde pe agendă urma să fie inclus proiectul cu privire la bugetul municipal pentru anul 2026, a eșuat. Consilierii PAS și PSRM nu s-au prezentat, din nou, în sală.{{850286}}„Este de datoria oricărui consilier să muncească aici. Este rușinos faptul că o jumătate dintre consilierii municipali preferă să bată cîmpii, să
Șeful Inspectoratului Național de Investigații (INI), Arcadie Catlabuga, a fost avansat la gradul special de chestor, echivalent cu gradul de general. Decretul, semnat de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost publicat în Monitorul Oficial.{{759185}}Documentul prevede acordarea gradului special de chestor în temeiul prevederilor constituționale și al legislației privind funcționarul
Primăria municipiului Chișinău informează că magia sărbătorilor de iarnă a prins viață la Gala Concursului Municipal de Obiceiuri și Tradiții „Florile Dalbe”, eveniment organizat de autoritatea publică locală.Atmosfera a fost plină de cîntec și bucurie, iar participanții au readus pe scenă frumusețea și bogăția tradițiilor strămoșești.În cadrul concursului au fost desemnați premianții anul
Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică a venit cu o reacție la situația controversată privind lucrările de construcție a unui complex rezidențial pe strada Bucovina, 3/1, notează Noi.md."Cu privire la legalitatea emiterii actelor permisive pentru executarea lucrărilor de construcție în mun. Chișinău, str. Bucovina, 3/1, Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică informează
Deputatul PSRM, Marcel Cenuşa, a cerut ca ministrul Educaţiei, Dan Perciun, să fie audiat în plenul Parlamentului cu privire la intenţia Guvernului de a lichida Universitatea Bogdan Petriceicu-Hașdeu din Cahul şi de a fi absorbită de Universitatea Tehnică din Moldova.{{853656}}Potrivit deputatului, procesul de optimizare care are loc în domeniul educației este foarte controversat și ridică mul
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat joi, 18 decembrie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 19 decembrie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 22,46 lei/litru (-14 bani), iar al motorinei standard – 19,06 lei/litru (-9 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie 20
La sediul central al Judecătoriei Chișinău a fost inaugurată o cameră de audiere în condiții speciale destinată copiilor victime și martori ai infracțiunilor.Spațiul a fost creat pentru a preveni revictimizarea minorilor și pentru a asigura desfășurarea audierilor într-un mediu sigur, confidențial și adaptat nevoilor copiilor, comunică Moldpres.Noua cameră a fost amenajată cu sprijinul fin
Viceprim-ministrul, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Bolea Vladimir, a avut o întrevedere cu ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Paun Rohovei, axată pe consolidarea cooperării bilaterale în domeniul infrastructurii și transporturilor.Discuțiile s-au concentrat pe implementarea proiectelor comune derulate în cadrul inițiativei Comisiei Europene „Căile Solidarității”, c
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, spune că s-a luat act de decizia Comisiei de la Veneția privind crearea Procuraturii Anticorupție și Combaterea Crimei Organizate (PACCO), instituție ce urmează să rezulte din reorganizarea celor două procuraturi specializate existente: Procuratura Anticorupție (PA) și Procuratura pentru Combaterea Crimei Organizare și Cauze Speciale (PCCOCS).În cadrul u
Sărbătorile de iarnă sînt tot mai aproape şi în brutării miroase a cozonac proaspăt scos din cuptor.Umpluturile folosite sînt pe gustul tuturor - stafide, potocale, nuci, ciocolată sau fistic. Foarte cerute în această perioadă sînt şi ruladele cu diverse umpluturi sau turtele dulci.{{854313}}Zilnic, brutarii unei firme pregătesc pînă la trei mii de produse de panificaţie, notează Noi.md cu
Se clatină scaunul lui Catlabuga: Partidului Nostru a înregistrat o moțiune simplă pe politicile din agricultură # Noi.md
Fracțiunea Partidului Nostru a înregistrat în Parlament o moțiune simplă asupra politicilor promovate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, invocînd lipsa finanțărilor, problemele din sistemul de subvenționare și situația critică în care se află agricultorii.Autorul moțiunii, Serghei Ivanov, care este și președinte al Comisiei pentru agricultură și industrie alimentară, a atras
O echipă de specialiști din cadrul Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova” a efectuat testarea tehnică a tronsonului feroviar Prut-2 (Republica Moldova) - Fălciu (România).Testarea a avut drept scop verificarea stării tehnice a infrastructurii feroviare, precum și confirmarea funcționalității tronsonului recent reabilitat, inclusiv a podului feroviar peste rîul Prut.{{852032}}Ult
Tariful pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare ar putea fi majorat în municipiul Comrat, UTA Găgăuzia.Autoritățile locale și administrația operatorului de apă spun că această măsură este determinată de creșterea semnificativă a cheltuielilor, în special, a celor pentru energia electrică. Dacă, acum doi ani, întreprinderea achita lunar aproximativ 400 de mii de lei pentru electric
Avionul prim-ministrului slovac Robert Fico a fost avariat pe aeroportul din Bruxelles, cînd a sosit la summitul Uniunii Europene.Despre aceasta a scris șeful guvernului slovac pe pagina sa de Facebook. {{854355}}„Summitul dificil de la Bruxelles nu a început prea bine. La aeroport, o mașină cu scară a avariat avionul nostru, astfel încît acesta nu mai poate zbura și sîntem nevoiți să-l lă
UPDATE // Vlad Filat a venit la ședința de judecată pe dosarul lui Plahotniuc: "Am să-i spun multe" # Noi.md
10:24 // Astăzi, este audiat Ion Ropot, șeful suspendat de departament de la Banca Naționala, inculpat în infracțiunea denumită generic "furtul miliardului".Astăzi, are loc o nouă ședință de judecată pe dosarul frauda bancară, în care figurează Vlad Plahotniuc. În instanță, și-a făcut apariția și fostul premier, Vlad Filat, notează Noi.md."Am să-i spun multe lui Plahotniuc, dar nu cred că
Situație critică în gestionarea deșeurilor la Bălți. Datoria acumulată de întreprinderea municipală „Direcția reparații și construcții drumuri” față de poligonul din Țambula depășește 2,5 milioane de lei și riscă să perturbe serviciul de salubrizare.„La sfîrșit de an, mă confrunt mereu cu problema lipsei de mijloace financiare pentru achitarea serviciilor pe care le prestez. Din păcate, la dat
Val de infecții respiratorii la copii. Părinții, îndemnați să se abțină de la tratamente acasă # Noi.md
Sezonul rece aduce un val de infecții respiratorii la copii. La Spitalul Clinic Municipal „Gheorghe Paladi” din Chișinău, medicii fac față unui număr mare de pacienți. Părinții sînt avertizați să nu recurgă la tratamente la domiciliu, pentru a evita complicațiile severe ale virozelor și pneumoniilor.Fiul Iuliei Volcova a avut primele simptome acum o săptămînă. A urmat un tratament prescris de
Lumea se schimbă rapid. Tehnologiile, care ieri păreau fantastice, devin astăzi banale și peste o zi -învechite. Dar, în mijlocul acestui ritm rapid, există un factor care a modelat soarta națiunilor de-a lungul istoriei omenirii: calitatea educației și atitudinea față de știință.Doctorul habilitat Victor Borșevici - un savant, cugetător și diplomat - vorbește despre acest lucru cu încredere,
Vlad Filat a venit la ședința de judecată pe dosarul lui Plahotniuc: "Am să-i spun multe" # Noi.md
Astăzi, are loc o nouă ședință de judecată pe dosarul frauda bancară, în care figurează Vlad Plahotniuc. În instanță, și-a făcut apariția și fostul premier, Vlad Filat, notează Noi.md."Am să-i spun multe lui Plahotniuc, dar nu cred că astăzi. Azi, vouă o să vă spun mai multe", le-a spus zîmbind jurnaliștilor Vlad Filat.Cînd a fost adus în sală și Vlad Plahotniuc, acesta a fost întrebat, da
Directorul adjunct al Biroului Federal de Investigații al Statelor Unite, Dan Bongino, a anunțat că va demisiona din funcție luna viitoare, punând capăt unui mandat scurt și marcat de controverse, transmite Noi.md, cu referire la AP.Bongino și-a făcut publică decizia într-o postare pe rețeaua X, în care a declarat că este recunoscător pentru „oportunitatea de a servi cu un scop”. Acesta nu a p
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) a venit cu o reacție la aprobarea de către Cabinetul de miniștri a Hotărîrilor de Guvern despre majorarea salariului minim și a salariului mediu lunar pe economie de la 1 ianuarie 2026, notează Noi.md. Potrivit deciziei Guvernului, salariul minim pe țară va crește de la 5500 la 6300 de lei lunar, ceea ce reprezintă o majorare de 15% față
În acest an, o instituție de învățămînt din raionul Căușeni a decis să întîmpine sărbătorile de iarnă într-un stil cu totul special, amenajînd un decor ca pe vremuri.Holul școlii a fost transformat într-o adevărată călătorie în timp: lanțuri din hîrtie multicoloră atîrnă peste tot, iar bradul, împodobit cu ornamente argintii, amintește de ornamentele de altădată.{{854313}}Luminile întinse
Leul moldovenesc a mai crescut puțin față de euro, dar a slăbit față de dolar.Astfel, pe parcursul unei zile el a cîștigat de la moneda unică europeană 0,5 bani, dar a cedat dolarului american – aproape 7 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 18 decembrie un curs oficial de schimb valutar egal cu 19,7996 lei pentru un euro (-0,5 bani) și 16,9083 lei pe
Șeful IGP, de Ziua Poliției: "În spatele fiecărei uniforme, se află un om – cu emoții, familie și griji" # Noi.md
Șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu, a venit cu un mesaj de felicitare pentru toți angajații IGP, notează Noi.md."35 de ani de Poliție înseamnă o istorie construită prin muncă, sacrificiu și devotament. Sunt ani marcați de nopți nedormite, intervenții dificile, decizii asumate și responsabilitatea purtată zi de zi, în slujba oamenilor.{{854631}}În spatele fiecărei uniforme se află
Paris Saint-Germain a cucerit pentru prima dată în istoria sa Cupa Intercontinentală, după ce a învins formația braziliană Flamengo Rio de Janeiro, la loviturile de departajare, scor 2–1, miercuri seara, pe stadionul Ahmad Bin Ali din Al-Rayyan (Qatar), transmite Noi.md.Finala s-a încheiat la egalitate, 1–1, atît după timpul regulamentar, cît și după prelungiri. Parizienii au deschis scorul pr
Premierul Alexandru Munteanu întreprinde astăzi, 18 decembrie, o vizită de lucru în Unitatea Teritorială Autonomă (UTA) Găgăuzia, notează Noi.md.Șeful Executivului va avea o ședință cu reprezentanții administrației publice și locale și ai serviciilor desconcentrate.{{853383}}Totodată, premierul va vizita Incubatorul de afaceri din municipiul Ceadîr-Lunga, unde are stabilită o întîlnire cu
Astronautul miliardar Jared Isaacman a fost confirmat de Senatul Statelor Unite în funcția de administrator al NASA, devenind al 15-lea lider al agenției spațiale americane, informează Noi.md, cu referire la France24.Confirmarea a fost votată cu 67 de voturi pentru și 30 împotrivă, la două săptămîni după ce Isaacman le-a declarat senatorilor că NASA trebuie să accelereze ritmul pentru a depăși
În pofida dezvoltării accelerate a vehiculelor electrice și hibride, automobilele echipate cu motoare clasice pe benzină continuă să ocupe un loc important pe piața auto din China. Acest lucru este deosebit de evident în segmentul crossovere-lor, care rămâne cel mai popular în rândul cumpărătorilor privați.Potrivit statisticilor de înmatriculare publicate de CPCA, în primele zece luni ale anul
Și-au unit forțele pentru a aduce mai multă căldură în casele și inimile bătrînilor nevoiaşi. Elevii Liceului "Ion Creangă" din Soroca au reuşit să cumpere peleți din cîteva kilograme de bani, pe care i-au colectat timp de mai multe luni.A devenit deja o tradiție ca elevii de la Liceul Teoretic "Ion Creangă" să adune, de la începutul anului de studii, ban cu ban.{{853082}}Monedele au ajuns
Direcția Educație Chișinău le recomandă cadrelor didactice din capitală să valorifice proiectele didactice elaborate de specialiștii Centrului Republican de Asistență Psihopedagogică, care sînt concepute în cadrul acțiunilor de prevenire a consumului de droguri în rîndul copiilor și tinerilor.Aceste materiale reprezintă un instrument folositor și practic pentru cadrele didactice și diriginți,
Procesul legislativ din Republica Moldova va fi reglementat de un Cod, care va înlocui Regulamentul Parlamentului, adoptat în 1996 și considerat depășit de autorități, transmite IPN.Potrivit legislativului, adoptarea Codului privind organizarea și funcționarea Parlamentului răspunde necesității implementării recomandărilor Comisiei Europene din rapoartele de extindere pentru 2024 și 2025 și
Moldova în prim-planul mobilității globale: cât de puternic este pașaportul moldovenesc în lume # Noi.md
Republica Moldova se află în centrul atenției în cel mai recent Nomad Passport Index, clasamentul anual realizat de compania internațională de consultanță fiscală și de imigrație Nomad Capitalist, care evaluează pașapoartele din întreaga lume.Potrivit clasamentului, pașaportul Republicii Moldova permite accesul cetățenilor în peste o sută de destinații din lume, fără viză sau cu proceduri simp
Elevii Colegiului Tehnic Agricol din Svetlîi, UTA Găgăuzia, își dezvoltă abilitățile practice într-o unitate modernă de procesare a producției horticole și mentenanță a utilajelor, construită cu sprijin european, transmite IPN.Noua infrastructură include două laboratoare specializate: unul pentru sortarea și ambalarea produselor horticole, echipat cu linie de calibrare și cameră frigorifică
