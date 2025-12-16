Carburanții continuă să se ieftinească. Prețul unui litru de motorină se apropie de 19 lei

13:40

Tribunalul Suprem Popular al Cubei l-a condamnat la închisoare pe viață pe fostul ministru al economiei, Alejandro Gil Fernández, în urma unui proces cu ușile închise, care l-a găsit vinovat de spionaj într-unul dintre cele mai sonore cazuri de corupție din ultimele decenii. Instanța l-a găsit de asemenea vinovat, într-un al doilea proces, de o […]