Lukașenko: Ucraina nu trebuia să trezească „ursul adormit” și să tensioneze relațiile cu Moscova
UNIMEDIA, 17 decembrie 2025 19:30
Preşedintele Belarusului, Aleksandr Lukaşenko, aliat al lui Vladimir Putin, dar care este tot mai frecventat în ultima perioadă de oficiali ai administraţiei Trump, a subliniat într-un interviu că Ucraina ar fi trebuit să caute relaţii normale cu Moscova şi să nu fi trezit „ursul adormit”, aluzie la ambiţiile imperiale ruse. În replică, purtătoarea de cuvânt a MAE rus, Maria Zaharova, a spus că cel care s-a trezit lângă „ursul adormit” trebuie să se întrebe cum a ajuns acolo, relatează agenţia oficială rusă TASS, scrie presa română.
• • •
Acum 30 minute
19:30
Acum o oră
19:10
(video/doc) Gata cu Prima Casă? FMI: Cerințele față de debitori în cadrul acestui program trebuie să fie ca și cele generale de creditare # UNIMEDIA
Fondul Monetar Internațional prognozează o creștere economică modestă pentru acest an pentru Republica Moldova, de 2,7% și una și mai modestă pentru anul viitor - de 2,3%. Experții recomandă guvernării să monitorizeze, printre altele, prețurile la imobile și să alinieze condițiile proiectului Prima Casă la „cele generale de creditare”.
18:50
18:50
Uniunea Europeană renunță definitiv la gazele rusești: Plătim în continuare aproape 40 de milioane de euro pe zi # UNIMEDIA
Membrii Parlamentului European (PE) au adoptat miercuri interzicerea în mod definitiv a tuturor importurilor de gaze naturale ruseşti în Uniunea Europeană - începând din toamna lui 2027 cel mai târziu -, cu scopul de a priva Rusia de resurse ale finanţării Războiului din Ucraina, scrie digi24.ro.
Acum 2 ore
18:30
18:10
Atenție, șoferi! În două ore se închide circulația pe un tronson de pe str. 31 august 1989. Care este motivul # UNIMEDIA
Primăria Municipiului Chișinău informează că în perioada 17 decembrie, ora 20:00 - 18 decembrie, ora 23:00, va fi suspendat traficul rutier pe str. 31 August 1989, tronsonul cuprins între străzile Maria Cebotari și Nicolae Iorga.
17:50
Protest cu tractoare în fața Parlamentului European. Fermierii se împotrivesc acordului UE - Mercosur # UNIMEDIA
Fermierii din mai multe țări europene au organizat miercuri un protest cu utilaje agricole în fața sediului Parlamentului European de la Strasbourg, împotriva acordului comercial dintre Uniunea Europeană și blocul sud-american Mercosur. Și fermierii români se opun acordului, se arată într-o scrisoare deschisă adresată premierului Ilie Bolojan, scrie digi24.ro.
17:50
(foto/video) Imagini virale de la întâlnirea Giorgiei Meloni cu Daniel Chapo: Președintele Mozambicului este cu jumătate de metru mai înalt # UNIMEDIA
Prim-ministrul italian, Giorgia Meloni, a avut parte de o surpriză vizibilă când l-a întâmpinat pe președintele mozambican Daniel Chapo la Roma. La sediul guvernului italian, oficialii au stat împreună, făcând contrastul imposibil de ignorat, scrie digi24.ro.
Acum 4 ore
17:40
Jador a răbufnit după ce Oana Ciocan a fost criticată: „Pentru toate fetele care vorbesc urât”. De ce a slăbit atât de mult # UNIMEDIA
Recent, Oana Ciocan a fost luat în vizor de fanii lui Jador. Aceștia au criticat-o, iar artistul i-a sărit acum în apărare. Cântărețul îi ține partea soției și a avut un mesaj clar pentru cei care vorbesc urât despre ea, transmite cancan.ro.
17:20
Putin neagă că Rusia ar pregăti un atac asupra Uniunii Europene: „Sunt minciuni și simple aberații” # UNIMEDIA
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat miercuri că Moscova nu intenționează să atace Uniunea Europeană, respingând avertismentele venite din Occident drept „minciuni și simple aberații”. În același timp, liderul de la Kremlin a transmis că Rusia este pregătită să își atingă obiectivele în Ucraina inclusiv pe cale militară, dacă demersurile diplomatice vor eșua, scrie adevarul.ro.
17:20
„Ceasul ticăie”: Marea Britanie i-a înaintat ultimatum oligarhului rus Roman Abramovici. Suma pe care trebuie să o transfere Ucrainei # UNIMEDIA
Marea Britanie a transmis, miercuri, că îi oferă oligarhului rus Roman Abramovici o ultimă șansă să dea Ucrainei 2,5 miliarde de lire sterline (aproximativ 3,33 miliarde de dolari) din banii obținuți din vânzarea clubului de fotbal Chelsea, în caz contrar acesta urmând să se confrunte cu posibile acțiuni în justiție, scriu Reuters și The Guardian, citate de HotNews.ro.
17:10
Sindicaliștii, nemulțumiți de majorarea salariului minim la 6300 lei, anul viitor: Guvernul a promis creșterea la 10 mii, până la final de mandat # UNIMEDIA
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) se arată nemulțumită de creșterea salariului minim și a celui mediu lunar pe economie cu doar 15% și, respectiv, 8%, de la 1 ianuarie 2026. „Suma de 6300 lei (n.r. leafa minimă pentru anul viitor) nu acoperă necesitățile vitale ale salariaților și nu îi scoate din sărăcie, nu asigură un trai decent pentru lucrători și familiile acestora și nu contribuie la atingerea obiectivului Guvernului de a majora salariul minim la 10 000 lei până la finale mandatului său, așa cum este prevăzut în Programul de activitate „UE, Pace, Dezvoltare””, menționează sindicaliștii.
17:00
17:00
(foto) Primele imagini cu Antonia după externare: Gestul făcut de artistă, după ce s-a operat de 3 ori ca să-și scoată AquaFilling-ul din fese # UNIMEDIA
Antonia a fost la un pas să își nenorocească propriul corp. Din dorința de a avea un posterior bombat, artista a apelat la „scurtături”, mai exact Aquafilling, o intervenție chirurgicală extrem de cunoscută. Însă organismul ei a refuzat complet înjectările cu substanța „minune”. După 3 operații și 11 zile de spitalizare, iubita lui Alex Velea a scăpat ca prin minune de efectele complicațiilor pe care le-a suferit, iar acum este gata să își reia activitatea, relatează Can Can.
16:50
(video) Încă un tânăr, adus în fața instanței în dosarul omorului lui Sergiu Oală, care a fost ucis într-o pădure din Călinești. Mama victimei: „Vor întinde timpul și vor rămâne nepedepsiți” # UNIMEDIA
Încă un tânăr a fost adus în fața magistraților în dosarul omorului lui Sergiu Oală, tânărul din Bălți ucis într-o pădure. Este vorba despre Eugeniu Ignatov, care, potrivit acuzării, ar fi avut rolul de a-l introduce pe Sergiu Oală în rețeaua infracțională. Mama victimei acuză tergiversarea intenționată a procesului și susține că acest suspect ar fi știut de la bun început ce s-a întâmplat cu fiul său. „Vor întinde timpul, să treacă termenul și vor rămâne nevinovați”, a declarat declarat Ana Oală pentru nordnews.ro.
16:50
Cod galben de ceață pe întreg teritoriul țării: Vizibilitatea va fi de cel mult 200 de metri # UNIMEDIA
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis Cod galben de ceață în Republica Moldova, valabil începând cu 17 decembrie, ora 17:00, până pe 18 decembrie, ora 11:00.
16:30
(video) Hohote de râs la Comisia economie: Momentul în care Dorian Istratii își dă seama că nu votează cu colegii din PAS și ridică mâna # UNIMEDIA
O situație care a provocat amuzamentul deputaților s-a întâmplat, astăzi, la ședința Comisiei economie, buget și finanțe a Parlamentului. Președintele Comisiei, Radu Marian, nemulțumit de faptul că un proiect propus de socialitul Petru Burduja a fost inclus pe ordinea de zi, a propus repetarea procedurii de vot, dând de înțeles colegilor de partid că trebuie să ridice toți mâinile. Când Dorian Istratii și-a dat seama și a votat și el, Vasile Costiuc și ceilalți membri au pufnit în râs.
16:30
(video 18+) Imagini cu impact emoțional: Momentul în care un moldovean a înjunghiat mortal un barista, într-un local din Italia # UNIMEDIA
Imagini șocante ale crimei din Italia, soldată cu moartea unui barista de 55 de ani, au fost făcute publice de presa italiană. Acestea arată cum agresorul, un moldovean de 32 de ani, îl atacă cu un cuțit în fața barului.
16:20
16:10
„La mulți ani, maestre!” Poetul Vasile Romanciuc împlinește astăzi 78 de ani: „O viață dedicată limbii române, poeziei și cititorilor de toate vârstele” # UNIMEDIA
Poetul Vasile Romanciuc împlinește astăzi, 17 decembrie, 78 de ani, marcând „o viață dedicată limbii române, poeziei și educației literare a cititorilor de toate vârstele”. Cu acest prilej, Direcția Generală Cultură și Patrimoniu Cultural a municipiului Chișinău îi adresează urări de sănătate, liniște și inspirație, cu recunoștință pentru felul în care a știut să transforme cuvântul în lumină, tăcerea în sens și poezia într-o formă de adevăr
16:10
(video) FMI repetă, practic, declarațiile Veronicăi Dragalin: PA trebuie să primească personal pentru a fi fortificată. Progresul în domeniul anticorupție este dezechilibrat # UNIMEDIA
Fondul Monetar Internațional cere fortificare a instituțiilor zguduite de demisii răsunătoare în ultimii ani. Este vorba despre Banca Națională a Moldovei și Procuratura Anticorupție - instituții cheie, aflate sub monitorizarea experților internaționali. FMI repetă declarațiile fostei șefe PA, Veronica Dragalin, despre necesitatea de a asigura cu personal suficient instituția menită să lupte cu corupția la nivel înalt, punct la care Moldova și guvernarea PAS rămân corigente.
15:50
Un miliardar a aterizat pe o pârtie din Italia cu elicopterul, sub privirile turiștilor: „Eram grăbit și voiam să schiez” # UNIMEDIA
Un incident neobișnuit a avut loc în stațiunea de schi Maniva, din provincia Brescia, nordul Italiei, unde un om de afaceri a aterizat cu elicopterul personal direct pe pârtie, spre uimirea turiștilor și a autorităților, scrie adevarul.ro.
15:50
Acum 6 ore
15:40
(video) FMI pune adevărul pe masă: Moldova a ratat tranșa de 170 mil. $ din cauza bugetelor „Plus” și a lipsei de progres în „lupta cu corupția la nivel înalt” # UNIMEDIA
„Programul Fondului Monetar Internațional precedent a expirat cu două revizuiri nefinalizate, din cauza unui progres insuficient în ceea privește condiționalitățile programului - progres insuficient în guvernanță și finanțele publice. Nu mai era timp suficient pentru a accelera furnizarea livrabilelor în ceea ce privește angajamentele asumate în program”. Precizările au venit de la Alina Iancu, șefa echipei de experți FMI, aflată într-o vizită de consultanță în Republica Moldova. Iată ce înseamnă, mai exact, „lipsa de progres” menționată de FMI.
15:30
(video) „Risc să arăt penibil”: Ce spune Potîrniche despre revenirea lui Recean în viața publică și numirea lui de emisar pe reziliență # UNIMEDIA
Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Maxim Potîrniche, a refuzat să comenteze numirea fostului premier Dorin Recean în funcția de emisar pe dezvoltare și reziliență. În cadrul emisiunii „Tinerii care împing Moldova înainte”, marca UNIMEDIA, Potîrniche a declarat că toate comentariile ar trebui făcute de fostul prim-ministru. Totodată, alesul PAS a fost întrebat ce presupune acest post de muncă.
15:20
Rusia și Ucraina sunt pe punctul de a ajunge la un acord privind încheierea războiului, spune viceministrul rus de externe # UNIMEDIA
Ministrul adjunct de externe rus, Serghei Riabkov, a declarat luni pentru ABC News, într-un interviu în exclusivitate, că, din punctul său de vedere, părțile beligerante sunt „pe punctul” de a ajunge la o soluție diplomatică de încheiere a războiului, scrie adevărul.ro.
15:20
Inna își va petrecere Revelionul la 10.000 m altitudine. Locul atipic unde va fi în noaptea dintre ani: „E prima dată în viața mea” # UNIMEDIA
Inna își rescrie complet tradițiile de sărbători în acest an și bifează o premieră absolută. Pentru prima dată în viață, artista nu va întâmpina Noul An pe pământ, ci în avion. După un Crăciun petrecut acasă, alături de familie, celebra cântăreață va sărbători Revelionul într-un mod total atipic, în drum spre Asia, unde o așteaptă o vacanță de 30 de zile, scrie profm.ro.
15:10
15:10
Noi detalii despre asasinarea regizorului Rob Reiner și soției sale: Ce s-a întâmplat înainte de dubla crimă care a șocat Los Angelesul # UNIMEDIA
Actrița Romy Reiner, fiica regizorului Rob Reiner, a descoperit doar trupul tatălui ei și a contestat relatările conform cărora cuplul s-ar fi certat cu fiul lor, Nick, la o petrecere din seara precedentă, a declarat o sursă apropiată familiei pentru The New York Times, citat de The Guardian și hotnews.ro.
15:10
Trupe europene în Ucraina: Ce prevede ultima variantă a planului de pace care ar trebui să pună capăt războiului # UNIMEDIA
Diplomații americani și europeni, care s-au întâlnit în ultimele zile cu liderii Ucrainei la Berlin, au aprobat în general două documente care prezintă garanții de securitate, relatează The New York Times, citând oficiali familiarizați cu detaliile planului de pace în curs de elaborare, scrie digi24.ro.
14:50
Satul German lansează oferta specială de iarnă: Rate avantajoase pentru duplexuri și case individuale # UNIMEDIA
Persoanele care vor cumpăra locuințe la sol în cartierul rezidențial Satul German în perioada sărbătorilor de iarnă, vor putea beneficia de condiții speciale de achitare în rate.
14:50
(video) Vlad Filat a depus o plângere pe Victor Bodiu pentru „mărturii false” împotriva sa: Pe baza acestei minciuni, am fost condamnat la închisoare. Procurorul General trebuie să dispună o investigație # UNIMEDIA
Fostul premier, Vlad Filat, a anunțat că a depus o plângere penală pe numele lui Victor Bodiu, fost președinte al Consiliului de Administrare al Băncii de Economii, acuzându-l de mărturii false depuse în instanță împotriva sa. „Pe baza acestei minciuni s-a construit un întreg concept de condamnare. S-a suplinit lipsa probelor reale. Pe baza lor s-a justificat existența unei infracțiuni. Iar rezultatul final a fost condamnarea mea la 8 ani de închisoare”, a spus liderul PLDM.
14:30
Sanduța, prima reacție după decizia CSM: A anulat sancțiunea cu „avertisment” pentru postările pe Facebook, dar nu cea pentru care am fost „eliberată din funcție”. Nu vă faceți eroi din carton # UNIMEDIA
Fosta judecătoare, Victoria Sanduța susține că a aflat din presă despre decizia Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) de a-i anula sancțiunea disciplinară aplicată pentru postările de pe Facebook, pedeapsa pentru care anterior fusese demisă. Aceasta afirmă că nu a înțeles raționamentul Consiliului și că așteaptă hotărârea motivată. „Se pare că decizia CEDO pe Danileț, contra României, a venit tocmai când CSM-ul a vrut să arate lumii întregi cum să închizi gura judecătorilor „hibrizi”, care se opun reformei reformelor”, a scris ex-magistrata pe rețele.
14:20
Tragedie la Ruseștii Noi: Un bărbat a decedat, după ce s-a intoxicat cu fum într-un incendiu provocat de o plită electrică # UNIMEDIA
Un bărbat de 65 de ani din satul Ruseștii Noi, raionul Ialoveni, a murit în urma unui incendiu provocat de o plită electrică conectată. Incidentul tragic a avut loc în după-amiaza zilei de 16 decembrie 2025.
14:20
Duminică, showroomul Land Rover a fost cuprins de mirosul de, copturi proaspete scoase din cuptor și acorduri discrete de muzică orchestrală de Crăciun.
14:00
14:00
(video) Cursa Eurovision 2026 se încinge: 16 artiști merg mai departe în Selecția Națională: Satoshi, Valleria și Pavel Orlov, printre ei # UNIMEDIA
16 artiști s-au calificat în etapa finală a Selecției Naționale Eurovision 2026, competiție care va desemna reprezentantul Republicii Moldova. Televiziunea publică a anunțat numele acestora în cadrul emisiunii „Bună dimineața”.
13:50
Acum 8 ore
13:40
Activistul civic Radu Raicu a demisionat din Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa, condus de Arina Spătaru. Cererea a fost depusă imediat după alegerile parlamentare, din „motive personale”, dar și în urma rezultatului modest obținut de formațiune în sudul țării. Raicu a precizat pentru UNIMEDIA că acest nu pas nu înseamnă, nici pe departe, retragerea din politică.
13:40
(video) „Să discutăm predmetno!” Replici între Chicu, Gavriliță și Marian, pe bugetul pentru 2026: În campanie pe toate bildoard-urile galbene erau promisiuni # UNIMEDIA
Ping-pong de replici între deputatul Ion Chicu, fost premier al RM, deputatul PAS Radu Marian și ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, laconsultările publice asupra proiectului legii bugetului de stat pentru anul 2026, desfășurate de Comisia pentru economie, buget și finanțe a Parlamentului, ieri. „Am menționat sectoare care în campanie pe toate bilboard-urile galbene era scris că-s prioritare din perspectiva bugetului și ele nu au acum creștere. Ceea ce ni s-a promis în campania electorală trebuie să corespundă realității. Nu poți să vii în septembrie și să spui „banii voștri îi vom împărți așa”, iar peste 3 luni îi împărțiți altfel”, a reproșat Ion Chicu. În replică, Andrian Gavriliță i-a propus să discute „predmetno”, iar Radu Marian l-a acuzat că ține „discursuri politice”.
13:30
(video) Ministrul Finanțelor spune că „cetățenii nu vor resimți” taxele pe colete cu chinezării: Vor fi incluse direct în preț # UNIMEDIA
Ministrul Finanțelor, Adrian Gavrilița, a declarat că cifrele privind taxarea coletelor cu chinezării sunt încă estimative și că, atunci când aceste taxe vor fi aplicate, cetățenii nu le vor resimți direct, deoarece ele vor fi incluse în preț.
13:20
(video) CMC, din nou blocat. Consilierii PAS și PSRM nu s-au prezentat la ședință: „Îi vedem doar pe internet. Poate la ei a început vacanța?” # UNIMEDIA
Ședința Consiliului Municipal Chișinău (CMC) a eșuat din nou din cauza lipsei de cvorum, după ce consilierii PAS și PSRM nu s-au prezentat la întrunire. „Pe cei din PAS îi vedem DOAR pe internet, dar la ședințe nu vin”, a declarat președintele CMC, Denis Șova.
13:10
13:10
Casa Albă pregătește noi sancțiuni împotriva Rusiei, dacă Putin respinge acordul de pace negociat de SUA și Ucraina # UNIMEDIA
Statele Unite pregătesc o nouă rundă de sancțiuni împotriva sectorului energetic al Rusiei pentru a crește presiunea asupra Moscovei în cazul în care președintele Vladimir Putin va respinge acordul de pace cu Ucraina, scrie Bloomberg News, citând surse familiarizate cu subiectul, potrivit hotnews.ro.
13:10
(stop cadru) Deputat PAS: Moldova este încă departe de statutul de țară eligibilă pentru aderarea la UE # UNIMEDIA
Deputatul PAS, Marcel Spătari a declarat că decizia de a include o nouă țară ca membră a Uniunii Europene nu este doar una politică, ci și una tehnică. Potrivit acestuia, Republica Moldova trebuie să fie pregătită din punct de vedere legislativ pentru aderare, iar, în prezent, țara noastră este încă departe de a îndeplini toate criteriile necesare pentru a deveni eligibilă.
12:50
Guvernul crește salariul minim la 6300 de lei, din 2026: Ce leafă medie pe economie se prognozează # UNIMEDIA
Guvernul a aprobat, în ședința de astăzi, cuantumul salariului minim și cel al salariului mediu pe țară pentru anul 2026. Astfel, leafa minimă va crește până la 6300 de lei, o majorare cu 15% față de anul curent.
12:50
(foto) Poliția și ambulanța, la Poșta Moldovei: Mai mulți medici, surprinși în fața clădirii # UNIMEDIA
Poliția și ambulanța au fost surprinse, în urmă cu câteva minute, în fața sediului Poștei Moldovei din Chișinău, potrivit imaginilor expediate redacției noastre.
12:40
Benzina și motorina vor costa mâine simțitor mai puțin decât astăzi, arată cifrele publicate de Agenția Națională pentru Reglementări în Energetică. Vezi adresele stațiilor PECO unde găsești cele mai favorabile prețuri.
12:20
(video) De la fotbal la politică. Maxim Potîrniche, la „Tinerii care împing Moldova înainte”: Despre Petrocub, finanțarea lui Gușan, Maia Sandu și lista PAS, revenirea lui Recean și investiții în crypto # UNIMEDIA
Invitatul acestei ediții a emisiunii „Tinerii care împing Moldova înainte”, marca UNIMEDIA, este deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Maxim Potîrniche. Fost fotbalist de performanță, cu experiență atât în campionate din străinătate, cât și la cluburi de top din Republica Moldova, acesta a oferit, în interviul moderat de Beatricia Cojocaru, detalii mai puțin cunoscute despre tranziția de la sport la politică, deciziile care i-au marcat parcursul profesional și provocările unui tânăr ajuns în Parlament.
12:10
(video) „Alo! Bună ziua”: Momentul în care Dorin Junghietu mimează o convorbire telefonică, pentru a evita presa # UNIMEDIA
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a evitat să ofere declarații jurnaliștilor Mlive, mimând o convorbire telefonică în momentul în care a fost abordat de presă.
