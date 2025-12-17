„Laundromat”: Încă doi foști judecători recunoscuți vinovați de Curtea de Apel

10:50

Doi copii au suferit intoxicație cu monoxid de carbon în urma exploatării unei coloane alimentate cu gaz de tip propan-butan. Cazul a avut loc pe data de 08 decembrie 2025, într-o casă de locuit din satul Șoltoaia, raionul Fălești. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 20:45. Aici, doi minori cu vârstele de …