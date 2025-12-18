Elon Musk a început să finanțeze campaniile republicanilor pentru alegerile din 2026

07:40

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri că există semnale clare că Rusia se pregătește pentru încă un an de război împotriva Ucrainei. Aceasta vine după ce Vladimir Putin a afirmat că Rusia „își va elibera teritoriile" prin mijloace militare dacă Kievul și „stăpânii săi" abandonează negocierile. „Astăzi, am auzit încă un semnal de la […]