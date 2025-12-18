(live/update) CSP, în ședință: Mariana Chirpic și Eduard Panea, desemnați reprezentanți în Grupul de lucru pentru măsurile anticorupție
UNIMEDIA, 18 decembrie 2025 11:30
Plenul Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) se întrunește astăzi, 18 decembrie, în ședință. Pe ordinea de zi figurează 12 subiecte, printre care și o sesizare formulată cu privire la pretinse acțiuni ilegale ale Procurorului General, Alexandru Machidon.
• • •
Alte ştiri de UNIMEDIA
Acum 15 minute
11:40
Negocieri intense la Bruxelles: UE caută un compromis pentru finanțarea de care Ucraina are nevoie disperată. „Nu avem voie să eșuăm” # UNIMEDIA
Oficialii europeni negociază un compromis de ultim moment pentru a oferi Ucrainei miliardele de euro de care are nevoie pentru a-și finanța războiul, dar și cheltuielile de zi cu zi, scriu Reuters și Politico, potrivit hotnews.ro.
Acum 30 minute
11:30
(live/update) CSP, în ședință: Mariana Chirpic și Eduard Panea, desemnați reprezentanți în Grupul de lucru pentru măsurile anticorupție # UNIMEDIA
Plenul Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) se întrunește astăzi, 18 decembrie, în ședință. Pe ordinea de zi figurează 12 subiecte, printre care și o sesizare formulată cu privire la pretinse acțiuni ilegale ale Procurorului General, Alexandru Machidon.
11:30
(live/update) Parlamentul în ședință: PAS a respins pe bandă rulantă toate propunerile venite de la opoziție. Chicu: „Noi nu facem țîrc aici, Marian!” # UNIMEDIA
Deputații s-au întrunit astăzi într-o nouă ședință, cu 16 chestiuni pe ordinea de zi, cele mai multe vizând armonizarea legislației naționale la standardele europene. La fel, deputații ar putea institui un moratoriu pe urmărirea silită a bunurilor, dar numai pentru unele categorii de fermieri. Urmează să aflăm care sunt condițiile ce vor fi stabilite de lege. Urmărește ședința live doar pe UNIMEDIA.
11:30
(video) Boicotul de la CMC continuă. Consilierii PAS și PSRM au lipsit și astăzi de la ședință: „Preferă să bată câmpii, să taie frunze la câini” # UNIMEDIA
O nouă încercare de a convoca astăzi ședința Consiliului Municipal Chișinău, unde pe agendă urma să fie inclus proiectul cu privire la bugetul municipal pentru anul 2026, a eșuat. Consilierii PAS și PSRM nu s-au prezentat, din nou, în sală.
11:30
Irina Vlah: Republica Moldova trebuie să acţioneze pe două căi pentru a-şi asigura securitatea # UNIMEDIA
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, în contextul discuțiilor privind pacea din regiune, spune că Republica Moldova trebuie să depună eforturile necesare pentru a deveni parte a pachetului de securitate regională ce se va discuta ca şi condiţie obligatorie pentru încetarea focului în Ucraina. De asemenea, ea reiterează ideea că Republica Moldova trebuie să ceară recunoaşterea neutralităţii sale permanente la nivel internaţional.
Acum o oră
11:20
(live/update) Parlamentul în ședință: PAS a respins pe bandă rulantă toate propunerile venite de la opoziție. „Noi nu facem țîrc aici, Marian!” # UNIMEDIA
Deputații s-au întrunit astăzi într-o nouă ședință, cu 16 chestiuni pe ordinea de zi, cele mai multe vizând armonizarea legislației naționale la standardele europene. La fel, deputații ar putea institui un moratoriu pe urmărirea silită a bunurilor, dar numai pentru unele categorii de fermieri. Urmează să aflăm care sunt condițiile ce vor fi stabilite de lege. Urmărește ședința live doar pe UNIMEDIA.
11:20
Petr Vlah: Viitorilor candidați la alegerile din Găgăuzia le va reveni o misiune foarte dificilă - restabilirea încrederii oamenilor din regiune în politicieni # UNIMEDIA
Ex-deputatul Petr Vlah afirmă că viitorilor candidați la alegerile din Găgăuzia le va reveni o misiune foarte dificilă - restabilirea încrederii oamenilor din regiune în politicieni și convingerea lor să iasă la vot.
11:10
(live/update) CSP, în ședință: Sesizarea pe „pretinse acțiuni ilegale” ale PG, Alexandru Machidon, respinsă # UNIMEDIA
Plenul Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) se întrunește astăzi, 18 decembrie, în ședință. Pe ordinea de zi figurează 12 subiecte, printre care și o sesizare formulată cu privire la pretinse acțiuni ilegale ale Procurorului General, Alexandru Machidon.
11:10
Ultima oră! Prima moțiune simplă împotriva ministrei Agriculturii. Ivanov: Vin cu durerea țării în fața dvs - problema fermierilor # UNIMEDIA
Opoziția parlamentară a înaintat o moțiune simplă împotriva politicilor Ministerului Agriculturii, ca urmare a situației dezastruoase din domeniu, la doar două luni de la învestirea Guvernului Munteanu.
11:00
(live/update) Parlamentul în ședință: PAS a respins pe bandă rulantă toate propunerile venite de la opoziție # UNIMEDIA
Deputații s-au întrunit astăzi într-o nouă ședință, cu 16 chestiuni pe ordinea de zi, cele mai multe vizând armonizarea legislației naționale la standardele europene. La fel, deputații ar putea institui un moratoriu pe urmărirea silită a bunurilor, dar numai pentru unele categorii de fermieri. Urmează să aflăm care sunt condițiile ce vor fi stabilite de lege. Urmărește ședința live doar pe UNIMEDIA.
11:00
RISE: Compania „dispărută” din dosarul Plahotniuc. Cum a fost „albită” o firmă afiliată oligarhului chiar înainte de aducerea sa în Moldova # UNIMEDIA
Înainte ca Vladimir Plahotniuc să fie adus încătușat în țară, autoritățile de la Chișinău au exclus din „lista neagră” o companie despre care anterior insistau că este afiliată oligarhului, informează RISE, care a refăcut traseul companiei care deține o rețea de benzinării și l-a suprapus cu fuga, reținerea și extrădarea fostului lider democrat în plină campanie electorală.
Acum 2 ore
10:40
(live/update) Parlamentul în ședință. PSRM vrea audierea vicepremierului pe integrare pe „neînceperea negocierilor”. Grosu: Cu tristețe sau bucurie anunțați aceasta?! # UNIMEDIA
Deputații s-au întrunit astăzi într-o nouă ședință, cu 16 chestiuni pe ordinea de zi, cele mai multe vizând armonizarea legislației naționale la standardele europene. La fel, deputații ar putea institui un moratoriu pe urmărirea silită a bunurilor, dar numai pentru unele categorii de fermieri. Urmează să aflăm care sunt condițiile ce vor fi stabilite de lege. Urmărește ședința live doar pe UNIMEDIA.
10:30
Vlad Plahotniuc nu s-a arătat uimit când a aflat că Vlad Filat, care îl acuză că a stat la pușcărie pe un dosar fabricat la comanda sa, a venit la ședința de judecată de astăzi. Vedeți reacția fostului lider PD, atunci când a intrat în sala de judecată.
10:20
A „sărit” și gardul: Un automobil a derapat de pe traseu și a „intrat” într-o gospodărie dintr-o localitate din Sîngerei # UNIMEDIA
Un accident rutier s-a produs în seara zilei de 17 decembrie la intrare în localitatea Vrănești, din raionul Sîngerei. Un automobil a derapat de pe traseu și a doborât la pământ un stâlp și o porțiune de gard dintr-o gospodărie.
10:20
Ex-premierul Republicii Moldova, Vlad Filat, a venit astăzi, 18 decembrie, la ședința de judecată în dosarul fostului lider al PDM, Vlad Plahotniuc.
10:10
Compania International Tobacco SRL aniversează 20 de ani de activitate, un parcurs caracterizat prin consecvență, responsabilitate și contribuții constante la economia națională.
10:10
(live/update) Parlamentul va armoniza mai multe legi cu standardele UE: Moratoriu pe urmărirea silită a bunurilor unor categorii de fermieri, pe ordinea de zi # UNIMEDIA
Deputații s-au întrunit astăzi într-o nouă ședință, cu 16 chestiuni pe ordinea de zi, cele mai multe vizând armonizarea legislației naționale la standardele europene. La fel, deputații ar putea institui un moratoriu pe urmărirea silită a bunurilor, dar numai pentru unele categorii de fermieri. Urmează să aflăm care sunt condițiile ce vor fi stabilite de lege. Urmărește ședința live doar pe UNIMEDIA.
10:10
Bine ați venit în EDEN – un complex locativ amplasat într-una dintre cele mai pitorești zone ale sectorului Buiucani. Mai mult decât un simplu loc de trai, EDEN este conceput ca un adevărat refugiu de aglomerația și zgomotul orașului, oferind liniște, confort și un stil de viață echilibrat.
10:00
(live/update) CSP, în ședință cu „mici probleme tehnice”: Ce subiect examinează membrii Consiliului, cu ușile închise # UNIMEDIA
Plenul Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) se întrunește astăzi, 18 decembrie, în ședință. Pe ordinea de zi figurează 12 subiecte, printre care și o sesizare formulată cu privire la pretinse acțiuni ilegale ale Procurorului General, Alexandru Machidon.
10:00
(live) Parlamentul va armoniza mai multe legi cu standardele UE: Moratoriu pe urmărirea silită a bunurilor unor categorii de fermieri, pe ordinea de zi # UNIMEDIA
Deputații s-au întrunit astăzi într-o nouă ședință, cu 16 chestiuni pe ordinea de zi, cele mai multe vizând armonizarea legislației naționale la standardele europene. La fel, deputații ar putea institui un moratoriu pe urmărirea silită a bunurilor, dar numai pentru unele categorii de fermieri. Urmează să aflăm care sunt condițiile ce vor fi stabilite de lege. Urmărește ședința live doar pe UNIMEDIA.
Acum 4 ore
09:50
Alexandru Munteanu, prima vizită de lucru în Găgăuzia, care se pregătește de alegeri: Premierul se va întâlni cu autorități locale, antreprenori și elevi # UNIMEDIA
Premierul Alexandru Munteanu întreprinde astăzi, 18 decembrie, o vizită de lucru în Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia, anunță reprezentanții Guvernului.
09:40
(video) Un nou atac al SUA asupra unei nave care transporta droguri în Pacific: Patru „narcoterorişti” au fost uciși # UNIMEDIA
SUA au efectuat miercuri un atac asupra unei nave care „tranzita o rută cunoscută pentru traficul de droguri în estul Pacificului şi că era implicată în operaţiuni de trafic de droguri”, a transmis armata americană, scrie hotnews.ro.
09:40
(video) „Nu a fost cea mai elegantă exprimare”: Cum „explică” Igor Grosu divizarea moldovenilor de români pe care a făcut-o într-o postare pe rețele # UNIMEDIA
Igor Grosu a reacționat pentru prima dată după scandalul declanșat de o postare în care a divizat moldovenii de români. Președintele Parlamentului a recunoscut că exprimarea sa nu a fost „cea mai elegantă”.
09:30
„Poveste de Crăciun”- spectacol pentru întreaga familie, pe scena Teatrului „Eugène Ionesco” # UNIMEDIA
Spectacolul urmărește destinul lui Ebenezer Scrooge, un bătrân zgârcit și obsedat de profit, care, în noaptea de Crăciun, este vizitat de trei Spirite – ale Crăciunului Trecut, Prezent și Viitor. Aceste apariții îl poartă prin episoade decisive din viața sa și îi dezvăluie un viitor sumbru, rezultat al lipsei de compasiune și al izolării față de ceilalți.
09:20
Pe 18 decembrie, Japonia a fost admisă în ONU și limba arabă a devenit limbă oficială a organizației.
09:10
(live) CSP, în ședință: O sesizare pe „pretinse acțiuni ilegale” ale PG, Alexandru Machidon, pe agendă # UNIMEDIA
Plenul Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) se întrunește astăzi, 18 decembrie, în ședință. Pe ordinea de zi figurează 12 subiecte, printre care și o sesizare formulată cu privire la pretinse acțiuni ilegale ale Procurorului General, Alexandru Machidon.
09:00
„35 de ani - o istorie construită prin muncă, sacrificiu și devotament”. Poliția R. Moldova își marchează astăzi Ziua profesională. Mesajul șefului IGP # UNIMEDIA
Poliția Națională a Republicii Moldova împlinește astăzi, 18 decembrie, 35 de ani de la crearea sa. Cu această ocazie, șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu, a transmis un mesaj de felicitaare, subliniind munca, sacrificiul și devotamentul polițiștilor care au contribuit, de-a lungul timpului, la consolidarea instituției.
08:50
(video) Paradox social în Moldova: Oamenii așteaptă investitori, deși declară că ne aflăm în criză. Doru Petruți: Mai în glumă, ar fi nevoie de părerea unui psihiatru # UNIMEDIA
Sociologul și directorul IMAS, Doru Petruți a explicat în cadrul emisiunii „UNInterviu” de la UNIMEDIA, paradoxul moldovenilor în prag de iarnă. Potrivit acestuia, deși datele sociologice indică „o doză destul de mare de optimism”, comportamentul și așteptările oamenilor trădează o teamă profundă de criză. „Rămâne să vedem dacă se va confirma - ne năvălesc investitorii sau nu”, a precizat Petruți.
08:40
(video) Putin, mințit în față de subalternii săi. Ministrul rus al Apărării i-a arătat o hartă falsă a operațiunilor militare din Ucraina # UNIMEDIA
La ședința colegiului Ministerului Apărării al Rusiei a avut loc un nou incident rușinos: dictatorului de la Kremlin i s-au raportat informații complet false despre front, scrie adevarul.ro.
08:30
Peștii vor primi astăzi vești bune, iar Scorpionii se bazează pe noroc: Vezi cum te influențează astrele astăzi # UNIMEDIA
Conjuncția planetară de astăzi aduce o energie vibrantă care va influența toate semnele zodiacale. Fiecare nativ va resimți impactul într-un mod unic, conform arhetipului său astral.
08:10
(video) „Mucegai, o să-ți rup dinții!" Bătaie în Parlamentul bulgar, în timpul dezbaterii bugetului de stat. Deputații au trecut de la replici tăioase la picioare în burtă # UNIMEDIA
Dezbaterea desfășurată miercuri, 17 decembrie, în Parlamentul bulgar (Adunarea Națională), pe marginea bugetului de stat, a escaladat într-o bătaie în toată regula, în care deputații și-au împărțit lovituri cu picioarele, transmite adevarul.ro.
08:00
Euro se întărește ușor, în timp ce Dolarul crește: Cursul valutar afișat de BNM pentru astăzi # UNIMEDIA
Conform datelor furnizate de Banca Națională a Moldovei, leul moldovenesc a înregistrat o evoluție mixtă în raport cu principalele valute de referință în ziua de joi, 18 decembrie 2025.
Acum 6 ore
07:50
Astăzi, vremea în Moldova se caracterizează printr-o atmosferă predominant acoperită și condiții de ceață în anumite regiuni, cu cer variabil și fără precipitații semnificative.
07:40
Doliu la Biblioteca „Mihail Sadoveanu” din Soroca. S-a stins din viață Galina Eșanu: „Am pierdut un om bun și un bibliotecar devotat” # UNIMEDIA
Reprezentanții Bibliotecii Municipale „Mihail Sadoveanu” din Soroca anunță trecerea în neființă a fostei sale colege, Eșanu Galina. Colectivul instituției își exprimă regretul pentru pierderea „unui om bun, a unui bibliotecar devotat și a unei colege care a fost mereu gata să ofere sprijin și încurajare.”
07:30
Cine este noul şef al partidului lui Volodimir Zelenski, „Slujitorul poporului”. Ascensiunea lui Oleksandr Kornienko # UNIMEDIA
Partidul ucrainean „Slujitorul poporului”, înfiinţat de Volodimir Zelenski, și-a ales un nou președinte în persoana lui Oleksandr Kornienko, prim-vicepreședinte al parlamentului, scrie adevarul.ro.
07:20
Astăzi, vremea în Moldova se caracterizează printr-o atmosferă predominant acoperită și condiții de ceață în anumite regiuni, cu cer variabil și fără precipitații semnificative.
07:10
(video) Estonia construiește buncăre la graniţa cu Rusia. Lucrările la primele cinci din cele 600 de adăposturi aflate în plan sunt în curs # UNIMEDIA
Estonia a început săptămâna trecută construcţia primelor cinci buncăre la graniţa cu Rusia, ca parte a unei aşa-numite linii de apărare baltice, potrivit unui anunț făcut miercuri, 17 decembrie, de Centrul eston pentru investiţii în apărare, transmite adevarul.ro.
Acum 24 ore
22:40
(video) Scandalul BioMilk, ajuns și în Parlament. Producătorul are termen până în 20 ianuarie să excludă cuvântul „bio”. Catlabuga: Probabil să fie… blurat # UNIMEDIA
Scandalul BioMilk, legat de utilizarea incorectă a termenului „bio” pe etichetele produselor, care au ajuns și în Parlament. ANSA a impus un termen până pe 20 ianuarie pentru ca producătorul să elimine cuvântul „bio” din etichete. „Probabil să fie...blurat”, a declarat Ministra Agriculturii, Ludmila Catlabuga, în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la Rlive TV.
22:10
(video) Dodon despre integrarea Moldovei în UE: „O momeală electorală. Bruxelles a transmis clar că negocierile nu vor începe până la sfârșitul anului” # UNIMEDIA
Igor Dodon a criticat promisiunile PAS privind integrarea rapidă a Republicii Moldova în Uniunea Europeană, calificându-le drept „o momeală electorală”. Potrivit declarațiilor sale, din cadrul unei emisiuni de la Exclusiv TV, Bruxelles a transmis un semnal clar, confirmând că negocierile de aderare nu sunt planificate să înceapă până la sfârșitul anului
21:50
Fără lumină, mâine în capitală și în alte localități din țară: Graficul deconectărilor și lista adreselor care nu vor avea curent electric # UNIMEDIA
Pentru îmbunătățirea serviciilor prestate clienţilor, Premier Energy anunţă că joi, 18 decembrie, vor avea loc lucrări programate de întreținere, renovare și modernizare a rețelelor electrice.
21:40
Un accident grav a avut loc acum câteva clipe în apropiere de localitatea Congaz din raionul Comrat. Potrivit imaginilor, la fața locului au intevenit pompierii și poliția.
21:30
Doliu în comunitatea medicală din Leova. Felcerul Ghenadie Pușnei s-a stins din viață la 50 de ani: „Un om devotat profesiei sale” # UNIMEDIA
Doliu în comunitatea medicală din Leova. Pușnei Ghenadie Constantin, felcer în cadrul Spitalului Orășenesc Leova, s-a stins din viață la vârsta de 50 de ani, pe 15 decembrie 2025.
21:10
CEC și-a aprobat bugetul pentru 2026: Peste 66,6 milioane lei - pentru finanțarea partidelor politice # UNIMEDIA
Comisia Electorală Centrală a aprobat bugetul instituției pentru anul 2026 în sumă de circa 151 milioane lei. În context, CEC informează că, peste 66,6 milioane lei vor fi îndreptați spre finanțarea partidelor politice.
21:00
Marco Rubio promite că nu va candida la preşedinţie dacă JD Vance intră în cursă. „Voi fi unul din primii care îl vor susține” # UNIMEDIA
Secretarul de stat american Marco Rubio a exclus posibilitatea de a candida la nominalizarea republicană pentru preşedinţie în anul 2028, dacă actualul vicepreşedinte JD Vance decide să candideze pentru a-i succeda lui Donald Trump la Casa Albă, scrie digi24.ro.
20:30
Cinci sportivi au încheiat anul competițional pe podium, cucerind titlul de campioni naționali. Aceștia s-au impus în cadrul Campionatului Național de para judo rezervat seniorilor, la categoriile J1 și J2.
20:10
Cursa Eurovision 2026 se încinge: 16 artiști merg mai departe în Selecția Națională: Satoshi, Valleria și Pavel Orlov, printre ei # UNIMEDIA
16 artiști s-au calificat în etapa finală a Selecției Naționale Eurovision 2026, competiție care va desemna reprezentantul Republicii Moldova. Televiziunea publică a anunțat numele acestora în cadrul emisiunii „Bună dimineața”.
20:10
S-a vrut la avocați, dar a fost respins: Ion Guzun de la CSM nu a ajuns membru în Comisia de licențiere # UNIMEDIA
Membrul Consiliului Superior al Magistraturii, Ion Guzun, nu a întrunit susținerea majorității avocaților la votul pentru Comisia de licențiere. Rezultatele scrutinului intern arată o diferență semnificativă între acesta și candidații plasați pe primele poziții.
19:50
Biscuiți de import, interziși spre vânzare: ANSA a depistat acizi nocivi pentru sănătate și a reținut 459 kg # UNIMEDIA
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță reținerea și interzicerea de la comercializare a unui lot de 495 kg biscuiți de import, în urma depistării unei concentrații alarmante de acizi grași trans, substanțe nocive pentru sănătatea umană.
19:30
Lukașenko: Ucraina nu trebuia să trezească „ursul adormit” și să tensioneze relațiile cu Moscova # UNIMEDIA
Preşedintele Belarusului, Aleksandr Lukaşenko, aliat al lui Vladimir Putin, dar care este tot mai frecventat în ultima perioadă de oficiali ai administraţiei Trump, a subliniat într-un interviu că Ucraina ar fi trebuit să caute relaţii normale cu Moscova şi să nu fi trezit „ursul adormit”, aluzie la ambiţiile imperiale ruse. În replică, purtătoarea de cuvânt a MAE rus, Maria Zaharova, a spus că cel care s-a trezit lângă „ursul adormit” trebuie să se întrebe cum a ajuns acolo, relatează agenţia oficială rusă TASS, scrie presa română.
19:10
(video/doc) Gata cu Prima Casă? FMI: Cerințele față de debitori în cadrul acestui program trebuie să fie ca și cele generale de creditare # UNIMEDIA
Fondul Monetar Internațional prognozează o creștere economică modestă pentru acest an pentru Republica Moldova, de 2,7% și una și mai modestă pentru anul viitor - de 2,3%. Experții recomandă guvernării să monitorizeze, printre altele, prețurile la imobile și să alinieze condițiile proiectului Prima Casă la „cele generale de creditare”.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.