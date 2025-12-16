Vreme în schimbare pentru 17.12.2025: Temperaturile cresc și vremea rămâne calmă

Ziarul National, 16 decembrie 2025 21:30

În data de 17 decembrie 2025, Republica Moldova va experimenta o variație semnificativă a temperaturilor, cu schimbări de peste 10 grade în unele r...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziarul National

Acum 30 minute
21:30
Vreme în schimbare pentru 17.12.2025: Temperaturile cresc și vremea rămâne calmă Ziarul National
În data de 17 decembrie 2025, Republica Moldova va experimenta o variație semnificativă a temperaturilor, cu schimbări de peste 10 grade în unele r...
21:30
Rusia revendică din nou controlul asupra orașului strategic Kupiansk, în ciuda progreselor din negocierile de pace cu Ucraina Ziarul National
Marți, Rusia declară că a preluat "controlul" orașului Kupiansk, un punct strategic din nord-estul Ucrainei, situat în oblastul Harkov. Acest anunț...
Acum 2 ore
20:30
EMA aprobă un nou vaccin Moderna mNexspike pentru adolescenți și adulți împotriva COVID-19 în Europa Ziarul National
Compania americană de biotehnologie Moderna a anunțat marți că a primit un aviz științific favorabil din partea unui Comitet de experți al Agenției...
Acum 4 ore
19:30
Maia Sandu întărește relațiile cu Olanda și discută viitorul european al Moldovei la Haga Ziarul National
În cadrul Conferinței diplomatice destinate adoptării Convenției pentru stabilirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, care a avu...
18:30
Ministra Agriculturii anunță măsuri temporare de susținere a fermierilor din Cahul în fața executărilor silite Ziarul National
16 decembrie 2025, Chișinău - La Cahul, ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a purtat discuții cu fermierii care se a...
18:30
Condamnări de închisoare pentru doi inculpați implicați în spălarea a 4,4 milioane de lei de la Banca de Economii Ziarul National
CHIȘINĂU – Pe 16 decembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a găsit vinovate două persoane pentru infracțiuni de spălare a banilor în propor...
18:30
AIPA autorizează plăți considerabile pentru agricultori, inclusiv compensații pentru îngheț și furtuni Ziarul National
16 decembrie 2025, Chișinău - Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură anunță că, în perioada 8-12 decembrie 2025, a autorizat plăți fina...
18:30
Decizia surprinzătoare a PSD: Partidul sprijină o moțiune simplă pe mediu alături de AUR, provocând discuții la nivelul Parlamentului European Ziarul National
Iratka Garcia Perez, președinta Grupului S&D din Parlamentul European, a comentat marți decizia PSD de a vota pentru moțiunea simplă pe Mediu împot...
18:30
Reuniune la Bender: Experți în problematice economice și statistice discută integrarea cu standardele europene și armonizarea legislației pe ambele maluri ale Nistrului Ziarul National
Pe 16 decembrie 2025, în sediul Misiunii OSCE din orașul Bender, a avut loc o ședință comună a grupurilor de lucru pentru economie, cu participarea...
Acum 6 ore
17:15
Liceul „Ion Creangă” din Fălești se transformă într-o școală model cu ajutorul Poloniei și Uniunii Europene Ziarul National
Liceul Teoretic „Ion Creangă” din Fălești va deveni o școală model, grație sprijinului oferit de Guvernul Poloniei, Uniunea Europeană și PNUD Moldo...
17:15
Maia Sandu la lansarea Comisiei de Reclamații pentru Ucraina: avertisment despre pericolul nepedepsei agresiunii rusești Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a inaugurat Conferința diplomatică pentru crearea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina. ...
17:15
Licitația pentru producători de energie regenerabilă cu capacitate mare începe oficial pe 19 decembrie 2025 Ziarul National
Comisia de licitații s-a reunit pe 15 decembrie 2025 pentru a definitiva proiectul documentației de licitație. Acest proces a fost realizat conform...
17:15
Ministerul Agriculturii clarifică utilizarea termenilor "eco", "bio", "ecologic" și "organic" pentru produse sigure și conforme în Moldova Ziarul National
16 decembrie 2025, Chișinău - Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a desfășurat un briefing de presă pentru clarificarea modului corect...
16:15
Programul remedial la matematică aduce rezultate remarcabile: rata de promovare la examenul de absolvire a crescut de la 3% la 52% pentru participanți Ziarul National
Rata de promovare la examenul de absolvire a gimnaziului la matematică a crescut semnificativ, de la 3% la 52%, pentru elevii care au participat la...
16:15
Eveniment de dialog între MIDR și mediul privat pentru impulsionarea proiectelor de infrastructură în Moldova Ziarul National
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a organizat astăzi, la Digital Park, un eveniment intitulat „Dialog pentru infrastructură”, car...
Acum 8 ore
15:15
Zelenski și SUA pregătesc planul de pace din weekend, posibile discuții la nivel înalt în curând Ziarul National
Președintele Volodimir Zelenski a anunțat, în urma unor negocieri intense la Berlin, că echipele ucrainene și americane pregătesc o nouă rundă de d...
14:45
Maia Sandu și Volodymyr Zelenskyy, întâlnire strategică la Haga pentru pace și integrare europeană Ziarul National
În cadrul Conferinței diplomatice dedicate înființării Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, desfășurată la Haga, Regatul Țărilor d...
14:45
Premierul Alexandru Munteanu subliniază la Forumul Justiției: Moldova trebuie să-și întărească sistemul juridic pentru un viitor european prosper Ziarul National
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a fost prezent, astăzi, la cea de-a șaptea ediție a Forumului „Reformarea Justiției și Combaterea Corupției”, org...
14:45
Avocat din Chișinău, acuzat de escrocherie pentru înșelarea clienților cu expertize false și însușirea a 29 000 de lei. Ziarul National
CHIȘINĂU – Procuratura Anticorupție a finalizat urmăririle penale, iar cauza penală împotriva unui avocat acuzat de escrocherie a fost trimisă în i...
Acum 12 ore
13:45
Elevii de la Colegiul Tehnic Agricol din Svetlîi beneficiază de noi instruiri practice datorită unei stațiuni moderne de procesare a producției horticole. Ziarul National
16 decembrie 2025, Chișinău - Aproximativ 500 de elevi ai Colegiului Tehnic Agricol din Svetlîi vor avea parte de instruiri practice modernizate. O...
13:45
Nicuşor Dan, pesimist cu privire la pacea dorită de Rusia și apel la sprijin european pentru Ucraina în negocieri Ziarul National
Președintele Nicuşor Dan a declarat marţi, la Helsinki, că este destul de pesimist în legătură cu dorinţa Federaţiei Ruse de a încheia un acord de ...
12:45
Bărbat condamnat la 19 ani de închisoare pentru abuz asupra familiei și fiicei sale minore Ziarul National
Procuratura anunță că a fost emisă o sentință de condamnare pentru un bărbat de 41 de ani, pentru comiterea infracțiunilor de violență în familie, ...
10:45
Turcia doboară o dronă necontrolată deasupra Mării Negre în contextul tensiunilor crescute din regiune Ziarul National
Turcia a doborât o dronă care se apropia necontrolată de spațiul său aerian dinspre Marea Neagră, a anunțat Ministerul Apărării de la Ankara. Incid...
10:45
Tânără de 19 ani condamnată la 4 ani de închisoare pentru escrocherii cu accident fals la Chișinău Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău a anunțat recent sentința de condamnare în cazul unei tinere de 19 ani. Aceasta a fost acuzată de comiterea infra...
09:15
Horoscopul zilei 16.12.2025 Ziarul National
♈️ BerbecÎncă din primele ore ale dimineții, te vei simți plin de energie și gata să înfrunți orice provocare. Relațiile cu colegii de muncă sunt ...
Acum 24 ore
08:15
Zelenski refuză recunoașterea Donbasului ca parte a Rusiei și exclude un referendum pentru soluționarea problemei teritoriale Ziarul National
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că, deocamdată, nu se discută despre organizarea unui referendum referitor la rezolvarea prob...
01:15
Liderii europeni propun crearea unei Forțe Multinaționale pentru susținerea Ucrainei și încetarea focului în conflictul cu Rusia Ziarul National
Lideri din Europa și din Uniunea Europeană (UE) au propus, luni, să conducă o ”Forță Multinațională” în Ucraina și să susțină armata ucraineană în ...
01:15
Trump anunță progrese semnificative în negocierile pentru pacea în Ucraina după întâlnirile cu liderii mondiali Ziarul National
Președintele american Donald Trump a afirmat luni că un acord privind Ucraina nu a fost „niciodată” atât de aproape. Acest lucru vine după discuții...
Ieri
21:15
Țara în tranziție: Vremea senină și răcoroasă în Republica Moldova pentru 16 decembrie 2025 Ziarul National
Schimbări notabile se anunță pentru ziua de 16 decembrie 2025 în Republica Moldova, unde vremea senină va lua locul cerului noros și acoperit. Temp...
20:00
Maia Sandu deschide Conferința la Haga pentru instituirea Comisiei de Reclamații privind Ucraina Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, ia parte la Conferința diplomatică dedicată adoptării Convenției pentru instituirea Comisiei Internațion...
18:00
Cooperare esențială între Procuratura Generală și RCTV „Memoria” pentru protecția victimelor torturii în Moldova Ziarul National
La data de 12 decembrie 2025, Procuratura Generală a Republicii Moldova împreună cu Centrul de Reabilitare a Victimelor Torturii „Memoria” au semna...
18:00
Economia Republicii Moldova crește datorită agriculturii și exporturilor solide Ziarul National
Economia Republicii Moldova își continuă procesul de redresare după crizele anterioare, înregistrând rezultate pozitive în trimestrul III al acestu...
18:00
Profesorii din Moldova își pot certifica gratuit competențele digitale: înscrieri deschise pentru programul DigiProf Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării a anunțat că s-a deschis perioada de înscriere pentru prima rundă de testare online, parte din procesul național...
18:00
ULTIMA ORĂ // Guvernul R. Moldova va deveni PROPRIETAR al infrastructurii petroliere aeroportuare.​ Autoritățile REFUZĂ să aprobe activității investiționale a SRL „Lukoil-Moldova” pe teritoriul R. Moldova​ Ziarul National
Statul R. Moldova urmează ca în 20 de zile să devină prorprietar al infrastructurii petroliere aeroportuare, după ce autoritățile au refuzat ...
18:00
Peste 2.500 de cereri pentru subvenții post investiții depuse la Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură din Chișinău Ziarul National
15 decembrie 2025, Chișinău - Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură anunță rezultatele apelului III de depunere a cererilor pentru plă...
17:00
Maia Sandu la Atena: pași importanți pentru aderarea la UE și consolidarea securității energetice a Moldovei Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a desfășurat luni, 15 decembrie, o vizită de lucru în Republica Elenă, unde s-a întâlnit cu Președintele...
17:00
Modernizare energetică pentru 14 spitale din Republica Moldova: economii și condiții îmbunătățite pentru pacienți și personal Ziarul National
14 clădiri ale instituțiilor medicale, inclusiv spitale raionale din Drochia, Bălți, Florești, Orhei, Fălești, Ungheni, Hâncești, Căușeni și Cahul,...
15:00
Rusia consideră Deutsche Welle o „organizație indezirabilă”, dar postul german nu se lasă intimidat și continuă să informeze liber și independent. Ziarul National
Procuratura Generală a Rusiei a decis să clasifice postul internațional de televiziune al Germaniei, Deutsche Welle (DW), drept „organizație indezi...
14:45
ULTIMA ORĂ, VIDEO // Începutul sfârșitului pentru cariera lui Igor Dodon? Plahotniuc va depune depoziții și va DEZVĂLUI ce era în „kuliokul” transmis în 2019 fostului președinte al R. Moldova Ziarul National
Oligarhul Vlad Plahotniuc acceptă să depună depoziții în așa-zisul dosar „kuliok”, în care fostul președinte Igor Dodon are statut de învinui...
14:45
Negocierile tensionate continuă: Ucraina sub presiune să cedeze Donbasul, dar Zelenski caută sprijin internațional împotriva cererilor americane și rusești Ziarul National
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi reprezentanţi americani discută luni la Berlin, pentru a doua zi consecutiv, cu scopul de a convinge W...
14:45
Campania „Crăciunul ne unește” revine, promovând incluziunea socială și solidaritatea prin activități caritabile în 10 școli din Moldova Ziarul National
Mai sunt doar 5 zile până la debutul celei de-a doua ediții a campaniei naționale „Crăciunul ne unește. Fii mai bun în ajun de Crăciun!”. Pentru al...
12:45
Condamnări severe pentru o rețea de trafic de droguri din Moldova, implicând mită de 85 000 lei pentru polițiști Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău împreună cu Procuratura Căușeni, Oficiul Anenii Noi, au anunțat recent pronunțarea a patru sentințe de condamnare...
11:45
Ministrul Dan Perciun propune soluții pentru integrarea copiilor reveniți din diaspora în școlile moldovenești Ziarul National
Un grup de părinți care s-a întors recent din diaspora a avut o întâlnire cu ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, pentru a discuta despr...
11:45
Dosarul escrocheriei cu mașini de lux: încă un inculpat trimis în judecată pentru prejudiciu de 6 milioane lei în Chișinău. Ziarul National
Procurorii de la oficiul Rîșcani din Chișinău au trimis în judecată al doilea învinuit din dosarul escrocheriei cu mașini de lux și tehnică agricol...
10:30
Avertismentul MI6: Rusia, principala amenințare revizionistă și expansionistă pentru Marea Britanie Ziarul National
Blaise Metreweli, care ocupă funcția de șefa serviciului de spionaj extern al Marii Britanii, denumit și MI6, va avertiza asupra faptului că Rusia ...
09:30
ULTIMA ORĂ // Putin vrea să-i trimită la RĂZBOI pe moldovenii care solicită permis de ședere sau cetățeania rusească. „Condițile speciale” oferite de ruși ar putea fi o mare capcană Ziarul National
Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău avertizează cetățenii Republicii Moldova aflați în Federația Rusă asupra unor schimbări importante...
08:45
Horoscopul zilei 15.12.2025 Ziarul National
♈️ BerbecEnergia zilei promite descoperiri interesante pe plan personal și profesional. Este un moment bun pentru a explora noi oportunități și a ...
08:45
Vinul Moldovei strălucește pe scena internațională la Vernisajul Vinului 2025 Ziarul National
15 decembrie 2025, Chișinău - În seara de vineri, Palatul Republicii a fost gazda celei de-a XXIV-a ediții a Vernisajului Vinului. Această ediție d...
01:45
Zelenski dispus să renunțe la aderarea Ucrainei la NATO în schimbul garanțiilor de securitate occidentale după discuțiile maraton de la Berlin cu emisarii SUA Ziarul National
Președintele Volodimir Zelenski a declarat că este dispus să renunțe la ambițiile Ucrainei de a adera la NATO, după discuțiile întinse pe parcursul...
00:45
Premiul Nobel, scut pentru Ales Bialiațki în infernul detenției din Belarus Ziarul National
Disidentul belarus Ales Bialiațki, recent eliberat din închisoare în urma unui acord între Minsk și Washington, și-a exprimat recunoștința față de ...
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.