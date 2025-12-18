Condițiile din Spitalul raional Leova au fost îmbunătățite

09:00

Și-au unit forțele pentru a aduce mai multă căldură în casele și inimile bătrînilor nevoiaşi. Elevii Liceului "Ion Creangă" din Soroca au reuşit să cumpere peleți din cîteva kilograme de bani, pe care i-au colectat timp de mai multe luni.A devenit deja o tradiție ca elevii de la Liceul Teoretic "Ion Creangă" să adune, de la începutul anului de studii, ban cu ban.{{853082}}Monedele au ajuns