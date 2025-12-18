VIDEO | Irina Vlah: Dacă pornim de la premisa că toţi ne dorim securitate pentru Moldova, haideţi să identificăm căile cele mai bune în acest sens
SafeNews, 18 decembrie 2025 11:30
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei", în contextul discuțiilor privind pacea din regiune, spune că Republica Moldova trebuie să depună eforturile necesare pentru a deveni parte a pachetului de securitate regională ce se va discuta ca şi condiţie obligatorie pentru încetarea focului în Ucraina. De asemenea, ea reiterează ideea că Republica Moldova trebuie să ceară recunoaşterea
• • •
Acum 15 minute
11:40
PRESA | Dubii privind bunurile folosite de judecătorul Ana Cucerescu? Automobil de 25500 USD și proprietăți înregistrate pe numele părinților # SafeNews
După ce redacția telegraph.md a publicat articolul despre apartamentul în care locuiește Ana Cucerescu, înregistrat pe numele mamei acesteia, iar discuțiile despre acest imobil ar fi fost purtate cu Natalia Politov-Cangaș, martor în dosarul lui Vlad Plahotniuc, în ședința de miercuri, 17 decembrie 2025, judecătorul a citit o declarație potrivit căreia nu ar fi interacționat cu Politov,
Acum 30 minute
11:30
Acum o oră
11:20
Valorile temperaturilor în Arctica în perioada octombrie 2024 – septembrie 2025 au atins niveluri maxime din 1900. Informația este prezentată în raportul Administrației Naționale pentru Oceanografie și Atmosferă a SUA (NOAA). Potrivit organizației, creșterea temperaturii aerului și a apei a provocat topirea accelerată a ghețarilor și schimbări semnificative în peisajele arctice. Aceste procese contribuie la
11:10
Jurnaliștii portalului ant1news.gr au analizat zeci de documente cu date tehnice privind fluxurile de gaze, reușind astfel să descifreze mecanismele de „spălare" a gazului rusesc în Turcia, precum și rutele care permit transportul unor volume mari de gaze de diferite origini prin Coridorul Vertical, scrie libertatea.ro. Una dintre concluziile-cheie ale investigației este că gazele naturale din Rusia continuă
11:00
Serbia nu așteaptă rezultate pozitive de la summitul UE – Balcanii de Vest. UE a decis să nu deschidă cel de-al treilea bloc de negocieri, lăsând integrarea europeană a Serbiei înghețată pentru al patrulea an consecutiv. Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a declarat că nu va merge la Bruxelles pentru summitul UE – Balcanii de Vest,
Acum 2 ore
10:50
Topul salariilor din UE: România a depășit Italia la puterea de cumpărare. Suntem peste Slovacia și Ungaria la salariul mediu anual # SafeNews
Salariul mediu anual pe angajat în Uniunea Europeană este de 39.808 euro, însă diferențele dintre statele membre rămân considerabile. Potrivit unei analize realizate de Euronews Italia, pe baza datelor Eurostat, salariile variază de la 15.387 euro în Bulgaria până la 82.969 euro în Luxemburg, de peste cinci ori mai mult. România se află în partea
10:40
VIDEO | Ludmila Catalabuga, despre avansarea soţului său la gradul de chestor: „Sunt foarte mândră, o merită cu adevărat” # SafeNews
Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a comentat public avansarea în grad a soțului său, Arcadie Catlabuga, șeful Inspectoratului Național de Investigații (INI),care a fost promovat la gradul special de chestor — cel mai înalt rang din ierarhia Poliției, echivalent cu gradul de general. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Rezoomat", difuzată de Realitatea
10:30
Fondul Monetar Internațional și-a exprimat disponibilitatea de a sprijini Republica Moldova și pe viitor. Declarația a fost făcută de șefa misiunii FMI, Alina Iancu, la finalul consultărilor desfășurate în Republica Moldova în perioada 4-17 decembrie. Întrebată despre tranșa de aproximativ 3 miliarde de lei din partea FMI, care nu a fost debursată, aceasta a explicat
10:20
Accident pe traseul ce leagă localitățile Vrănești și Iezărenii Vechi din raionul Sîngerei. O persoană a ajuns cu mașina într-o gospodărie. Accidentul s-a produs pe 17 decembrie. Din imaginea postată de primarul orașului Sîngerei, Arcadie Covaliov, se observă că vehiculul a dărâmat gardul din lemn și a ajuns parțial în gospodăria unei persoane, scrie nordinfo.MD. Alte
10:20
Articolul tău rămâne online și aduce clienți. Promovează-te inteligent pe SafeNews.md cu 30% reducere # SafeNews
Afacerea a ta are nevoie de clienți care te găsesc ușor și revin. Nu de reclame care dispar după câteva ore. Tocmai de asta SafeNews.md îți oferă un spațiu de promovare stabil, acolo unde publicul chiar citește. Fie că este vorba de articole comerciale sau de bannere vizibile, acestea pot fi afișate zilnic în fața
10:10
Directorul Serviciului Vamal, Radu Vrabie, a participat la ceremonia oficială de semnare a Memorandumurilor de Înțelegere privind schimbul electronic de date, organizată la sediul Comisiei Europene, în cadrul inițiativei „Green Lanes". Evenimentul a avut loc la invitația Direcției Generale pentru Extindere și Vecinătate Estică (DG ENEST) a Comisiei Europene, a Secretariatului Acordului Central European de
10:00
Ședința Consiliului Municipal Chișinău din 18 decembrie 2025.
10:00
Ședința Parlamentului Republicii Moldova din 18 decembrie 2025.
Acum 4 ore
09:50
Premierul Alexandru Munteanu a adresat un mesaj de felicitare și de apreciere cu ocazia Zilei Poliției Naționale. „Polițiștii și polițistele noastre au muncit zi de zi pentru a construi o instituție care protejează drepturile cetățenilor, garantează supremația legii și ordinea publică și care, prin acțiuni concrete, se bucură, de o încredere tot mai mare din
09:50
Ce se ascunde în spatele acordului dintre Donald Trump și dictatorul din Belarus. Ce ar mai avea Lukașenko de oferit # SafeNews
Sâmbătă, 13 decembrie, s-a aflat că autoproclamatul președinte al Belarusului a eliberat 123 de prizonieri politici. Aceasta este a treia eliberare de ostatici de către regimul Lukașenko, negociată de administrația Trump. Este, de asemenea, cea mai mare și cea mai mediatizată eliberare de până acum. Însă concesiile făcute de Washington par a fi mult mai
09:50
Premierul Alexandru Munteanu efectuează astăzi, 18 decembrie, o vizită de lucru în Unitatea Teritorială Autonomă (UTA) Găgăuzia. Potrivit agendei, șeful Executivului va avea o ședință cu reprezentanții administrației publice centrale și locale, precum și cu cei ai serviciilor deconcentrate din regiune, pentru a discuta subiecte ce țin de activitatea instituțiilor și proiectele aflate în derulare.
09:40
VIDEO | „Bolojan, te sună România”. O nouă seară de proteste pentru independența justiției în Piața Victoriei din București # SafeNews
În București, oamenii s-au strâns din nou miercuri seară, în Piața Victoriei, pentru a-i susține pe magistraţii care au vorbit public despre neregulile din sistem. Manifestanții au scandat mesaje adresate premierului României, ca reacție a deciziei de a pasa reforma justiției unui grup de lucru. Oamenii cer o reformă a legislaţiei, dar și revocarea din
09:30
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, spune că s-a luat act de decizia Comisiei de la Veneția privind crearea Procuraturii Anticorupție și Combaterea Crimei Organizate (PACCO), instituție ce urmează să rezulte din reorganizarea celor două procuraturi specializate existente: Procuratura Anticorupție și Procuratura pentru Combaterea Crimei Organizare și Cauze Speciale. În cadrul unei emisiuni la Jurnal TV, speakerul
08:10
Joi, 18 decembrie 2025, atmosfera se menține mohorâtă în majoritatea regiunilor din Republica Moldova, însă precipitații nu sunt prognozate. Vântul va bate slab și moderat, din nord-est. Potrivit prognozei Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS),pe parcursul zilei, în ţară, temperaturile maxime se vor situa în general între +4 şi +9 grade. Temperatura minimă noaptea va fi
08:10
Un atac cu drone asupra zonei portuare ruseşti Rostov-pe-Don, de la Marea Azov, a provocat trei morţi, a declarat joi guvernatorul regional Iuri Sliusar. Atacul a provocat un incendiu pe un cargou în portul capitalei regionale, ucigând doi membri ai echipajului şi rănind trei, în timp ce un civil a murit şi alţi şase au
08:10
Autoritățile promit vești bune pentru pedagogi în anul 2026. Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului, Igor Grosu, ca răspuns la revendicările profesorilor care au protestat marți, cerând majorarea salariilor. Grosu a precizat că Legea salarizării urmează să fie revizuită și a dat asigurări că vor fi luate în considerare salariile profesorilor, a căror muncă
08:00
Miliardarul Elon Musk a început să finanțeze campaniile Partidului Republican pentru Camera Reprezentanților și Senat în alegerile parțiale din 2026, cunoscute ca midterms, semn că relația sa cu președintele Donald Trump s-a încălzit din nou, relatează Axios. Luna trecută, Musk s-a întâlnit cu vicepreședintele J.D. Vance, șefa de cabinet a Casei Albe Susie Wiles și
Acum 6 ore
07:50
Guvernul Republicii Moldova a decis miercuri că, începând cu 1 ianuarie 2026, salariul mediu lunar pe economie va fi de 17.400 de lei, cu 1.300 de lei mai mult decât în prezent. Executivul precizează că majorarea are scopul de a motiva angajații, de a face ofertele de muncă mai atractive și de a asigura stabilitatea
07:40
Președintele României, la Reuniunea de la Helsinki: „Vom continua să sprijinim Republica Moldova” # SafeNews
Acțiunile Rusiei reprezintă o amenințare majoră pentru regiune și Republica Moldova va continua să se bucure de sprijinul partenerilor occidentali deoarece securitatea ei contribuie la securitatea Europei. Afirmațiile au fost făcute de președintele României, Nicușor Dan, la Reuniunea de la Helsinki, scrie MOLDPRES. Potrivit sursei citate, discuțiile s-au axat pe consolidarea capacității de apărare, protejarea
07:40
Cetăţenii Georgiei îşi vor putea exercita dreptul la vot doar pe teritoriul ţării, conform noilor amendamente aduse Codului Electoral. Aceste prevederi au fost aprobate miercuri, 17 decembrie, în Parlamentul de la Tbilisi – cu 79 de voturi pentru şi 11 împotrivă, informează Digi24.ro cu referire la EFE și Agerpres. Conform preşedintelui Parlamentului georgian, Şalva Papuaşvili, aceste schimbări
07:40
Afganistanul se îndreaptă spre o catastrofă. Programul Alimentar Mondial al ONU trage un semnal de alarmă – în multe familii nu există mâncare de câteva zile. Directorul Programului Alimentar Mondial (PAM/WFP) pentru Afganistan, John Ayliffe, a declarat: „Echipele noastre observă că familiile nu mănâncă zile întregi și recurg la măsuri extreme pentru a supraviețui. (…)
07:40
Reacția lui Zelenski la declarațiile lui Putin: „Încă un semnal de la Moscova că se pregătesc să facă din anul viitor un an de război” # SafeNews
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri că există semnale clare că Rusia se pregătește pentru încă un an de război împotriva Ucrainei. Aceasta vine după ce Vladimir Putin a afirmat că Rusia „își va elibera teritoriile" prin mijloace militare dacă Kievul și „stăpânii săi" abandonează negocierile. „Astăzi, am auzit încă un semnal de la
07:30
Săptămâna aceasta, agenți speciali ai Ambasadei SUA și ofițeri de Imigrări și Vamale din Statele Unite, în colaborare cu Procuratura Generală a Moldovei, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și Inspectoratul General de Poliție, au reușit să aducă la Chișinău un fugar din Atlanta. Individul este căutat de autoritățile moldovene pentru activități frauduloase desfășurate înainte
07:20
Vladimir Putin amenință că va continua războiul până când va obține concesii asupra „cauzelor profunde” # SafeNews
Liderul rus Vladimir Putin a transmis miercuri că nu este interesat de negocierile de pace promovate de administrația Trump atât timp cât nu îi sunt acceptate cererile privind așa-numitele „cauze profunde" ale războiului din Ucraina. Mesajul a fost transmis în cadrul unui consiliu al Ministerului rus al Apărării. Fără a preciza concret care sunt aceste
07:20
Banii încasaţi de Roman Abramovici din vânzarea FC Chelsea vor fi daţi Ucrainei, anunţă premierul britanic # SafeNews
Marea Britanie va emite oficial instrucţiuni pentru transferul către cauze umanitare din Ucraina a 2,5 miliarde de lire sterline, bani obţinuţi de oligarhul rus Roman Abramovici din vânzarea clubului FC Chelsea în 2022, cerându-i miliardarului să deblocheze aceste fonduri, altfel riscând să se confrunte cu o acţiune în instanţă, relat
07:10
Parlamentul se reunește astăzi în plen: Proiecte de armonizare cu legislația UE pe agenda deputaților # SafeNews
Deputații se vor întruni astăzi, 18 decembrie, începând cu ora 10:00, în ședință plenară, potrivit unui anunț al Biroului permanent al Parlamentului, care a aprobat ordinea de zi a reuniunii. Pe agenda ședinței se află examinarea a patru proiecte de lege ce vizează armonizarea legislației naționale cu standardele Uniunii Europene. Este vorba despre proiectele privind […] Articolul Parlamentul se reunește astăzi în plen: Proiecte de armonizare cu legislația UE pe agenda deputaților apare prima dată în SafeNews.
07:00
Distracția i-a curmat viața: Un adolescent de 16 ani a murit după ce a căzut de pe capota unei mașini # SafeNews
Un adolescent de 16 ani și-a pierdut viața în landul Saxonia Inferioară, Germania, după ce a căzut de pe capota unui autoturism aflat în mers. Tragedia s-a produs în orașul Soltau și a fost rezultatul unui gest imprudent între prieteni, relatează publicația Spiegel. Potrivit poliției, incidentul a avut loc sâmbătă seara. Băiatul i-ar fi cerut […] Articolul Distracția i-a curmat viața: Un adolescent de 16 ani a murit după ce a căzut de pe capota unei mașini apare prima dată în SafeNews.
06:50
Moldova vrea să preia controlul terminalului petrolier de la Aeroportul Chișinău. Junghietu: „Nu vorbim de naționalizare, ci de revenirea la situația din 2005” # SafeNews
Autoritățile moldovene intenționează să readucă sub controlul statului terminalul petrolier de la Aeroportul Internațional Chișinău, în prezent administrat de compania Lukoil. O declarație în acest sens a fost făcută de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, care a subliniat că nu este vorba de naționalizare sau confiscare, ci de revenirea la situația juridică din aprilie 2005. În […] Articolul Moldova vrea să preia controlul terminalului petrolier de la Aeroportul Chișinău. Junghietu: „Nu vorbim de naționalizare, ci de revenirea la situația din 2005” apare prima dată în SafeNews.
06:40
Scene tensionate au avut loc în Parlamentul Bulgariei, unde dezbaterile privind bugetul au degenerat într-o încăierare între deputați. Schimburile dure de acuzații dintre partidele aflate la guvernare și cele din opoziție au escaladat rapid, ajungând la violențe fizice. Reprezentanții Alianței PP–DB au acuzat majoritatea parlamentară că încearcă să impună un „buget hoțesc”, susținând că documentul […] Articolul VIDEO | Încăierare în Parlamentul Bulgariei în timpul dezbaterilor pe buget apare prima dată în SafeNews.
06:30
VIDEO | Explozie devastatoare în Kazahstan: Momentul în care un pompier scăpă miraculos în timpul unei intervenții # SafeNews
O explozie de o violență extremă a zguduit un apartament cuprins de flăcări din orașul Ural, Kazahstan, pe 12 decembrie, în timp ce pompierii interveneau pentru stingerea incendiului. Momentul deflagrației a fost surprins în imagini care circulă intens în mediul online și care ilustrează amploarea distrugerilor. Operațiunea de salvare era în plină desfășurare când, în […] Articolul VIDEO | Explozie devastatoare în Kazahstan: Momentul în care un pompier scăpă miraculos în timpul unei intervenții apare prima dată în SafeNews.
06:20
CEC a aprobat bugetul pentru 2026: peste 151 de milioane de lei pentru alegeri și finanțarea partidelor # SafeNews
Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat miercuri bugetul instituției pentru anul 2026, care se ridică la peste 151 de milioane de lei. Documentul urmează să fie transmis Parlamentului pentru examinare și aprobare. Cea mai mare parte a banilor, peste 66 de milioane de lei, este destinată finanțării partidelor politice. Pentru activitatea curentă a Comisiei Electorale […] Articolul CEC a aprobat bugetul pentru 2026: peste 151 de milioane de lei pentru alegeri și finanțarea partidelor apare prima dată în SafeNews.
06:10
Atac cibernetic „foarte grav” la Ministerul de Interne francez: documente confidențiale, sustrase # SafeNews
Câteva zeci de documente confidențiale au fost sustrase în urma unui atac cibernetic care a afectat Ministerul de Interne al Franței timp de mai multe zile, a anunțat miercuri guvernul de la Paris. Informațiile au fost transmise de AFP și Reuters, citate de Agerpres. Ministrul de Interne, Laurent Nuñez, a calificat incidentul drept „foarte grav” […] Articolul Atac cibernetic „foarte grav” la Ministerul de Interne francez: documente confidențiale, sustrase apare prima dată în SafeNews.
Acum 24 ore
15:50
FOTO | Au ales „nimic de declarat”, dar aveau bagajele pline. Ce au descoperit vameșii de la Aeroportul Internațional Chișinău # SafeNews
Urmau să introducă în Republica Moldova bunuri nedeclarate, însă au fost stopați de funcționarii vamali. Mai multe tentative de nedeclarare a mărfurilor au fost depistate la Aeroportul Internațional Chișinău, în urma controalelor efectuate asupra bagajelor pasagerilor sosiți din Istanbul, Milano și Varșovia. Potrivit Serviciului Vamal, în două cazuri pasagerele au ales coridorul verde de control […] Articolul FOTO | Au ales „nimic de declarat”, dar aveau bagajele pline. Ce au descoperit vameșii de la Aeroportul Internațional Chișinău apare prima dată în SafeNews.
15:30
Viitorul PACCO, sub semnul întrebării după raportul Comisiei de la Veneția. Poziția ministrului Justiției # SafeNews
Reforma procuraturilor specializate nu va fi promovată înainte de o analiză detaliată a avizului Comisiei de la Veneția, anunță Ministerul Justiției. Ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari, a declarat miercuri, după ședința Guvernului, că instituția pe care o conduce va examina toate recomandările experților europeni înainte de a veni cu noi propuneri legislative. Potrivit ministrului, la începutul […] Articolul Viitorul PACCO, sub semnul întrebării după raportul Comisiei de la Veneția. Poziția ministrului Justiției apare prima dată în SafeNews.
15:20
Cel puțin 26 de persoane, printre care și un copil, au fost rănite miercuri în urma unor atacuri rusești cu bombe planante în regiunea Zaporojie, din sudul Ucrainei. Informația a fost confirmată de guvernatorul regional ucrainean, Ivan Fedorov, citat de Reuters. Potrivit oficialului, forțele ruse au lansat bombe aeriene ghidate care au distrus clădiri rezidențiale […] Articolul VIDEO | Atac rusesc cu bombe aeriene în Zaporojie: 26 de răniți, inclusiv un copil apare prima dată în SafeNews.
12:40
Republica Moldova pregătește un nou acord financiar cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Statul va negocia un împrumut suplimentar de 150 de milioane de euro pentru drumuri strategice. Comisia pentru politică externă a Parlamentului a dat aviz favorabil pentru modificarea Acordului de împrumut din cadrul Proiectului V de reabilitare a drumurilor. Decizia permite începerea […] Articolul Republica Moldova negociază un împrumut de 150 milioane euro pentru drumuri strategice apare prima dată în SafeNews.
Ieri
11:30
Polițiștii din sectorul Rîșcani documentează activitatea unui bărbat de 53 de ani, suspectat de circulația ilegală a substanțelor narcotice în proporții deosebit de mari. Oamenii legii au descoperit că bărbatul cultiva plante cu conținut narcotic, pe care le prelucra, le depozita și le pregătea pentru vânzare. La domiciliul suspectului au fost efectuate percheziții, iar polițiștii […] Articolul VIDEO | Un bărbat din Chișinău, reținut pentru trafic de droguri apare prima dată în SafeNews.
10:50
A încercat să sustragă arma unui polițist și l-a lovit cu pumnul în față: Un bărbat, condamnat la închisoare # SafeNews
Un bărbat de 32 de ani a fost condamnat la 1 an de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis, după ce a agresat un polițist în timpul serviciului, informează Procuratura municipiului Chișinău. Incidentul s-a produs în noaptea de 1 mai 2025, în sectorul Botanica al capitalei. Potrivit materialelor cauzei, ofițerul de poliție […] Articolul A încercat să sustragă arma unui polițist și l-a lovit cu pumnul în față: Un bărbat, condamnat la închisoare apare prima dată în SafeNews.
10:50
Bărbat de 65 de ani, găsit mort după un incendiu provocat de un aparat electric în Ialoveni # SafeNews
Nerespectarea regulilor de utilizare a aparatelor electrice a dus la moartea unui bărbat în satul Ruseștii Noi, raionul Ialoveni. Incidentul a avut loc pe 16 decembrie 2025, într-o locuință particulară. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), în interiorul casei s-a produs un incendiu care s-a autostins înainte ca echipele de salvatori să intervină. […] Articolul Bărbat de 65 de ani, găsit mort după un incendiu provocat de un aparat electric în Ialoveni apare prima dată în SafeNews.
10:50
FOTO | Sănătatea consumatorilor, pusă în pericol: 495 kg de biscuiți interziși la vânzare # SafeNews
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a anunțat reținerea și interzicerea spre comercializare a unui lot de 495 kg biscuiți de import, după ce controalele au arătat un conținut excesiv de acizi grași trans, substanțe dăunătoare sănătății. Analizele oficiale au arătat că lotul respectiv conținea 24,18 g de acizi grași trans la 100 g de […] Articolul FOTO | Sănătatea consumatorilor, pusă în pericol: 495 kg de biscuiți interziși la vânzare apare prima dată în SafeNews.
10:50
ZIS ȘI FĂCUT! Guvernul a aprobat numirea noului șef la Inspectoratul pentru Protecția Mediului # SafeNews
Guvernul Republicii Moldova a aprobat numirea lui Dorin Poverjuc în funcția de șef al Inspectoratului pentru Protecția Mediului, anunță Ministerul Mediului. Dorin Poverjuc are o experiență de peste 20 de ani în domeniul protecției mediului, activând din 2004. În prezent, el ocupă funcția de director al Agenției de Mediu, iar anterior a activat în cadrul […] Articolul ZIS ȘI FĂCUT! Guvernul a aprobat numirea noului șef la Inspectoratul pentru Protecția Mediului apare prima dată în SafeNews.
10:40
Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică va avea o nouă conducere începând cu 18 decembrie # SafeNews
Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică (INST) va avea o nouă conducere începând cu 18 decembrie. Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a anunțat că Ion Moraru va fi eliberat din funcția de șef al INST, în baza cererii sale de demisie. Totodată, Sergiu Chircu, care ocupă funcția de șef adjunct, va avea suspendate raporturile […] Articolul Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică va avea o nouă conducere începând cu 18 decembrie apare prima dată în SafeNews.
10:10
Articolul LIVE | Ședința Guvernului din 17 decembrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
10:00
Schimbări importante la conducerea Inspectoratului pentru Protecția Mediului. Ce nume apar # SafeNews
Inspectoratul pentru Protecția Mediului va avea un nou șef. Funcția va fi ocupată de Dorin Poverjuc, anunță ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, care a precizat că va propune candidatura spre aprobare la ședința de astăzi, 17 decembrie, a Guvernului. „Dorin Poverjuc va prelua funcția de șef al Inspectoratului pentru Protecția Mediului, având mandatul de a consolida capacitatea […] Articolul Schimbări importante la conducerea Inspectoratului pentru Protecția Mediului. Ce nume apar apare prima dată în SafeNews.
09:50
Un miliardar a aterizat cu elicopterul direct pe pârtia de schi, în Italia: „Eram grăbit și voiam să schiez”. Ce amendă riscă # SafeNews
A aterizat cu elicopterul personal direct pe pârtia de schi, provocând uimirea turiștilor și a autorităților locale. Este vorba despre omul de afaceri italian Giorgio Oliva, în vârstă de 66 de ani, președintele companiei siderurgice Industrie Riuniti Odolesi (IRO), care a surprins turiștii și autoritățile din stațiunea Maniva, din Alpii italieni. Potrivit Corriere della Sera, […] Articolul Un miliardar a aterizat cu elicopterul direct pe pârtia de schi, în Italia: „Eram grăbit și voiam să schiez”. Ce amendă riscă apare prima dată în SafeNews.
