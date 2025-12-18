Carburanții continuă să se ieftinească

15:10

Un sat din raionul Edineț este zguduit de o tragedie care a curmat viața unui copil. Băiatul de 16 ani ar fi fost bătut până la moarte de către o rudă a mamei sale, un bărbat de 39 de ani, pe care polițiștii l-au reținut la scurt timp. Tânărul, împreună cu mama si fratele său, […]