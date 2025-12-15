Maia Sandu a efectuat o vizită de lucru în R.Elenă, unde a avut întrevederi cu Președintele Greciei, Konstantinos Tasoulas,și cu Prim-ministrul Kyriakos Mitsotakis

10:40

Polițiștii din Bălți au reținut în flagrant trei tineri de 19 ani, originari din Drochia, curieri pentru un magazin online de droguri gestionat prin aplicația mobilǎ Telegram. În urma documentării, anchetatorii au stabilit că aceștia preluau cantități mari de hașiș din diverse ascunzișuri, le transportau la domiciliu, unde le porționau în doze mai mici. Ulterior, … Articolul VIDEO // Trei tineri, curieri pentru un magazin online de droguri, reținuți apare prima dată în Punctul pe i.