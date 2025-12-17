Noi interdicții la intrarea în SUA: lista țărilor vizate de administrația Trump
Realitatea.md, 17 decembrie 2025 10:30
Administrația Trump a inclus cinci țări, precum și persoanele care călătoresc cu documente emise de Autoritatea Palestiniană, pe lista celor supuse unei interdicții totale de intrare în Statele Unite, scrie MediaFax, citând AP. Totodată, autoritățile americane au impus noi restricții parțiale de călătorie pentru cetățenii altor 15 state, ca parte a unei politici mai stricte
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum 5 minute
10:50
DECIS! Salariul minim pe economie va fi de 6.300 de lei, iar cel mediu – 17.400 de lei # Realitatea.md
Începând cu 1 ianuarie 2026, salariul minim pe țară în Republica Moldova va fi de 6.300 de lei lunar, pentru un program complet de muncă de 169 de ore. Astfel, o oră de muncă va fi remunerată cu cel puțin 37,28 lei. Majorarea este de 800 de lei față de nivelul actual și reprezintă o
10:50
Reevaluările judecătorilor de la Curtea de Apel Centru, finalizate. Decizia finală revine CSM # Realitatea.md
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a anunțat finalizarea procedurilor de reevaluare în privința judecătorilor Ruxanda Pulbere și Igor Chiroșca de la Curtea de Apel Centru, rapoartele aferente fiind transmise Consiliului Superior al Magistraturii pentru examinare și adoptarea hotărârii finale. În ambele cazuri, Comisia și-a menținut recomandările formulate în cadrul evaluărilor inițiale. Potrivit concluziilor Comisiei, judecătoarea
Acum 10 minute
10:40
Ceban acuză PAS de un „proiect imobiliar ascuns” la Băcioi: 35 de hectare și fără informarea publicului # Realitatea.md
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat că la ședința Consiliului Local Băcioi urma să fie introdus suplimentar pe ordinea de zi un proiect imobiliar de mari dimensiuni, fără o dezbatere publică prealabilă. Potrivit acestuia, proiectul vizează dezvoltarea unui „oraș în oraș" pe o suprafață de 35 de hectare, cu 5.941 de apartamente,
Acum 30 minute
10:30
VIDEO Plahotniuc, mai vorbăreț cu presa: „Eu știu adevărul și acesta va fi auzit”. Ce dezvăluiri a mai făcut # Realitatea.md
Fostul lider PDM, Vlad Plahotniuc, a făcut mai multe declarații jurnaliștilor, miercuri, înainte de ședința de judecată. Plahotniuc este acuzat în dosarul "furtul miliardului". El a respins din nou acuzațiile care i se aduc. Întrebat despre rolul martorilor și despre esența cauzei, Plahotniuc a susținut că adevărul va reieși din audierile din instanță și că
10:30
Acum o oră
10:10
Andrian Candu, cel de-al doilea martor în dosarul Plahotniuc. Fostul spekear, prezent în instanță # Realitatea.md
Astăzi, 17 decembrie, continuă ședința de judecată în dosarul "furtul miliardului" în care figurează fostul lider PDM, Vlad Plahotniuc. Azi, magistrații îl vor audia pe cel de-al doilea martor din partea apărării – Andrian Candu, fost deputat PDM și ex-președinte al Parlamentului. Candu s-a prezentat în instanță. Amintim că Natalia Politov-Cangaș, fost președinte al Victoriabank,
10:00
EXCLUSIV Peste un milion de colete ajung lunar în Moldova prin Temu, Shein și AliExpress, arată datele Vămii # Realitatea.md
Fluxul trimiterilor poștale internaționale (TPI) introduse în Republica Moldova a crescut accelerat după implementarea schimbului electronic de date între Serviciul Vamal și operatorii poștali, aplicat din 1 august 2024. Datele au fost oferite redacției BANI.MD de către Serviciul Vamal. Potrivit instituției, în septembrie 2024 au fost înregistrate aproximativ 628.325 de trimiteri poștale internaționale, nivel care
10:00
Regatul Unit urmează să se reîntoarcă în programul de schimb de studenți Erasmus al Uniunii Europene, potrivit unor rapoarte citate de Sky News, informația nefiind confirmată oficial până în prezent de autoritățile britanice. Mai multe surse media britanice susțin că un anunț oficial ar putea fi făcut în perioada imediat următoare, pe fondul negocierilor în
Acum 2 ore
09:10
Inspectoratul pentru Protecția Mediului va avea un nou șef. Dorin Poverjuc, propus de ministrul Mediului # Realitatea.md
Inspectoratul pentru Protecția Mediului va avea un nou șef. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a anunțat că va propune, la ședința de astăzi a Guvernului, numirea lui Dorin Poverjuc în funcția de șef al Inspectoratului pentru Protecția Mediului. „Domnul Dorin Poverjuc va prelua funcția de șef al Inspectoratului pentru Protecția Mediului, având mandatul de a consolida
Acum 4 ore
08:40
Administrația Trump presează UE să renunțe la planul de utilizare a activelor rusești înghețate pentru finanțarea Ucrainei. Oficialii administrației Trump ar fi exercitat presiuni asupra guvernelor europene – în special asupra celor considerate cele mai prietenoase să renunțe la planul de a folosi 210 miliarde de euro din activele rusești înghețate pentru sprijinirea Ucrainei. Politico
08:30
Amenzi de peste 36 mii de lei pentru nereguli depistate în serviciile de taxi din Chișinău # Realitatea.md
Serviciul Fiscal de Stat (SFS), în comun cu Agenția Națională de Transport Auto (ANTA) și Inspectoratul Național de Securitate Publică (INSP), a desfășurat, în perioada 8–12 decembrie 2025, mai multe controale în municipiul Chișinău. Verificările au vizat persoane care prestează servicii de transport de pasageri în regim de taxi, atât ocazional, cât și prin intermediul
08:20
Mai multe străzi din Chișinău și câteva localități din țară vor rămâne temporar fără energie electrică. Miercuri, 17 decembrie, vor avea loc lucrări programate de întreținere, renovare și modernizare a rețelelor electrice. Din acest motiv, mai multe străzi vor fi deconectate temporar de la energia electrică. Despre acest lucru anunță Premier Energy. Chişinău, sectorul Botanica: str.
08:00
Republica Moldova, încă departe de eligibilitatea pentru UE? Marcel Spatari: Progresul depinde de reforme # Realitatea.md
Republica Moldova este încă departe de a fi eligibilă pentru aderarea la Uniunea Europeană, însă ritmul de avansare depinde de pregătirea internă și de aplicarea măsurilor incluse în Programul național de aderare. Declarația a fost făcută de președintele Comisiei pentru integrare europeană, Marcel Spatari, într-un interviu acordat agenției IPN. Deputatul a explicat că decizia statelor
07:50
Descoperire spectaculoasă în Italia: Sute de urme de dinozauri vechi de peste 200 de milioane de ani # Realitatea.md
Sute de urme de dinozauri, datând de acum peste 200 de milioane de ani, au fost descoperite pe un munte din nordul Italiei. O parte dintre acestea s-au păstrat într-o stare remarcabilă, iar cercetătorii susțin că descoperirea reprezintă una dintre cele mai valoroase colecții de urme de dinozauri la nivel mondial. Urmele, vechi de peste
07:40
Marea Britanie lansează o anchetă independentă privind „ingerința financiară străină” în politică # Realitatea.md
Guvernul britanic a anunțat marți declanșarea unei anchete independente privind „ingerința financiară străină în politica" Regatului Unit, în contextul condamnării pentru corupție a fostului europarlamentar pro-Brexit Nathan Gill, relatează AFP. Pe 21 noiembrie, Nathan Gill, europarlamentar în perioada 2014-2020 din partea partidului UKIP, a fost condamnat la zece ani de închisoare, după ce a acceptat
07:30
Documentul în care mai multe state detaliază garanţiile de securitate pe care sunt dispuse să le ofere Ucrainei după încheierea războiului cu Rusia, inclusiv posibila desfăşurare de trupe, a fost finalizat, afirmă preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski. El a adăugat că acesta va fi făcut public doar după intrarea în vigoare a unui armistiţiu, pe care Rusia afirmă
07:20
Horoscop 17 decembrie 2025. Zi intensă pentru Berbeci și Lei, surprize financiare pentru Vărsători # Realitatea.md
Ziua de astăzi aduce o energie specială, care te îndeamnă să fii mai atentă atât la mesajele din jur, cât și la trăirile tale interioare. Indiferent că este vorba despre alegeri importante, emoții mai profunde sau ocazii neașteptate, fiecare zodie este ghidată spre o direcție clară de evoluție personală. Berbec (21 martie – 19 aprilie)Ești
07:20
Meteorologii anunță cu cer variabil pe întreg teritoriul țării. Valorile maxime ale temperaturii se vor situa între +5 și +10 grade Celsius. Vremea rămâne în mare parte neschimbată. În regiunile de nord, temperaturile vor oscila între -2 și +5 grade Celsius. În centrul țării, inclusiv în Capitală, se vor înregistra valori termice cuprinse între +1
07:10
Banca Națională a Moldovei a anunțat cursurile oficiale de schimb pentru data de 17 decembrie. Euro se ieftinește și ajunge la 19 lei și 80 de bani, în scădere cu 3 bani. Dolarul american este cotat la 16 lei și 83 de bani, cu 5 bani mai puțin față de ziua precedentă. Leul românesc înregistrează
Acum 6 ore
06:50
Cum a ajuns atmosfera Pământului pe Lună și de ce contează pentru viitoarele misiuni # Realitatea.md
Atomii şi moleculele din atmosfera Pământului au străbătut aproape 400 de mii de kilometri prin spațiul cosmic pentru a se „stabili" în cele din urmă pe Lună, iar procesul a început acum aproape patru miliarde de ani. Concluziile apar într-un studiu publicat recent în revista Communications Earth & Environment și vin elucideze să un mister
Acum 12 ore
22:50
Propunerile de pace discutate cu SUA ar putea fi prezentate Rusiei curând. Zelenski: „Ne bazăm pe cinci documente” # Realitatea.md
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat, marți, 16 decembrie curent, că propunerile negociate cu oficialii americani privind un acord de pace ar putea fi finalizate în curând, după care trimișii americani le vor prezenta Kremlinului, scrie adevărul.ro. Zelenski a părăsit Germania încrezător că propunerile negociate cu SUA vor fi finalizate în curând, după ce a
22:20
Șefa Direcției Reparații și Construcții Drumuri din Bălți demisionează, lăsând instituția fără director interimar # Realitatea.md
Întreprinderea Municipală „Direcția Reparații și Construcții Drumuri" (DRCD) Bălți rămâne fără director interimar. Cristina Sochircă a anunțat marți, 16 decembrie, la ședința Consiliului Municipal Bălți, că părăsește funcția pe care o exercita, scrie nordnews.md. Plecarea vine după o perioadă tensionată pentru întreprindere, marcată de dispute cu autoritățile locale, probleme financiare și dificultăți în activitatea curentă.
Acum 24 ore
21:50
După ce s-a constatat că programul remedial la matematică din acest an a ajutat aproape 6.000 de elevi să își îmbunătățească rezultatele la examene, Ministerul Educației introduce, în premieră, ore gratuite de limba și literatura română pentru elevii alolingvi. Anunțul a fost făcut de MEC în cadrul prezentării rezultatelor programului desfășurat în anul precedent de
21:30
O femeie din Soroca, condamnată la 15 ani de închisoare pentru uciderea concubinului # Realitatea.md
O femeie din orașul Soroca a fost condamnată la 15 ani de închisoare pentru omorul concubinului său. Hotărârea a fost pronunțată luni, 15 decembrie. Potrivit anchetei, fapta s-a produs la data de 19 iunie, în timp ce cei doi se aflau la domiciliu și consumau băuturi alcoolice. Pe fondul unui conflict izbucnit între ei, femeia
21:20
„Bio”, „eco”, „organic” – produse lactate excluse din magazin pentru etichetare neconformă # Realitatea.md
Mai multe produse lactate au fost excluse de pe rafturile magazinelor după ce autoritățile au constatat utilizarea neconformă a termenului „bio" pe etichete. Măsura a fost aplicată în urma verificărilor privind respectarea legislației în domeniul etichetării produselor alimentare. În cadrul emisiunii Rezoomat de la RLIVE TV, deputatul PAS Alexandr Trubca a subliniat că legea este
20:40
Raionul Călărași accelerează tranziția verde: instituții publice cu costuri zero la energie # Realitatea.md
Mai multe instituții publice din raionul Călărași nu mai achită facturi la energia electrică, în urma investițiilor în panouri fotovoltaice, devenind modele de bună practică în tranziția către energia verde. Marți, 16 decembrie curent, ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a efectuat o vizită la Centrul Cultural Multifuncțional din comuna Sipoteni, unul dintre proiectele de referință în
20:00
Premieră demografică în Franța. Decesele depășesc nașterile pentru prima dată după 80 de ani # Realitatea.md
Franța se confruntă cu o situație demografică fără precedent după Al Doilea Război Mondial. Pentru prima dată, numărul deceselor îl depășește pe cel al nașterilor. Datele apar într-un raport publicat de Institutul Național de Studii Demografice (INED). Potrivit raportului, în Franța se nasc anual aproximativ 661 de mii de copii, față de 833 de mii
19:40
Încă două persoane au fost condamnate la închisoare în dosarul Băncii de Economii, fiind găsite vinovate de escrocherii și spălare de bani în proporții mari. Prejudiciul cauzat este estimat la 4,4 milioane de lei. Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a condamnat unul dintre inculpați la 9 ani de închisoare, iar pe cel de-al doilea la 5
19:10
Președinta Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Odile Renaud-Basso, va efectua în această săptămână o vizită oficială în Republica Moldova
18:50
Ce spune Igor Chiriac, unul dintre autorii proiectului PACCO, privind opinia Comisiei de la Veneția # Realitatea.md
Autoritățile vor lua act de poziția Comisiei de la Veneția privind crearea PACCO și vor decide pașii următori. Declarația a fost făcută pentru IPN de către deputatul PAS, Igor Chiriac, unul dintre autorii proiectului privind comasarea Procuraturii Anticorupție și PCCOCS. Deputatul a precizat că asupra conceptului de bază Comisia de la Veneția nu a formulat […] Articolul Ce spune Igor Chiriac, unul dintre autorii proiectului PACCO, privind opinia Comisiei de la Veneția apare prima dată în Realitatea.md.
18:30
Ziua perchezițiilor în regiunea transnistreană: magazine, restaurante și un hotel, închise # Realitatea.md
Mai multe magazine, restaurante și un hotel din regiunea transnistreană au fost închise în urma unor percheziții desfășurate pe 15 decembrie. Forțele de ordine au intervenit simultan în magazinele rețelei „Hitech”, în centrul comercial Piazza Italia, în restaurantele Toscana și Georgia, precum și în complexul Park Hotel, potrivit unui material publicat de Zona de Securitate. […] Articolul Ziua perchezițiilor în regiunea transnistreană: magazine, restaurante și un hotel, închise apare prima dată în Realitatea.md.
18:20
Guvernul analizează posibilitatea de a transforma datoriile statului față de fermieri în obligațiuni de stat, care ar putea fi folosite ca garanții pentru obținerea creditelor bancare. Subiectul a fost discutat în cadrul consultărilor pe marginea proiectului bugetului, în contextul restanțelor mari la plata subvențiilor agricole, transmite BANI.MD. Reprezentantul asociației Moldova Fruct, Vitalie Obrijan, a propus […] Articolul Statul ar putea transforma datoriile față de fermieri în obligațiuni de stat apare prima dată în Realitatea.md.
18:00
Un influencer din Londra a publicat imagini în care susține că a demascat un hoț român de buzunare, iar clipul a devenit viral pe rețelele sociale, scrie antena3.ro. Creatorul de conținut este cunoscut pentru faptul că urmărește persoane suspectate de furturi mărunte și le marchează cu spray de culoare roșie atunci când afirmă că le […] Articolul VIDEO „Vânătorul de hoți” din Londra surprinde un român în timp ce fura apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
Liceul „Ion Creangă” din Fălești va fi transformat într-o școală model. Când vor începe lucrările? # Realitatea.md
Liceul Teoretic „Ion Creangă” din Fălești va fi transformat într-o școală model, cu sprijinul Guvernului Poloniei, al Uniunii Europene și al PNUD Moldova. Aceasta face parte dintr-un program ce include 90 de școli, care vor fi modernizate și dotate în următorii ani. În această instituție studiază 584 de elevi, inclusiv 11 cu cerințe educaționale speciale. […] Articolul Liceul „Ion Creangă” din Fălești va fi transformat într-o școală model. Când vor începe lucrările? apare prima dată în Realitatea.md.
17:30
Ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a avut mai multe întrevederi oficiale la Haga, în cadrul Conferinței Diplomatice privind instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina. Oficialul moldovean s-a întâlnit cu miniștrii de externe ai Ucrainei și Regatului Țărilor de Jos, cu care a discutat despre securitatea regională, cooperarea în domeniul energiei și […] Articolul Mihai Popșoi a avut întrevederi oficiale la Haga cu omologii din Ucraina și Olanda apare prima dată în Realitatea.md.
17:20
Pachete cu mâncare caldă pentru bătrânii și persoanele cu dizabilități au fost oferite în cadrul unei acțiuni caritabile organizate de Primăria Chișinău, în parteneriat cu Biserica „Tărâmul Adevărului”. Evenimentul a avut loc în sectorul Centru al capitalei, unde 100 de persoane nevoiașe au beneficiat de sprijin alimentar în prag de sărbători. Potrivit autorităților municipale, pachetele […] Articolul Pachete cu mâncare caldă pentru bătrâni, oferite în prag de sărbători la Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
17:00
Miracol în tribune: un fan și-a văzut echipa după 17 ani, datorită tehnologiei inovative # Realitatea.md
Datorită unei tehnologii inovative, un fan de fotbal cu deficiențe severe de vedere a reușit, pentru prima dată, să își vadă echipa favorită pe stadion. Este cazul lui Jon Attenborough, un bărbat de 36 de ani din Perth, care urmărește Dundee United de aproape două decenii, dar care nu a putut niciodată să vadă jucătorii […] Articolul Miracol în tribune: un fan și-a văzut echipa după 17 ani, datorită tehnologiei inovative apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
FOTO Tăieri ilegale de copaci la Căpriana. Ce au depistat inspectorii de mediu la fața locului # Realitatea.md
Doi copaci cu diametrele de 44 și 40 cm au fost tăiați ilegal de persoane necunoscute în Ocolul Silvic Căpriana, raionul Strășeni. „În urma informațiilor apărute în mass-media privind pretinse activități de tăiere ilegală a arborilor în zona raionului Strășeni, Ocolul Silvic Căpriana, Întreprinderea Silvo-Cinegetică Strășeni, inspectorii de mediu din cadrul Inspecției pentru Protecția Mediului […] Articolul FOTO Tăieri ilegale de copaci la Căpriana. Ce au depistat inspectorii de mediu la fața locului apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
Două localități din Moldova își vor alege primarul pe 17 mai 2026. Vezi care sunt acestea # Realitatea.md
Pe data de 17 mai 2026 vor avea loc alegeri locale noi pentru funcția de primar în satul Mașcăuți, raionul Criuleni, și în comuna Sărătenii Vechi, raionul Telenești. „În cadrul ședinței de astăzi, Comisia Electorală Centrală a stabilit data de 17 mai 2026 pentru organizarea alegerilor locale noi pentru funcția de primar în satul Mașcăuți, […] Articolul Două localități din Moldova își vor alege primarul pe 17 mai 2026. Vezi care sunt acestea apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
Numărul virozelor respiratorii este în creștere în Republica Moldova, iar cei mai afectați sunt copiii. Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) anunță că, în perioada 8–14 decembrie, au fost înregistrate 2.357 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS), în creștere cu 8% față de săptămâna precedentă. Potrivit ANSP, majoritatea cazurilor au fost […] Articolul Virozele bântuie copiii: cu 8% mai multe cazuri față de săptămâna precedentă apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
Moldindconbank lansează o promoție de sezon cu premii generoase și condiții speciale la credite # Realitatea.md
Moldindconbank întâmpină sezonul sărbătorilor și începutul de an cu o promoție gândită să aducă mai multă lumină în planurile oamenilor. În perioada 15 decembrie 2025 – 15 februarie 2026, toți cei care accesează un credit de nevoi personale, un credit online sau un credit Acum vor fi înscriși automat în extragerile de premii organizate pe […] Articolul Moldindconbank lansează o promoție de sezon cu premii generoase și condiții speciale la credite apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
Opoziția parlamentară condamnă tentativa PAS de modificare a Regulamentului Parlamentului # Realitatea.md
Toate fracțiunile de opoziție din Parlamentul Republicii Moldova au semnat o declarație comună prin care condamnă ferm intenția Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) de a modifica Regulamentul Parlamentului, acțiune pe care o califică drept o restrângere gravă a drepturilor deputaților. Potrivit opoziției, modificările propuse încalcă Constituția, afectează pluralismul politic și pun în pericol dezbaterea democratică, […] Articolul Opoziția parlamentară condamnă tentativa PAS de modificare a Regulamentului Parlamentului apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
Chiar și fără să știe limba sau să aibă autorizație, unii își construiesc cariere peste hotare, iar acesta este cazul unei femei în vârstă de 48 de ani, originară din Republica Moldova și rezidentă în localitatea Novara, Italia, care este cercetată în stare de libertate pentru organizarea unui cabinet medical ilegal într-un apartament. Potrivit anchetatorilor, […] Articolul Botox la bloc: moldoveancă anchetată pentru servicii estetice ilegale în Italia apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
Greve în mai multe aeroporturi din Europa înainte de Crăciun. Zborurile pot fi întârziate sau anulate # Realitatea.md
În Italia, Marea Britanie și Spania sunt anunțate greve ale angajaților din aviație în perioada sărbătorilor, ceea ce ar putea provoca întârzieri și perturbări ale zborurilor în mai multe aeroporturi europene. Italia Pe 17 decembrie, angajați din serviciile de handling la sol, controlori de trafic aerian și membri ai echipajelor aeriene din Italia […] Articolul Greve în mai multe aeroporturi din Europa înainte de Crăciun. Zborurile pot fi întârziate sau anulate apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Tripleți născuți prematur la Institutul Mamei și Copilului, externați după două luni # Realitatea.md
Artiom, Arina și Roman sunt tripleții care au venit pe lume la Institutul Mamei și Copilului (IMC) din Chișinău. Cei trei bebeluși s-au născut prematur pe 12 octombrie și au petrecut aproape două luni sub supravegherea atentă a medicilor. Potrivit IMC, cei trei bebeluși au beneficiat de îngrijiri medicale specializate, fiind internați timp de 10 […] Articolul Tripleți născuți prematur la Institutul Mamei și Copilului, externați după două luni apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
VIDEO Moldova, Ucraina și Olanda deschid drumul despăgubirilor internaționale de război # Realitatea.md
Ucraina, Republica Moldova și Țările de Jos au semnat Convenția privind instituirea unei comisii internaționale de compensații pentru Ucraina, în cadrul unei conferințe organizate sub egida Consiliului Europei. Convenția a fost adoptată de Consiliul Europei în contextul demersurilor de creare a Comisiei Internaționale pentru compensarea prejudiciilor cauzate de Federația Rusă în urma agresiunii asupra Ucrainei. […] Articolul VIDEO Moldova, Ucraina și Olanda deschid drumul despăgubirilor internaționale de război apare prima dată în Realitatea.md.
15:00
Tariful de distribuție a gazelor naturale va fi uniform la nivel național, după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat astăzi modificări esențiale la Metodologia de calculare, de aprobare și de aplicare a tarifelor reglementate pentru acest serviciu. Noul mecanism introduce tariful uniform de distribuție, care va fi aplicat tuturor operatorilor sistemelor […] Articolul ANRE introduce o nouă regulă cu privire la tariful la gaz. Ce trebuie să cunoști apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
Banca Națională a Moldovei (BNM) a lansat un serviciu digital care oferă informația privind cursul oficial de schimb al leului moldovenesc semnată electronic, accesibil în timp real și adaptat criteriilor utilizatorilor, cum ar fi metodologia de calcul, perioada și valuta străină selectată. Serviciul, disponibil în limbile română și engleză, include un cod QR pentru verificarea […] Articolul BNM lansează serviciu digital pentru cursul oficial al leului, semnat electronic apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
Politicieni din opoziție au susținut protestul profesorilor: „Respectul începe cu salarii decente” # Realitatea.md
Mai mulți politicieni din opoziție și-au exprimat public sprijinul pentru profesorii și cadrele didactice care au protestat, cerând majorarea salariilor și o finanțare mai corectă a sistemului educațional. Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat că este solidar cu profesorii și a subliniat că aceștia nu ar trebui să fie nevoiți să iasă […] Articolul Politicieni din opoziție au susținut protestul profesorilor: „Respectul începe cu salarii decente” apare prima dată în Realitatea.md.
14:10
Un angajat al Ministerului Afacerilor Interne (MAI) a fost reținut pentru 72 de ore, fiind suspectat că ar fi violat o tânără de 19 ani. Cazul a fost înregistrat noaptea trecută într-o localitate din raionul Căușeni, scrie Pulsmedia.md. Omul legii ar fi fost în afara orelor de serviciu și ar fi mers la o petrecere […] Articolul Un angajat al MAI a fost încătușat după ce ar fi violat o tânără la petrecere apare prima dată în Realitatea.md.
