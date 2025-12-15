ULTIMA ORĂ, VIDEO // Începutul sfârșitului pentru cariera lui Igor Dodon? Plahotniuc va depune depoziții și va DEZVĂLUI ce era în „kuliokul” transmis în 2019 fostului președinte al R. Moldova
15 decembrie 2025
Oligarhul Vlad Plahotniuc acceptă să depună depoziții în așa-zisul dosar „kuliok”, în care fostul președinte Igor Dodon are statut de învinui...
Rusia consideră Deutsche Welle o „organizație indezirabilă", dar postul german nu se lasă intimidat și continuă să informeze liber și independent.
Procuratura Generală a Rusiei a decis să clasifice postul internațional de televiziune al Germaniei, Deutsche Welle (DW), drept „organizație indezi...
Oligarhul Vlad Plahotniuc acceptă să depună depoziții în așa-zisul dosar „kuliok", în care fostul președinte Igor Dodon are statut de învinuit...
Negocierile tensionate continuă: Ucraina sub presiune să cedeze Donbasul, dar Zelenski caută sprijin internațional împotriva cererilor americane și rusești
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi reprezentanţi americani discută luni la Berlin, pentru a doua zi consecutiv, cu scopul de a convinge W...
Campania „Crăciunul ne unește" revine, promovând incluziunea socială și solidaritatea prin activități caritabile în 10 școli din Moldova
Mai sunt doar 5 zile până la debutul celei de-a doua ediții a campaniei naționale „Crăciunul ne unește. Fii mai bun în ajun de Crăciun!”. Pentru al...
Condamnări severe pentru o rețea de trafic de droguri din Moldova, implicând mită de 85 000 lei pentru polițiști
Procuratura municipiului Chișinău împreună cu Procuratura Căușeni, Oficiul Anenii Noi, au anunțat recent pronunțarea a patru sentințe de condamnare...
Ministrul Dan Perciun propune soluții pentru integrarea copiilor reveniți din diaspora în școlile moldovenești
Un grup de părinți care s-a întors recent din diaspora a avut o întâlnire cu ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, pentru a discuta despr...
Dosarul escrocheriei cu mașini de lux: încă un inculpat trimis în judecată pentru prejudiciu de 6 milioane lei în Chișinău.
Procurorii de la oficiul Rîșcani din Chișinău au trimis în judecată al doilea învinuit din dosarul escrocheriei cu mașini de lux și tehnică agricol...
Avertismentul MI6: Rusia, principala amenințare revizionistă și expansionistă pentru Marea Britanie
Blaise Metreweli, care ocupă funcția de șefa serviciului de spionaj extern al Marii Britanii, denumit și MI6, va avertiza asupra faptului că Rusia ...
ULTIMA ORĂ // Putin vrea să-i trimită la RĂZBOI pe moldovenii care solicită permis de ședere sau cetățeania rusească. „Condițile speciale" oferite de ruși ar putea fi o mare capcană
Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău avertizează cetățenii Republicii Moldova aflați în Federația Rusă asupra unor schimbări importante...
♈️ BerbecEnergia zilei promite descoperiri interesante pe plan personal și profesional. Este un moment bun pentru a explora noi oportunități și a ...
15 decembrie 2025, Chișinău - În seara de vineri, Palatul Republicii a fost gazda celei de-a XXIV-a ediții a Vernisajului Vinului. Această ediție d...
Zelenski dispus să renunțe la aderarea Ucrainei la NATO în schimbul garanțiilor de securitate occidentale după discuțiile maraton de la Berlin cu emisarii SUA
Președintele Volodimir Zelenski a declarat că este dispus să renunțe la ambițiile Ucrainei de a adera la NATO, după discuțiile întinse pe parcursul...
Disidentul belarus Ales Bialiațki, recent eliberat din închisoare în urma unui acord între Minsk și Washington, și-a exprimat recunoștința față de ...
14 decembrie 2025
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului acuză pe Zelenski că a renunțat la promisiunile de pace pentru a promova conflictul armat
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a ajuns la putere cu promisiuni ce vizau pacea. Însă, potrivit purtătorului de cuvânt al Kremlinului, Dmi...
În perioada următoare, vremea în Republica Moldova va fi predominant norosă, cu temperaturi variind între minime ușor negative noaptea și maxime ap...
Maia Sandu urează poporului evreu din Moldova un Hanukkah plin de lumină și speranță
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis urări de bine comunității evreiești din țară, care de astăzi începe să sărbătorească Hanukkah...
Hamas solicită menținerea arsenalului în Gaza și avertizează asupra instabilității armistițiului după eliminarea unui lider de către Israel
Hamas revendică „dreptul legitim” de a-și menține armamentul, iar orice propunere pentru continuarea încetării focului în Fâșia Gaza trebuie să res...
Reacție dură a Kremlinului la declarațiile secretarului general al NATO: Critici vehemente la adresa lui Mark Rutte
Kremlinul a reacționat duminică la remarca secretarului general al NATO, Mark Rutte, care a îndemnat la pregătire pentru un război cu Rusia, califi...
Maia Sandu în vizită oficială în Grecia pentru întărirea relațiilor bilaterale și discuții despre parcursul european al Republicii Moldova
Luni, 15 decembrie, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va avea o vizită de lucru în Republica Elenă. În cadrul acestei vizite, șefa statulu...
♈️ BerbecO nouă perspectivă poate să-ți lumineze ziua și să-ți ofere claritate asupra problemelor recente. Folosește această energie pentru a iniț...
Autoritățile din Germania au dejucat un atentat terorist plănuit pentru un târg de Crăciun din Bavaria
Autoritățile germane au anunțat sâmbătă arestarea a cinci bărbați suspectați de pregătirea unui atentat cu mașină-bombă de inspirație islamistă, ca...
Zelenski se întâlnește la Berlin cu lideri ai SUA și UE pentru a discuta despre viitorul păcii în Ucraina
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat sâmbătă că se va întâlni cu reprezentanții Statelor Unite și Uniunii Europene la Berlin. Scop...
Trenul care legă legătura între orașul Przemyśl din Polonia și capitala Ucrainei, Kiev, a fost evacuat sâmbătă pe teritoriul Poloniei, din cauza un...
13 decembrie 2025
Rusia atacă o navă turcească cu dronă în largul mării, acuză Ucraina; niciun rănit, nava își continuă drumul spre Egipt
Marina ucraineană a acuzat sâmbătă Rusia de un atac deliberat cu dronă asupra unei nave civile turce, incident petrecut la o zi după ce Moscova a l...
Din 13 decembrie 2025: Scăderi semnificative de temperatură și cer noros în întreaga țară
Republica Moldova se pregătește pentru o scădere generalizată a temperaturilor pe parcursul nopții și al zilei următoare. Diferențele de temperatur...
Alertă cu bombă la frontiera Moldovei: Trenul București-Kiev vizat, măsuri de securitate activate în Otaci
O alertă cu bombă a fost declanșată sâmbătă la frontiera nordică a Republicii Moldova, după ce autoritățile au fost informate despre o posibilă min...
Ales Bialiaţki, laureat al Premiului Nobel pentru Pace, eliberat din închisoare în urma negocierilor internaționale cu regimul Lukaşenko
Militantul pentru drepturile omului, Ales Bialiaţki, şi-a dedicat zeci de ani vieţii deţinuţilor politici din Belarus. Eforturile sale i-au adus Pr...
Germania sprijină Polonia cu soldați pentru fortificarea frontierei estice în fața amenințării rusești
Germania a anunțat planurile de a trimite un grup de soldați în Polonia pentru a participa la un proiect de întărire a frontierei estice a acestei ...
Statele Unite ridică sancțiunile asupra potasei din Belarus după eliberarea a 123 de deținuți politici, inclusiv laureatul Nobel Ales Bialiațki
Un emisar al fostului președinte american Donald Trump, aflat într-o vizită în Belarus, a anunțat sâmbătă că Statele Unite vor ridica sancțiunile i...
SUA ridică sancțiunile pentru potasa din Belarus, Minsk eliberează zeci de deținuți politici după negocieri cu Donald Trump
Statele Unite ridică sancțiunile asupra potasei (îngrășăminte bazate pe săruri de potasiu) din Belarus, a anunțat trimisul președintelui Donald Tru...
Erdogan și Putin discută despre pacea între Ucraina și Rusia și își doresc implicarea SUA în soluționarea conflictului
Președintele turc Tayyip Erdogan, recent întors din Turkmenistan după o întrevedere cu Vladimir Putin, a exprimat dorința de a discuta cu președint...
Viitorul prim-ministru ceh, Andrej Babis, respinge sprijinul financiar pentru Ucraina și cere alternative Comisiei Europene
Republica Cehă nu va accepta să ofere nicio garanție pentru finanțarea Ucrainei, a declarat sâmbătă viitorul prim-ministru ceh Andrej Babis. Acesta...
Orașul Odesa și regiunea înconjurătoare, paralizate de pene de curent după un atac rusesc semnificativ asupra infrastructurii energetice a Ucrainei
Orașul portuar Odesa din sudul Ucrainei și regiunea adiacentă se confruntau sâmbătă cu întruperi majore de curent. Acestea au fost cauzate de un at...
♈️ BerbecProvocat să-și dovedească loialitatea, se confruntă cu o ocazie de a întări legături vechi. Contextul profesional se aliniază pentru a of...
Administrația Biden a întrerupt temporar schimbul de informații cu Israel din cauza conflictului din Gaza
Oficiali americani din domeniul informațiilor au suspendat pentru o perioadă scurtă transmiterea către Israel a anumitor informații importante pe d...
UE îngheață activele rusești pe termen nelimitat pentru sprijinirea Ucrainei: Planul de 165 miliarde de euro și acordul cu Belgia în prim-plan
Uniunea Europeană a hotărât să îngheţe, fără o limită de timp, activele băncii centrale ruse aflate în Europa, eliminând un obstacol semnificativ î...
Rusia lovește porturile Odesa și Ciornomorsk: Trei nave turcești avariate în urma atacului
Rusia a atacat vineri două porturi ucrainene de la Marea Neagră, avariind trei vase turcești, inclusiv o navă care transporta provizii alimentare. ...
Zelenski vizitează Kupiansk după recucerirea unor părți strategice de către forțele ucrainene
Forțele ucrainene au anunțat că au recucerit părți din orașul Kupiansk din nord-est, reușind să încercuiască trupele ruse aflate acolo. Președintel...
Ucraina intensifică atacurile asupra platformelor petroliere rusești din Marea Caspică, perturbând producția Moscovei
Ucraina a atacat din nou infrastructura energetică a Rusiei din Marea Caspică, dronle ucrainene lovind două platforme petroliere deținute de compan...
Atac ucrainean asupra unei rafinării de petrol din Rusia provoacă suspendarea producției la Slavneft-YANOS
Armata ucraineana a anuntat vineri ca a lovit o rafinarie importanta de petrol din regiunea rusa Iaroslavl, situata la nord-est de Moscova. Surse d...
12 decembrie 2025
Cipru promite sprijin decisiv pentru aderarea Moldovei la UE pe durata președinției Consiliului European
Cererea Moldovei de aderare la Uniunea Europeană va fi o temă prioritară pentru Cipru în timpul președinției sale rotative a Consiliului European, ...
Tunel secret la granița Belarus-Polonia: 180 de imigranți trec pe neașteptate granița în Polonia
Peste 180 de imigranți au trecut în Polonia printr-un tunel ascuns într-o pădure de la granița cu Belarus, au declarat oficialii polonezi de fronti...
Întâlnirile confidențiale dintre FBI și negociatorul Ucrainei cresc tensiunile diplomatice în Occident
Directorul FBI, Kash Patel, și adjunctul său, Dan Bongino, au avut întâlniri secrete cu principalul negociator de pace al Kievului, Rustem Umerov. ...
Pe 13 decembrie, Republica Moldova se va confrunta cu o schimbare semnificativă a vremii. Comparativ cu ziua anterioară, temperaturile vor scădea, ...
Nou centru multifuncțional sprijină persoanele vulnerabile din Copceac cu servicii esențiale
În satul Copceac a fost inaugurat un nou Centru multifuncțional de servicii sociale, destinat persoanelor din grupuri vulnerabile, inclusiv vârstni...
Kremlinul condiționează armistițiul de retragerea trupelor ucrainene din Donbas și pregătește desfășurarea Gărzii Naționale Ruse în regiune
Consilierul pentru politică externă al Kremlinului, Iuri Uşakov, a menționat recent că Moscova nu a examinat încă noile propuneri de pace revizuite...
Judecătorii și procurorii din România denunță abuzurile din justiție, iar ritmul anchetelor anticorupție scade după ridicarea MCV-ului
Peste 500 de judecători și procurori din România au denunțat ceea ce numesc abuzuri sistemice în cadrul sistemului judiciar al țării, percepută ca ...
Peste jumătate dintre elevii testați în Moldova și-au demonstrat abilitățile digitale avansate la prima evaluare națională
3.021 de elevi din clasele a IX-a și a XII-a au participat recent la prima testare națională a competențelor digitale în Republica Moldova. Dintre ...
13 ani de transformare agricolă în Moldova: Proiectul MAC-P redefinește siguranța alimentară și crește exporturile
12 decembrie 2025, Chișinău - Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, în colaborare cu Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monit...
Republica Moldova și România își unesc forțele pentru a combate criminalitatea organizată transfrontalieră
Astăzi, la Procuratura Generală a Republicii Moldova, a avut loc ceremonia oficială de semnare a Acordului de Cooperare între Procuratura pentru Co...
