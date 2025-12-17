Atenție, șoferi! În două ore se închide circulația pe un tronson de pe str. 31 august 1989. Care este motivul

13:40

Ping-pong de replici între deputatul Ion Chicu, fost premier al RM, deputatul PAS Radu Marian și ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, laconsultările publice asupra proiectului legii bugetului de stat pentru anul 2026, desfășurate de Comisia pentru economie, buget și finanțe a Parlamentului, ieri. „Am menționat sectoare care în campanie pe toate bilboard-urile galbene era scris că-s prioritare din perspectiva bugetului și ele nu au acum creștere. Ceea ce ni s-a promis în campania electorală trebuie să corespundă realității. Nu poți să vii în septembrie și să spui „banii voștri îi vom împărți așa”, iar peste 3 luni îi împărțiți altfel”, a reproșat Ion Chicu. În replică, Andrian Gavriliță i-a propus să discute „predmetno”, iar Radu Marian l-a acuzat că ține „discursuri politice”.