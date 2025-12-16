VIDEO/ Îmbrânceli și gloanțe trase în direcția unei mașini, la Căpriana, în urma unui raid al Gărzii de Mediu
N4, 16 decembrie 2025 15:20
Incident grav la Căpriana, raionul Strășeni. Un membru al Gărzii Naționale de Mediu ar fi fost lovit, în seara zilei de 15 decembrie, cu patul unei arme, în timpul unei misiuni de control. Totodată, în mașina echipei a fost tras un glonț, iar oamenii legii anunță că au identificat suspectul. Reprezentanții ocolului silvic Căpriana susțin […]
Acum 30 minute
15:20
Grosu: „Republica Moldova nu își permite, în acest moment, costurile reintegrării Transnistriei” # N4
Republica Moldova nu își permite, în acest moment, costurile reintegrării Transnistriei. Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului, Igor Grosu, la o emisiune de la postul public de radio. El a precizat că doar componenta energetică ar costa aproximativ 500 de milioane de euro anual. IGOR GROSU, președintele Parlamentului: „Reintegrarea bruscă, tehnică, mecanică nu poate […]
15:20
Carburanții continuă să se ieftinească, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, care atestă că prețurile de comercializare cu amănuntul ale carburanților s-au redus, evoluție determinată de scăderea cotațiilor internaționale Platts. Astfel, miercuri, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 23 de lei și 77 de bani, cu 14 bani mai […]
15:20
15:10
Profesorii au început ziua de lucru diferit – cer salarii mai mari. Răspunsul Ministerului Educației și Cercetării # N4
Cu coli albe în mâini, profesorii din mai multe instituții de învățământ din Republica Moldova și-au început ziua de muncă printr-un gest simbolic. Cadrele didactice au citit public un articol din Constituție și au cerut alocări mai mari din bugetul de stat pentru creșterea salariilor. În replică, Ministerul Educației a transmis că eventualele majorări salariale […]
15:10
Cetățeni moldoveni, cu vârste între 20 și 40 de ani, depistați într-un imobil abandonat și expulzați din Italia # N4
Doisprezece cetățeni moldoveni, cu vârste între 20 și 40 de ani, au fost depistați într-un imobil abandonat din localitatea italiană Villanova și expulzați din Italia, după o acțiune a Poliției de Stat din provincia Forlì-Cesena, desfășurată în urma sesizărilor făcute de locuitorii din zonă. Operațiunea a fost declanșată după ce rezidenții au semnalat autorităților prezența […]
15:10
VIDEO/ Tragedie care a curmat viața unui copil. Un băiat de 16 ani ar fi fost bătut până la moarte de către o rudă a mamei sale # N4
Un sat din raionul Edineț este zguduit de o tragedie care a curmat viața unui copil. Băiatul de 16 ani ar fi fost bătut până la moarte de către o rudă a mamei sale, un bărbat de 39 de ani, pe care polițiștii l-au reținut la scurt timp. Tânărul, împreună cu mama si fratele său, […]
Acum o oră
15:00
Din 2028, șoferii vor plăti taxe diferite pentru drumuri. Bolea: „Circuli mai des, plătești mai mult” # N4
Din anul 2028, Republica Moldova va introduce taxe pentru utilizarea drumurilor naționale, pe modelul aplicat în România. Declarația a fost făcută de ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, la o emisiune de la postul TV8. Potrivit lui, aceste taxe vor permite creșterea volumului lucrărilor de construcție a drumurilor. VLADIMIR BOLEA, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării […]
15:00
Premierul Munteanu: „În ultimii ani au fost făcute progrese semnificative în domeniul justiției” # N4
Fără o justiție independentă și credibilă, Republica Moldova nu poate avea nici viitor european, nici o dezvoltare economică durabilă. Declarația a fost făcută de premierul Alexandru Munteanu, la cea de-a șaptea ediție a Forumului dedicat reformei justiției și combaterii corupției, organizat de Centrul de Resurse Juridice din Republica Moldova. În același timp, premierul a subliniat […]
Acum 6 ore
10:10
Ieri
13:00
Mii de români au ieșit în stradă duminică la București și în alte orașe din țară pentru a susține judecătorii și procurorii care denunță abuzuri sistemice. Aproximativ 700 de judecători și procurori români au semnat o scrisoare deschisă publicată pe rețelele sociale, în care reclamă o „disfuncționalitate profundă și sistemică” a sistemului de justiție. Președintele […]
12:40
Un grup de deputați din fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate a înregistrat un proiect de lege care prevede plafonarea salariilor funcțiilor de conducere din cadrul unor instituții publice autonome de reglementare. Mai exact, este vorba despre Autoritatea Națională de Reglementare în Energetică (ANRE), Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) și Agenția Națională pentru Reglementare în […]
12:40
Peste 700 de permise de conducere urmează a fi anulate, după ce autoritățile au descoperit o schemă de corupție prin care se fraudau examenele teoretice de obținere a acestora. Declarația a făcută de directorul Agenției Servicii Publice, Mircea Eșanu, la o emisiune de la postul TV8. El a menționat că schema a fost documentată pe […]
12:40
Evacuatorul de ape mari al lacului Ghidighici, cel mai mare lac din țară, va fi reabilitat anul viitor, într-un proiect de importanță majoră pentru protejarea capitalei de inundații. Anunțul a fost făcut de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, în urma unei vizite de lucru în weekendul trecut. Lucrările vor include remedierea fisurilor și modernizarea pragului de […]
12:30
Carburanții continuă să se ieftinească, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, care atestă că prețurile de comercializare cu amănuntul ale carburanților s-au redus, evoluție determinată de scăderea cotațiilor internaționale Platts. Astfel, marți, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 23 de lei și 91 de bani, cu 13 bani mai […]
12:30
De astăzi, beneficiarii de compensații la energie pot ridica plățile de la oficiile poștale din țară # N4
Beneficiarii de compensații la energie pot ridica plățile de la oficiile poștale din țară, începând de astăzi, 15 decembrie. Pentru a primi bani, cetățenii urmează să prezinte buletinul de identitate. Banii sunt direcționați la oficiile poștale în cazul persoanelor care nu au indicat un card bancar pentru a primi plățile. În cazul celor care au […]
12:30
Australia a intrat într-o perioadă de doliu după ce un atac armat comis la un eveniment dedicat sărbătorii evreiești Hanuka, pe plaja Bondi Beach din Sydney, s-a soldat cu moartea a 15 persoane. Potrivit poliției, cei doi atacatori sunt tată și fiu, iar autoritățile califică incidentul drept un atac terorist cu motivație antisemită. Poliția din […]
12:30
Mii de unguri au mărșăluit spre birourile premierului Viktor Orbán, conduși de liderul opoziției Péter Magyar, care i-a cerut politicianului naționalist veteran să demisioneze în urma unui scandal de abuzuri la un centru de detenție pentru minori. Protestatarii au mers pe străzile înghețate ale Budapestei în spatele unui banner pe care scria „Protejați copiii!”, purtând […]
09:50
Mai mult de 2 zile în urmă
14:40
Socialiștii sunt gata să inițieze procedura de distituire al președintelui Maia Sandu. Declarația a fost făcută de liderul Partidului Socialiștilor, Igor Dodon. El a calificat drept neconstituționale deciziile șefului statului de numire a emisarilor. IGOR DODON, liderul PSRM: „În primul rând, semnarea unor astfel de decrete din partea președintei Maia Sandu, în opinia noastră, juriștii […]
14:40
Proteste masive în capitala Portugaliei. Serviciile feroviare au fost suspendate, sute de zboruri au fost anulate, iar școlile au fost închise # N4
Protestatarii portughezi s-au confruntat cu forțele de ordine, aruncând sticle și incendiind gunoaie pe treptele clădirii Adunării Naționale din Lisabona, în timp ce o grevă generală a paralizat numeroase servicii publice în Portugalia. Serviciile feroviare au fost suspendate, sute de zboruri au fost anulate, iar școlile au fost închise, în condițiile în care sindicatele au […]
14:40
Studentul unei școli profesionale din Utah, acuzat de uciderea activistului politic conservator Charlie Kirk, a avut prima sa apariție în persoană în fața instanței. Tyler Robinson, în vârstă de 22 de ani, este acuzat că a tras singurul foc de armă cu pușca, dintr-un punct de tragere instalat pe acoperiș, care i-a curmat viața lui […]
14:30
Carburanții continuă să se ieftinească, mai ales motorina, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, care atestă că prețurile de comercializare cu amănuntul ale carburanților s-au redus, evoluție determinată de scăderea cotațiilor internaționale Platts. Astfel, sâmbătă, duminică și luni, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 23 de lei și 03 […]
14:30
Arcadie Catlabuga, șeful Inspectoratului Național de Investigații și soțul actualei ministre a Agriculturii – fostă candidată PAS la alegerile parlamentare, Ludmilia Catlabuga – a fost avansat la gradul special de chestor prin decret prezidențial. Documentul a fost semnat de președinta Maia Sandu pe 11 decembrie și intră în vigoare de la data semnării. Potrivit Legii […]
14:30
Peste 605 mii, din cele aproximativ 780 de mii de gospodării care s-au înregistrat pe platforma compensatii.gov.md, s-au calificat pentru a fi beneficiari ai Programului guvernamental de compensații la energie „Ajutor la contor”. Anunțul a fost făcut de ministrul Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru. Ea a precizat că plățile pentru luna noiembrie sunt deja […]
14:30
Igor Munteanu se retrage din funcția de președinte al Partidului Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB), iar formațiunea are de ieri un lider interimar. Conducerea partidului a fost preluată de Victor Țărnă, general de brigadă în rezervă și fost director al Serviciului de Protecție și Pază de Stat. „De ieri, partidul CUB are un președinte […]
11 decembrie 2025
17:30
Cu depozitele pline, producătorii de zahăr anunță că ieftinesc zahărul produs în Moldova. Deși sfecla de zahăr se recoltează greu, zahăr avem suficient pentru toată țara, dau asigurări aceștia, care afirmă că prețurile mai mici la zahăr sunt primele efecte ale protejării pieței. În contextul unor speculații apărute pe piață din partea importatorilor-comercianți, economiștii și […]
15:20
Statele Unite au confiscat un petrolier în largul coastelor Venezuelei, a declarat președintele Donald Trump, escaladând tensiunile cu Caracas într-o mișcare care a dus și la creșterea prețurilor petrolului. Confiscarea ar putea semnala intensificarea eforturilor de a viza petrolul Venezuelei, principala sursă de venit a țării. Donald Trump, președintele SUA: „După cum probabil știți, tocmai […]
15:20
Camera Reprezentanților a Statelor Unite a adoptat o versiune de compromis a Legii de Autorizare a Apărării Naționale pentru 2026. un proiect de lege în valoare de aproape 1 trilion de dolari care stabilește politica Pentagonului și pe care Congresul speră să îl adopte pentru al 65-lea an consecutiv. Pentru că este adoptată anual, Congresul […]
15:10
Carburanții continuă să se ieftinească, mai ales motorina, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, care atestă că prețurile de comercializare cu amănuntul ale carburanților s-au redus, evoluție determinată de scăderea cotațiilor internaționale Platts. Astfel, vineri, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 23 de lei și 12 de bani, cu […]
15:10
Premieră pe piața energiei electrice din Republica Moldova. A fost efectuată prima tranzacție pe Piața Zilei Următoare # N4
Premieră pe piața energiei electrice din Republica Moldova. A fost efectuată prima tranzacție pe Piața Zilei Următoare, gestionată de către Operatorul Pieței de Energie Electrică din Moldova. Astfel, Energocom a efectuat ieri, 10 decembrie, prima sa tranzacție pe această platformă, achiziționând în mod simbolic un MWh. Potrivit instituției, testul are drept scop verificarea operabilității și […]
15:10
Autoritățile boliviene l-au arestat și l-au reținut pe fostul președinte Luis Arce, în cadrul unei anchete privind deturnarea de fonduri legată de perioada în care acesta a fost ministru al economiei, în timp ce manifestanți din La Paz au cerut ca el să fie trimis în închisoarea de maximă securitate Chonchocoro. Ministrul de interne, Marco […]
10 decembrie 2025
16:50
Meteorologii au emis Cod galben de ceață pentru întreg teritoriul Republicii Moldova. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, avertizarea intră în vigoare la ora 19:00 și va fi valabilă până joi, 11 decembrie, ora 11:00. Pe arii extinse se prevede ceață cu vizibilitatea de 200 metri și mai puțin. Astfel, joi, la Nord, temperaturile maxime vor […]
16:40
Tariful la energia electrică ar putea fi majorat în perioada următoare. Avertizarea vine din partea ministrului Energiei, Dorin Junghietu. El a explicat că ajutorul de avarie folosit de Moldova pentru a-și asigura aprovizionarea energetică determină creșterea costurilor și că, pe măsură ce țara va apela mai des la energia de avarie, există un risc mai […]
16:40
Salariile angajaților din unele instituții de reglementare ar putea fi plafonate. Declarația a fost făcută de președintele Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe, deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Radu Marian, la o emisiune de la Rlive. El a precizat că această măsură va aduce economii de câteva milioane pe an. RADU MARIAN, deputat PAS: […]
16:40
Teza de licență ar putea fi eliminată din metodele de evaluare a studenților, din cauza utilizării tot mai frecvente a inteligenței artificiale. Declarația a fost făcută de ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun. El a precizat că școlile și universitățile din întreaga lume se confruntă cu problema lucrărilor făcute cu ajutorul inteligenței artificiale, semnalată atât […]
16:10
Ministerul Apărării din Coreea de Sud a declarat miercuri că Coreea de Nord a lansat marți mai multe lansatoare de rachete către marea din vestul Peninsulei Coreene. Militarii sud-coreeni au detectat mai multe salve de rachete de artilerie lansate către apele nordice ale Mării Galbene în jurul orei 15:00, marți, iar autoritățile de informații din […]
16:00
Elevii din școlile din țară ar trebui să fie testați la consumul de substanțe narcotice. Cu o astfel de inițiativă a venit primarul general al Capitalei, liderul Partidului Mișcarea Alternativă Națională, Ion Ceban. El a subliniat că un plan în acest sens urmează să fie propus, săptămâna viitoare, opiniei publice. ION CEBAN, primarul general al […]
16:00
Gavriliță: „Taxarea coletelor comandate online ar putea aduce bugetului de stat venituri de peste un miliard de lei anual” # N4
Introducerea unor taxe sau reglementări suplimentare pentru coletele comandate de pe platforme din China și alte marketplace-uri ar putea aduce bugetului de stat venituri de peste un miliard de lei anual. Declarația a fost făcută de ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță. Oficialul a mai subliniat că, deși suma exactă nu este calculată, impactul financiar ar putea […]
16:00
Australienii din Sydney aveau miercuri opinii împărțite, după ce țara a devenit primul stat care interzice rețelele de socializare pentru copiii sub 16 ani, blocând accesul la platforme precum TikTok, YouTube și Instagram și Facebook ale companiei Meta. Zece dintre cele mai mari platforme au fost obligate să blocheze accesul copiilor de la miezul nopții, […]
15:50
Carburanții continuă să se ieftinească, mai ales motorina, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, care atestă că prețurile de comercializare cu amănuntul ale carburanților s-au redus, evoluție determinată de scăderea cotațiilor internaționale Platts. Astfel, joi, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 23 de lei și 16 de bani, cu […]
9 decembrie 2025
13:50
Junghietu: „Statul nu este interesat să preia rețeaua de benzinării a Lukoil din Republica Moldova” # N4
Decizia Biroului pentru Controlul Activelor Străine al Departamentului Trezoreriei SUA (OFAC) de a extinde derogarea privind activitatea benzinăriilor Lukoil până pe 29 aprilie 2026 se aplică și pentru Republica Moldova și are rolul de a permite negocierile comerciale internaționale pentru vânzarea rețelei, susține ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Oficialul a explicat, la o emisiune de la […]
13:50
Fenomenul corupției se regăsește în toate sectoarele din Republicii Moldova, oriunde există interacțiune între oameni, iar digitalizarea proceselor ar reduce semnificativ riscul mitei, întrucât mulți cetățeni plătesc pentru ca legea să fie respectată, nu încălcată. Procurorul general interimar, Alexandru Machidon, afirmă că lupta anticorupție nu poate fi redusă la o singură instituție, necesitând implicarea întregii […]
13:50
Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, riscă până la 13 ani de închisoare # N4
Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, este judecat într-un dosar de abuz de putere și delapidarea a peste 46 de milioane de lei. Purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Generale a Republicii Moldova, Violina Moraru, a precizat că procurorii au solicitat în această cauză 13 ani de închisoare pentru Constantinov. Ședințele de judecată […]
13:50
Asociația Forța Fermierilor anunță pentru miercuri protest preventiv în fața Guvernului. Inițiativa vine de la agricultorii din sudul țării, care solicită măsuri urgente de redresare după secetele din ultimii ani. Agricultorii critică Guvernul pentru lipsa de reacție față de situația economică dificilă și pentru faptul că statul le datorează fermierilor 1,3 miliarde de lei din […]
13:40
Tribunalul Suprem Popular al Cubei l-a condamnat la închisoare pe viață pe fostul ministru al economiei, Alejandro Gil Fernández, în urma unui proces cu ușile închise, care l-a găsit vinovat de spionaj într-unul dintre cele mai sonore cazuri de corupție din ultimele decenii. Instanța l-a găsit de asemenea vinovat, într-un al doilea proces, de o […]
13:40
Fermierii greci protestatari au închis temporar un aeroport de pe insula Creta și au blocat portul din Lesbos, precum și drumuri și puncte de frontieră, în timpul unei demonstrații naționale desfășurate luni, declanșată de întârzieri în acordarea fondurilor UE. Poliția a tras gaze lacrimogene asupra fermierilor care aruncau cu pietre și au forțat intrarea în […]
13:40
Autoritățile japoneze au ridicat marți avertismentele de tsunami, la câteva ore după ce un cutremur puternic, cu magnitudinea de 7,5, a zguduit regiunile din nord-est, rănind cel puțin 30 de persoane și forțând aproximativ 90.000 de locuitori să își evacueze locuințele. Cutremurul a lovit în largul coastei luni, iar Agenția Meteorologică Japoneză anunțase că un […]
