(video) „Să discutăm predmetno!" Replici între Chicu, Gavriliță și Marian, pe bugetul pentru 2026: În campanie pe toate bildoard-urile galbene erau promisiuni
,
17 decembrie 2025 13:40
Ping-pong de replici între deputatul Ion Chicu, fost premier al RM, deputatul PAS Radu Marian și ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, laconsultările publice asupra proiectului legii bugetului de stat pentru anul 2026, desfășurate de Comisia pentru economie, buget și finanțe a Parlamentului, ieri. „Am menționat sectoare care în campanie pe toate bilboard-urile galbene era scris că-s prioritare din perspectiva bugetului și ele nu au acum creștere. Ceea ce ni s-a promis în campania electorală trebuie să corespundă realității. Nu poți să vii în septembrie și să spui „banii voștri îi vom împărți așa”, iar peste 3 luni îi împărțiți altfel”, a reproșat Ion Chicu. În replică, Andrian Gavriliță i-a propus să discute „predmetno”, iar Radu Marian l-a acuzat că ține „discursuri politice”.
13:50
Un bărbat de 65 de ani din satul Ruseștii Noi, raionul Ialoveni, a murit în urma unui incendiu provocat de o plită electrică conectată. Incidentul tragic a avut loc în după-amiaza zilei de 16 decembrie 2025.
13:40
Activistul civic Radu Raicu a demisionat din Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa, condus de Arina Spătaru. Cererea a fost depusă imediat după alegerile parlamentare, din „motive personale”, dar și în urma rezultatului modest obținut de formațiune în sudul țării. Raicu a precizat pentru UNIMEDIA că acest nu pas nu înseamnă, nici pe departe, retragerea din politică.
13:40
13:30
Ministrul Finanțelor, Adrian Gavrilița, a declarat că cifrele privind taxarea coletelor cu chinezării sunt încă estimative și că, atunci când aceste taxe vor fi aplicate, cetățenii nu le vor resimți direct, deoarece ele vor fi incluse în preț.
13:20
Ședința Consiliului Municipal Chișinău (CMC) a eșuat din nou din cauza lipsei de cvorum, după ce consilierii PAS și PSRM nu s-au prezentat la întrunire. „Pe cei din PAS îi vedem DOAR pe internet, dar la ședințe nu vin”, a declarat președintele CMC, Denis Șova.
13:10
13:10
Statele Unite pregătesc o nouă rundă de sancțiuni împotriva sectorului energetic al Rusiei pentru a crește presiunea asupra Moscovei în cazul în care președintele Vladimir Putin va respinge acordul de pace cu Ucraina, scrie Bloomberg News, citând surse familiarizate cu subiectul, potrivit hotnews.ro.
13:10
Deputatul PAS, Marcel Spătari a declarat că decizia de a include o nouă țară ca membră a Uniunii Europene nu este doar una politică, ci și una tehnică. Potrivit acestuia, Republica Moldova trebuie să fie pregătită din punct de vedere legislativ pentru aderare, iar, în prezent, țara noastră este încă departe de a îndeplini toate criteriile necesare pentru a deveni eligibilă.
12:50
Guvernul a aprobat, în ședința de astăzi, cuantumul salariului minim și cel al salariului mediu pe țară pentru anul 2026. Astfel, leafa minimă va crește până la 6300 de lei, o majorare cu 15% față de anul curent.
12:50
Poliția și ambulanța au fost surprinse, în urmă cu câteva minute, în fața sediului Poștei Moldovei din Chișinău, potrivit imaginilor expediate redacției noastre.
12:40
Benzina și motorina vor costa mâine simțitor mai puțin decât astăzi, arată cifrele publicate de Agenția Națională pentru Reglementări în Energetică. Vezi adresele stațiilor PECO unde găsești cele mai favorabile prețuri.
12:20
Invitatul acestei ediții a emisiunii „Tinerii care împing Moldova înainte”, marca UNIMEDIA, este deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Maxim Potîrniche. Fost fotbalist de performanță, cu experiență atât în campionate din străinătate, cât și la cluburi de top din Republica Moldova, acesta a oferit, în interviul moderat de Beatricia Cojocaru, detalii mai puțin cunoscute despre tranziția de la sport la politică, deciziile care i-au marcat parcursul profesional și provocările unui tânăr ajuns în Parlament.
12:10
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a evitat să ofere declarații jurnaliștilor Mlive, mimând o convorbire telefonică în momentul în care a fost abordat de presă.
12:00
12:00
Guvernul a aprobat, în ședința de astăzi, mai multe demisii și numiri. Astfel, Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică va avea șef nou care îl va înlocui pe Ion Moraru, eliberat din funcție. Totodată, din 29 decembrie, Andrei Briceag nu va mai fi agent guvernamental, iar la ministerul Culturii, secretarul de stat Vladimir Vornic va fi înlocuit cu Corneliu Cerempei.
11:50
Inspectoratul pentru Protecția Mediului va avea un nou director, la începutul anului viitor, după demisia lui Ion Bulmaga, care a anunțat că pleacă de la șefia instituției după o discuție avută cu actualul ministru al Mediului, care i-ar fi comunicat că „nu se va regăsi în echipa sa”. În ședința de astăzi, Guvernul a aprobat numirea actualului director al Agenției de Mediu, Dorin Poverjuc, în funcția respectivă.
11:40
Teatrul Național „Eugène Ionesco” propune publicului spectacolul „O zi din viața lui Helen”, o monodramă semnată de dramaturgul austriac Helmut Peschina, în regia lui Sergiu Chiriac. Producția este o adaptare după piesa „Las’ că vezi tu!” și aduce în prim-plan o reflecție asupra singurătății, memoriei și relațiilor de familie.
11:40
Fostul lider al Partidului Democrat din Moldova, Vlad Plahotniuc, a făcut mai multe declarații în fața jurnaliștilor înainte de o nouă ședință de judecată la care participă astăzi. Acesta a vorbit despre condițiile de detenție, activitățile pe care le desfășoară în penitenciar, dar și despre acuzațiile potrivit cărora ar fi evitat justiția Republicii Moldova timp de mai mulți ani.
11:30
Dmitri Torner, lider al Partidului „NOI-Noua Opțiune Istorică”, consideră că, șefii întreprinderilor de stat ar trebui remunerați în baza indicatorilor de performanță.
11:30
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, spune că autoritățile au pus la cale o nouă reformă pe la spatele poporului — vor să redeseneze harta raioanelor și să comaseze satele, dar și că există o singură cale ca aceste schimbări să fie cu adevărat în interesul oamenilor - referendumul.
11:30
11:20
Ministrul Finanțelor, Adrian Gavriliță, a dat de înțeles că profesorii nu vor primi majorări salariale în acest an de studii, acestea urmând să fie analizate de la 1 septembrie, odată cu intrarea în vigoare a noii legi a salarizării.
11:10
Fostul președinte al Parlamentului, Adrian Candu, s-a prezentat în instanță astăzi, în calitate de martor, urmând să fie audiat în dosarul lui Vladimir Plahotniuc. Candu este și finul fostului lider PD.
11:00
Serviciile și plățile digitale devin tot mai prezente în viața de zi cu zi a moldovenilor — de la cumpărăturile zilnice din magazine până la interacțiunea cu banca prin aplicațiai mobilă, care oferă acces la o gamă largă de servicii financiare. Conform studiului anual MasterIndex 2025 realizat de Mastercard, fiecare al doilea locuitor al țării a plătit deja pentru cumpărături cu smartphone-ul, iar pentru 19% acestea au devenit principala modalitate de plată. În plus, 41% dintre respondenți au confirmat că au deschis și utilizează un card digital în aplicația mobilă a băncii, fără echivalentul său fizic.
10:50
Guvernul în frunte cu premierul Alexandru Munteanu s-a întrunit în ședință, astăzi. Pe ordinea de zi au figurat 18 proiecte, inclusiv cel cu privire la stabilirea cuantumului salariului minim pe țară pentru 2026. Urmăriți ședința pe UNIMEDIA.
10:50
Federaţia Internaţională de Şah (FIDE) a votat pentru a permite echipelor din Rusia şi Belarus să revină în competiţiile oficiale şi a restabilit pe deplin drepturile jucătorilor juniori din ambele ţări, amânând însă o decizie finală privind utilizarea drapelelor şi imnurilor naţionale în competiţiile pentru echipe adulte, relatează Reuters, citat de digisport.ro.
10:50
Familia Iuliei Dascălu are un nou motiv de bucurie. Fiica fostei deputate PAS, Corina, a adus pe lume o fetiță, iar micuța a primit numele Olivia. Anunțul a fost făcut pe rețelele de socializare, unde au fost publicate imagini emoționante cu nou-născuta.
10:40
Un bărbat care mergea pe carosabil, pe șoseaua Balcani, a fost lovit mortal de un Lexus. Potrivit informațiilor, accidentul a avut loc pe data de 16 decembrie.
10:30
Invalda INVL este unul dintre cele mai importante grupuri de administrare a activelor și investițiilor din țările baltice, cu o istorie de peste 30 de ani. Compania este specializată în investiții private, active reale, credit privat și strategii alternative, administrând active de peste 2 miliarde de euro și operând pe piețele din statele baltice, Polonia și Europa Centrală și de Est. În cadrul noului fond, în valoare de 410 milioane de euro, grupul continuă să se extindă, realizând achiziții semnificative în sectoare strategice — de la servicii ecologice la sănătate.
10:20
10:20
Partidul Socialiștilor din republica Moldova (PSRM) a anunțat că a înregistrat în Parlament două proiecte de lege considerate importante. Anunțul a fost făcut de liderul socialist, Igor Dodon. „Facem apel către colegii din Parlament să susțină aceste inițiative”, a menționat fostul șef de stat.
10:10
10:10
Președintele SUA, Donald Trump, a adăugat marți alte șapte țări pe lista interdicțiilor „totale” de călătorie, scrie digi24.ro.
10:00
Moscova intensifică controlul asupra comunicațiilor digitale. Președintele rus, Vladimir Putin, a anunțat recent că Rusia va bloca apelurile telefonice venite din 47 de state catalogate drept „neprietenoase”, fără acordul prealabil al utilizatorilor, scrie adevărul.ro.
09:50
Olesea Stamate a declarat că avizul Comisiei de la Veneția privind crearea PACCO este unul extrem de critic. „Comisia pur și simplu desființează proiectul. Nu e despre recomandări - ce trebuie ajustat. Comisia spune tranșant că ceea ce se propune nu răspunde obiectivelor pe care le declarați”, a menționat Olesea Stamate.
09:30
Ceanu Zheng este unul dintre concurenții care își vor testa limitele la Survivor 2026. Are o comunitate impresionantă în mediul online și a filmat primul videoclip pe care l-a urcat pe YouTube în urmă cu câțiva ani. S-a zvonit că Andreea Bostanica și Iuliana Beregoi ar fi fost două dintre iubitele lui, scrie spynews.ro.
09:20
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marţi că există un document în care mai multe ţări detaliază ce fel de garanţii de securitate sunt dispuse să ofere Ucrainei după încheierea războiului cu Rusia, inclusiv o posibilă desfăşurare de trupe, dar a adăugat că acest document va fi făcut public numai după ce va intra în vigoare un armistiţiu. Pe de altă parte, Rusia a transmis că un armistițiu va fi posibil numai în condiţiile încheierii unui acord de pace şi a reamintit că în niciun caz nu va accepta vreo desfăşurare de trupe NATO în Ucraina, scrie digi24.ro.
09:10
Pe 17 decembrie, Alexandru Ioan Cuza a promulgat legea secularizării averilor mănăstirești și a început Revoluția Română la Timișoara.
08:50
Scandal pe rețele, după o postare despre „INFOȚIGANI", făcută de business trainerul Alexandru Bordea și susținută de femeia de afaceri Olga Țapordei. Indignarea a venit din partea Ecaterinei Pitula, coordonator de program la Centrul de Inițiative Civice pentru Minoritățile Naționale. „Nu mai pot tăcea….Avem dreptul de a critica practici neetice din consultanță, cursuri sau mentorat. Poți vorbi despre promisiuni false, lipsă de transparență în vânzare și tot așa, dar să folosești un termen cu încărcătură etnică peiorativă pentru a face asta nu este acceptabil, NU E OK, NU E CORECT!”, a scris aceasta. La rândul său, Alexandru Bordea a venit cu o replică.
08:30
O aliniere planetară majoră aduce astăzi schimbări și surprize pentru fiecare semn zodiacal. Arhetipurile astrologice se manifestă puternic, provocându-ne să ne reevaluăm direcțiile în viață. Ce secrete vă vor dezvălui astrele astăzi? Horoscopul zilnic vă oferă o perspectivă personalizată și vă ghidează pașii în această călătorie cosmică.
08:10
Comisia de la Veneția a publicat un aviz privind crearea Procuraturii Anticorupție și Combaterea Criminalității Organizate (PACCO). Experții Consiliului Europei avertizează că desființarea Procuraturii Anticorupție (PA) și Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) ar putea afecta capacitatea de combatere a infracțiunilor grave și recomandă autorităților să examineze soluții alternative mai puțin disruptive.
08:00
Leul moldovenesc a demonstrat o consolidare în fața euro și dolarului american, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
07:40
Fostul președinte ucrainean Viktor Ianukovici, acuzat de înaltă trădare și ajutoarea Federației Ruse, dar și de trafic ilegal de persoane, a fost condamnat definitiv. Verdictul instanței împotriva celui de-al patrulea președinte al Ucrainei, Viktor Ianukovici, și a fostului șef adjunct al Departamentului Securității Statului, Konstantin Kobzar, a devenit definitiv, informează Biroul Procurorului General, citat de digi24.ro.
07:20
Astăzi, vremea în Moldova va fi predominant înnorată, cu perioade de cer parțial senin, fără precipitații semnificative.
07:10
Membrii fracțiunii fostului președinte al Ucrainei, Petro Poroșenko, „Solidaritatea Europeană”, au cerut dizolvarea cabinetului de miniștri. Parlamentarii au blocat tribuna Radei și au strigat pentru a bloca activitatea Legislativului, scrie digi24.ro.
22:10
Fostul președinte al țării, liderul Partidului Socialiștilor consideră că Republica Moldova trebui să obțină statut de partener BRICS - organizație interguvernamentală de cooperare economică alcătuită din Brazilia, Rusia, India, China, Africa de Sud, Iran, Egipt, Etiopia și Emiratele Arabe Unite. „Acesta este unul dintre obiectivele de politică externă ale PSRM și vom depune eforturi pentru a-l realiza”, a declarat astăzi Igor Dodon.
21:50
Rusia anunţă marţi că a preluat ”controlul” Kupianskului, un oraş-cheie situat în nord-estul Ucrainei, în oblastul Harkov, după ce forţe ucrainene au revendicat recucerirea mai multor cartiere ale oraşului de la armata rusă, în pofida unor progrese, luni, la Berlin la negocieri în vederea unui plan de pace între cei doi beligeranţi, relatează AFP, citat de news.ro.
21:40
Pentru îmbunătățirea serviciilor prestate clienţilor, Premier Energy anunţă că miercuri, 17 decembrie, vor avea loc lucrări programate de întreținere, renovare și modernizare a rețelelor electrice.
21:20
Asociația Antreprenorilor cu Dizabilități din Republica Moldova – „Abilități Europene Fără Limite” (AEFL Moldova), în parteneriat cu Centrul de Suport Juridic, anunță lansarea liniei gratuite de suport juridic și informațional pe WhatsApp, destinată femeilor cu dizabilități din întreaga Republică Moldova care se confruntă cu violența.
21:10
Un bărbat din Republica Moldova, în vârstă de 32 de ani, a fost arestat în Italia, după ce a înjunghiat un barman de 55 de ani. Victima a fost transportată la spital unde a decedat din cauza rănilor grave, scrie antena3.