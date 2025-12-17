21:00

În timp ce un negustor de fructe din Sydney este aclamat ca erou după ce l-a dezarmat pe unul dintre atacatorii care au deschis focul duminică, pe plaja Bondi din Sydney, la un eveniment evreiesc, un cuplu şi un alt bărbat au murit după ce s-au confruntat fizic cu atacatorii şi sunt, de asemenea, comemoraţi […] Articolul VIDO | Eroi la Bondi Beach. Un bărbat şi un cuplu au murit încercând să-i oprească pe atacatori apare prima dată în SafeNews.