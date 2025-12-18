Un bărbat și-a ucis mama prin incendiere și a încercat să o omoare și pe îngrijitoarea acesteia. A fost condamnat la 20 de ani de închisoare
18 decembrie 2025
Procuratura raionului Căușeni, Oficiul Ștefan Vodă, anunță despre pronunțarea, la 16 decembrie 2025, a sentinței de condamnare a unui bărbat de 36 de ani, acuzat de mai multe infracțiuni, inclusiv viol, tentativă de omor și omor comis cu deosebită cruzime. Instanța i-a stabilit pedeapsa cu închisoare pe un termen de 20 de ani. Potrivit acuzării, …
• • •
Datoriile pe care statul le are față de fermieri ar putea fi transformate în obligațiuni de stat, o soluție analizată de autorități pentru a sprijini sectorul agricol și a facilita accesul producătorilor la finanțare bancară. Anunțul a fost făcut de ministra agriculturii și industriei alimentare, Ludmila Catlabuga. Potrivit ei, inițiativa aparține Ministerului Finanțelor și urmează …
Ex-președinta oficiului teritorial Călărași al unui fost partid politic, cercetată penal de CNA și PA, a fost condamnată la 4 ani de închisoare
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în privința fostei președinte a oficiului teritorial Călărași al unui fost partid politic, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat. Instanța i-a aplicat o pedeapsă de 4 ani de închisoare, cu executarea pedepsei …
La 16 decembrie 2025, Colegiul penal al Curții de Apel Centru a admis apelul acuzatorului de stat și a recunoscut vinovat un fost judecător implicat în dosarul „Laundromat", care fusese achitat prin sentința Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, din 30 aprilie 2024. În cazul celui de-al doilea fost judecător, Curtea de Apel a respins apelul inculpatului, …
Începând cu 1 ianuarie 2026, salariul minim pe țară va crește de la 5500 la 6300 de lei lunar, ceea ce este cu 15% mai mult comparativ cu anul curent și cu 87% mai mult comparativ cu salariul minim de 2935 de lei în 2021. Guvernul a aprobat, astăzi, cuantumul salariului minim, mediu, precum și modificări la Regulamentul …
A încercat să sustragă arma unui polițist și l-a lovit cu pumnul în față – un bărbat, condamnat la închisoare
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare a unui bărbat de 32 de ani, acuzat de violență săvârșită asupra unei persoane cu funcție de răspundere. Prin decizia instanței, inculpatul a fost condamnat la 1 an de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis. Potrivit materialelor cauzei, în noaptea lui 1 mai 2025, …
Guvernul a aprobat numirea domnului Dorin Poverjuc în funcția de șef al Inspectoratului pentru Protecția Mediului. Dorin Poverjuc activează în domeniul protecției mediului din anul 2004, având o experiență profesională de peste 20 de ani. În prezent, ocupă funcția de director al Agenției de Mediu, iar anterior a activat în cadrul Agenției „Moldsilva". Domnul Poverjuc …
Nerespectarea regulilor de utilizare a aparatelor electrice a provocat decesul unui bărbat în raionul Ialoveni
Încălcarea regulilor de apărare împotriva incendiilor la exploatarea aparatelor electrice a provocat decesul unui bărbat. Cazul a fost înregistrat în după amiaza zilei de 16 decembrie 2025, într-o casă de locuit din satul Ruseștii Noi, raionul Ialoveni. Potrivit informațiilor, în interiorul locuinței s-a produs un incendiu care s-a autostins până la apelarea echipelor specializate. La …
Comisia de la Veneția desființează proiectul PACCO și avertizează asupra riscurilor pe care le implică legea propusă de PAS
Proiectul de lege care prevede crearea Procuraturii Anticorupție și Combaterea Crimei Organizate (PACCO) comportă riscuri semnificative pentru stabilitatea în funcție a procurorilor specializați și pentru investigațiile aflate în desfășurare în cadrul structurilor existente – Procuratura Anticorupție și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale. Această concluzie se regăsește în avizul comun al Comisiei de …
Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a transmis în instanța de judecată, pentru examinare în fond, cauza penală în care un avocat este învinuit de comiterea infracțiunii de escrocherie. Potrivit probelor acumulate, avocatul, profitând de calitatea sa profesională și de încrederea acordată, ar fi indus intenționat în eroare clienta și soțul acesteia, susținând în …
VIDEO // Polițiștii din capitală au destructurat activitatea ilegală a unui grup infracțional format din patru bărbați, originari din Georgia, bănuiți de comiterea a cel puțin două furturi din automobile
Polițiștii din capitală au destructurat activitatea ilegală a unui grup infracțional format din patru bărbați, cu vârste cuprinse între 28 și 45 de ani, originari din Georgia, bănuiți de comiterea a cel puțin două furturi din automobile. Prejudiciul total cauzat este estimat la aproximativ 69.000 de lei. În urma investigațiilor s-a stabilit că suspecții acționau …
Doisprezece cetățeni moldoveni, expulzați din Italia. Nu aveau permis de ședere și trăiau într-o casă abandonată
Șeful Poliției a dispus expulzarea pentru cei 12 moldoveni, iar în seara de vineri, 12 decembrie 2025, aceștia au fost însoțiți la aeroport pentru a fi trimiși în Republica Moldova. Cetățeni moldoveni, cu vârste între 20 și 40 de ani, au fost identificați într-un imobil abandonat din Villanova (Forlì) și expulzați din Italia, după o …
O moldoveancă executa ilegal operații estetice în Italia, deși nici măcar nu vorbea limba. Femeie carabinier sub acoperire pentru a o prinde
O femeie originară din Republica Moldova, în vârstă de 48 de ani, a fost depistată la Novara, în Italia, după ce ar fi organizat într-un apartament un cabinet medical de estetică, în mod ilegal, în care făcea injectări estetice cu botox și filler, inclusiv cu produse expirate, punând în pericol sănătatea clientelor. Potrivit Buongiorno Novara, …
O tânără de 19 ani va sta 4 ani la închisoare pentru escrocherie prin schema „rudei implicate în accident"
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în cazul unei tinere de 19 ani, acuzate de comiterea infracțiunii de escrocherie prin schema „ruda implicată în accident". Prin sentința Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, tânăra a fost condamnată la 4 ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis pentru femei. Potrivit materialelor cauzei, în …
În dimineața zilei de 15 decembrie 2025, pompierii din capitală au intervenit pentru lichidarea unui incendiu izbucnit pe teritoriul unei parcări individuale de pe strada Ginta Latină 20, municipiul Chișinău. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 10:08. Potrivit informațiilor, a fost observată flacără deschisă la o construcție auxiliară cu suprafața de circa …
Organizator al unei scheme de înșelare a 28 de clienți, care au plătit avansuri de 2.500.000 lei pentru „cumpărarea" mașinilor din UE – trimis în judecată
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță trimiterea în judecată a organizatorului unei scheme de înșelare a 28 de persoane, care au plătit în avans aproximativ 2.500.000 lei pentru mașinile „vândute" la prețuri avantajoase. Așadar, schema infracțională a fost pus la cale în vara și toamna lui 2021 de către inculpatul din …
Un bărbat, care și-a maltratat familia și și-a abuzat sexual fiica minoră, condamnat la 19 ani de închisoare
Procuratura informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare a unui bărbat de 41 de ani, pentru săvârșirea infracțiunilor de violență în familie, acțiuni violente cu caracter sexual și viol. Prin decizia instanței, inculpatul a fost sancționat cu 19 ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip închis. Potrivit materialelor cauzei, în perioada 2019-2023, inculpatul a …
Sinteza săptămânală: Au fost scoase din circuit droguri în valoare totală de peste 6.4 milioane de lei
Polițiștii continuă acțiunile de prevenire și combatere a traficului de droguri la nivel național. Sunt vizate activitățile de consum, distribuire, transportare și promovare a substanțelor narcotice, inclusiv prin intermediul rețelelor sociale și al platformelor online. În perioada 8–14 decembrie, în urma acțiunilor desfășurate, au fost scoase din circuit droguri în valoare totală de 6.433.258 lei. …
Profesorii și angajații din educație vor desfășura marți, 16 decembrie, acțiuni de protest în instituțiile de învățământ din toată țara. Acțiunea este organizată de Federația Sindicală a Educației și Științei. Potrivit sindicaliștilor, protestul are loc în ziua în care Comisiile parlamentare vor examina proiectul Legii Bugetului de Stat pentru 2026, pentru a transmite autorităților că …
Explozia unei instalații de încălzit pe apă în sobă a luat viața unui bărbat iar altul se află în stare gravă în comuna Ciorescu
Explozia unei instalații de încălzit pe apă în sobă a luat viața unui bărbat,
Maia Sandu a efectuat o vizită de lucru în R.Elenă, unde a avut întrevederi cu Președintele Greciei, Konstantinos Tasoulas,și cu Prim-ministrul Kyriakos Mitsotakis # Punctul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a efectuat luni, 15 decembrie, o vizită de lucru în Republica Elenă, unde a avut întrevederi cu Președintele Greciei, Konstantinos Tasoulas,și cu Prim-ministrul Kyriakos Mitsotakis. Discuțiile purtate la Atena s-au axat pe avansarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, consolidarea relațiilor bilaterale, dezvoltarea cooperării economice și comerciale, precum … Articolul Maia Sandu a efectuat o vizită de lucru în R.Elenă, unde a avut întrevederi cu Președintele Greciei, Konstantinos Tasoulas,și cu Prim-ministrul Kyriakos Mitsotakis apare prima dată în Punctul pe i.
Doi tineri din localitatea Berezlogi, cercetați pentru deținerea drogurilor de timp ,,marijuana” # Punctul
Polițiștii din Orhei au desfășurat o serie de percheziții localitatea Berezlogi, în urma cărora au fost depistate și ridicate substanțe vegetale cu miros specific, asemănătoare drogului de tip „marijuana”. În urma perchezițiilor efectuate, la domiciliul unui tânăr de 17 ani, în podul casei, au fost găsite mai multe borcane din sticlă ce conțineau masă vegetală … Articolul Doi tineri din localitatea Berezlogi, cercetați pentru deținerea drogurilor de timp ,,marijuana” apare prima dată în Punctul pe i.
Șapte inculpați, condamnați pentru trafic de droguri – unul din ei a încercat să corupă polițiștii cu 85 000 de lei pentru a scăpa de răspundere # Punctul
Procuratura municipiului Chișinău și Procuratura Căușeni, Oficiul Anenii Noi informează despre pronunțarea recentă a patru sentințe de condamnare în cazul a șapte inculpați: o femeie de 48 de ani, o tânără de 27 de ani și a cinci bărbați cu vârste cuprinse între 28 și 39 de ani, pentru comiterea infracțiunilor de trafic de droguri. … Articolul Șapte inculpați, condamnați pentru trafic de droguri – unul din ei a încercat să corupă polițiștii cu 85 000 de lei pentru a scăpa de răspundere apare prima dată în Punctul pe i.
A doua persoană învinuită în dosarul mașinilor de lux – la comandă din UE – trimisă în judecată. Prejudiciul estimat atinge 6 milioane de lei # Punctul
Procurorii oficiului Rîșcani din Chișinău anunță trimiterea în judecată a celui de-al doilea învinuit în dosarul escrocheriei cu mașini de lux și tehnicii agricole din UE, cu prejudiciu de 6 milioane lei. Această acțiune succedă cea anunțată de Procuratura Generală în august 2025, care-l vizează pe un inculpat cu vârsta de 27 de ani. Amintim … Articolul A doua persoană învinuită în dosarul mașinilor de lux – la comandă din UE – trimisă în judecată. Prejudiciul estimat atinge 6 milioane de lei apare prima dată în Punctul pe i.
VIDEO // Circa 10 kg de droguri ridicate într-un hotel din Anenii Noi. Patru persoane reținute # Punctul
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI, în comun cu polițiștii și procurorii de la Botanica, au destructurat o grupare specializată în trafic de droguri de mare risc. Investigațiile au început la 7 decembrie, după ce a fost semnalat faptul că o femeie ar fi lăsat o geantă într-un hotel din satul Todirești, raionul Anenii … Articolul VIDEO // Circa 10 kg de droguri ridicate într-un hotel din Anenii Noi. Patru persoane reținute apare prima dată în Punctul pe i.
Constantin Cojocari, primar al mun. Edineț, depistat cu avere nejustificată în mărime totală de peste 343 mii lei # Punctul
Autoritatea Națională de Integritate a emis un act de constatare privind încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale în privința unui primar. Inspectorul de integritate a constatat prezența unei diferențe substanțiale și deținerea averii cu caracter nejustificat pentru perioada 2016-2024 în mărime totală de 343 062,51 lei între averea dobândită, veniturile obținute și cheltuielile realizate de către subiect, membrii săi de familie și concubina. În … Articolul Constantin Cojocari, primar al mun. Edineț, depistat cu avere nejustificată în mărime totală de peste 343 mii lei apare prima dată în Punctul pe i.
Maia Sandu, în discuție cu Președintele Ciprului despre integrarea europeană: „Moldova este gata să meargă înainte.” # Punctul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a efectuat vineri, 12 decembrie, o vizită oficială în Republica Cipru, la invitația Președintelui Nikos Christodoulides. Este prima vizită a unui șef de stat al Republicii Moldova în Cipru în ultimele două decenii și are loc în contextul în care această țară va prelua Președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene … Articolul Maia Sandu, în discuție cu Președintele Ciprului despre integrarea europeană: „Moldova este gata să meargă înainte.” apare prima dată în Punctul pe i.
După ce doi amici s-au certat urmare a consumului de alcool, unul a încercat să îl omoare pe celălalt. Inculpatul – condamnat la 11 ani de închisoare # Punctul
Procuratura Cimișlia anunță că, recent, Judecătoria Cimișlia a pronunțat o sentință într-o cauză penală de învinuire a unui bărbat, de comiterea tentativei de omor. Cazul ar fi avut loc în septembrie 2023. Inculpatul în vârstă de 41 de ani și, victima în vârstă de 32 de ani, care era amicul său, s-ar fi împrietenit în … Articolul După ce doi amici s-au certat urmare a consumului de alcool, unul a încercat să îl omoare pe celălalt. Inculpatul – condamnat la 11 ani de închisoare apare prima dată în Punctul pe i.
Accident tragic la Ghindești. Pasagera a decedat pe loc, șoferul transportat în stare gravă la spital # Punctul
Astăzi, în jurul orei 10:20, Poliția din Florești a fost sesizată despre producerea unui grav accident rutier în apropierea satului Ghindești. Ajunși la fața locului, polițiștii au stabilit preliminar că un Citroën, condus de un bărbat de 53 de ani, din cauza vitezei excesive a derapat de pe carosabil, s-a tamponat într-un copac și s-a … Articolul Accident tragic la Ghindești. Pasagera a decedat pe loc, șoferul transportat în stare gravă la spital apare prima dată în Punctul pe i.
Escrocherie de peste 2 300 000 de lei a fost descoperită de Poliția capitalei în urma unor măsuri speciale de investigație. Oamenii legii au identificat și reținut un bărbat de 37 de ani, bănuit că ar fi comis o fraudă de proporții. Acesta s-ar fi prezentat drept agent imobiliar și, profitând de încrederea victimei și … Articolul Fals agent imobiliar, reținut pentru escrocherie de peste 2.3 milioane de lei apare prima dată în Punctul pe i.
Încă un automobil confiscat, într-un dosar penal de conducere a mijlocului de transport în stare de ebrietate # Punctul
Procuratura Generală anunță că, la solicitarea acuzatorilor de stat de la Chișinău, printr-o sentință recent emisă de instanța de judecată, a fost confiscat în folosul statului, un automobil, al unei persoane învinuite de comiterea infracțiunii de conducere a mijlocului de transport în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat. Prin aceeași sentință, inculpatul, în vârstă de … Articolul Încă un automobil confiscat, într-un dosar penal de conducere a mijlocului de transport în stare de ebrietate apare prima dată în Punctul pe i.
Juristul unei companii de transportare a produselor alimentare – reținut pentru coruperea unui polițist din Chișinău cu 20.000 lei # Punctul
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii SPIA, anunță reținerea juristului unei companii de transport a produselor alimentare, după ce i-ar fi oferit 20.000 lei mită unui polițist din IP Botanica din Chișinău. Polițistul a denunțat acțiunile acestuia, iar oamenii legii au pornit investigarea penală a juristului. Potrivit autorităților de drept, acesta ar fi oferit mita … Articolul Juristul unei companii de transportare a produselor alimentare – reținut pentru coruperea unui polițist din Chișinău cu 20.000 lei apare prima dată în Punctul pe i.
Glumă care l-a trimis la închisoare: Bărbat, condamnat la 8 ani de detenție pentru că și-a incendiat amicul # Punctul
Procuratura municipiului Chișinău informează că, printr-o sentință recentă a Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, un bărbat de 29 de ani a fost condamnat la 8 ani de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip semiînchis, pentru comiterea infracțiunii de vătămare intenționată gravă a integrității corporale sau a sănătății, prevăzută de art. 151 alin. (2) lit. e) din Codul penal. În … Articolul Glumă care l-a trimis la închisoare: Bărbat, condamnat la 8 ani de detenție pentru că și-a incendiat amicul apare prima dată în Punctul pe i.
Poliția capitalei a destructurat activitatea infracțională a unui grup criminal format din nouă deținuți, cu vârste cuprinse între 23 și 35 de ani, bănuiți de comiterea a cel puțin patru episoade de escrocherie realizate prin intermediul aplicațiilor de telecomunicații. Prejudiciul total cauzat victimelor depășește 270.000 de lei. Potrivit probatoriului acumulat, membrii grupului, aflați în detenție, … Articolul VIDEO // Escrocherii din Penitenciar. Nouă deținuți implicați apare prima dată în Punctul pe i.
VIDEO // Doi tineri u fost reținuți în flagrant de polițiștii, în momentul în care plasau droguri în ascunzișuri # Punctul
Doi tineri de 21 de ani, originari din Orhei, au fost reținuți în flagrant de polițiștii din Bălți, în momentul în care plasau droguri în ascunzișuri pe teritoriul municipiului Bălți. În cadrul documentării s-a stabilit că aceștia activau în calitate de curieri pentru un magazin online de droguri, operat prin aplicația mobilǎ Telegram. Tinerii distribuiau … Articolul VIDEO // Doi tineri u fost reținuți în flagrant de polițiștii, în momentul în care plasau droguri în ascunzișuri apare prima dată în Punctul pe i.
Contrabandă spre SUA cu vin de struguri din Moldova, pretins a fi „vin din suc de rodii din Armenia” și „vin demi-dulce din Georgia” de 3.600.000 lei. Șase persoane și patru companii – trimise în judecată de procurorii PCCOCS # Punctul
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță trimiterea în judecată patru companii din Moldova și șase persoane pentru contrabandă cu vinuri spre Statele Unite ale Americii de peste 3.600.000 lei, în anii 2021-2023. Cele șase persoane cu vârste cuprinse între 33 și 60 de ani au rol de fondatori, administratori și angajați … Articolul Contrabandă spre SUA cu vin de struguri din Moldova, pretins a fi „vin din suc de rodii din Armenia” și „vin demi-dulce din Georgia” de 3.600.000 lei. Șase persoane și patru companii – trimise în judecată de procurorii PCCOCS apare prima dată în Punctul pe i.
I-a cerut unui trecător bani, dar a primit un cuțit în inimă. Inculpatul – condamnat la 10 ani de închisoare # Punctul
Procuratura municipiului Chișinău informează că, printr-o sentință recentă a Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, un bărbat a fost condamnat la 10 ani de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip închis, pentru comiterea infracțiunii de tentativă de omor. Potrivit materialelor cauzei, în noaptea lui 27 iunie 2024, în apropierea stadionului „Zimbru” din Chișinău, inculpatul, care era în stare de … Articolul I-a cerut unui trecător bani, dar a primit un cuțit în inimă. Inculpatul – condamnat la 10 ani de închisoare apare prima dată în Punctul pe i.
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua vineri, 12 decembrie, o vizită oficială în Republica Cipru – țara care va prelua, în prima jumătate a anului 2026, președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene. Șefa statului va fi găzduită de Președintele Nikos Christodoulides și va avea întrevedere și cu Președinta Camerei Reprezentanților, Annita Demetriou. Discuțiile vor … Articolul Maia Sandu va întreprinde o vizită oficială în Republica Cipru apare prima dată în Punctul pe i.
INVESTIGAȚIE // Averile de milioane ale lui Dumitru Baltă și drumul său prin instituțiile anticorupție și Serviciul Vamal # Punctul
Un funcționar public, Dumitru Baltă, care în câțiva ani a reușit să călătorească de la CNA, la INI, PA și Serviciul Vamal, dar și soția sa, Ecaterina, asistent judiciar la Curtea de Apel Centru, duc o viață de lux, cu mașini și locuințe de milioane, din salariile de funcționari și donații de la rude. Este … Articolul INVESTIGAȚIE // Averile de milioane ale lui Dumitru Baltă și drumul său prin instituțiile anticorupție și Serviciul Vamal apare prima dată în Punctul pe i.
Moldova se confruntă cu dificultăți economice, afirmă 87% dintre moldoveni. Alți 10% nu recunosc existența unei crizei. În același timp, puțin peste jumătate dintre cetățeni se arată încrezători că în anul viitor vor veni investitori străini în țară. Sunt câteva dintre concluziile Barometrului socio-politic IMAS. Directorul general al companiei, Doru Petruți, a explicat, într-o conferință de … Articolul Fiecare al nouălea moldovean afirmă că țara trece prin criză economică, sondaj IMAS apare prima dată în Punctul pe i.
Procuratura municipiului Chișinău informează că, prin sentința Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, un bărbat în vârstă de 45 de ani și o femeie, de 48 de ani, au fost recunoscuți vinovați de comiterea infracțiunii de omor intenționat. Ambii au fost condamnați la câte 18 ani de închisoare, pedepsele urmând să fie executate în penitenciare de tip închis. … Articolul Cuplu din Chișinău condamnat pentru omor – fiecare a primit 18 ani de închisoare apare prima dată în Punctul pe i.
VIDEO // Polițiștii și procurorii din Hîncești au reținut un bărbat din satul Cărpineni, suspectat de implicare în circulația ilegală a drogurilor # Punctul
Polițiștii și procurorii din Hîncești au reținut un bărbat de 28 de ani din satul Cărpineni, suspectat de implicare în circulația ilegală a drogurilor. Acesta, acționând în baza unei înțelegeri prealabile cu alte persoane și având rolurile repartizate între ei, cultiva semințe de cannabis procurate de peste hotare. După ce plantele ajungeau la maturitate, drogurile … Articolul VIDEO // Polițiștii și procurorii din Hîncești au reținut un bărbat din satul Cărpineni, suspectat de implicare în circulația ilegală a drogurilor apare prima dată în Punctul pe i.
Ofițerii Secției Securitate Publică a Inspectoratului de Poliție Ialoveni continuă acțiunile complexe de prevenire și combatere a traficului de droguri pe teritoriul raionului. În urma unei informații operative conform căreia într-o anexă a unei locuințe din satul Ulmu ar fi consumate periodic substanțe interzise, polițiștii au efectuat percheziții la patru adrese. În cadrul acestora au … Articolul VIDEO // Lupta cu drogurile: Percheziții în satul Ulmu apare prima dată în Punctul pe i.
ANI a a emis un act de constatare în privința lui Ion Druță, ex-judecător la CSJ și ex-Președinte al CSJ: Avere cu caracter nejustificat în mărime de peste 1 milion 157 mii lei # Punctul
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a emis un act de constatare în privința unui ex-judecător din cadrul Curții Supreme de Justiție și ex-președinte al Curții Supreme de Justiție și membrilor familiei sale, stabilindu-se diferență substanțială și deținerea averii cu caracter nejustificat în mărime de peste 1 milion 157 mii lei. Diferența a fost constatată între averea dobândită și veniturile … Articolul ANI a a emis un act de constatare în privința lui Ion Druță, ex-judecător la CSJ și ex-Președinte al CSJ: Avere cu caracter nejustificat în mărime de peste 1 milion 157 mii lei apare prima dată în Punctul pe i.
Partidul Liberal Democrat din Moldova își exprimă nedumerirea față de rezultatul vizitei întreprinse în Statele Unite ale Americii de către Președintele Parlamentului, Igor Grosu, și Ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi: ,,Deși această deplasare a fost prezentată opiniei publice ca un pas decisiv în consolidarea cooperării strategice dintre Republica Moldova și Statele Unite, analiza obiectivă a … Articolul PLDM își exprimă nedumerirea față de rezultatul vizitei întreprinse în SUA apare prima dată în Punctul pe i.
VIDEO // Droguri aduse din Ucraina, vândute de un grup format din tată, fiu, concubina acestuia și o persoană responsabilă de gestionarea fluxului financiar # Punctul
Ofițerii Direcției investigații „Centru” și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS, au investigat timp de 7 luni activitatea infracțională a patru persoane din Chișinău, cu vârste cuprinse între 24 și 59 de ani. Grupul era format din tată, fiu, concubina acestuia și o persoană responsabilă de gestionarea fluxului financiar. Investigațiile … Articolul VIDEO // Droguri aduse din Ucraina, vândute de un grup format din tată, fiu, concubina acestuia și o persoană responsabilă de gestionarea fluxului financiar apare prima dată în Punctul pe i.
O persoană a suferit arsuri în urma unei deflagrații la o butelie de gaz, în satul Sărăteni, raionul Hîncești # Punctul
În seara zilei de 9 decembrie 2025, Serviciul 112 a fost alertat despre producerea unei deflagrații într-o casă de locuit din satul Sărăteni, raionul Hîncești. La fața locului au fost îndreptate serviciile de urgență. Incendiul în locuință nu s-a produs. Salvatorii Direcției Situații Excepționale Hîncești au efectuat lucrări de evacuare a două persoane și a … Articolul O persoană a suferit arsuri în urma unei deflagrații la o butelie de gaz, în satul Sărăteni, raionul Hîncești apare prima dată în Punctul pe i.
Poliția de Frontieră a destructurat o rețea infracțională specializată în organizarea migrației ilegale, în cadrul unei operațiuni desfășurate de angajații Direcției regionale Vest, cu sprijinul Direcției Acțiuni Speciale și sub conducerea Procuraturii raionului Ungheni. Doi membri ai grupării, cetățeni ai Republicii Moldova, au fost reținuți și sunt cercetați penal. Aceștia aveau rolul de călăuză și … Articolul Traficanți de migranți, reținuți în urma unei operațiuni la frontieră apare prima dată în Punctul pe i.
Peste 280 de pastile interzise ridicate într-un dosar de contrabandă investigat de Serviciul Vamal și PCCOCS # Punctul
Ofițerii Serviciului Vamal, sub conducerea procurorilor PCCOCS, au deconspirat o schemă de introducere în Republica Moldova, prin intermediul trimiterilor poștale, a peste 280 de pastile cu efect psihoactiv, interzise pentru import și circulație neautorizată. La postul vamal Poșta s-a prezentat un cetățean român în vârstă de 35 de ani pentru ridicarea unui colet comandat. În momentul … Articolul Peste 280 de pastile interzise ridicate într-un dosar de contrabandă investigat de Serviciul Vamal și PCCOCS apare prima dată în Punctul pe i.
Condamnat la 25 de ani de închisoare pentru că și-a abuzat sexual ani la rând fiica vitregă. Procurorii vor contesta sentința și vor solicita detențiune pe viață # Punctul
Procuratura informează că, printr-o sentință recentă, un bărbat de 50 de ani, din nordul țării, a fost recunoscut vinovat pentru săvârșirea actelor de abuz sexual asupra fiicei sale vitrege, în perioada 2019–2025. Acțiunile ilegale au început când copila avea doar 7 ani. Prin hotărârea instanței, bărbatul, acuzat inițial de procurori pentru 9 episoade de infracțiuni … Articolul Condamnat la 25 de ani de închisoare pentru că și-a abuzat sexual ani la rând fiica vitregă. Procurorii vor contesta sentința și vor solicita detențiune pe viață apare prima dată în Punctul pe i.
