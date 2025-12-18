LIVE | Ședința Parlamentului Republicii Moldova din 18 decembrie 2025

09:50

Sâmbătă, 13 decembrie, s-a aflat că autoproclamatul președinte al Belarusului a eliberat 123 de prizonieri politici. Aceasta este a treia eliberare de ostatici de către regimul Lukașenko, negociată de administrația Trump. Este, de asemenea, cea mai mare și cea mai mediatizată eliberare de până acum. Însă concesiile făcute de Washington par a fi mult mai […]