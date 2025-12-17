Lukașenko: Ucraina nu trebuia să trezească „ursul adormit” și să tensioneze relațiile cu Moscova

Preşedintele Belarusului, Aleksandr Lukaşenko, aliat al lui Vladimir Putin, dar care este tot mai frecventat în ultima perioadă de oficiali ai administraţiei Trump, a subliniat într-un interviu că Ucraina ar fi trebuit să caute relaţii normale cu Moscova şi să nu fi trezit „ursul adormit”, aluzie la ambiţiile imperiale ruse. În replică, purtătoarea de cuvânt a MAE rus, Maria Zaharova, a spus că cel care s-a trezit lângă „ursul adormit” trebuie să se întrebe cum a ajuns acolo, relatează agenţia oficială rusă TASS, scrie presa română.

