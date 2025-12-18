(live/update) CSP, în ședință: Mariana Chirpic și Eduard Panea, desemnați reprezentanți în Grupul de lucru pentru măsurile anticorupție

19:30

Preşedintele Belarusului, Aleksandr Lukaşenko, aliat al lui Vladimir Putin, dar care este tot mai frecventat în ultima perioadă de oficiali ai administraţiei Trump, a subliniat într-un interviu că Ucraina ar fi trebuit să caute relaţii normale cu Moscova şi să nu fi trezit „ursul adormit”, aluzie la ambiţiile imperiale ruse. În replică, purtătoarea de cuvânt a MAE rus, Maria Zaharova, a spus că cel care s-a trezit lângă „ursul adormit” trebuie să se întrebe cum a ajuns acolo, relatează agenţia oficială rusă TASS, scrie presa română.