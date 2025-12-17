BREAKING NEWS | Vlad Filat a depus o plângere penală împotriva lui Victor Bodiu, acuzând mărturii false în instanță
SafeNews, 17 decembrie 2025 09:00
Fostul prim-ministru Vlad Filat anunță că a depus o plângere penală pe numele lui Victor Bodiu, fost președinte al Consiliului de Administrare al Băncii de Economii, pe care îl acuză de depunerea unor mărturii false în instanță, folosite ulterior ca temei al condamnării sale penale. Într-un mesaj public, Vlad Filat precizează că demersul nu reprezintă […] Articolul BREAKING NEWS | Vlad Filat a depus o plângere penală împotriva lui Victor Bodiu, acuzând mărturii false în instanță apare prima dată în SafeNews.
• • •
Alte ştiri de SafeNews
Acum 10 minute
09:10
LIVE | Lansarea unui nou apel în cadrul Programului Național „Servicii de creșe publice – Părinți angajați, copii la creșă” # SafeNews
Articolul LIVE | Lansarea unui nou apel în cadrul Programului Național „Servicii de creșe publice – Părinți angajați, copii la creșă” apare prima dată în SafeNews.
Acum 30 minute
09:00
Controale la taximetriști în Chișinău: Amenzi de peste 35 de mii de lei pentru activități ilegale # SafeNews
În perioada 8–12 decembrie 2025, Serviciul Fiscal de Stat (SFS), împreună cu angajații Agenției Naționale Transport Auto și ai Inspectoratului Național de Securitate Publică, a desfășurat mai multe controale în municipiul Chișinău, vizând contribuabilii care prestează servicii de transport de pasageri în regim de taxi, atât ocazional, cât și prin intermediul platformelor electronice de management. […] Articolul Controale la taximetriști în Chișinău: Amenzi de peste 35 de mii de lei pentru activități ilegale apare prima dată în SafeNews.
09:00
BREAKING NEWS | Vlad Filat a depus o plângere penală împotriva lui Victor Bodiu, acuzând mărturii false în instanță # SafeNews
Fostul prim-ministru Vlad Filat anunță că a depus o plângere penală pe numele lui Victor Bodiu, fost președinte al Consiliului de Administrare al Băncii de Economii, pe care îl acuză de depunerea unor mărturii false în instanță, folosite ulterior ca temei al condamnării sale penale. Într-un mesaj public, Vlad Filat precizează că demersul nu reprezintă […] Articolul BREAKING NEWS | Vlad Filat a depus o plângere penală împotriva lui Victor Bodiu, acuzând mărturii false în instanță apare prima dată în SafeNews.
Acum o oră
08:40
Studiu amplu din Franța: Vaccinarea anti-COVID reduce riscul de deces, inclusiv din alte cauze # SafeNews
Adulții care au primit cel puțin o doză de vaccin COVID-19 pe bază de ARNm au o rată semnificativ mai mică a mortalității comparativ cu persoanele nevaccinate, arată un nou studiu realizat în Franța. Concluziile se referă atât la decesele provocate de COVID-19, cât și la mortalitatea generală. Studiul a analizat datele a aproximativ 28 […] Articolul Studiu amplu din Franța: Vaccinarea anti-COVID reduce riscul de deces, inclusiv din alte cauze apare prima dată în SafeNews.
08:30
VIDEO | Cum minimizează Rusia atacul ucrainean asupra submarinului din Novorossiysk și ce arată imaginile din satelit. „Daune critice” # SafeNews
Un submarin rusesc purtător de rachete Kalibr, aflat la baza navală din Novorossiysk, pe țărmul estic al Mării Negre, a fost lovit într-un atac ucrainean cu drone marine. Deși Kremlinul a încercat să minimalizeze incidentul și a negat existența unor avarii serioase, mai multe analize independente indică faptul că submersibilul a suferit daune importante. Serviciul […] Articolul VIDEO | Cum minimizează Rusia atacul ucrainean asupra submarinului din Novorossiysk și ce arată imaginile din satelit. „Daune critice” apare prima dată în SafeNews.
08:20
IMAGINI | Zece morți, inclusiv trei copii, după ce un avion privat a încercat o aterizare de urgență pe un teren de fotbal și a luat foc # SafeNews
Zece persoane, printre care trei copii, și-au pierdut viața după ce un avion privat de mici dimensiuni s-a prăbușit luni în centrul Mexicului. Accidentul s-a produs în orașul San Mateo Atenco, situat la aproximativ 50 de kilometri vest de Ciudad de Mexico. Potrivit autorităților locale, aeronava a încercat o aterizare de urgență pe un teren […] Articolul IMAGINI | Zece morți, inclusiv trei copii, după ce un avion privat a încercat o aterizare de urgență pe un teren de fotbal și a luat foc apare prima dată în SafeNews.
Acum 2 ore
08:10
Vremea nu se schimbă semnificativ pe parcursul zilei de 17 decembrie. Meteorologii anunță cer variabil în toată țara și valori termice moderate pentru această perioadă a anului. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din sud-est, cu o viteză de 9–18 km/h, iar umiditatea aerului va fi ridicată, între 85 și 95%. În nordul […] Articolul Prognoza meteo pentru 17 decembrie: Cer variabil și temperaturi de până la +10 grade apare prima dată în SafeNews.
08:00
Unul dintre atacatorii care au ucis 15 persoane pe o plajă din Sydney, Australia, în timpul sărbătorii evreieşti Hanukka, era un cetăţean indian care părăsise India în urmă cu 27 de ani, a declarat marţi, poliţia indiană, relatează AFP. „Sajid Akram este originar din Hyderabad, India. A emigrat în Australia pentru a-şi găsi un loc […] Articolul Noi detalii despre autorii atacului din Sydney apare prima dată în SafeNews.
07:50
Procesul tehnic de negociere cu Uniunea Europeană pe primele domenii-cheie a fost lansat, iar autoritățile de la Chișinău cunosc deja pașii necesari pentru avansarea negocierilor de aderare. Deputatul Marcel Spatari, președintele Comisiei parlamentare pentru integrare europeană, explică ce presupun noile orientări ale Comisiei Europene și modul în care Republica Moldova se pregătește pentru următoarele etape […] Articolul Negocierile cu UE intră în faza tehnică: Ce urmează pentru Republica Moldova apare prima dată în SafeNews.
07:40
La Haga a fost adoptată Convenția privind instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, un mecanism destinat examinării și compensării prejudiciilor provocate de agresiunea Rusiei. Ucraina, Regatul Țărilor de Jos și Republica Moldova au fost primele state care au semnat documentul, acesta fiind deschis aderării tuturor statelor interesate. Convenția prevede crearea, sub egida Consiliului Europei, […] Articolul Convenția pentru Comisia Internațională de Reclamații pentru Ucraina, adoptată la Haga apare prima dată în SafeNews.
07:30
Judecătorul, anterior cercetat penal pentru corupție, a fost scos de sub urmărire penală. CSM l-a repus în funcție, după ce magistratul a fost suspendat # SafeNews
Judecătorul Radu Grecu, care a fost cercetat penal pentru corupție activă, a fost repus în funcție, după ce a fost anterior suspendat. Decizia a fost luată ieri, 16 decembrie, la ședința Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Membrii CSM și-au motivat hotărârea prin ordonanța expediată de Procuratura Anticorupție, care a indicat că judecătorul Radu Grecu a […] Articolul Judecătorul, anterior cercetat penal pentru corupție, a fost scos de sub urmărire penală. CSM l-a repus în funcție, după ce magistratul a fost suspendat apare prima dată în SafeNews.
07:20
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) vor iniția verificări privind modul în care operatorii economici folosesc termenii „eco”, „bio”, „ecologic” și „organic” în denumirea produselor și a mărcilor înregistrate. La un briefing de presă pe 16 decembrie, secretarul de stat Vasile Șarban a subliniat că termenii protejați pot […] Articolul Autoritățile vor verifica utilizarea termenilor „eco”, „bio”, „ecologic” și „organic” apare prima dată în SafeNews.
Acum 4 ore
07:10
Bombardiere ruse TU-22M3 au efectuat o misiune de patrulare deasupra apelor neutre ale Mării Negre # SafeNews
Bombardiere strategice ruse Tupolev TU-22M3 au efectuat marţi un zbor de patrulare deasupra apelor neutre ale Mării Negre, a anunţat într-un comunicat Ministerul rus al Apărării, citat de agenţia EFE. Potrivit ministerului rus, bombardierele au fost escortate timp de peste cinci ore de avioane de vânătoare Sukhoi SU-35 şi Sukhoi SU-27. „Toate zborurile avioanelor Forţelor […] Articolul Bombardiere ruse TU-22M3 au efectuat o misiune de patrulare deasupra apelor neutre ale Mării Negre apare prima dată în SafeNews.
07:00
Două persoane au fost condamnate la închisoare după ce Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, le-a găsit vinovate de spălare de bani și escrocherie, într-un dosar ce vizează un prejudiciu de 4,4 milioane de lei adus SA „Banca de Economii”. Sentința a fost pronunțată pe 16 decembrie. Instanța a stabilit pentru unul dintre inculpați o pedeapsă de […] Articolul Dosarul „Banca de Economii”: Două persoane, condamnate la 9 și 5 ani de închisoare apare prima dată în SafeNews.
06:50
O nuntă organizată în vestul Germaniei s-a încheiat cu un incident violent, după ce un conflict izbucnit între invitați a degenerat într-o bătaie generală. Evenimentul a avut loc în weekendul trecut, în orașul Hemer, situat la sud-est de Dortmund, potrivit agenției DPA. Scandalul a pornit în timpul unui joc tradițional de nuntă, cunoscut sub numele […] Articolul Mireasă bătută la nuntă de invitații care au vrut să prindă cravata mirelui apare prima dată în SafeNews.
06:40
Un bărbat din Marea Britanie care a rănit peste 100 de persoane după ce a intrat cu mașina într-o mulțime de suporteri ai echipei Liverpool FC a fost condamnat marți la 21 de ani și șase luni de închisoare. Incidentul a avut loc în luna mai, în timpul paradei de celebrare a clubului, în centrul […] Articolul VERDICT | Șoferul care a intrat cu mașina în mulțime la Liverpool și-a aflat sentința apare prima dată în SafeNews.
06:30
Un barista în vârstă de 55 de ani, Andrei Zacobliuc, a fost ucis în noaptea de 15 decembrie chiar în fața barului unde lucra, în provincia Brescia. Autorul atacului este un bărbat din Moldova, în vârstă de 32 de ani, care a fost reținut de carabinieri și arestat sub suspiciunea de omor intenționat cu circumstanțe […] Articolul Crimă în Sarezzо: Cetățean moldovean reținut după omorul unui barista apare prima dată în SafeNews.
06:20
Ion Creangă și-a dorit ca statul să fie mai dur în raport cu Găgăuzia și regiunea transnistreană, în vederea aplicării proiectelor de lege cu privire la TVA pentru regiunea găgăuză și modificarea Codului vamal pe problema taxelor aplicate agenților economici din regiunea transnistreană. Declarația a fost făcută de secretarul general al Parlamentului, Victor Agrici, prezent […] Articolul Dosarul lui Ion Creangă ajunge la etapa finală. Martorul acuzării a fost audiat apare prima dată în SafeNews.
06:10
Un raport publicat de site-ul ucrainean de știri Euromaidan Press arată că „soldații ruși se așteaptă mai mult la pace din partea președintelui american Donald Trump decât din partea lui Vladimir Putin”, întrucât războiul din Ucraina continuă să consume resursele Rusiei. Conform unei analize publicate duminică, pe măsură ce războiul Kremlinului în Ucraina se prelungește, […] Articolul Raport: Soldații ruși se așteaptă la pace mai mult de la Trump decât de la Putin apare prima dată în SafeNews.
Acum 12 ore
21:20
Pentru protejarea lui Putin: Duma de Stat a Rusiei adoptă o lege care interzice aplicarea hotărârilor emise de instanţele din alte țări # SafeNews
Camera Deputaţilor din Rusia, Duma de Stat, a aprobat marţi, în a doua şi a treia lectură, un proiect de lege ce interzice aplicarea hotărârilor emise de instanţe penale străine, o măsură care îl protejează pe preşedintele rus Vladimir Putin în faţa mandatului de arestare emis de Curtea Penală Internaţională (CPI), relatează AFP și Agerpres. […] Articolul Pentru protejarea lui Putin: Duma de Stat a Rusiei adoptă o lege care interzice aplicarea hotărârilor emise de instanţele din alte țări apare prima dată în SafeNews.
21:20
Impas pentru avionul de vânătoare de generația a cincea, dezvoltat de trei dintre marile puteri europene. „Foarte puțin probabil” # SafeNews
Proiectul de 100 de miliarde de euro, în cadrul căruia cele trei țări urmau să construiască împreună un avion de vânătoare de generația a cincea pentru a înlocui aparatele de luptă Rafale ale Franței și Eurofighter ale Germaniei și Spaniei, este acum „foarte puțin probabil”, a spus o sursă. Întâlnirea dintre miniștrii apărării din Franța, […] Articolul Impas pentru avionul de vânătoare de generația a cincea, dezvoltat de trei dintre marile puteri europene. „Foarte puțin probabil” apare prima dată în SafeNews.
21:10
Lovitură de stat în Franța, un fake news care l-a alarmat pe Macron. „Unul dintre colegii africani mi-a trimis un mesaj” # SafeNews
Preşedintele francez Emmanuel Macron a deplâns marţi că nu a reuşit să obţină retragerea unei ştiri false de pe Facebook care pretinde că a fost înlăturat de la putere în urma unei lovituri de stat militare, ştire care l-a alarmat pe unul dintre omologii săi africani şi a dat-o ca exemplu pentru a ilustra excesele […] Articolul Lovitură de stat în Franța, un fake news care l-a alarmat pe Macron. „Unul dintre colegii africani mi-a trimis un mesaj” apare prima dată în SafeNews.
21:10
Ministerul Justiției din Rusia a desemnat marți postul german de televiziune Deutsche Welle (DW) drept organizație „indezirabilă”, acesta devenind astfel cel mai recent canal de știri extern inclus pe lista neagră a țării, în contextul unei represiuni mai ample asupra libertății presei, scrie publicația independentă The Moscow Times. Prin această desemnare, postului de televiziune internațional, care […] Articolul Postul german Deutsche Welle, interzis în Rusia apare prima dată în SafeNews.
21:00
O turistă din Franța a sunat la 112 în Italia și l-a călcat apoi cu mașina pe unul dintre polițiștii care au venit să o ajute # SafeNews
Un incident șocant a avut loc în Italia, acolo unde o turistă din Franța l-a călcat cu mașina pe unul dintre polițiștii care au venit să o ajute după ce sunase la 112. Unul dintre carabinieri este grav rănit, iar femeia a fost arestată pentru tentativă de omor. Turista din Franța sunase inițial la 112 […] Articolul O turistă din Franța a sunat la 112 în Italia și l-a călcat apoi cu mașina pe unul dintre polițiștii care au venit să o ajute apare prima dată în SafeNews.
21:00
VIDO | Eroi la Bondi Beach. Un bărbat şi un cuplu au murit încercând să-i oprească pe atacatori # SafeNews
În timp ce un negustor de fructe din Sydney este aclamat ca erou după ce l-a dezarmat pe unul dintre atacatorii care au deschis focul duminică, pe plaja Bondi din Sydney, la un eveniment evreiesc, un cuplu şi un alt bărbat au murit după ce s-au confruntat fizic cu atacatorii şi sunt, de asemenea, comemoraţi […] Articolul VIDO | Eroi la Bondi Beach. Un bărbat şi un cuplu au murit încercând să-i oprească pe atacatori apare prima dată în SafeNews.
Acum 24 ore
19:10
FOTO | Maia Sandu: Discuții cu oficialii olandezi despre aderarea Moldovei la UE și sprijinul economic # SafeNews
Astăzi, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o serie de întâlniri importante în Țările de Jos cu Prim-ministrul Dick Schoof, cu Președinta Senatului, Mei Li Vos, și cu Președintele Camerei Reprezentanților, Thom van Campen. În cadrul discuțiilor, lidera de la Chișinău a abordat următorii pași ai Moldovei în procesul de aderare la Uniunea Europeană […] Articolul FOTO | Maia Sandu: Discuții cu oficialii olandezi despre aderarea Moldovei la UE și sprijinul economic apare prima dată în SafeNews.
19:00
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) anunță că susține revendicările cadrelor didactice din Republica Moldova, pe fondul nemulțumirilor tot mai mari legate de salarii și condițiile de muncă din sistemul educațional. Într-o declarație publică, PLDM afirmă că solicitările profesorilor sunt justificate și reprezintă rezultatul unei degradări continue a statutului profesiei didactice. Potrivit formațiunii, tot mai […] Articolul PLDM, în apărarea profesorilor: „Cererea lor este un semnal de alarmă pentru stat” apare prima dată în SafeNews.
18:40
CEC a aprobat metodologia de verificare a modului în care partidele politice își gestionează banii # SafeNews
Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat, în ședința din 16 decembrie 2025, o nouă metodologie care stabilește modul în care va fi verificată gestiunea financiară a partidelor politice. Documentul prevede regulile minime pentru desfășurarea unor misiuni speciale de verificare, realizate pe baza unor proceduri convenite, conform Legii privind partidele politice. Scopul acestor misiuni este de […] Articolul CEC a aprobat metodologia de verificare a modului în care partidele politice își gestionează banii apare prima dată în SafeNews.
18:20
genția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a decis introducerea unui tarif unic de distribuție a gazelor naturale, care va fi aplicat la nivel național. Noua măsură va elimina diferențele de preț existente între regiuni și va crea condiții egale pentru toți consumatorii și furnizorii de gaze din Republica Moldova. Până acum, fiecare dintre cei […] Articolul Tarif unic pentru distribuția gazelor: ANRE schimbă regulile pe piața energetică apare prima dată în SafeNews.
14:30
Rusia va bloca complet YouTube în următoarele șase luni până la un an, a declarat Andrei Svintsov, vicepreședinte al Comitetului Dumei de Stat pentru politică informațională și tehnologii, motivând că platforma video „continuă să ignore legislația rusă”. Svintsov a îndemnat utilizatorii să treacă la alternative locale precum Rutube sau „VK Video”. Măsura survine după încetinirea […] Articolul Rusia blochează total YouTube. Motivele invocate de către Parlamentul rus apare prima dată în SafeNews.
14:20
Procuratura Anticorupție a transmis în instanță cauza unui avocat acuzat de escrocherie, după ce acesta ar fi indus în eroare o clientă și soțul acesteia, obținând peste 29 000 de lei în mod fraudulos. Potrivit anchetei, avocatul, profitând de încrederea clienților și de statutul său profesional, le-ar fi spus că este necesară efectuarea mai multor […] Articolul ULTIMA ORĂ | Avocat condamnat anterior, judecat din nou pentru escrocherie apare prima dată în SafeNews.
14:20
Declarațiile primului martor al apărării în dosarul Plahotniuc răstoarnă un șir de probe ale acuzării: ”Nu am primit nicio indicație de la Plahotniuc” # SafeNews
Primul martor al apărării în dosarul Plahotniuc, fosta președintă a Victoriabank Natalia Politov-Cangaș, a răsturnat un șir de probe ale procurorilor în această cauză și a scos la iveală abateri comise, anterior, de acuzatori în raport cu aceasta. Contrar probatoriului procurorilor, Politov-Cangaș a precizat în fața instanței că nu a primit niciodată indicații de la […] Articolul Declarațiile primului martor al apărării în dosarul Plahotniuc răstoarnă un șir de probe ale acuzării: ”Nu am primit nicio indicație de la Plahotniuc” apare prima dată în SafeNews.
14:10
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat prețurile maxime de referință pentru principalele produse petroliere de tip standard, valabile pentru miercuri, 17 decembrie. Potrivit ANRE, un litru de benzină A95 va putea fi comercializat la un preț ce nu va depăși 22,77 lei, iar prețul maxim pentru un litru de motorină a fost […] Articolul Carburanții se ieftinesc: ANRE a stabilit noile prețuri plafon pentru 17 decembrie apare prima dată în SafeNews.
14:10
Inspectorii de mediu din Edineț au descoperit un caz de tăiere ilegală a 127 de arbori de salcâm în fâșia forestieră a Primăriei Șofrîncani. Diametrele arborilor tăiați variau între 12 și 24 cm, iar prejudiciul estimat adus mediului se ridică la 44 250 de lei. Persoanele responsabile au fost identificate, iar dosarul urmează să fie […] Articolul FOTO | Tăieri ilegale descoperite în Edineț: Prejudiciu de peste 44 de mii de lei apare prima dată în SafeNews.
14:00
Zelenski cere menținerea sancțiunilor împotriva Rusiei până la deocuparea tuturor teritoriilor Ucrainei # SafeNews
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că sancțiunile și presiunile internaționale asupra Federației Ruse nu trebuie relaxate până la eliberarea tuturor teritoriilor ucrainene ocupate. Declarațiile au fost făcute marți, 16 decembrie, în discursul de deschidere al unei conferințe diplomatice desfășurate la Haga. Potrivit liderului de la Kiev, Rusia trebuie să resimtă consecințele acțiunilor sale atât […] Articolul Zelenski cere menținerea sancțiunilor împotriva Rusiei până la deocuparea tuturor teritoriilor Ucrainei apare prima dată în SafeNews.
14:00
LIVE | Conferință de presă organizată de Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova # SafeNews
Articolul LIVE | Conferință de presă organizată de Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova apare prima dată în SafeNews.
13:40
Doisprezece cetățeni moldoveni, cu vârste între 20 și 40 de ani, au fost depistați într-un imobil abandonat din localitatea Villanova, provincia Forlì-Cesena, și ulterior expulzați din Italia, după o operațiune a Poliției de Stat, declanșată ca urmare a sesizărilor locuitorilor din zonă, potrivit publicației Rotalianul. Operațiunea a fost declanșată după ce rezidenții au semnalat prezența unor […] Articolul VIDEO | Doisprezece cetățeni moldoveni au fost expulzaţi din Italia: Motivul apare prima dată în SafeNews.
13:40
Luni, la Bruxelles, a avut loc reuniunea de totalizare a Președinției daneze a Consiliului UE. În cadrul acesteia, s-a anunțat că Republica Moldova începe discuțiile la nivel tehnic cu Comisia Europeană pe trei din cele șase grupuri de capitole de negocieri pentru aderare la UE: valori fundamentale, piața internă și relații externe. „Aceasta înseamnă că […] Articolul VIDEO | Marta Kos: „Republica Moldova trece la următoarea etapă a negocierilor tehnice” apare prima dată în SafeNews.
13:40
Kremlinul afirmă că armistiţiul de Crăciun propus de Ucraina depinde de încheierea unui acord de pace # SafeNews
Kremlinul a declarat marţi că armistiţiul de Crăciun propus de Ucraina va depinde de încheierea sau nu a unui acord de pace, informează Reuters. Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că Ucraina susţine ideea unui armistiţiu, în special pentru atacurile asupra infrastructurii energetice, în perioada Crăciunului, scrie News.ro. Întrebat despre această idee de încetare a […] Articolul Kremlinul afirmă că armistiţiul de Crăciun propus de Ucraina depinde de încheierea unui acord de pace apare prima dată în SafeNews.
13:30
Medaliatul olimpic Denis Vieru a fost protagonistul unui masterclass de amploare desfășurat în trei orașe din Ucraina – Lviv, Hmelnițki și Cernăuți – unde a reunit sute de copii și tineri pasionați de judo. Prezența sportivului moldovean a transformat evenimentul într-un adevărat moment de inspirație pentru viitorii campioni. Denis Vieru le-a oferit participanților ocazia rară […] Articolul FOTO | Olimpicul Denis Vieru, mentor pentru viitorii campioni ai judo-ului din Ucraina apare prima dată în SafeNews.
13:30
VIDEO | Maia Sandu s-a întâlnit cu Zelenski la Haga: „Moldova sprijină toate eforturile pentru o pace demnă, care să dureze” # SafeNews
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut marți, 16 decembrie, o întrevedere cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, la Haga, cu ocazia conferinței dedicate instituirii Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, organizată sub egida Consiliului Europei. În cadrul discuțiilor, șefii de stat s-au concentrat pe situația de pe front, pe rezistența remarcabilă a Ucrainei și pe […] Articolul VIDEO | Maia Sandu s-a întâlnit cu Zelenski la Haga: „Moldova sprijină toate eforturile pentru o pace demnă, care să dureze” apare prima dată în SafeNews.
13:20
Cadrele didactice din întreaga țară au organizat astăzi o acțiune simbolică de protest în instituțiile de învățământ, pentru a atrage atenția asupra situației salariale din sistemul educațional. Sub mesajul „Demnitate pentru educație – solidaritate pentru un viitor echitabil”, profesorii au cerut autorităților soluții concrete în contextul elaborării bugetului de stat pentru anul 2026. În timpul […] Articolul Foi albe în școli, nemulțumiri vechi: Profesorii cer salarii ajustate la inflație apare prima dată în SafeNews.
13:20
O femeie din municipiul Soroca a fost condamnată la 15 ani de detenție pentru omorul concubinului său. Sentința a fost pronunțată luni, 15 decembrie, de instanța de judecată. Potrivit probelor administrate în dosar, crima a avut loc pe 19 iunie, la domiciliul celor doi, în timp ce aceștia consumau băuturi alcoolice. Pe fondul unui conflict […] Articolul Femeie din Soroca, condamnată la 15 ani de închisoare pentru omorul concubinului apare prima dată în SafeNews.
13:20
Un băiat de 10 ani a fost înjunghiat mortal marți într-o instituție de învățământ din localitatea Gorki-2, districtul urban Odințovo, situat la vest de Moscova. Incidentul a fost confirmat de poliția rusă și de Serviciul de Investigații al Federației Ruse. Potrivit autorităților, agresorul, un alt elev al școlii, ar fi atacat inițial agentul de pază […] Articolul Atac cu cuțitul într-o școală din apropierea Moscovei: Un copil de 10 ani a murit apare prima dată în SafeNews.
12:00
Un cetățean al Republicii Moldova a fost prins la volan fără drept de conducere. Incidentul a avut loc marți, 16 decembrie 2025, în localitatea Stânca, județul Iași. În jurul orei 01:40, polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Stânca au oprit pentru control un autoturism înmatriculat în Republica Moldova. La volan se afla […] Articolul FLASH | Permis doar pe telefon. Un șofer din Moldova prins fără drept de conducere apare prima dată în SafeNews.
11:50
Un bărbat de 41 de ani a fost condamnat pentru săvârșirea infracțiunilor de violență în familie, acțiuni violente cu caracter sexual și viol. Acesta s-a ales cu 19 ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip închis. Potrivit materialelor cauzei, în perioada 2019-2023, inculpatul a manifestat un comportament violent, sistematic, față de membrii familiei sale – […] Articolul Bărbat condamnat la 19 ani pentru violență în familie și infracțiuni sexuale apare prima dată în SafeNews.
11:40
Un bărbat de 69 de ani a suferit arsuri în urma unui incendiu produs întro parcare din Chișinău. Incendiul a izbucnit în dimineața zilei de 15 decembrie 2025, pe strada Ginta Latină 20. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 10:08. Flăcările au cuprins o construcție auxiliară din interiorul unei parcări individuale. Șopronul […] Articolul FLASH | Incendiu întro parcare din capitală, un bărbat a suferit arsuri apare prima dată în SafeNews.
11:40
Organizatorul unei scheme de înșelare, prin care 28 de persoane au fost păgubite cu aproximativ 2.500.000 de lei, a fost trimis în judecată. Anunțul a fost făcut de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale. Potrivit procurorilor, schema a fost pusă la cale în vara și toamna anului 2021 de un bărbat de 41 […] Articolul Vindeau mașini inexistente din UE, organizatorul schemei a ajuns în judecată apare prima dată în SafeNews.
10:30
Articolul LIVE | Ședința Consiliului Municipal Chișinău din 16 decembrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
10:30
Articolul LIVE | Licitația cu strigare, pentru valorificarea unor bunuri proprietate de stat apare prima dată în SafeNews.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.