Maia Sandu a efectuat o vizită de lucru în R.Elenă, unde a avut întrevederi cu Președintele Greciei, Konstantinos Tasoulas,și cu Prim-ministrul Kyriakos Mitsotakis

Punctul, 15 decembrie 2025 15:50
Punctul, 15 decembrie 2025 15:50

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a efectuat luni, 15 decembrie, o vizită de lucru în Republica Elenă, unde a avut întrevederi cu Președintele Greciei, Konstantinos Tasoulas,și cu Prim-ministrul Kyriakos Mitsotakis. Discuțiile purtate la Atena s-au axat pe avansarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, consolidarea relațiilor bilaterale, dezvoltarea cooperării economice și comerciale, precum
Acum 4 ore
12:30
Doi tineri din localitatea Berezlogi, cercetați pentru deținerea drogurilor de timp ,,marijuana” # Punctul
Acum 4 ore

12:30

Doi tineri din localitatea Berezlogi, cercetați pentru deținerea drogurilor de timp ,,marijuana"

Polițiștii din Orhei au desfășurat o serie de percheziții localitatea Berezlogi, în urma cărora au fost depistate și ridicate substanțe vegetale cu miros specific, asemănătoare drogului de tip „marijuana". În urma perchezițiilor efectuate, la domiciliul unui tânăr de 17 ani, în podul casei, au fost găsite mai multe borcane din sticlă ce conțineau masă vegetală
12:20
Șapte inculpați, condamnați pentru trafic de droguri – unul din ei a încercat să corupă polițiștii cu 85 000 de lei pentru a scăpa de răspundere # Punctul
12:20

Șapte inculpați, condamnați pentru trafic de droguri – unul din ei a încercat să corupă polițiștii cu 85 000 de lei pentru a scăpa de răspundere

Procuratura municipiului Chișinău și Procuratura Căușeni, Oficiul Anenii Noi informează despre pronunțarea recentă a patru sentințe de condamnare în cazul a șapte inculpați: o femeie de 48 de ani, o tânără de 27 de ani și a cinci bărbați cu vârste cuprinse între 28 și 39 de ani, pentru comiterea infracțiunilor de trafic de droguri.
Acum 8 ore
09:20
A doua persoană învinuită în dosarul mașinilor de lux – la comandă din UE – trimisă în judecată. Prejudiciul estimat atinge 6 milioane de lei # Punctul
Acum 8 ore

09:20

A doua persoană învinuită în dosarul mașinilor de lux – la comandă din UE – trimisă în judecată. Prejudiciul estimat atinge 6 milioane de lei

Procurorii oficiului Rîșcani din Chișinău anunță trimiterea în judecată a celui de-al doilea învinuit în dosarul escrocheriei cu mașini de lux și tehnicii agricole din UE, cu prejudiciu de 6 milioane lei. Această acțiune succedă cea anunțată de Procuratura Generală în august 2025, care-l vizează pe un inculpat cu vârsta de 27 de ani. Amintim
Mai mult de 2 zile în urmă
14:40
VIDEO // Circa 10 kg de droguri ridicate într-un hotel din Anenii Noi. Patru persoane reținute # Punctul
Mai mult de 2 zile în urmă

14:40

VIDEO // Circa 10 kg de droguri ridicate într-un hotel din Anenii Noi. Patru persoane reținute

Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI, în comun cu polițiștii și procurorii de la Botanica, au destructurat o grupare specializată în trafic de droguri de mare risc. Investigațiile au început la 7 decembrie, după ce a fost semnalat faptul că o femeie ar fi lăsat o geantă într-un hotel din satul Todirești, raionul Anenii
14:10
Constantin Cojocari, primar al mun. Edineț, depistat cu avere nejustificată în mărime totală de peste 343 mii lei # Punctul
14:10

Constantin Cojocari, primar al mun. Edineț, depistat cu avere nejustificată în mărime totală de peste 343 mii lei

Autoritatea Națională de Integritate a emis un act de constatare privind încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale în privința unui primar. Inspectorul de integritate a constatat prezența unei diferențe substanțiale și deținerea averii cu caracter nejustificat pentru perioada 2016-2024 în mărime totală de 343 062,51 lei între averea dobândită, veniturile obținute și cheltuielile realizate de către subiect, membrii săi de familie și concubina. În
14:10
Maia Sandu, în discuție cu Președintele Ciprului despre integrarea europeană: „Moldova este gata să meargă înainte.” # Punctul
14:10

Maia Sandu, în discuție cu Președintele Ciprului despre integrarea europeană: „Moldova este gata să meargă înainte."

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a efectuat vineri, 12 decembrie, o vizită oficială în Republica Cipru, la invitația Președintelui Nikos Christodoulides. Este prima vizită a unui șef de stat al Republicii Moldova în Cipru în ultimele două decenii și are loc în contextul în care această țară va prelua Președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene
13:50
După ce doi amici s-au certat urmare a consumului de alcool, unul a încercat să îl omoare pe celălalt. Inculpatul – condamnat la 11 ani de închisoare # Punctul
13:50

După ce doi amici s-au certat urmare a consumului de alcool, unul a încercat să îl omoare pe celălalt. Inculpatul – condamnat la 11 ani de închisoare

Procuratura Cimișlia anunță că, recent, Judecătoria Cimișlia a pronunțat o sentință într-o cauză penală de învinuire a unui bărbat, de comiterea tentativei de omor. Cazul ar fi avut loc în septembrie 2023. Inculpatul în vârstă de 41 de ani și, victima în vârstă de 32 de ani, care era amicul său, s-ar fi împrietenit în
12:40
Accident tragic la Ghindești. Pasagera a decedat pe loc, șoferul transportat în stare gravă la spital # Punctul
12:40

Accident tragic la Ghindești. Pasagera a decedat pe loc, șoferul transportat în stare gravă la spital

Astăzi, în jurul orei 10:20, Poliția din Florești a fost sesizată despre producerea unui grav accident rutier în apropierea satului Ghindești. Ajunși la fața locului, polițiștii au stabilit preliminar că un Citroën, condus de un bărbat de 53 de ani, din cauza vitezei excesive a derapat de pe carosabil, s-a tamponat într-un copac și s-a
11:20
11:20

Fals agent imobiliar, reținut pentru escrocherie de peste 2.3 milioane de lei

Escrocherie de peste 2 300 000 de lei a fost descoperită de Poliția capitalei în urma unor măsuri speciale de investigație. Oamenii legii au identificat și reținut un bărbat de 37 de ani, bănuit că ar fi comis o fraudă de proporții. Acesta s-ar fi prezentat drept agent imobiliar și, profitând de încrederea victimei și
11:10
Încă un automobil confiscat, într-un dosar penal de conducere a mijlocului de transport în stare de ebrietate # Punctul
11:10

Încă un automobil confiscat, într-un dosar penal de conducere a mijlocului de transport în stare de ebrietate

Procuratura Generală anunță că, la solicitarea acuzatorilor de stat de la Chișinău, printr-o sentință recent emisă de instanța de judecată, a fost confiscat în folosul statului, un automobil, al unei persoane învinuite de comiterea infracțiunii de conducere a mijlocului de transport în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat. Prin aceeași sentință, inculpatul, în vârstă de
10:30
Juristul unei companii de transportare a produselor alimentare – reținut pentru coruperea unui polițist din Chișinău cu 20.000 lei # Punctul
10:30

Juristul unei companii de transportare a produselor alimentare – reținut pentru coruperea unui polițist din Chișinău cu 20.000 lei

Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii SPIA, anunță reținerea juristului unei companii de transport a produselor alimentare, după ce i-ar fi oferit 20.000 lei mită unui polițist din IP Botanica din Chișinău. Polițistul a denunțat acțiunile acestuia, iar oamenii legii au pornit investigarea penală a juristului. Potrivit autorităților de drept, acesta ar fi oferit mita
11 decembrie 2025
12:50
Glumă care l-a trimis la închisoare: Bărbat, condamnat la 8 ani de detenție pentru că și-a incendiat amicul # Punctul
11 decembrie 2025

12:50

Glumă care l-a trimis la închisoare: Bărbat, condamnat la 8 ani de detenție pentru că și-a incendiat amicul

Procuratura municipiului Chișinău informează că, printr-o sentință recentă a Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, un bărbat de 29 de ani a fost condamnat la 8 ani de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip semiînchis, pentru comiterea infracțiunii de vătămare intenționată gravă a integrității corporale sau a sănătății, prevăzută de art. 151 alin. (2) lit. e) din Codul penal. În
12:30
12:30

VIDEO // Escrocherii din Penitenciar. Nouă deținuți implicați

Poliția capitalei a destructurat activitatea infracțională a unui grup criminal format din nouă deținuți, cu vârste cuprinse între 23 și 35 de ani, bănuiți de comiterea a cel puțin patru episoade de escrocherie realizate prin intermediul aplicațiilor de telecomunicații. Prejudiciul total cauzat victimelor depășește 270.000 de lei. Potrivit probatoriului acumulat, membrii grupului, aflați în detenție,
11:50
VIDEO // Doi tineri u fost reținuți în flagrant de polițiștii, în momentul în care plasau droguri în ascunzișuri # Punctul
11:50

VIDEO // Doi tineri u fost reținuți în flagrant de polițiștii, în momentul în care plasau droguri în ascunzișuri

Doi tineri de 21 de ani, originari din Orhei, au fost reținuți în flagrant de polițiștii din Bălți, în momentul în care plasau droguri în ascunzișuri pe teritoriul municipiului Bălți. În cadrul documentării s-a stabilit că aceștia activau în calitate de curieri pentru un magazin online de droguri, operat prin aplicația mobilǎ Telegram. Tinerii distribuiau
11:50
Contrabandă spre SUA cu vin de struguri din Moldova, pretins a fi „vin din suc de rodii din Armenia” și „vin demi-dulce din Georgia” de 3.600.000 lei. Șase persoane și patru companii – trimise în judecată de procurorii PCCOCS # Punctul
11:50

Contrabandă spre SUA cu vin de struguri din Moldova, pretins a fi „vin din suc de rodii din Armenia" și „vin demi-dulce din Georgia" de 3.600.000 lei. Șase persoane și patru companii – trimise în judecată de procurorii PCCOCS

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță trimiterea în judecată patru companii din Moldova și șase persoane pentru contrabandă cu vinuri spre Statele Unite ale Americii de peste 3.600.000 lei, în anii 2021-2023. Cele șase persoane cu vârste cuprinse între 33 și 60 de ani au rol de fondatori, administratori și angajați
11:50
I-a cerut unui trecător bani, dar a primit un cuțit în inimă. Inculpatul – condamnat la 10 ani de închisoare # Punctul
11:50

I-a cerut unui trecător bani, dar a primit un cuțit în inimă. Inculpatul – condamnat la 10 ani de închisoare

Procuratura municipiului Chișinău informează că, printr-o sentință recentă a Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, un bărbat a fost condamnat la 10 ani de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip închis, pentru comiterea infracțiunii de tentativă de omor. Potrivit materialelor cauzei, în noaptea lui 27 iunie 2024, în apropierea stadionului „Zimbru" din Chișinău, inculpatul, care era în stare de
11:50
11:50

Maia Sandu va întreprinde o vizită oficială în Republica Cipru

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua vineri, 12 decembrie, o vizită oficială în Republica Cipru – țara care va prelua, în prima jumătate a anului 2026, președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene. Șefa statului va fi găzduită de Președintele Nikos Christodoulides și va avea întrevedere și cu Președinta Camerei Reprezentanților, Annita Demetriou. Discuțiile vor
10 decembrie 2025
16:40
INVESTIGAȚIE // Averile de milioane ale lui Dumitru Baltă și drumul său prin instituțiile anticorupție și Serviciul Vamal # Punctul
10 decembrie 2025

16:40

INVESTIGAȚIE // Averile de milioane ale lui Dumitru Baltă și drumul său prin instituțiile anticorupție și Serviciul Vamal

Un funcționar public, Dumitru Baltă, care în câțiva ani a reușit să călătorească de la CNA, la INI, PA și Serviciul Vamal, dar și soția sa, Ecaterina, asistent judiciar la Curtea de Apel Centru, duc o viață de lux, cu mașini și locuințe de milioane, din salariile de funcționari și donații de la rude. Este
15:40
15:40

Fiecare al nouălea moldovean afirmă că țara trece prin criză economică, sondaj IMAS

Moldova se confruntă cu dificultăți economice, afirmă 87% dintre moldoveni. Alți 10% nu recunosc existența unei crizei. În același timp, puțin peste jumătate dintre cetățeni se arată încrezători că în anul viitor vor veni investitori străini în țară. Sunt câteva dintre concluziile Barometrului socio-politic IMAS. Directorul general al companiei, Doru Petruți, a explicat, într-o conferință de
11:20
11:20

Cuplu din Chișin
11:20
VIDEO // Polițiștii și procurorii din Hîncești au reținut un bărbat din satul Cărpineni, suspectat de implicare în circulația ilegală a drogurilor # Punctul
Polițiștii și procurorii din Hîncești au reținut un bărbat de 28 de ani din satul Cărpineni, suspectat de implicare în circulația ilegală a drogurilor. Acesta, acționând în baza unei înțelegeri prealabile cu alte persoane și având rolurile repartizate între ei, cultiva semințe de cannabis procurate de peste hotare. După ce plantele ajungeau la maturitate, drogurile … Articolul VIDEO // Polițiștii și procurorii din Hîncești au reținut un bărbat din satul Cărpineni, suspectat de implicare în circulația ilegală a drogurilor apare prima dată în Punctul pe i.
11:10
Ofițerii Secției Securitate Publică a Inspectoratului de Poliție Ialoveni continuă acțiunile complexe de prevenire și combatere a traficului de droguri pe teritoriul raionului. În urma unei informații operative conform căreia într-o anexă a unei locuințe din satul Ulmu ar fi consumate periodic substanțe interzise, polițiștii au efectuat percheziții la patru adrese. În cadrul acestora au … Articolul VIDEO // Lupta cu drogurile: Percheziții în satul Ulmu apare prima dată în Punctul pe i.
11:00
ANI a a emis un act de constatare în privința lui Ion Druță, ex-judecător la CSJ și ex-Președinte al CSJ: Avere cu caracter nejustificat în mărime de peste 1 milion 157 mii lei # Punctul
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a emis un act de constatare în privința unui ex-judecător din cadrul Curții Supreme de Justiție și ex-președinte al Curții Supreme de Justiție și membrilor familiei sale, stabilindu-se diferență substanțială și deținerea averii cu caracter nejustificat în mărime de peste 1 milion 157 mii lei. Diferența a fost constatată între averea dobândită și veniturile … Articolul ANI a a emis un act de constatare în privința lui Ion Druță, ex-judecător la CSJ și ex-Președinte al CSJ: Avere cu caracter nejustificat în mărime de peste 1 milion 157 mii lei apare prima dată în Punctul pe i.
10:30
Partidul Liberal Democrat din Moldova își exprimă nedumerirea față de rezultatul vizitei întreprinse în Statele Unite ale Americii de către Președintele Parlamentului, Igor Grosu, și Ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi: ,,Deși această deplasare a fost prezentată opiniei publice ca un pas decisiv în consolidarea cooperării strategice dintre Republica Moldova și Statele Unite, analiza obiectivă a … Articolul PLDM își exprimă nedumerirea față de rezultatul vizitei întreprinse în SUA apare prima dată în Punctul pe i.
10:30
VIDEO // Droguri aduse din Ucraina, vândute de un grup format din tată, fiu, concubina acestuia și o persoană responsabilă de gestionarea fluxului financiar # Punctul
Ofițerii Direcției investigații „Centru” și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS, au investigat timp de 7 luni activitatea infracțională a patru persoane din Chișinău, cu vârste cuprinse între 24 și 59 de ani. Grupul era format din tată, fiu, concubina acestuia și o persoană responsabilă de gestionarea fluxului financiar. Investigațiile … Articolul VIDEO // Droguri aduse din Ucraina, vândute de un grup format din tată, fiu, concubina acestuia și o persoană responsabilă de gestionarea fluxului financiar apare prima dată în Punctul pe i.
10:20
O persoană a suferit arsuri în urma unei deflagrații la o butelie de gaz, în satul Sărăteni, raionul Hîncești # Punctul
În seara zilei de 9 decembrie 2025, Serviciul 112 a fost alertat despre producerea unei deflagrații într-o casă de locuit din satul Sărăteni, raionul Hîncești. La fața locului au fost îndreptate serviciile de urgență. Incendiul în locuință nu s-a produs. Salvatorii Direcției Situații Excepționale Hîncești au efectuat lucrări de evacuare a două persoane și a … Articolul O persoană a suferit arsuri în urma unei deflagrații la o butelie de gaz, în satul Sărăteni, raionul Hîncești apare prima dată în Punctul pe i.
9 decembrie 2025
11:50
Poliția de Frontieră a destructurat o rețea infracțională specializată în organizarea migrației ilegale, în cadrul unei operațiuni desfășurate de angajații Direcției regionale Vest, cu sprijinul Direcției Acțiuni Speciale și sub conducerea Procuraturii raionului Ungheni. Doi membri ai grupării, cetățeni ai Republicii Moldova, au fost reținuți și sunt cercetați penal. Aceștia aveau rolul de călăuză și … Articolul Traficanți de migranți, reținuți în urma unei operațiuni la frontieră apare prima dată în Punctul pe i.
11:40
Peste 280 de pastile interzise ridicate într-un dosar de contrabandă investigat de Serviciul Vamal și PCCOCS # Punctul
Ofițerii Serviciului Vamal, sub conducerea procurorilor PCCOCS, au deconspirat o schemă de introducere în Republica Moldova, prin intermediul trimiterilor poștale, a peste 280 de pastile cu efect psihoactiv, interzise pentru import și circulație neautorizată. La postul vamal Poșta s-a prezentat un cetățean român în vârstă de 35 de ani pentru ridicarea unui colet comandat. În momentul … Articolul Peste 280 de pastile interzise ridicate într-un dosar de contrabandă investigat de Serviciul Vamal și PCCOCS apare prima dată în Punctul pe i.
11:10
Condamnat la 25 de ani de închisoare pentru că și-a abuzat sexual ani la rând fiica vitregă. Procurorii vor contesta sentința și vor solicita detențiune pe viață # Punctul
Procuratura informează că, printr-o sentință recentă, un bărbat de 50 de ani, din nordul țării, a fost recunoscut vinovat pentru săvârșirea actelor de abuz sexual asupra fiicei sale vitrege, în perioada 2019–2025. Acțiunile ilegale au început când copila avea doar 7 ani. Prin hotărârea instanței, bărbatul, acuzat inițial de procurori pentru 9 episoade de infracțiuni … Articolul Condamnat la 25 de ani de închisoare pentru că și-a abuzat sexual ani la rând fiica vitregă. Procurorii vor contesta sentința și vor solicita detențiune pe viață apare prima dată în Punctul pe i.
11:00
Zelenski afirmă că Ucraina va refuza să cedeze teritoriu Rusiei, în timp ce negocierile de pace continuă # Punctul
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a reafirmat că Ucraina nu este dispusă să cedeze teritoriu Rusiei, în timp ce negocierile privind planul de pace propus de SUA continuă fără un final clar, relatează CNN. ”Cu siguranţă nu vrem să cedăm nimic. Pentru asta luptăm”, a spus Zelenski. „Nu avem dreptul legal să facem acest lucru în … Articolul Zelenski afirmă că Ucraina va refuza să cedeze teritoriu Rusiei, în timp ce negocierile de pace continuă apare prima dată în Punctul pe i.
10:50
Doi copii au suferit intoxicație cu monoxid de carbon în urma exploatării unei coloane alimentate cu gaz de tip propan-butan în Fălești # Punctul
Doi copii au suferit intoxicație cu monoxid de carbon în urma exploatării unei coloane alimentate cu gaz de tip propan-butan. Cazul a avut loc pe data de 08 decembrie 2025, într-o casă de locuit din satul Șoltoaia, raionul Fălești. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 20:45. Aici, doi minori cu vârstele de … Articolul Doi copii au suferit intoxicație cu monoxid de carbon în urma exploatării unei coloane alimentate cu gaz de tip propan-butan în Fălești apare prima dată în Punctul pe i.
10:50
Japonia respinge cererea UE de a se alătura planului său în legătură cu activele ruseşti, în timp ce SUA vor reduce sprijinul acordat Ucrainei # Punctul
Japonia a respins propunerea UE de a se alătura planului său de a utiliza activele îngheţate ale statului rus pentru a finanţa Ucraina, spulberând speranţele blocului de a obţine sprijin global pentru această iniţiativă, relatează POLITICO. Luni, la o reuniune a miniştrilor de finanţe din G7, Tokyo a respins cererea Bruxelles-ului de a copia planurile … Articolul Japonia respinge cererea UE de a se alătura planului său în legătură cu activele ruseşti, în timp ce SUA vor reduce sprijinul acordat Ucrainei apare prima dată în Punctul pe i.
10:10
CNA și procurorii efectuează peste 30 de percheziții într-un dosar de corupție la eliberarea permiselor de conducere. 23 de persoane au statut de bănuit # Punctul
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii municipiului Chișinău, desfășoară peste 30 de percheziții într-o cauză penală ce vizează corupția sistemică în procesul de obținere a permiselor de conducere în raionul Călărași. Acțiunile au loc în continuarea investigațiilor inițiate la 15 octombrie curent, când au fost efectuate 50 de percheziții și au fost reținute … Articolul CNA și procurorii efectuează peste 30 de percheziții într-un dosar de corupție la eliberarea permiselor de conducere. 23 de persoane au statut de bănuit apare prima dată în Punctul pe i.
8 decembrie 2025
14:20
PLDM despre discursul Maiei Sandu: Aceste declarații ascund o eroare conceptuală gravă, presa nu poate fi parte a unui front comun cu puterea politică # Punctul
Partidul Liberal Democrat din Moldova ia act de discursul susținut astăzi de Președinta Maia Sandu în cadrul Forumului Mass-Media 2025 și își exprimă îngrijorarea profundă cu privire la direcția pe care actuala guvernare încearcă să o imprime relației dintre stat și instituțiile media. În timp ce Președinta afirmă că lupta pentru democrație se mută tot … Articolul PLDM despre discursul Maiei Sandu: Aceste declarații ascund o eroare conceptuală gravă, presa nu poate fi parte a unui front comun cu puterea politică apare prima dată în Punctul pe i.
14:20
VIDEO // Percheziții la Edineț într-un dosar privind traficul de droguri. Percheziții la domiciliile a șase bărbați # Punctul
Polițiștii din Edineț au desfășurat acțiuni operative pentru prevenirea și combaterea consumului și traficului de droguri. În cadrul acestora au fost efectuate percheziții la domiciliile a șase bărbați, cu vârste cuprinse între 23 și 50 de ani, toți locuitori ai raionului Edineț. În timpul perchezițiilor au fost depistate substanțe vegetale cu miros specific marijuanei, dispozitive … Articolul VIDEO // Percheziții la Edineț într-un dosar privind traficul de droguri. Percheziții la domiciliile a șase bărbați apare prima dată în Punctul pe i.
14:10
VIDEO // Ofițerii INI au documentat și destructurat activitatea unei grupări infracționale specializate în comercializarea drogurilor de tip hașiș # Punctul
Ofițerii Direcției Antidrog a INI, în comun cu procurorii de la Botanica, au documentat și destructurat activitatea unei grupări infracționale specializate în comercializarea drogurilor de tip hașiș, preponderent în instituțiile de învățământ din capitalǎ. În urma a două luni de investigații, au fost identificați patru tineri, cu vârste cuprinse între 18 și 20 de ani, … Articolul VIDEO // Ofițerii INI au documentat și destructurat activitatea unei grupări infracționale specializate în comercializarea drogurilor de tip hașiș apare prima dată în Punctul pe i.
4 decembrie 2025
17:10
Japonia va acorda Companiei de Stat „Teleradio-Moldova” un grant nerambursabil în valoare de circa 21 milioane lei # Punctul
La Ministerul Afacerilor Externe a avut loc semnarea Înțelegerii privind cooperarea tehnică între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei pentru finanțarea proiectului „Îmbunătățirea echipamentelor de producție a programelor de televiziune la Instituţia Publică Naţională a Audiovizualului Compania „Teleradio‑Moldova”. Documentul a fost semnat de secretarul de stat al MAE, Sergiu Mihov, și de ambasadorul Japoniei în … Articolul Japonia va acorda Companiei de Stat „Teleradio-Moldova” un grant nerambursabil în valoare de circa 21 milioane lei apare prima dată în Punctul pe i.
17:00
VIDEO // Detalii despre cele peste 50 de percheziții în dosarul privind pregătirea unor destabilizări și dezordini în masă pe teritoriul R.Moldova # Punctul
Astăzi, ofițerii INI, în comun cu procurorii PCCOCS și mascații din BPDS „Fulger”, au desfășurat peste 50 de percheziții în mai multe raioane ale țării, inclusiv în municipiul Chișinău. Acțiunile au fost întreprinse în cadrul unui dosar penal privind pregătirea unor destabilizări și dezordini în masă pe teritoriul Republicii Moldova, instruirile având loc anterior în … Articolul VIDEO // Detalii despre cele peste 50 de percheziții în dosarul privind pregătirea unor destabilizări și dezordini în masă pe teritoriul R.Moldova apare prima dată în Punctul pe i.
14:10
ANI: Avere nejustificată constatată la deputatul PSRM, Adrian Albu, din Parlamentul R.Moldova # Punctul
Procedura de control a Autorității Naționale de Integritate (ANI), în privința deputatului PSRM, Adrian Albu, în Parlamentul Republicii Moldova și membrilor familiei sale, a stabilit o avere cu caracter nejustificat în mărime de 892 985 lei rezultată din diferența substanțială între averea dobândită, veniturile obținute și cheltuielile realizate în perioada anilor 2019-2023. Inspectorul de integritate va transmite cauza în instanța … Articolul ANI: Avere nejustificată constatată la deputatul PSRM, Adrian Albu, din Parlamentul R.Moldova apare prima dată în Punctul pe i.
13:50
Republica Moldova va demara, începând cu anul 2026, procesul de realizare a Inventarului Forestier Național, un instrument esențial pentru evaluarea și monitorizarea resurselor forestiere. Lansarea acestui program devine posibilă datorită sprijinului financiar oferit de România. În acest context, ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a avut astăzi o întrevedere cu reprezentanții Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură … Articolul România ne va sprijini în realizarea primului inventar național al pădurilor apare prima dată în Punctul pe i.
12:30
VIDEO // Patru tineri cu vârste între 16 și 19 ani, documentați pentru comercializarea drogurilor # Punctul
Ofițerii Direcției Antidrog a INI, în comun cu procurorii din Strășeni, au documentat și destructurat activitatea unei grupări infracționale specializate în comercializarea drogurilor prin intermediul aplicației mobile Telegram, cu ramificații în Chișinău și Strășeni. În urma a două luni de investigații au fost identificați patru tineri cu vârste între 16 și 19 ani, elevi la un … Articolul VIDEO // Patru tineri cu vârste între 16 și 19 ani, documentați pentru comercializarea drogurilor apare prima dată în Punctul pe i.
12:10
Angajații Secției Investigații Infracțiuni din cadrul Inspectoratului de Poliție Drochia, în baza informațiilor operative privind consumul și comercializarea drogurilor, au efectuat o percheziție autorizată la domiciliul unui bărbat de 42 de ani, locuitor al raionului, anterior cercetat pentru infracțiuni similare. În timpul percheziției au fost depistate și ridicate droguri de origine vegetală, în valoare estimată … Articolul VIDEO // Un bărbat a fost reținut pentru consumul și comercializarea drogurilor apare prima dată în Punctul pe i.
12:00
VIDEO // Doi bărbați, originari din Ucraina și regiunea transnistreană, reținuți fiind suspectați de comiterea a cel puțin cinci furturi din apartamente # Punctul
Doi bărbați, cu vârstele de 37 și 44 de ani, originari din Ucraina și regiunea transnistreană, au fost reținuți de polițiștii din sectorul Botanica, în comun cu angajații Direcției de Poliție Chișinău și Procuratura Chișinău- oficiul Botanica, fiind suspectați de comiterea a cel puțin cinci furturi din apartamente, prejudiciul total depășind 800.000 de lei. Suspecții … Articolul VIDEO // Doi bărbați, originari din Ucraina și regiunea transnistreană, reținuți fiind suspectați de comiterea a cel puțin cinci furturi din apartamente apare prima dată în Punctul pe i.
11:50
Ministerul Mediului anunță suspendarea temporară a procedurilor de licitație deschisă pentru atribuirea în folosință a fondurilor cinegetice # Punctul
Ministerul Mediului anunță suspendarea temporară a procedurilor de licitație deschisă pentru atribuirea în folosință a fondurilor cinegetice. Decizia vine în urma notificării transmise de Cancelaria de Stat, dar şi a altor sesizări din partea mai multor entități, privind modul de desfășurare a licitației stabilite prin Ordinul ministrului mediului nr. 167 din 5 noiembrie 2025, modificat … Articolul Ministerul Mediului anunță suspendarea temporară a procedurilor de licitație deschisă pentru atribuirea în folosință a fondurilor cinegetice apare prima dată în Punctul pe i.
11:00
Șapte persoane, inclusiv conducători din cadrul Direcției Locativ-Comunale Chișinău, reținute de CNA într-un dosar de corupție ce vizează achizițiile publice # Punctul
Patru funcționari publici cu statut de conducători printre care și șeful Direcției Generale Locativ-Comunale și Amenajare a Primăriei municipiului Chișinău, precum și trei agenți economici au fost reținuți de Centrul Național Anticorupție pentru fapte de corupție. Reținerile au avut loc în această dimineață fiind precedate de perchezițiile desfășurate de ofițerii CNA, în comun cu procurorii … Articolul Șapte persoane, inclusiv conducători din cadrul Direcției Locativ-Comunale Chișinău, reținute de CNA într-un dosar de corupție ce vizează achizițiile publice apare prima dată în Punctul pe i.
11:00
Un pasager în vârstă de 46 de ani, cetățean al Lituaniei, este documentat de către funcționarii vamali după ce a încercat să transporte ilegal țigarete în bagajul personal. Bărbatul, care urma să zboare pe ruta „Chișinău – Londra”, a selectat culoarul verde „nimic de declarat”. Totuși, în baza analizei de risc, echipa comună formată din polițiștii … Articolul Valiză ticsită cu țigări, descoperită de polițiștii de frontieră la Aeroport apare prima dată în Punctul pe i.
10:40
PLDM își exprimă profunda îngrijorare pentru lipsa ședințelor plenare ale Parlamentului R.Moldova, într-un moment în care agenda legislativă se află într-o întârziere evidentă # Punctul
Partidul Liberal Democrat din Moldova își exprimă profunda îngrijorare pentru lipsa ședințelor plenare ale Parlamentului Republicii Moldova, într-un moment în care agenda legislativă se află într-o întârziere evidentă, iar responsabilitățile instituției cresc pe măsură ce ne apropiem de sfârșitul sesiunii de toamnă–iarnă: ,,Absența plenului nu este doar un detaliu procedural, ci o mostră a incapacității … Articolul PLDM își exprimă profunda îngrijorare pentru lipsa ședințelor plenare ale Parlamentului R.Moldova, într-un moment în care agenda legislativă se află într-o întârziere evidentă apare prima dată în Punctul pe i.
10:40
Polițiștii din Bălți au reținut în flagrant trei tineri de 19 ani, originari din Drochia, curieri pentru un magazin online de droguri gestionat prin aplicația mobilǎ Telegram. În urma documentării, anchetatorii au stabilit că aceștia preluau cantități mari de hașiș din diverse ascunzișuri, le transportau la domiciliu, unde le porționau în doze mai mici. Ulterior, … Articolul VIDEO // Trei tineri, curieri pentru un magazin online de droguri, reținuți apare prima dată în Punctul pe i.
10:30
Ofițerii INSP au denunțat mai multe cazuri în care șoferii au încercat să ofere mită pentru a evita sancțiunile pentru abateri rutiere # Punctul
În ultimele zile, ofițerii INSP au denunțat mai multe cazuri în care șoferii au încercat să ofere mită pentru a evita sancțiunile pentru abateri rutiere. Chișinău, str. Veronica Micle: Un bărbat de 30 de ani, aflat la volanul unui Opel, a fost oprit pentru lipsa reviziei tehnice, lipsa asigurării RCA și defecțiuni la sistemul de … Articolul Ofițerii INSP au denunțat mai multe cazuri în care șoferii au încercat să ofere mită pentru a evita sancțiunile pentru abateri rutiere apare prima dată în Punctul pe i.
