Nicuşor Dan, pesimist cu privire la pacea dorită de Rusia și apel la sprijin european pentru Ucraina în negocieri

Ziarul National, 16 decembrie 2025 13:45

Președintele Nicuşor Dan a declarat marţi, la Helsinki, că este destul de pesimist în legătură cu dorinţa Federaţiei Ruse de a încheia un acord de ...

Acum 30 minute
13:45
Elevii de la Colegiul Tehnic Agricol din Svetlîi beneficiază de noi instruiri practice datorită unei stațiuni moderne de procesare a producției horticole. Ziarul National
16 decembrie 2025, Chișinău - Aproximativ 500 de elevi ai Colegiului Tehnic Agricol din Svetlîi vor avea parte de instruiri practice modernizate. O...
13:45
Acum 2 ore
12:45
Bărbat condamnat la 19 ani de închisoare pentru abuz asupra familiei și fiicei sale minore Ziarul National
Procuratura anunță că a fost emisă o sentință de condamnare pentru un bărbat de 41 de ani, pentru comiterea infracțiunilor de violență în familie, ...
Acum 4 ore
10:45
Turcia doboară o dronă necontrolată deasupra Mării Negre în contextul tensiunilor crescute din regiune Ziarul National
Turcia a doborât o dronă care se apropia necontrolată de spațiul său aerian dinspre Marea Neagră, a anunțat Ministerul Apărării de la Ankara. Incid...
10:45
Tânără de 19 ani condamnată la 4 ani de închisoare pentru escrocherii cu accident fals la Chișinău Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău a anunțat recent sentința de condamnare în cazul unei tinere de 19 ani. Aceasta a fost acuzată de comiterea infra...
Acum 6 ore
09:15
Horoscopul zilei 16.12.2025 Ziarul National
♈️ BerbecÎncă din primele ore ale dimineții, te vei simți plin de energie și gata să înfrunți orice provocare. Relațiile cu colegii de muncă sunt ...
08:15
Zelenski refuză recunoașterea Donbasului ca parte a Rusiei și exclude un referendum pentru soluționarea problemei teritoriale Ziarul National
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că, deocamdată, nu se discută despre organizarea unui referendum referitor la rezolvarea prob...
Acum 12 ore
01:15
Liderii europeni propun crearea unei Forțe Multinaționale pentru susținerea Ucrainei și încetarea focului în conflictul cu Rusia Ziarul National
Lideri din Europa și din Uniunea Europeană (UE) au propus, luni, să conducă o ”Forță Multinațională” în Ucraina și să susțină armata ucraineană în ...
01:15
Trump anunță progrese semnificative în negocierile pentru pacea în Ucraina după întâlnirile cu liderii mondiali Ziarul National
Președintele american Donald Trump a afirmat luni că un acord privind Ucraina nu a fost „niciodată” atât de aproape. Acest lucru vine după discuții...
Acum 24 ore
21:15
Țara în tranziție: Vremea senină și răcoroasă în Republica Moldova pentru 16 decembrie 2025 Ziarul National
Schimbări notabile se anunță pentru ziua de 16 decembrie 2025 în Republica Moldova, unde vremea senină va lua locul cerului noros și acoperit. Temp...
20:00
Maia Sandu deschide Conferința la Haga pentru instituirea Comisiei de Reclamații privind Ucraina Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, ia parte la Conferința diplomatică dedicată adoptării Convenției pentru instituirea Comisiei Internațion...
18:00
Cooperare esențială între Procuratura Generală și RCTV „Memoria” pentru protecția victimelor torturii în Moldova Ziarul National
La data de 12 decembrie 2025, Procuratura Generală a Republicii Moldova împreună cu Centrul de Reabilitare a Victimelor Torturii „Memoria” au semna...
18:00
Economia Republicii Moldova crește datorită agriculturii și exporturilor solide Ziarul National
Economia Republicii Moldova își continuă procesul de redresare după crizele anterioare, înregistrând rezultate pozitive în trimestrul III al acestu...
18:00
Profesorii din Moldova își pot certifica gratuit competențele digitale: înscrieri deschise pentru programul DigiProf Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării a anunțat că s-a deschis perioada de înscriere pentru prima rundă de testare online, parte din procesul național...
18:00
ULTIMA ORĂ // Guvernul R. Moldova va deveni PROPRIETAR al infrastructurii petroliere aeroportuare.​ Autoritățile REFUZĂ să aprobe activității investiționale a SRL „Lukoil-Moldova” pe teritoriul R. Moldova​ Ziarul National
Statul R. Moldova urmează ca în 20 de zile să devină prorprietar al infrastructurii petroliere aeroportuare, după ce autoritățile au refuzat ...
18:00
Peste 2.500 de cereri pentru subvenții post investiții depuse la Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură din Chișinău Ziarul National
15 decembrie 2025, Chișinău - Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură anunță rezultatele apelului III de depunere a cererilor pentru plă...
17:00
Maia Sandu la Atena: pași importanți pentru aderarea la UE și consolidarea securității energetice a Moldovei Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a desfășurat luni, 15 decembrie, o vizită de lucru în Republica Elenă, unde s-a întâlnit cu Președintele...
17:00
Modernizare energetică pentru 14 spitale din Republica Moldova: economii și condiții îmbunătățite pentru pacienți și personal Ziarul National
14 clădiri ale instituțiilor medicale, inclusiv spitale raionale din Drochia, Bălți, Florești, Orhei, Fălești, Ungheni, Hâncești, Căușeni și Cahul,...
15:00
Rusia consideră Deutsche Welle o „organizație indezirabilă”, dar postul german nu se lasă intimidat și continuă să informeze liber și independent. Ziarul National
Procuratura Generală a Rusiei a decis să clasifice postul internațional de televiziune al Germaniei, Deutsche Welle (DW), drept „organizație indezi...
14:45
ULTIMA ORĂ, VIDEO // Începutul sfârșitului pentru cariera lui Igor Dodon? Plahotniuc va depune depoziții și va DEZVĂLUI ce era în „kuliokul” transmis în 2019 fostului președinte al R. Moldova Ziarul National
Oligarhul Vlad Plahotniuc acceptă să depună depoziții în așa-zisul dosar „kuliok”, în care fostul președinte Igor Dodon are statut de învinui...
14:45
Negocierile tensionate continuă: Ucraina sub presiune să cedeze Donbasul, dar Zelenski caută sprijin internațional împotriva cererilor americane și rusești Ziarul National
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi reprezentanţi americani discută luni la Berlin, pentru a doua zi consecutiv, cu scopul de a convinge W...
14:45
Campania „Crăciunul ne unește” revine, promovând incluziunea socială și solidaritatea prin activități caritabile în 10 școli din Moldova Ziarul National
Mai sunt doar 5 zile până la debutul celei de-a doua ediții a campaniei naționale „Crăciunul ne unește. Fii mai bun în ajun de Crăciun!”. Pentru al...
Ieri
12:45
Condamnări severe pentru o rețea de trafic de droguri din Moldova, implicând mită de 85 000 lei pentru polițiști Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău împreună cu Procuratura Căușeni, Oficiul Anenii Noi, au anunțat recent pronunțarea a patru sentințe de condamnare...
11:45
Ministrul Dan Perciun propune soluții pentru integrarea copiilor reveniți din diaspora în școlile moldovenești Ziarul National
Un grup de părinți care s-a întors recent din diaspora a avut o întâlnire cu ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, pentru a discuta despr...
11:45
Dosarul escrocheriei cu mașini de lux: încă un inculpat trimis în judecată pentru prejudiciu de 6 milioane lei în Chișinău. Ziarul National
Procurorii de la oficiul Rîșcani din Chișinău au trimis în judecată al doilea învinuit din dosarul escrocheriei cu mașini de lux și tehnică agricol...
10:30
Avertismentul MI6: Rusia, principala amenințare revizionistă și expansionistă pentru Marea Britanie Ziarul National
Blaise Metreweli, care ocupă funcția de șefa serviciului de spionaj extern al Marii Britanii, denumit și MI6, va avertiza asupra faptului că Rusia ...
09:30
ULTIMA ORĂ // Putin vrea să-i trimită la RĂZBOI pe moldovenii care solicită permis de ședere sau cetățeania rusească. „Condițile speciale” oferite de ruși ar putea fi o mare capcană Ziarul National
Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău avertizează cetățenii Republicii Moldova aflați în Federația Rusă asupra unor schimbări importante...
08:45
Horoscopul zilei 15.12.2025 Ziarul National
♈️ BerbecEnergia zilei promite descoperiri interesante pe plan personal și profesional. Este un moment bun pentru a explora noi oportunități și a ...
08:45
Vinul Moldovei strălucește pe scena internațională la Vernisajul Vinului 2025 Ziarul National
15 decembrie 2025, Chișinău - În seara de vineri, Palatul Republicii a fost gazda celei de-a XXIV-a ediții a Vernisajului Vinului. Această ediție d...
01:45
Zelenski dispus să renunțe la aderarea Ucrainei la NATO în schimbul garanțiilor de securitate occidentale după discuțiile maraton de la Berlin cu emisarii SUA Ziarul National
Președintele Volodimir Zelenski a declarat că este dispus să renunțe la ambițiile Ucrainei de a adera la NATO, după discuțiile întinse pe parcursul...
00:45
Premiul Nobel, scut pentru Ales Bialiațki în infernul detenției din Belarus Ziarul National
Disidentul belarus Ales Bialiațki, recent eliberat din închisoare în urma unui acord între Minsk și Washington, și-a exprimat recunoștința față de ...
14 decembrie 2025
19:45
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului acuză pe Zelenski că a renunțat la promisiunile de pace pentru a promova conflictul armat Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a ajuns la putere cu promisiuni ce vizau pacea. Însă, potrivit purtătorului de cuvânt al Kremlinului, Dmi...
19:45
Prognoza meteo pentru săptămâna 15-21 decembrie 2025 Ziarul National
În perioada următoare, vremea în Republica Moldova va fi predominant norosă, cu temperaturi variind între minime ușor negative noaptea și maxime ap...
18:45
Maia Sandu urează poporului evreu din Moldova un Hanukkah plin de lumină și speranță Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis urări de bine comunității evreiești din țară, care de astăzi începe să sărbătorească Hanukkah...
15:45
Hamas solicită menținerea arsenalului în Gaza și avertizează asupra instabilității armistițiului după eliminarea unui lider de către Israel Ziarul National
Hamas revendică „dreptul legitim” de a-și menține armamentul, iar orice propunere pentru continuarea încetării focului în Fâșia Gaza trebuie să res...
14:45
Reacție dură a Kremlinului la declarațiile secretarului general al NATO: Critici vehemente la adresa lui Mark Rutte Ziarul National
Kremlinul a reacționat duminică la remarca secretarului general al NATO, Mark Rutte, care a îndemnat la pregătire pentru un război cu Rusia, califi...
14:45
Maia Sandu în vizită oficială în Grecia pentru întărirea relațiilor bilaterale și discuții despre parcursul european al Republicii Moldova Ziarul National
Luni, 15 decembrie, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va avea o vizită de lucru în Republica Elenă. În cadrul acestei vizite, șefa statulu...
Mai mult de 2 zile în urmă
08:45
Horoscopul zilei 14.12.2025 Ziarul National
♈️ BerbecO nouă perspectivă poate să-ți lumineze ziua și să-ți ofere claritate asupra problemelor recente. Folosește această energie pentru a iniț...
07:45
Autoritățile din Germania au dejucat un atentat terorist plănuit pentru un târg de Crăciun din Bavaria Ziarul National
Autoritățile germane au anunțat sâmbătă arestarea a cinci bărbați suspectați de pregătirea unui atentat cu mașină-bombă de inspirație islamistă, ca...
06:45
Zelenski se întâlnește la Berlin cu lideri ai SUA și UE pentru a discuta despre viitorul păcii în Ucraina Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat sâmbătă că se va întâlni cu reprezentanții Statelor Unite și Uniunii Europene la Berlin. Scop...
02:15
Trenul Przemyśl-Kiev evacuat în Polonia din cauza unei false alerte cu bombă Ziarul National
Trenul care legă legătura între orașul Przemyśl din Polonia și capitala Ucrainei, Kiev, a fost evacuat sâmbătă pe teritoriul Poloniei, din cauza un...
13 decembrie 2025
21:00
Rusia atacă o navă turcească cu dronă în largul mării, acuză Ucraina; niciun rănit, nava își continuă drumul spre Egipt Ziarul National
Marina ucraineană a acuzat sâmbătă Rusia de un atac deliberat cu dronă asupra unei nave civile turce, incident petrecut la o zi după ce Moscova a l...
21:00
Din 13 decembrie 2025: Scăderi semnificative de temperatură și cer noros în întreaga țară Ziarul National
Republica Moldova se pregătește pentru o scădere generalizată a temperaturilor pe parcursul nopții și al zilei următoare. Diferențele de temperatur...
20:00
Alertă cu bombă la frontiera Moldovei: Trenul București-Kiev vizat, măsuri de securitate activate în Otaci Ziarul National
O alertă cu bombă a fost declanșată sâmbătă la frontiera nordică a Republicii Moldova, după ce autoritățile au fost informate despre o posibilă min...
20:00
Ales Bialiaţki, laureat al Premiului Nobel pentru Pace, eliberat din închisoare în urma negocierilor internaționale cu regimul Lukaşenko Ziarul National
Militantul pentru drepturile omului, Ales Bialiaţki, şi-a dedicat zeci de ani vieţii deţinuţilor politici din Belarus. Eforturile sale i-au adus Pr...
17:00
Germania sprijină Polonia cu soldați pentru fortificarea frontierei estice în fața amenințării rusești Ziarul National
Germania a anunțat planurile de a trimite un grup de soldați în Polonia pentru a participa la un proiect de întărire a frontierei estice a acestei ...
17:00
Statele Unite ridică sancțiunile asupra potasei din Belarus după eliberarea a 123 de deținuți politici, inclusiv laureatul Nobel Ales Bialiațki Ziarul National
Un emisar al fostului președinte american Donald Trump, aflat într-o vizită în Belarus, a anunțat sâmbătă că Statele Unite vor ridica sancțiunile i...
17:00
SUA ridică sancțiunile pentru potasa din Belarus, Minsk eliberează zeci de deținuți politici după negocieri cu Donald Trump Ziarul National
Statele Unite ridică sancțiunile asupra potasei (îngrășăminte bazate pe săruri de potasiu) din Belarus, a anunțat trimisul președintelui Donald Tru...
17:00
Erdogan și Putin discută despre pacea între Ucraina și Rusia și își doresc implicarea SUA în soluționarea conflictului Ziarul National
Președintele turc Tayyip Erdogan, recent întors din Turkmenistan după o întrevedere cu Vladimir Putin, a exprimat dorința de a discuta cu președint...
15:00
Viitorul prim-ministru ceh, Andrej Babis, respinge sprijinul financiar pentru Ucraina și cere alternative Comisiei Europene Ziarul National
Republica Cehă nu va accepta să ofere nicio garanție pentru finanțarea Ucrainei, a declarat sâmbătă viitorul prim-ministru ceh Andrej Babis. Acesta...
