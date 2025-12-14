Cum prepari rapid cel mai aromat vin fiert? Trucuri utile
ZdGust, 14 decembrie 2025 16:50
În zilele sau serile reci de iarnă, nimic nu încălzește sufletul mai bine decât un vin fiert aromat, pregătit cu grijă și ingrediente speciale. Amestecul perfect de mirodenii, citrice și o notă subtilă de dulceață face din această rețetă o alegere ideală pentru momentele petrecute alături de cei dragi sau pentru o seară liniștită, doar [...]
• • •
Alte ştiri de ZdGust
Acum 30 minute
16:50
În zilele sau serile reci de iarnă, nimic nu încălzește sufletul mai bine decât un vin fiert aromat, pregătit cu grijă și ingrediente speciale. Amestecul perfect de mirodenii, citrice și o notă subtilă de dulceață face din această rețetă o alegere ideală pentru momentele petrecute alături de cei dragi sau pentru o seară liniștită, doar [...]
Acum 4 ore
14:10
11 fructe bogate în fibre pentru sezonul rece. De ce kiwi are cel mai puternic efect asupra digestiei # ZdGust
Cei mai mulți europeni nu consumă cantitatea necesară de fibre pentru sănătatea digestiei, a sistemului cardiovascular și pentru controlul glicemiei, arată statisticile. Deși recomandările internaționale sunt de cel puțin 25 de grame de fibre pe zi, aportul mediu în multe state europene se situează între 17 și 20 de grame, transmite HotNews. Fibrele insuficiente nu afectează [...]
Acum 6 ore
11:40
Unde trăiesc femeile cel mai mult pe glob? Un clasament global arată că femeile din unele țări trăiesc cu 10-15 ani mai mult decât în alte state, scrie MediaFax. Unde trăiesc femeile cel mai mult devine o întrebare fascinantă când analizăm diferențele uriașe de longevitate. Secretul nu ține de un singur factor, ci de o combinație [...]
Ieri
14:50
A venit frigul și nu mai este mult până la prima zăpadă, iar oamenii ar trebui să știe că, potrivit healthline.com, alimentația îi poate ajuta să se încălzească, atunci când fac față cu greu temperaturilor scăzute. Temperatura corpului uman se autoreglează cu ajutorul hipotalamusului, o parte a creierului ce compară temperatura internă actuală, atunci când simțim că am [...]
13:10
Controlul umidității în locuință: topul plantelor care absorb umezeala și vă mențin casa uscată # ZdGust
Menținerea unui nivel optim de umiditate în interiorul casei este mai mult decât necesar. Excesul de umiditate poate favoriza apariția mucegaiului și a altor probleme de sănătate. Din fericire, există plante care absorb în mod natural umiditatea, ajutându-vă să mențineți un ambient uscat și confortabil. Plantele interacționează cu umiditatea prin două procese principale: transpirația și [...]
09:50
S-a întâmplat să cumperi prea multă pâine? Iată o idee de desert extrem de simplu și pe placul tuturor, cu care putem refolosi pâinea. O rețetă antirisipă dar foarte delicioasă, cu condiția porțiilor mici, pentru că este destul de calorică. Partea cea mai bun este că o putem transforma cu ușurință în brăduți pentru Crăciun. [...]
Mai mult de 2 zile în urmă
16:40
Puține lucruri îți pot ridica moralul precum o zi mai caldă, însorită, o gustare preferată, melodia favorită pornită întâmplător sau o cană de ciocolată caldă într-o zi rece. Iar pentru ca această mică plăcere să fie mereu perfectă, merită să eviți câteva greșeli, potrivit cookist.it. 1. Alegerea cacao sau ciocolată de calitate Cacaoa trebuie să [...]
15:40
Febra la copii este una dintre cele mai frecvente îngrijorări ale părinților. Potrivit Tatianei Mironov, doctoriță infecționistă, aceasta este un răspuns natural al organismului, apărând în aproximativ 90% dintre cazuri pe fondul infecțiilor virale, dar poate surveni și după vaccinare sau în cazul infecțiilor bacteriene. Specialista explică când sunt necesare măsuri urgente și cum poate [...]
13:20
Unele persoane experimentează trezitul cu câteva minute înainte de a suna alarma, fără a exista un factor extern care să determine acest lucru. Cercetătorii explică de ce se întâmplă asta, scrie MediaFax. Unele persoane experimentează trezitul cu câteva minute înainte ca alarma să sune. Nu se aude niciun sunet, nu există niciun indiciu extern, doar [...]
12:20
Dacă un sendviș cu pâine crocantă sau o porție de paste sunt sursă de neplăceri digestive, ar putea fi semnul unei intoleranțe la gluten. La fel, dacă un pahar cu lapte sau o tartină cu unt și cașcaval provoacă același tip de probleme, ar putea fi, în schimb, simptome legate de digestia necorespunzătoare a lactozei. [...]
11:00
De la postul Crăciunului și alimentația echilibrată la „postul digital”: „Renunțând la multe de prisos și nociv vieții noastre, avem doar de câștigat” # ZdGust
Postul, în tradiția creștină, este o perioadă de curățare a minții și sufletului, în care credincioșii renunță la anumite alimente, băuturi sau obiceiuri. Deși abținerea de la produsele animale rămâne esențială, preoții, psihologii și neurologii spun că un post adevărat înseamnă și liniștirea gândurilor, evitarea obiceiurilor care ne fac rău și chiar o pauză de [...]
10:00
Copiii rămași temporar fără ocrotire părintească sau cei rămași fără ocrotire părintească beneficiază de protecție specială din partea statului. Tutorele sau curatorul devine reprezentantul legal al copilului și are dreptul să ia decizii importante legate de sănătate, educație, administrarea banilor și alte aspecte ale vieții acestuia. Potrivit Ministerului Muncii și Protecției Sociale (MMPS), responsabilitatea principală [...]
11 decembrie 2025
18:10
Compania „Teleradio-Moldova” a publicat lista pieselor calificate pentru etapa audițiilor live din cadrul Selecției Naționale Eurovision 2026. Printre concurenți se regăsește și Satoshi. Artistul s-a înscris la concurs cu piesa „Viva, Moldova”. Anunțul a fost făcut după încheierea perioadei de depunere a dosarelor, pe 7 decembrie, și după examinarea preliminară a materialelor trimise de artiști. Lista [...]
17:20
Modalitățile de a găti legumele congelate sunt diferite. Iarna, în special, sunt o soluție optimă de a echilibra dieta, pentru că la temperaturi foarte joase, acestea mențin o mare parte din calitățile produsului în stare proaspătă. În plus, legumele congelate sunt și o metodă de limitare a risipei, pentru că dintr-un pachet putem folosi doar [...]
15:10
Evoluția Medpark continuă: primul spital internațional din țară se extinde (prin lansarea Medpark City Clinic) și devine sistem medical # ZdGust
Medpark anunță lansarea lucrărilor la Medpark City Clinic – un pas strategic prin care spitalul se transformă într-un sistem medical modern și își consolidează angajamentul de a oferi pacienților din Republica Moldova acces la servicii medicale diversificate și conforme cu standarde internaționale. Medpark City Clinic este un hub medical de generație nouă și face parte [...]
13:20
Evitarea excesului de zahăr pentru cei mici: Sfaturi pentru părinți în perioada sărbătorilor # ZdGust
„Cu toții ne plângem de luna decembrie pentru că este plină de tentații. Nimeni nu spune să nu ne bucurăm de magia sărbătorilor, inclusiv la masă, dar între a savura moderat și a ajunge la spital din cauza excesului există un drum lung, pe care îl putem evita. În cazul copiilor, lucrurile sunt și mai [...]
12:20
Elevii din R. Moldova vor avea parte de o vacanță de iarnă de două săptămâni, perioadă care cuprinde atât sărbătorile de Crăciun, cât și cele dedicate Anului Nou. Totodată, sunt prevăzute și mai multe zile libere oficiale pentru toți cetățenii. Vacanța școlară începe pe 25 decembrie și se va încheia pe 8 ianuarie. În această [...]
10:20
Ce brad alegem de Crăciun? Natural, artificial sau creativ? EcoVisio explică avantajele și capcanele fiecărei opțiuni # ZdGust
În fiecare an, în ajunul sărbătorilor de iarnă, revine aceeași întrebare: ce fel de brad alegem? Unii optează pentru varianta considerată „eco” – bradul în ghiveci. Alții preferă tradiționalul brad natural tăiat sau aleg confortul unuia artificial. Iar unii creativi își construiesc propriul pom de Crăciun din materiale neconvenționale. Organizația EcoVisio explică ce presupune, de [...]
09:30
Sunt sandvișuri rapide și ușor de pregătit, care pot fi adaptate după gust. Dacă nu sunt servite imediat, lasă-le să se răcească, pune-le la congelator pentru o oră, apoi împachetează-le pentru a fi încălzite ulterior, ca mic dejun sau gustare, recomandă allrecipes.com. Rețeta este pentru 12 porții, dar dacă vei găti o singură porție sau două [...]
10 decembrie 2025
20:50
Decorarea bradului de Crăciun este unul dintre cele mai frumoase momente. Dacă sunteți în căutarea unui mod diferit de a-l împodobi, mai special în acest an, încercați să faceți decorațiuni comestibile, din produse alimentare pe care le puteți mânca, eventual, fie direct în Ajunul Crăciunului, fie pe parcursul lunii. De la biscuiți agățați, la ghirlande din [...]
17:50
(Video) Cobza a fost inclusă în patrimoniul UNESCO. În R. Moldova sunt doar doi meșteri care o mai confecționează # ZdGust
Cobza, împreună cu tehnicile, cunoștințele și muzica tradițională asociate acestui instrument, a fost inclusă în Lista reprezentativă a patrimoniului cultural imaterial al umanității UNESCO, potrivit unui comunicat al Ministerului Culturii. Decizia a fost adoptată în cadrul celei de-a 20-a sesiuni a Comitetului Interguvernamental pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial, desfășurată la New Delhi. În R. Moldova, [...]
16:00
Există o anumită alchimie în ciocolată: aroma care o răspândește, textura catifelată și asocierea imediată cu plăcerea. Pentru adulți este o mică evadare dulce. Totuși, atunci când vine momentul să o introducem în alimentația celor mici, întrebările nu întârzie să apară: este sănătoasă? Când poate fi oferită? Și cât este prea mult? Publicația italiană cookist.it [...]
14:50
Decorarea bradului de Crăciun este unul dintre cele mai frumoase momente. Dacă sunteți în căutarea unui mod diferit de a-l împodobi, mai special în acest an, încercați să faceți decorațiuni comestibile, din produse alimentare pe care le puteți mânca, eventual, fie direct în Ajunul Crăciunului, fie pe parcursul lunii. De la biscuiți agățați, la ghirlande din [...]
13:50
ASP eliberează un nou model de Adeverință pentru preschimbarea permiselor în Marea Britanie # ZdGust
Agenția Servicii Publice (ASP) a introdus un nou model al Adeverinței (Certificate of Entitlement), în limba engleză, solicitată de autoritățile britanice. Vechiul model al documentului a fost ajustat astfel încât să corespundă integral cerințelor părții britanice. Adeverința poate fi ridicată de la subdiviziunile teritoriale ale ASP sau de la Departamentul de înmatriculare și calificare a [...]
12:50
Un copil „ușor de gestionat“ – care evită conflictele, își împarte jucăriile și spune mereu „te rog“ și „mulțumesc“- poate părea visul oricărui părinte. Dar specialiștii atrag atenția: un comportament docil nu este întotdeauna un semn de echilibru, ci poate ascunde o problemă mai profundă și, anume, nevoia de a-i mulțumi pe ceilalți cu orice [...]
12:00
Postul, în tradiția creștină, este o perioadă de curățare a minții și sufletului, în care credincioșii renunță la anumite alimente, băuturi sau obiceiuri. Bazat exclusiv pe alimente de origine vegetală, această perioadă nu poate asigura o dietă variată pe termen lung, susține nutriționista Victoria Ursu. „O săptămână, două se mai poate, dar numai dacă alimentația [...]
10:10
În Europa există numeroase deserturi tradiționale de Crăciun, fiecare cu propria poveste. G4Food relatează despre zece dintre cele mai cunoscute dulciuri ale sărbătorilor și originile lor. Iată care sunt 10 dintre cele mai celebre deserturi de Crăciun și poveștile lor: Bûche de Noël, desertul franțuzesc rafinat Foto: sallysbakingaddiction.com Istoria Bûche de Noël este la fel de veche [...]
9 decembrie 2025
18:10
Ministerul Mediului: ambalajele de băuturi vor deveni resursă, nu gunoi. Sistemul de Depozit va fi aplicat din 2027 # ZdGust
Ambalajele de băuturi nu vor mai ajunge la gunoi, ci vor fi colectate și reciclate. Începând cu anul 2027, Republica Moldova va implementa Sistemul de Depozit pentru Ambalaje (SDA), un mecanism modern care încurajează responsabilitatea față de mediu și reduce considerabil cantitatea deșeurilor din natură, transmite Ministerul Mediului. Potrivit comunicatului, la achiziționarea unei băuturi consumatorii [...]
15:40
Pe măsură ce zilele se scurtează și serile devin mai întunecate, ajungem adesea să luăm cina mai târziu. Dar modificarea orei la care mâncăm în timpul iernii ar putea face aceste luni puțin mai ușoare pentru corp și minte, scrie The Conversation. Organismul nostru funcționează după ritmuri circadiene – ceasuri interne de 24 de ore care [...]
15:00
Cea mai celebră intersecție din Tokyo, Shibuya Scramble Crossing, unde aproximativ 3.000 de oameni traversează simultan la fiecare două minute, s-a transformat într-una dintre cele mai neobișnuite atracții turistice ale orașului. Trecerea, cunoscută pentru fluxul continuu de pietoni și pentru luminile sale neon, este urmărită live pe YouTube de mii de curioși din întreaga lume, [...]
13:10
Oboseala cronică ne afectează de multe ori starea emoțională, entuziasmul cu care ne putem realiza scopurile zilnice, puterea și claritatea de a găsi soluții, motivația de a duce la bun sfârșit ceea ce am început, și, într-un final, calitatea vieții. Deși există mulți factori care contribuie la starea de oboseală, alimentația zilnică are un impact [...]
11:50
„Floarea Vieții”: documentarul despre frumusețea rurală pe cale de dispariție. „Ne-am propus să analizăm formele caselor și modul în care oamenii le decorează” # ZdGust
Timp de 35 de zile, echipa filmului documentar „Floarea Vieții” a străbătut țara de la Nord la Sud și de pe un mal al Nistrului pe celălalt, vizitând sute de sate pentru a surprinde în imagini frumosul păstrat în casele și ogrăzile oamenilor. Într-o perioadă în care moștenirea vizuală rurală dispare cu o viteză alarmantă, [...]
11:00
Peste 2000 de cazuri de infecții respiratorii acute: ANSP recomandă vaccinarea împotriva gripei sezoniere și COVID-19 # ZdGust
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) anunță că, în perioada 01–07 decembrie, au fost înregistrate 2.185 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS), majoritatea la copii, marcând o creștere de 4% față de săptămâna precedentă. În aceeași perioadă, au fost raportate 31 de cazuri de gripă sezonieră, dintre care 28 în municipiul [...]
8 decembrie 2025
17:20
Incident la Muzeul Luvru. O inundație a distrus sute de cărți și documente din biblioteca de antichități egiptene # ZdGust
La sfârșitul lunii noiembrie, câteva sute de lucrări din departamentul de Egiptologie al Luvrului au fost deteriorate din cauza unei scurgeri de apă, a anunțat duminică muzeul parizian, la câteva săptămâni după un jaf spectaculos de bijuterii care a ridicat întrebări privind starea infrastructurii, transmite The Guardian. O infiltrație de apă produsă luna trecută la [...]
15:10
Mulți specialiști în nutriție recomandă o alimentație „colorată”, echilibrată pe baza celor cinci mari categorii cromatice considerate „culorile sănătății”: galben/oranj, albastru/violet, verde, roșu și alb. Fiecare grup conține pigmenți particulari – carotenoizi, antociani, clorofilă, licopen etc. – care oferă efecte antioxidante și antiinflamatoare importante, transmite cookist.it. Categoria fructelor și legumelor albe este surprinzător de variată [...]
14:10
Când nu știi ce să gătești și cum ți-ai putea face viața mai ușoară ca să nu stai în fiecare zi în bucătărie, G4Food propune un meniu pentru întreaga săptămână. Soluția este să-ți pregătești mâncarea pe câteva zile. Mai jos aveți meniul propus pentru săptămâna 8-14 decembrie. E un meniu orientat mai mult pe preparate de [...]
13:10
Pe 4 decembrie, Organizația Caritabilă Copil, Comunitate, Familie (CCF Moldova) a organizat Gala Generozității 2025, ajunsă la a 12-a ediție, la care au participat peste 200 de invitați. În cadrul evenimentului au fost colectați 74 200 de euro din donații, bilete și licitație. Toate fondurile colectate vor fi utilizate pentru dezvoltarea primei case comunitare pentru [...]
12:30
Un lot de peste 374 kg de ceai, importat în Republica Moldova, a fost reținut și ulterior nimicit, după ce analizele de laborator au arătat depășirea limitei maxime admise pentru pesticid, informează Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Potrivit instituției, este vorba despre 11016 pliculețe a câte 34 de grame, care nu corespund normelor de [...]
12:00
Un covor țesut manual a fost salvat de la pierzanie după ce a fost aruncat la gunoi într-un sat din nordul Republicii Moldova. Descoperirea a fost făcută de tânărul regizor Victor Maxian. Întâmplarea a avut loc în satul Rogojeni, raionul Șoldănești. Maxian povestește că aflase că, după decesul unei bătrâne din localitate, copiii acesteia au [...]
11:10
Persoanele cu caracter dificil folosesc des două culori, potrivit psihologiei. Care sunt acestea # ZdGust
Caracterul dificil este o atitudine precedată de un temperament irascibil sau complicat, deoarece sunt persoane care tind să se enerveze foarte repede. În psihologia culorilor există anumite culori care influențează atât emoțiile, cât și comportamentele oamenilor, scrie MediaFax. Domeniul psihologiei este foarte vast. Printre analizele realizate de specialiști se numără și relația dintre culoare și [...]
10:10
Cafeaua măcinată are nevoie de o atenție specială dacă vrem să savurăm o ceașcă cu adevărat aromată. Acest lucru depinde nu doar de originea boabelor sau de gradul de prăjire, ci și de modul în care o depozităm, notează G4Food. Aroma cafelei provine din compuși volatili, sensibili la aer, lumină, căldură și umiditate. Odată expusă [...]
7 decembrie 2025
17:10
Schimbarea regulată a bureților de bucătărie este un obicei de igienă esențial pentru a preveni răspândirea bacteriilor și pentru a menține siguranța alimentelor. Alegând bureți de bună calitate și adoptând procedurile corecte de curățare și igienizare, puteți prelungi durata de utilizare a bureților și vă puteți menține bucătăria curată și igienizată. Potrivit cookist.it, buretele de [...]
16:00
Consumarea boabelor de soia sau a produselor derivate poate aduce avantaje importante pentru cei care urmăresc să reducă greutatea corporală. Potrivit unui material recent, soia oferă câteva beneficii cheie care o recomandă într-o dietă echilibrată, conform Healthshots. Proteină vegetală completă Soia este o sursă importantă de proteine de origine vegetală, conținând toți aminoacizii esențiali. Acest tip [...]
14:10
Ștergătoarele care scârțâie sunt nu doar enervante, ci și un risc în timpul condusului. De vină pot fi uzura, murdăria ori unghiul greșit în care sunt montate. Experții recomandă câteva soluții pentru rezolvarea problemei, transmite MediaFax. Zgomotele și urmele pe care le lasă ștergătoarele pot avea mai multe cauze. Lama acestora poate fi uzată, rigidă [...]
12:00
În sezonul rece riscul de îmbolnăvire este mult mai mare din cauza unor factori care favorizează răspândirea virusurilor: fie petrecem mai mult timp în interior, într-un spațiu închis, unde agenții patogeni circulă mai ușor, fie aerul rece slăbește imunitatea căilor respiratorii. Pentru a ne menține sănătoși în timpul iernii este esențial să combinăm anumite măsuri [...]
09:50
Este o budincă cremoasă și aromată dar preparată direct pe aragaz, fără a avea nevoie de cuptor. Se folosesc ingrediente pe care sigur le ai deja: lapte, ouă, zahăr și orez. Un mic dejun de răsfăț sau chiar un desert simplu și reconfortant, notează G4Food. Ingrediente pentru 4 porții de budincă de orez 720 ml [...]
6 decembrie 2025
17:10
Simptomele deficienței de fier pot apărea lent, pe măsură ce nivelul acestuia începe și continuă să scadă, în special când se trece de la deficiența ușoară la deficiența marginală și la anemia feriprivă, care este cea mai gravă. Potrivit EatingWell, cei mai expuși riscului de anemie feriprivă sunt persoanele ale căror nevoi de fier sunt cele [...]
15:50
În ultimii ani în Italia au apărut numeroase versiuni de cozonaci cu cremă de fistic, dar firește că ea poate fi folosită și în alte combinații pentru a crea deserturi interesante. Poate fi foarte bine asociată cu crema de ciocolată, de alune, de caramel, de cafea. Se poate mânca și direct pe pâine, precum crema [...]
14:10
Dubai are un nou record. Cel mai înalt hotel din lume, Ciel Tower, se ridică la 377 de metri deasupra Dubai Marina. Depășește fostul deținător al titlului, Gevora Hotel, care măsoară 356 de metri. Înălțimea sa record nu a fost niciodată planificată, ci a crescut pe măsură ce dezvoltatorii au continuat să adauge facilități, conform [...]
12:00
Încrederea în sine a unui copil nu se construiește prin laude exagerate, ci prin felul în care îi arătăm că îi apreciem efortul și perseverența. Mai important decât să-i spunem „ești cel mai bun“ este să-i arătăm ce a făcut bine și cât s-a străduit. Atunci când apreciem răbdarea, perseverența sau curiozitatea copilului, îi transmitem [...]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.