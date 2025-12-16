Blocurile medicale ale Spitalului din Cimișlia au fost renovate printr-un proiect finanțat de CNAM

15:00

Republica Moldova va adera la cel de-al doilea Protocol la Convenția de la Haga din 1954 pentru protecția bunurilor culturale în caz de conflict armat. Proiectul de lege care prevede acest lucru a fost votat de deputați în două lecturi. Protocolul are scopul de a extinde și uniformiza măsurile de protecție a bunurilor culturale în situații de […]