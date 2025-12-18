LIVE | Ședința Parlamentului Republicii Moldova din 18 decembrie 2025
SafeNews, 18 decembrie 2025 10:00
Ședința Parlamentului Republicii Moldova din 18 decembrie 2025.
• • •
Acum 10 minute
10:10
Directorul Serviciului Vamal, Radu Vrabie, a participat la ceremonia oficială de semnare a Memorandumurilor de Înțelegere privind schimbul electronic de date, organizată la sediul Comisiei Europene, în cadrul inițiativei „Green Lanes". Evenimentul a avut loc la invitația Direcției Generale pentru Extindere și Vecinătate Estică (DG ENEST) a Comisiei Europene, a Secretariatului Acordului Central European de […]
Acum 30 minute
10:00
Ședința Consiliului Municipal Chișinău din 18 decembrie 2025.
10:00
Ședința Parlamentului Republicii Moldova din 18 decembrie 2025.
09:50
Premierul Alexandru Munteanu a adresat un mesaj de felicitare și de apreciere cu ocazia Zilei Poliției Naționale. „Polițiștii și polițistele noastre au muncit zi de zi pentru a construi o instituție care protejează drepturile cetățenilor, garantează supremația legii și ordinea publică și care, prin acțiuni concrete, se bucură, de o încredere tot mai mare din […]
09:50
Ce se ascunde în spatele acordului dintre Donald Trump și dictatorul din Belarus. Ce ar mai avea Lukașenko de oferit # SafeNews
Sâmbătă, 13 decembrie, s-a aflat că autoproclamatul președinte al Belarusului a eliberat 123 de prizonieri politici. Aceasta este a treia eliberare de ostatici de către regimul Lukașenko, negociată de administrația Trump. Este, de asemenea, cea mai mare și cea mai mediatizată eliberare de până acum. Însă concesiile făcute de Washington par a fi mult mai […]
09:50
Premierul Alexandru Munteanu efectuează astăzi, 18 decembrie, o vizită de lucru în Unitatea Teritorială Autonomă (UTA) Găgăuzia. Potrivit agendei, șeful Executivului va avea o ședință cu reprezentanții administrației publice centrale și locale, precum și cu cei ai serviciilor deconcentrate din regiune, pentru a discuta subiecte ce țin de activitatea instituțiilor și proiectele aflate în derulare. […]
Acum o oră
09:40
VIDEO | „Bolojan, te sună România”. O nouă seară de proteste pentru independența justiției în Piața Victoriei din București # SafeNews
În București, oamenii s-au strâns din nou miercuri seară, în Piața Victoriei, pentru a-i susține pe magistraţii care au vorbit public despre neregulile din sistem. Manifestanții au scandat mesaje adresate premierului României, ca reacție a deciziei de a pasa reforma justiției unui grup de lucru. Oamenii cer o reformă a legislaţiei, dar și revocarea din […]
09:30
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, spune că s-a luat act de decizia Comisiei de la Veneția privind crearea Procuraturii Anticorupție și Combaterea Crimei Organizate (PACCO), instituție ce urmează să rezulte din reorganizarea celor două procuraturi specializate existente: Procuratura Anticorupție și Procuratura pentru Combaterea Crimei Organizare și Cauze Speciale. În cadrul unei emisiuni la Jurnal TV, speakerul […]
Acum 4 ore
08:10
Joi, 18 decembrie 2025, atmosfera se menține mohorâtă în majoritatea regiunilor din Republica Moldova, însă precipitații nu sunt prognozate. Vântul va bate slab și moderat, din nord-est. Potrivit prognozei Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS),pe parcursul zilei, în ţară, temperaturile maxime se vor situa în general între +4 şi +9 grade. Temperatura minimă noaptea va fi […]
08:10
Un atac cu drone asupra zonei portuare ruseşti Rostov-pe-Don, de la Marea Azov, a provocat trei morţi, a declarat joi guvernatorul regional Iuri Sliusar. Atacul a provocat un incendiu pe un cargou în portul capitalei regionale, ucigând doi membri ai echipajului şi rănind trei, în timp ce un civil a murit şi alţi şase au […]
08:10
Autoritățile promit vești bune pentru pedagogi în anul 2026. Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului, Igor Grosu, ca răspuns la revendicările profesorilor care au protestat marți, cerând majorarea salariilor. Grosu a precizat că Legea salarizării urmează să fie revizuită și a dat asigurări că vor fi luate în considerare salariile profesorilor, a căror muncă […]
08:00
Miliardarul Elon Musk a început să finanțeze campaniile Partidului Republican pentru Camera Reprezentanților și Senat în alegerile parțiale din 2026, cunoscute ca midterms, semn că relația sa cu președintele Donald Trump s-a încălzit din nou, relatează Axios. Luna trecută, Musk s-a întâlnit cu vicepreședintele J.D. Vance, șefa de cabinet a Casei Albe Susie Wiles și […]
07:50
Guvernul Republicii Moldova a decis miercuri că, începând cu 1 ianuarie 2026, salariul mediu lunar pe economie va fi de 17.400 de lei, cu 1.300 de lei mai mult decât în prezent. Executivul precizează că majorarea are scopul de a motiva angajații, de a face ofertele de muncă mai atractive și de a asigura stabilitatea […]
07:40
Președintele României, la Reuniunea de la Helsinki: „Vom continua să sprijinim Republica Moldova” # SafeNews
Acțiunile Rusiei reprezintă o amenințare majoră pentru regiune și Republica Moldova va continua să se bucure de sprijinul partenerilor occidentali deoarece securitatea ei contribuie la securitatea Europei. Afirmațiile au fost făcute de președintele României, Nicușor Dan, la Reuniunea de la Helsinki, scrie MOLDPRES. Potrivit sursei citate, discuțiile s-au axat pe consolidarea capacității de apărare, protejarea […]
07:40
Cetăţenii Georgiei îşi vor putea exercita dreptul la vot doar pe teritoriul ţării, conform noilor amendamente aduse Codului Electoral. Aceste prevederi au fost aprobate miercuri, 17 decembrie, în Parlamentul de la Tbilisi – cu 79 de voturi pentru şi 11 împotrivă, informează Digi24.ro cu referire la EFE și Agerpres. Conform preşedintelui Parlamentului georgian, Şalva Papuaşvili, aceste schimbări […]
07:40
Afganistanul se îndreaptă spre o catastrofă. Programul Alimentar Mondial al ONU trage un semnal de alarmă – în multe familii nu există mâncare de câteva zile. Directorul Programului Alimentar Mondial (PAM/WFP) pentru Afganistan, John Ayliffe, a declarat: „Echipele noastre observă că familiile nu mănâncă zile întregi și recurg la măsuri extreme pentru a supraviețui. (…) […]
07:40
Reacția lui Zelenski la declarațiile lui Putin: „Încă un semnal de la Moscova că se pregătesc să facă din anul viitor un an de război” # SafeNews
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri că există semnale clare că Rusia se pregătește pentru încă un an de război împotriva Ucrainei. Aceasta vine după ce Vladimir Putin a afirmat că Rusia „își va elibera teritoriile" prin mijloace militare dacă Kievul și „stăpânii săi" abandonează negocierile. „Astăzi, am auzit încă un semnal de la […]
07:30
Săptămâna aceasta, agenți speciali ai Ambasadei SUA și ofițeri de Imigrări și Vamale din Statele Unite, în colaborare cu Procuratura Generală a Moldovei, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și Inspectoratul General de Poliție, au reușit să aducă la Chișinău un fugar din Atlanta. Individul este căutat de autoritățile moldovene pentru activități frauduloase desfășurate înainte […]
07:20
Vladimir Putin amenință că va continua războiul până când va obține concesii asupra „cauzelor profunde” # SafeNews
Liderul rus Vladimir Putin a transmis miercuri că nu este interesat de negocierile de pace promovate de administrația Trump atât timp cât nu îi sunt acceptate cererile privind așa-numitele „cauze profunde" ale războiului din Ucraina. Mesajul a fost transmis în cadrul unui consiliu al Ministerului rus al Apărării. Fără a preciza concret care sunt aceste […]
07:20
Banii încasaţi de Roman Abramovici din vânzarea FC Chelsea vor fi daţi Ucrainei, anunţă premierul britanic # SafeNews
Marea Britanie va emite oficial instrucţiuni pentru transferul către cauze umanitare din Ucraina a 2,5 miliarde de lire sterline, bani obţinuţi de oligarhul rus Roman Abramovici din vânzarea clubului FC Chelsea în 2022, cerându-i miliardarului să deblocheze aceste fonduri, altfel riscând să se confrunte cu o acţiune în instanţă, relatează News.ro cu referire la The Guardian şi […]
07:10
Parlamentul se reunește astăzi în plen: Proiecte de armonizare cu legislația UE pe agenda deputaților # SafeNews
Deputații se vor întruni astăzi, 18 decembrie, începând cu ora 10:00, în ședință plenară, potrivit unui anunț al Biroului permanent al Parlamentului, care a aprobat ordinea de zi a reuniunii. Pe agenda ședinței se află examinarea a patru proiecte de lege ce vizează armonizarea legislației naționale cu standardele Uniunii Europene. Este vorba despre proiectele privind […]
07:00
Distracția i-a curmat viața: Un adolescent de 16 ani a murit după ce a căzut de pe capota unei mașini # SafeNews
Un adolescent de 16 ani și-a pierdut viața în landul Saxonia Inferioară, Germania, după ce a căzut de pe capota unui autoturism aflat în mers. Tragedia s-a produs în orașul Soltau și a fost rezultatul unui gest imprudent între prieteni, relatează publicația Spiegel. Potrivit poliției, incidentul a avut loc sâmbătă seara. Băiatul i-ar fi cerut […]
06:50
Moldova vrea să preia controlul terminalului petrolier de la Aeroportul Chișinău. Junghietu: „Nu vorbim de naționalizare, ci de revenirea la situația din 2005” # SafeNews
Autoritățile moldovene intenționează să readucă sub controlul statului terminalul petrolier de la Aeroportul Internațional Chișinău, în prezent administrat de compania Lukoil. O declarație în acest sens a fost făcută de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, care a subliniat că nu este vorba de naționalizare sau confiscare, ci de revenirea la situația juridică din aprilie 2005. În […]
06:40
Scene tensionate au avut loc în Parlamentul Bulgariei, unde dezbaterile privind bugetul au degenerat într-o încăierare între deputați. Schimburile dure de acuzații dintre partidele aflate la guvernare și cele din opoziție au escaladat rapid, ajungând la violențe fizice. Reprezentanții Alianței PP–DB au acuzat majoritatea parlamentară că încearcă să impună un „buget hoțesc", susținând că documentul […]
06:30
VIDEO | Explozie devastatoare în Kazahstan: Momentul în care un pompier scăpă miraculos în timpul unei intervenții # SafeNews
O explozie de o violență extremă a zguduit un apartament cuprins de flăcări din orașul Ural, Kazahstan, pe 12 decembrie, în timp ce pompierii interveneau pentru stingerea incendiului. Momentul deflagrației a fost surprins în imagini care circulă intens în mediul online și care ilustrează amploarea distrugerilor. Operațiunea de salvare era în plină desfășurare când, în […]
06:20
CEC a aprobat bugetul pentru 2026: peste 151 de milioane de lei pentru alegeri și finanțarea partidelor # SafeNews
Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat miercuri bugetul instituției pentru anul 2026, care se ridică la peste 151 de milioane de lei. Documentul urmează să fie transmis Parlamentului pentru examinare și aprobare. Cea mai mare parte a banilor, peste 66 de milioane de lei, este destinată finanțării partidelor politice. Pentru activitatea curentă a Comisiei Electorale […]
Acum 6 ore
06:10
Atac cibernetic „foarte grav” la Ministerul de Interne francez: documente confidențiale, sustrase # SafeNews
Câteva zeci de documente confidențiale au fost sustrase în urma unui atac cibernetic care a afectat Ministerul de Interne al Franței timp de mai multe zile, a anunțat miercuri guvernul de la Paris. Informațiile au fost transmise de AFP și Reuters, citate de Agerpres. Ministrul de Interne, Laurent Nuñez, a calificat incidentul drept „foarte grav" […]
Acum 24 ore
15:50
FOTO | Au ales „nimic de declarat”, dar aveau bagajele pline. Ce au descoperit vameșii de la Aeroportul Internațional Chișinău # SafeNews
Urmau să introducă în Republica Moldova bunuri nedeclarate, însă au fost stopați de funcționarii vamali. Mai multe tentative de nedeclarare a mărfurilor au fost depistate la Aeroportul Internațional Chișinău, în urma controalelor efectuate asupra bagajelor pasagerilor sosiți din Istanbul, Milano și Varșovia. Potrivit Serviciului Vamal, în două cazuri pasagerele au ales coridorul verde de control […]
15:30
Viitorul PACCO, sub semnul întrebării după raportul Comisiei de la Veneția. Poziția ministrului Justiției # SafeNews
Reforma procuraturilor specializate nu va fi promovată înainte de o analiză detaliată a avizului Comisiei de la Veneția, anunță
15:20
Cel puțin 26 de persoane, printre care și un copil, au fost rănite miercuri în urma unor atacuri rusești cu bombe planante în regiunea Zaporojie, din sudul Ucrainei. Informația a fost confirmată de guvernatorul regional ucrainean, Ivan Fedorov, citat de Reuters. Potrivit oficialului, forțele ruse au lansat bombe aeriene ghidate care au distrus clădiri rezidențiale […] Articolul VIDEO | Atac rusesc cu bombe aeriene în Zaporojie: 26 de răniți, inclusiv un copil apare prima dată în SafeNews.
12:40
Republica Moldova pregătește un nou acord financiar cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Statul va negocia un împrumut suplimentar de 150 de milioane de euro pentru drumuri strategice. Comisia pentru politică externă a Parlamentului a dat aviz favorabil pentru modificarea Acordului de împrumut din cadrul Proiectului V de reabilitare a drumurilor. Decizia permite începerea […] Articolul Republica Moldova negociază un împrumut de 150 milioane euro pentru drumuri strategice apare prima dată în SafeNews.
11:30
Polițiștii din sectorul Rîșcani documentează activitatea unui bărbat de 53 de ani, suspectat de circulația ilegală a substanțelor narcotice în proporții deosebit de mari. Oamenii legii au descoperit că bărbatul cultiva plante cu conținut narcotic, pe care le prelucra, le depozita și le pregătea pentru vânzare. La domiciliul suspectului au fost efectuate percheziții, iar polițiștii […] Articolul VIDEO | Un bărbat din Chișinău, reținut pentru trafic de droguri apare prima dată în SafeNews.
10:50
A încercat să sustragă arma unui polițist și l-a lovit cu pumnul în față: Un bărbat, condamnat la închisoare # SafeNews
Un bărbat de 32 de ani a fost condamnat la 1 an de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis, după ce a agresat un polițist în timpul serviciului, informează Procuratura municipiului Chișinău. Incidentul s-a produs în noaptea de 1 mai 2025, în sectorul Botanica al capitalei. Potrivit materialelor cauzei, ofițerul de poliție […] Articolul A încercat să sustragă arma unui polițist și l-a lovit cu pumnul în față: Un bărbat, condamnat la închisoare apare prima dată în SafeNews.
10:50
Bărbat de 65 de ani, găsit mort după un incendiu provocat de un aparat electric în Ialoveni # SafeNews
Nerespectarea regulilor de utilizare a aparatelor electrice a dus la moartea unui bărbat în satul Ruseștii Noi, raionul Ialoveni. Incidentul a avut loc pe 16 decembrie 2025, într-o locuință particulară. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), în interiorul casei s-a produs un incendiu care s-a autostins înainte ca echipele de salvatori să intervină. […] Articolul Bărbat de 65 de ani, găsit mort după un incendiu provocat de un aparat electric în Ialoveni apare prima dată în SafeNews.
10:50
FOTO | Sănătatea consumatorilor, pusă în pericol: 495 kg de biscuiți interziși la vânzare # SafeNews
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a anunțat reținerea și interzicerea spre comercializare a unui lot de 495 kg biscuiți de import, după ce controalele au arătat un conținut excesiv de acizi grași trans, substanțe dăunătoare sănătății. Analizele oficiale au arătat că lotul respectiv conținea 24,18 g de acizi grași trans la 100 g de […] Articolul FOTO | Sănătatea consumatorilor, pusă în pericol: 495 kg de biscuiți interziși la vânzare apare prima dată în SafeNews.
10:50
ZIS ȘI FĂCUT! Guvernul a aprobat numirea noului șef la Inspectoratul pentru Protecția Mediului # SafeNews
Guvernul Republicii Moldova a aprobat numirea lui Dorin Poverjuc în funcția de șef al Inspectoratului pentru Protecția Mediului, anunță Ministerul Mediului. Dorin Poverjuc are o experiență de peste 20 de ani în domeniul protecției mediului, activând din 2004. În prezent, el ocupă funcția de director al Agenției de Mediu, iar anterior a activat în cadrul […] Articolul ZIS ȘI FĂCUT! Guvernul a aprobat numirea noului șef la Inspectoratul pentru Protecția Mediului apare prima dată în SafeNews.
10:40
Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică va avea o nouă conducere începând cu 18 decembrie # SafeNews
Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică (INST) va avea o nouă conducere începând cu 18 decembrie. Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a anunțat că Ion Moraru va fi eliberat din funcția de șef al INST, în baza cererii sale de demisie. Totodată, Sergiu Chircu, care ocupă funcția de șef adjunct, va avea suspendate raporturile […] Articolul Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică va avea o nouă conducere începând cu 18 decembrie apare prima dată în SafeNews.
Ieri
10:10
Articolul LIVE | Ședința Guvernului din 17 decembrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
10:00
Schimbări importante la conducerea Inspectoratului pentru Protecția Mediului. Ce nume apar # SafeNews
Inspectoratul pentru Protecția Mediului va avea un nou șef. Funcția va fi ocupată de Dorin Poverjuc, anunță ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, care a precizat că va propune candidatura spre aprobare la ședința de astăzi, 17 decembrie, a Guvernului. „Dorin Poverjuc va prelua funcția de șef al Inspectoratului pentru Protecția Mediului, având mandatul de a consolida capacitatea […] Articolul Schimbări importante la conducerea Inspectoratului pentru Protecția Mediului. Ce nume apar apare prima dată în SafeNews.
09:50
Un miliardar a aterizat cu elicopterul direct pe pârtia de schi, în Italia: „Eram grăbit și voiam să schiez”. Ce amendă riscă # SafeNews
A aterizat cu elicopterul personal direct pe pârtia de schi, provocând uimirea turiștilor și a autorităților locale. Este vorba despre omul de afaceri italian Giorgio Oliva, în vârstă de 66 de ani, președintele companiei siderurgice Industrie Riuniti Odolesi (IRO), care a surprins turiștii și autoritățile din stațiunea Maniva, din Alpii italieni. Potrivit Corriere della Sera, […] Articolul Un miliardar a aterizat cu elicopterul direct pe pârtia de schi, în Italia: „Eram grăbit și voiam să schiez”. Ce amendă riscă apare prima dată în SafeNews.
09:30
ULTIMA ORĂ | UE transmite vești bune pentru Republica Moldova: Procesul de aderare avansează fără întârzieri # SafeNews
Într-o postare publică, Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov a anunțat că Uniunea Europeană a transmis un mesaj clar de susținere pentru Republica Moldova, după publicarea concluziilor reuniunii Consiliului pentru Afaceri Generale, organizată sub Președinția daneză a Consiliului UE. Conform reprezentantei UE la Chișinău, țara noastră a făcut progrese semnificative în procesul de integrare europeană […] Articolul ULTIMA ORĂ | UE transmite vești bune pentru Republica Moldova: Procesul de aderare avansează fără întârzieri apare prima dată în SafeNews.
09:20
Fuziunea procuraturilor, criticată de Comisia de la Veneția: Fosta deputată Stamate reacționează # SafeNews
Fosta deputată Olesea Stamate afirmă că opinia Comisiei de la Veneția privind proiectul de lege PACCO, care prevede fuzionarea Procuraturii Anticorupție (PA) și a PCCOCS, este una extrem de critică și pune sub semnul întrebării necesitatea și eficiența reformei propuse. Într-o postare publică, Olesea Stamate susține că forul european „desființează practic proiectul”, concluzionând că inițiativa […] Articolul Fuziunea procuraturilor, criticată de Comisia de la Veneția: Fosta deputată Stamate reacționează apare prima dată în SafeNews.
09:20
Articolul LIVE | Conferință de presă susținută de fracțiunea PAS din Consiliul Municipal Chișinău apare prima dată în SafeNews.
09:10
LIVE | Lansarea unui nou apel în cadrul Programului Național „Servicii de creșe publice – Părinți angajați, copii la creșă” # SafeNews
Articolul LIVE | Lansarea unui nou apel în cadrul Programului Național „Servicii de creșe publice – Părinți angajați, copii la creșă” apare prima dată în SafeNews.
09:00
Controale la taximetriști în Chișinău: Amenzi de peste 35 de mii de lei pentru activități ilegale # SafeNews
În perioada 8–12 decembrie 2025, Serviciul Fiscal de Stat (SFS), împreună cu angajații Agenției Naționale Transport Auto și ai Inspectoratului Național de Securitate Publică, a desfășurat mai multe controale în municipiul Chișinău, vizând contribuabilii care prestează servicii de transport de pasageri în regim de taxi, atât ocazional, cât și prin intermediul platformelor electronice de management. […] Articolul Controale la taximetriști în Chișinău: Amenzi de peste 35 de mii de lei pentru activități ilegale apare prima dată în SafeNews.
09:00
BREAKING NEWS | Vlad Filat a depus o plângere penală împotriva lui Victor Bodiu, acuzând mărturii false în instanță # SafeNews
Fostul prim-ministru Vlad Filat anunță că a depus o plângere penală pe numele lui Victor Bodiu, fost președinte al Consiliului de Administrare al Băncii de Economii, pe care îl acuză de depunerea unor mărturii false în instanță, folosite ulterior ca temei al condamnării sale penale. Într-un mesaj public, Vlad Filat precizează că demersul nu reprezintă […] Articolul BREAKING NEWS | Vlad Filat a depus o plângere penală împotriva lui Victor Bodiu, acuzând mărturii false în instanță apare prima dată în SafeNews.
08:40
Studiu amplu din Franța: Vaccinarea anti-COVID reduce riscul de deces, inclusiv din alte cauze # SafeNews
Adulții care au primit cel puțin o doză de vaccin COVID-19 pe bază de ARNm au o rată semnificativ mai mică a mortalității comparativ cu persoanele nevaccinate, arată un nou studiu realizat în Franța. Concluziile se referă atât la decesele provocate de COVID-19, cât și la mortalitatea generală. Studiul a analizat datele a aproximativ 28 […] Articolul Studiu amplu din Franța: Vaccinarea anti-COVID reduce riscul de deces, inclusiv din alte cauze apare prima dată în SafeNews.
08:30
VIDEO | Cum minimizează Rusia atacul ucrainean asupra submarinului din Novorossiysk și ce arată imaginile din satelit. „Daune critice” # SafeNews
Un submarin rusesc purtător de rachete Kalibr, aflat la baza navală din Novorossiysk, pe țărmul estic al Mării Negre, a fost lovit într-un atac ucrainean cu drone marine. Deși Kremlinul a încercat să minimalizeze incidentul și a negat existența unor avarii serioase, mai multe analize independente indică faptul că submersibilul a suferit daune importante. Serviciul […] Articolul VIDEO | Cum minimizează Rusia atacul ucrainean asupra submarinului din Novorossiysk și ce arată imaginile din satelit. „Daune critice” apare prima dată în SafeNews.
08:20
IMAGINI | Zece morți, inclusiv trei copii, după ce un avion privat a încercat o aterizare de urgență pe un teren de fotbal și a luat foc # SafeNews
Zece persoane, printre care trei copii, și-au pierdut viața după ce un avion privat de mici dimensiuni s-a prăbușit luni în centrul Mexicului. Accidentul s-a produs în orașul San Mateo Atenco, situat la aproximativ 50 de kilometri vest de Ciudad de Mexico. Potrivit autorităților locale, aeronava a încercat o aterizare de urgență pe un teren […] Articolul IMAGINI | Zece morți, inclusiv trei copii, după ce un avion privat a încercat o aterizare de urgență pe un teren de fotbal și a luat foc apare prima dată în SafeNews.
08:10
Vremea nu se schimbă semnificativ pe parcursul zilei de 17 decembrie. Meteorologii anunță cer variabil în toată țara și valori termice moderate pentru această perioadă a anului. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din sud-est, cu o viteză de 9–18 km/h, iar umiditatea aerului va fi ridicată, între 85 și 95%. În nordul […] Articolul Prognoza meteo pentru 17 decembrie: Cer variabil și temperaturi de până la +10 grade apare prima dată în SafeNews.
