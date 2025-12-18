Manchester City și Newcastle United s-au calificat în semifinalele Cupei Ligii Angliei
Moldova1, 18 decembrie 2025 11:10
Manchester City s-a calificat în semifinalele Cupei Ligii Angliei la fotbal. În sferturile de finală, „citadinii” au dispus de FC Brenford pe teren propriu cu scorul de 2:0 și urmează să dispute prezența în finală în dubla manșă cu Newcastle United. Cu golgheterul norvegian Erling Braut Haaland pe banca de rezerve până la final, Manchester City a marcat câte un gol în fiecare repriză. Francezul Rayan Cherki a deschis scorul în minutul 32 cu un șut puternic din afara careului.
Biogaz, la Ciocana: gunoiștea va fi înverzită și va avea un sistem de ardere și colectare a gazelor generate de deșeuri # Moldova1
La șase luni de la demararea lucrărilor de construcție a stației de transfer cu linie de sortare a deșeurilor din Chișinău, parte a unui amplu proiect de modernizare a infrastructurii de gestionare a deșeurilor, autoritățile anunță progrese semnificative atât la recultivarea gunoiștii din sectorul Ciocana, cât și la edificarea noii infrastructuri. Potrivit lui Iulian Gangan, managerul proiectului „Deșeuri solide Chișinău”, lucrările se desfășoară conform graficului, iar unele etape - chiar în avans.
O nouă noapte de foc în Ucraina: peste 110 intervenții ale pompierilor după atacurile rusești # Moldova1
Ucraina a fost din nou ținta unor atacuri rusești în noaptea de 17 spre 18 decembrie, soldate cu răniți, distrugeri ale clădirilor civile și infrastructurii, precum și numeroase incendii. Potrivit Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei (DSNS), salvatorii au intervenit de 113 ori într-o singură noapte pentru a lichida consecințele bombardamentelor.
Telenești: Locuitorii din două sate strâng apa de ploaie în rezervoare pentru a face față crizei # Moldova1
Lipsa precipitațiilor și scăderea nivelului apei subterane devin o realitate constantă în mai multe localități din R. Moldova. Fântâni care seacă, iazuri fără apă și presiune tot mai mare asupra rețelelor publice afectează direct gospodăriile și instituțiile publice din mediul rural. În două sate din raionul Telenești a fost găsită o soluție - va fi colectată apa de ploaie.
Majorarea salariilor profesorilor, posibilă abia la anul viitor. Grosu: „Promitem că o să venim cu vești mai bune” # Moldova1
Salariile profesorilor nu pot fi majorate în prezent, iar solicitările înaintate de cadrele didactice urmează să fie realizate abia după aprobarea noii legi a salarizării, a declarat președintele Parlamentului, Igor Grosu. Oficialul a îndemnat pedagogii să manifeste răbdare până la anul viitor, când lefurile vor putea fi majorate în baza noilor reglementări privind salarizarea în sectorul bugetar.
În R. Moldova ar putea fi instituit un moratoriu de 12 luni asupra urmăririi silite a bunurilor unor categorii de fermieri, în contextul pierderilor masive provocate de calamitățile naturale din ultimii ani. Măsura vizează fermierii micro și mici, afectați de secetă, înghețuri și grindină și prevede suspendarea executărilor silite, precum și a calculării dobânzilor și penalităților aferente datoriilor.
10:10
Candidatura Ulianei Bădărău este propusă plenului Parlamentului pentru numirea în funcția de membru al Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM), în locul lui Eduard Moroșan, al cărui mandat expiră.
„În spatele fiecărei uniforme se află un om”: Poliția Națională, la 35 de ani de la fondare # Moldova1
Ziua Poliției Naționale este marcată astăzi, 18 decembrie, în Republica Moldova. Anul acesta se împlinesc 35 de ani de la adoptarea Legii cu privire la Poliție, act care a pus bazele instituției moderne de ordine publică.
Cetățenii georgieni care locuiesc în străinătate vor putea vota la alegerile naționale doar pe teritoriul țării. Modificările corespunzătoare la Codul Electoral au fost aprobate definitiv de Parlamentul Georgiei în ședința de miercuri, 17 decembrie, relatează publicația online georgiană SOVA.
Extinderea UE, pe agenda ultimului Consiliu European din acest an. Liderii europeni au ultima ocazie de a decide deschiderea negocierilor cu R. Moldova și Ucraina în 2025 # Moldova1
Tema extinderii Uniunii Europene se află pe agenda ultimului Consiliu European din acest an, programat pentru 18 și 19 decembrie, reuniune care reprezintă totodată și ultima oportunitate pentru liderii europeni de a ajunge la un consens privind deschiderea oficială, în 2025, a negocierilor pe capitole cu Republica Moldova și Ucraina, proces care continuă a fi tergiversat Ungaria, care se opune aderării țării vecine la UE.
O clădire cu peste un secol de istorie din Fălești va deveni un centru cultural modern, cu sprijinul UE # Moldova1
O clădire cu peste un secol de istorie din Fălești își va recăpăta splendoarea de odinioară. Fosta școală primară de fete și băieți va fi transformată într-un centru cultural modern, cu ateliere meșteșugărești și un punct turistic atractiv pentru vizitatori. Proiectul de renovare va fi realizat cu sprijinul Uniunii Europene (UE).
Atac cu drone în sudul Rusiei: trei morți și 10 răniți în regiunea Rostov. Moscova anunță 47 de drone doborâte # Moldova1
Cel puțin trei persoane au murit, iar alte 10 au fost rănite în urma unui atac cu drone produs în cursul nopții în regiunea Rostov din sudul Federației Ruse, potrivit autorităților locale. Guvernatorul regiunii, Iuri Sliușar, a declarat că orașele Rostov-pe-Don, Bataiisk și Taganrog au fost vizate de atacuri cu drone, notează BBC.
Situație critică în gestionarea deșeurilor la Bălți. Datorie ce depășește 2.5 milioane de lei # Moldova1
Situație critică în gestionarea deșeurilor la Bălți. Datoria acumulată de întreprinderea municipală „Direcția reparații și construcții drumuri” față de poligonul din Țambula depășește 2.5 milioane de lei și riscă să afecteze serviciul de salubrizare. Situația a stârnit îngrijorare în rândul locuitorilor.
Igor Grosu, despre audierea lui Candu în dosarul Plahotniuc: „O să vedem mult tupeu. Va trebui să ne înarmăm cu răbdare” # Moldova1
În dosarul numit generic „furtul miliardului” o să vedem ,,mult tupeu" și va trebui ,,să ne înarmăm cu răbdare", anticipează președintele Parlamentului, Igor Grosu, după audierea din 17 decembrie a ex-spicherului Andrian Candu, în dosarul nașului său, Vladimir Plahotniuc.
Expert, despre recuperarea activelor „Lukoil-Moldova” de către Guvern: Decizie strategică cu riscuri juridice # Moldova1
Decizia Guvernului de a prelua activele petroliere de la Aeroportul Internațional „Eugen Doga”, deținute de „Lukoil-Moldova”, constituie un pas important în recuperarea infrastructurii strategice, dar ridică întrebări privind transparența acțiunilor. Expertul WatchDog, Eugen Muravschi, a atras atenția, în cadrul emisiunii ÎN CONTEXT de la Moldova 1, asupra riscurilor care pot apărea dacă statul nu își consolidează temeinic poziția juridică.
Guvernul britanic i-a dat fostului proprietar al clubului Chelsea, Roman Abramovich un termen limită pentru deblocarea a 2.5 miliarde de lire sterline primite din vânzarea clubului de fotbal Chelsea pentru direcționarea către nevoile Ucrainei, informează DW.
Paris Saint-Germain a cucerit în premieră Cupa Intercontinentală la fotbal. În finala desfășurată în Qatar, discipolii spaniolului Luis Enrique au învins formația braziliană Flamengo Rio de Janeiro. Câștigătoarea a fost decisă în seria penalty-urilor de departajare. Partida dintre leaureata Ligii Campionilor și cea a Copa Libertadores s-a disputat pe Ahmad Bin-Ali Stadium din orașul qatarez Al-Rayyan. Paris Saint-Germain a deschis scorul în minutul 38. Georgianul Hvicia Kvarațhelia a trimis balonul în poartă, profitând de ieșirea neinspirată a goalkeeperului argentinian Agustín Rossi.
Mai multe companii din Republica Moldova și-au dezvoltat afacerile datorită programelor de sprijin a micilor producători și de mentorat, gestionate de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA). Prin finanțări nerambursabile și mentorat specializat, antreprenorii au reușit să-și modernizeze utilajele, să dezvolte capacitatea de producție și să dobândească noi cunoștințe în domenii precum marketing, management și promovare.
Patruzeci de tineri din R. Moldova vor primi burse de studii în Ungaria. Oportunitatea este prevăzută într-un Memorandum de înțelegere semnat pe 17 decembrie, la Chișinău, între Ministerul Educației și Cercetării al R. Moldova și Ministerul Afacerilor Externe și Comerțului al Ungariei, în cadrul programului „Stipendium Hungaricum” pentru anii 2026-2028.
Aleșii locali din Ocnița și Ștefan Vodă: „Integrarea în UE, singura cale de dezvoltare a R. Moldova” # Moldova1
Primarii din Ocnița și Ștefan Vodă susțin parcursul european al R. Moldova și afirmă că integrarea în Uniunea Europeană (UE) este singura cale de dezvoltare a țării. Investițiile europene sunt deja vizibile la nivel local, prin proiecte concrete în infrastructură, educație și cultură, afirmă aleșii locali.
Fostul președinte al Parlamentului, Andrian Candu, audiat în dosarul lui Plahotniuc: ,,Nu mai sunt o persoană publică" # Moldova1
Fostul președinte al Parlamentului și finul de cununie al lui Vladimir Plahotniuc, Andrian Candu, a fost audiat miercuri, 17 decembrie, în dosarul numit generic „furtul miliardului”. După patru ore de întrebări și răspunsuri, acuzatorii au contestat relevanța declarațiilor făcute de Andrian Candu pentru anchetă.
Tariful pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare ar putea fi majorat în municipiul Comrat, UTA Găgăuzia. Autoritățile locale și administrația operatorului de apă susțin că această măsură este determinată de creșterea semnificativă a cheltuielilor, în special a celor pentru energia electrică.
Prutul, traversat de tren pe podul Cantemir-Fălciu, după 16 ani: cea de-a treia conexiune feroviară a R. Moldova cu România, restabilită # Moldova1
După o pauză de peste un deceniu și jumătate, un tren a traversat din nou Prutul pe segmentul feroviar Prut-Fălciu. Specialiștii Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM) au efectuat, pe 16 decembrie, testarea tehnică a tronsonului Prut-2 (Republica Moldova) – Fălciu (România).
Vicepremierul Chiveri: Schema opacă de achitare a gazelor livrate în regiunea transnistreană, cauza noii „stări de urgență” din stânga Nistrului # Moldova1
Limitarea livrărilor de gaze naturale și reintroducerea stării de urgență economică în regiunea transnistreană sunt cauzate de o nouă schimbare a agentului de plată. Problema nu este „politică”, ci una „tehnică” și e cauzată de schema opacă, dictată de Moscova, de achitare a gazelor livrate, a declarat pe 17 decembrie, la Guvern, vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri.
Fostul președinte al Parlamentului, Andrian Candu, audiat în dosarul ce vizează frauda bancară # Moldova1
Fostul președinte al Parlamentului și finul de cununie al lui Vladimir Plahotniuc, Andrian Candu, a fost audiat miercuri, 17 decembrie, în dosarul numit generic „furtul miliardului”. După patru ore de întrebări și răspunsuri, acuzatorii au contestat relevanța declarațiilor făcute de Andrian Candu pentru anchetă. De cealaltă parte, apărarea susține că faptele expuse de fostul politician sunt importante în dosar. Iar Vladimir Plahotniuc, care s-a prezentat din nou în fața magistraților, a vorbit mai mult decât de obicei cu jurnaliștii, reiterându-și nevinovăția.
Tariful pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare ar putea fi majorat în municipiul Comrat, UTA Găgăuzia. Autoritățile locale și administrația operatorului de apă susțin că această măsură este determinată de creșterea semnificativă a cheltuielilor, în special a celor pentru energia electrică.
Parlamentul European a aprobat renunțarea completă la gazele rusești până cel târziu în noiembrie 2027, ca răspuns la „războiul gazelor” declanșat de Kremlin. Măsura reprezintă un pas istoric al UE spre independența energetică și prelungește calea spre un embargou total asupra petrolului rusesc, notează BBC.
Importurile de petrol rusesc ale Indiei sunt pe cale să depășească un milion de barili pe zi # Moldova1
Importurile de petrol rusesc ale Indiei sunt pe cale să depășească un milion de barili pe zi în decembrie, au declarat surse din comerț și rafinare, sfidând așteptările de scădere bruscă, în timp ce rafinăriile au reluat achiziționarea de la entități nesancționate care oferă reduceri mari. Legăturile dintre cele două țări au rămas puternice, în ciuda presiunilor sancțiunilor occidentale, după ce președintele rus, Vladimir Putin s-a întâlnit cu prim-ministrul indian, Narendra Modi, la începutul acestei luni. Atunci, cei doi lideri au afirmat că va continua cooperarea, scrie Reuters.
Datoriile publice către fermieri ar putea fi convertite în obligațiuni de stat, admit autoritățile # Moldova1
Datoriilor Guvernului către agricultori, în valoare de 3.4 miliarde de lei, ar putea fi convertite în obligațiuni de stat care să servească drept garanții pentru creditele bancare ale fermierilor. Potrivit ministrului Finanțelor, Andrian Gavriliță, o eventuală decizie ar putea fi luată în urma unor consultări ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare cu Parlamentul și asociațiile agricultorilor.
Statele Unite pregătesc o nouă rundă de sancțiuni împotriva sectorului energetic al Rusiei pentru a crește presiunea asupra Moscovei în cazul în care liderul Vladimir Putin va respinge acordul de pace cu Ucraina, a relatat, pe 17 decembrie, Bloomberg News, citând persoane familiarizate cu acest subiect.
Adenor Leonardo Bachi, cunoscut în întreaga lume drept „Tite”, a revenit în fotbal după o pauză de peste un an și jumătate. Acesta a devenit antrenorul echipei braziliene Cruzeiro din Belo Horizonte. El a semnat un contract valabil până la sfârșitul anului 2026.
CEC a aprobat bugetul pentru 2026: aproape jumătate din fonduri merg la partidele politice # Moldova1
Peste 66 de milioane de lei vor fi alocați anul viitor pentru finanțarea partidelor politice, reprezentând aproape jumătate din bugetul Comisiei Electorale Centrale (CEC), estimat la 151 de milioane de lei. Pentru organizarea alegerilor locale noi sunt prevăzute cheltuieli de 13 milioane de lei.
Noul Centru Comun de Apărare împotriva Dronelor (GDAZ), creat pentru a coordona acțiunea diferitelor autorități polițienești și militare din Germania în fața acestui tip de amenințări, a fost inaugurat pe 17 decembrie, la Berlin, de ministrul de Interne, Alexander Dobrindt.
Meteorologii au emis Cod galben de ceață valabil pentru tot teritoriul R. Moldova. Avertizarea intră în vigoare de miercuri-seară, iar ceața se va menține până în prima parte a zilei de joi, 18 decembrie, la ora 11:00.
Patruzeci de tineri din R. Moldova vor primi burse pentru a studia în Ungaria. Oportunitatea este prevăzută într-un Memorandum de înțelegere semnat pe 17 decembrie, la Chișinău, între Ministerul Educației și Cercetării al R. Moldova și Ministerul Afacerilor Externe și Comerțului al Ungariei, în cadrul programului „Stipendium Hungaricum” pentru anii 2026 - 2028.
R. Moldova consolidează securitatea la frontieră: noul Program Național stabilește prioritățile pentru următorii cinci ani # Moldova1
Modul în care va fi administrată și securizată frontiera Republicii Moldova în următorii cinci ani este stabilit prin Programul Național pentru Managementul Integrat al Frontierei, aprobat în ședința Guvernului din 19 decembrie.
Economia R. Moldova își revine treptat, dar rămâne vulnerabilă. Șefa misiunii FMI: Țara are nevoie de reforme ambițioase # Moldova1
Economia Republicii Moldova își revine treptat după mai mulți ani marcați de războiul din Ucraina și șocurile energetice, însă rămâne expusă unor riscuri majore, avertizează Fondul Monetar Internațional (FMI). Potrivit concluziilor misiunii FMI pentru consultările din cadrul Articolului IV pe anul 2025, Produsul Intern Brut (PIB) al R. Moldova va crește, estimativ, cu 2.7% în acest an, evoluție susținută de consum, investiții și o recoltă agricolă mai bună decât se anticipa inițial.
Scandal urbanistic la Chișinău: consilierii PAS din CMC solicită demisia a cinci angajați de la primăria capitalei # Moldova1
Consilierii fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) din Consiliul Municipal Chișinău (CMC) solicită demisia mai multor angajați ai Primăriei Chișinău care ar fi implicați în emiterea actelor permisive pentru construcția a 12 blocuri de locuințe cu 22 de etaje pe strada Bucovinei nr. 3. Potrivit consilierilor, proiectul contravine Planului Urbanistic Zonal (PUZ) aprobat în 2022 și favorizează interesele unui agent economic, în detrimentul locuitorilor și al dezvoltării durabile a orașului.
Val de infecții respiratorii la copii. Părinții, îndemnați să nu recurgă la tratamente la domiciliu # Moldova1
Sezonul rece aduce un val de infecții respiratorii la copii. La Spitalul Clinic Municipal „Gheorghe Paladi” din Chișinău, medicii fac față unui număr mare de pacienți. Părinții sunt avertizați să nu recurgă la tratamente la domiciliu, pentru a evita complicațiile severe ale virozelor și pneumoniilor.
Echipa națională de fotbal a Republicii Moldova va juca primul său meci din noul an în luna martie! „Tricolorii” vor juca pe teren propriu o partidă amicală în compania reprezentativei Lituaniei. Meciul amical de fotbal Republica Moldova - Lituania se va desfășura în data de 26 martie la Chișinău. Anunțul a fost făcut pe site-ul Federației Lituaniene de fotbal.
Taxarea coletelor comandate online din afara țării devine inevitabilă, în contextul creșterii accelerate a pieței trimiterilor poștale din Republica Moldova, susțin experții invitați la emisiunea „Spațiul Public” de la Radio Moldova.
Gherasimov: R. Moldova ar putea începe negocierile tehnice cu UE pe toate cele șase clustere la începutul anului 2026 # Moldova1
Republica Moldova ar putea iniția, la începutul anului viitor, „negocieri tehnice” cu Uniunea Europeană pentru toate cele șase grupuri de capitole, a anunțat viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, după ședința Guvernului din 17 decembrie. Potrivit oficialei, autoritățile de la Chișinău sunt pregătite pentru acest pas, iar decizia ar putea fi luată în primele săptămâni ale anului 2026.
Deputații Partidului Nostru cer dublarea fondului pentru agricultură și mai mulți bani pentru localitățile conduse de primarii formațiunii # Moldova1
Fracțiunea parlamentară a Partidului Nostru (PN) critică proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2026 care, potrivit lor, ar ignora nevoile reale ale comunităților locale. Aceștia propun amendamente la proiectul aprobat recent, în primă lectură, de Parlament, care vizează investiții în municipiul Bălți, orașele Glodeni și Drochia, conduse de primari ai PN, precum și în sectorul agricol.
EUROVISION 2026 | Andrei Zapșa: „Finala Națională de pe 17 ianuarie 2026 va fi un spectacol de zile mari” # Moldova1
După o zi intensă de audiții live la Teleradio-Moldova, au fost selectați 16 interpreți care se vor lupta pentru șansa de a reprezenta țara la Eurovision 2026. Finala Națională va avea loc pe 17 ianuarie, la Arena Chișinău, iar directorul general adjunct al Companiei „Teleradio-Moldova” (TRM), responsabil de televiziune, Andrei Zapșa, dă asigurări că spectacolul va fi unul „de zile mari”.
R. Moldova își pregătește reprezentantul pentru Eurovision 2026: 16 finaliști selectați după audiții live # Moldova1
După o zi intensă de audiții live la Teleradio-Moldova, au fost selectați 16 interpreți care se vor lupta pentru șansa de a reprezenta țara la Eurovision 2026. Finala Națională va avea loc pe 17 ianuarie, la Arena Chișinău, iar directorul general adjunct al Companiei „Teleradio-Moldova” (TRM), responsabil de televiziune, Andrei Zapșa, dă asigurări că spectacolul va fi unul „de zile mari”.
LISTĂ | „Avem finaliștii!”: 16 concurenți, selectați pentru Finala Națională Eurovision 2026 # Moldova1
Șaisprezece artiști vor concura în Finala Națională Eurovision 2026. Aceștia au fost selectați, pe 16 decembrie, în urma audițiilor live, organizate în cadrul Selecției Naționale Eurovision 2026.
