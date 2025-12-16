Elevii de la Colegiul Tehnic Agricol din Svetlîi beneficiază de noi instruiri practice datorită unei stațiuni moderne de procesare a producției horticole.
Ziarul National, 16 decembrie 2025 13:45
16 decembrie 2025, Chișinău - Aproximativ 500 de elevi ai Colegiului Tehnic Agricol din Svetlîi vor avea parte de instruiri practice modernizate. O...
Acum 30 minute
13:45
13:45
Nicuşor Dan, pesimist cu privire la pacea dorită de Rusia și apel la sprijin european pentru Ucraina în negocieri # Ziarul National
Președintele Nicuşor Dan a declarat marţi, la Helsinki, că este destul de pesimist în legătură cu dorinţa Federaţiei Ruse de a încheia un acord de ...
Acum 2 ore
12:45
Bărbat condamnat la 19 ani de închisoare pentru abuz asupra familiei și fiicei sale minore # Ziarul National
Procuratura anunță că a fost emisă o sentință de condamnare pentru un bărbat de 41 de ani, pentru comiterea infracțiunilor de violență în familie, ...
Acum 4 ore
10:45
Turcia doboară o dronă necontrolată deasupra Mării Negre în contextul tensiunilor crescute din regiune # Ziarul National
Turcia a doborât o dronă care se apropia necontrolată de spațiul său aerian dinspre Marea Neagră, a anunțat Ministerul Apărării de la Ankara. Incid...
10:45
Tânără de 19 ani condamnată la 4 ani de închisoare pentru escrocherii cu accident fals la Chișinău # Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău a anunțat recent sentința de condamnare în cazul unei tinere de 19 ani. Aceasta a fost acuzată de comiterea infra...
Acum 6 ore
09:15
08:15
Zelenski refuză recunoașterea Donbasului ca parte a Rusiei și exclude un referendum pentru soluționarea problemei teritoriale # Ziarul National
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că, deocamdată, nu se discută despre organizarea unui referendum referitor la rezolvarea prob...
Acum 12 ore
01:15
Liderii europeni propun crearea unei Forțe Multinaționale pentru susținerea Ucrainei și încetarea focului în conflictul cu Rusia # Ziarul National
Lideri din Europa și din Uniunea Europeană (UE) au propus, luni, să conducă o ”Forță Multinațională” în Ucraina și să susțină armata ucraineană în ...
01:15
Trump anunță progrese semnificative în negocierile pentru pacea în Ucraina după întâlnirile cu liderii mondiali # Ziarul National
Președintele american Donald Trump a afirmat luni că un acord privind Ucraina nu a fost „niciodată” atât de aproape. Acest lucru vine după discuții...
Acum 24 ore
21:15
Țara în tranziție: Vremea senină și răcoroasă în Republica Moldova pentru 16 decembrie 2025 # Ziarul National
Schimbări notabile se anunță pentru ziua de 16 decembrie 2025 în Republica Moldova, unde vremea senină va lua locul cerului noros și acoperit. Temp...
20:00
Maia Sandu deschide Conferința la Haga pentru instituirea Comisiei de Reclamații privind Ucraina # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, ia parte la Conferința diplomatică dedicată adoptării Convenției pentru instituirea Comisiei Internațion...
18:00
Cooperare esențială între Procuratura Generală și RCTV „Memoria” pentru protecția victimelor torturii în Moldova # Ziarul National
La data de 12 decembrie 2025, Procuratura Generală a Republicii Moldova împreună cu Centrul de Reabilitare a Victimelor Torturii „Memoria” au semna...
18:00
Economia Republicii Moldova își continuă procesul de redresare după crizele anterioare, înregistrând rezultate pozitive în trimestrul III al acestu...
18:00
Profesorii din Moldova își pot certifica gratuit competențele digitale: înscrieri deschise pentru programul DigiProf # Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării a anunțat că s-a deschis perioada de înscriere pentru prima rundă de testare online, parte din procesul național...
18:00
ULTIMA ORĂ // Guvernul R. Moldova va deveni PROPRIETAR al infrastructurii petroliere aeroportuare. Autoritățile REFUZĂ să aprobe activității investiționale a SRL „Lukoil-Moldova” pe teritoriul R. Moldova # Ziarul National
Statul R. Moldova urmează ca în 20 de zile să devină prorprietar al infrastructurii petroliere aeroportuare, după ce autoritățile au refuzat ...
18:00
Peste 2.500 de cereri pentru subvenții post investiții depuse la Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură din Chișinău # Ziarul National
15 decembrie 2025, Chișinău - Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură anunță rezultatele apelului III de depunere a cererilor pentru plă...
17:00
Maia Sandu la Atena: pași importanți pentru aderarea la UE și consolidarea securității energetice a Moldovei # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a desfășurat luni, 15 decembrie, o vizită de lucru în Republica Elenă, unde s-a întâlnit cu Președintele...
17:00
Modernizare energetică pentru 14 spitale din Republica Moldova: economii și condiții îmbunătățite pentru pacienți și personal # Ziarul National
14 clădiri ale instituțiilor medicale, inclusiv spitale raionale din Drochia, Bălți, Florești, Orhei, Fălești, Ungheni, Hâncești, Căușeni și Cahul,...
15:00
Rusia consideră Deutsche Welle o „organizație indezirabilă”, dar postul german nu se lasă intimidat și continuă să informeze liber și independent. # Ziarul National
Procuratura Generală a Rusiei a decis să clasifice postul internațional de televiziune al Germaniei, Deutsche Welle (DW), drept „organizație indezi...
14:45
ULTIMA ORĂ, VIDEO // Începutul sfârșitului pentru cariera lui Igor Dodon? Plahotniuc va depune depoziții și va DEZVĂLUI ce era în „kuliokul” transmis în 2019 fostului președinte al R. Moldova # Ziarul National
Oligarhul Vlad Plahotniuc acceptă să depună depoziții în așa-zisul dosar „kuliok”, în care fostul președinte Igor Dodon are statut de învinui...
14:45
Negocierile tensionate continuă: Ucraina sub presiune să cedeze Donbasul, dar Zelenski caută sprijin internațional împotriva cererilor americane și rusești # Ziarul National
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi reprezentanţi americani discută luni la Berlin, pentru a doua zi consecutiv, cu scopul de a convinge W...
14:45
Campania „Crăciunul ne unește” revine, promovând incluziunea socială și solidaritatea prin activități caritabile în 10 școli din Moldova # Ziarul National
Mai sunt doar 5 zile până la debutul celei de-a doua ediții a campaniei naționale „Crăciunul ne unește. Fii mai bun în ajun de Crăciun!”. Pentru al...
Ieri
12:45
Condamnări severe pentru o rețea de trafic de droguri din Moldova, implicând mită de 85 000 lei pentru polițiști # Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău împreună cu Procuratura Căușeni, Oficiul Anenii Noi, au anunțat recent pronunțarea a patru sentințe de condamnare...
11:45
Ministrul Dan Perciun propune soluții pentru integrarea copiilor reveniți din diaspora în școlile moldovenești # Ziarul National
Un grup de părinți care s-a întors recent din diaspora a avut o întâlnire cu ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, pentru a discuta despr...
11:45
Dosarul escrocheriei cu mașini de lux: încă un inculpat trimis în judecată pentru prejudiciu de 6 milioane lei în Chișinău. # Ziarul National
Procurorii de la oficiul Rîșcani din Chișinău au trimis în judecată al doilea învinuit din dosarul escrocheriei cu mașini de lux și tehnică agricol...
10:30
Avertismentul MI6: Rusia, principala amenințare revizionistă și expansionistă pentru Marea Britanie # Ziarul National
Blaise Metreweli, care ocupă funcția de șefa serviciului de spionaj extern al Marii Britanii, denumit și MI6, va avertiza asupra faptului că Rusia ...
09:30
ULTIMA ORĂ // Putin vrea să-i trimită la RĂZBOI pe moldovenii care solicită permis de ședere sau cetățeania rusească. „Condițile speciale” oferite de ruși ar putea fi o mare capcană # Ziarul National
Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău avertizează cetățenii Republicii Moldova aflați în Federația Rusă asupra unor schimbări importante...
08:45
08:45
15 decembrie 2025, Chișinău - În seara de vineri, Palatul Republicii a fost gazda celei de-a XXIV-a ediții a Vernisajului Vinului. Această ediție d...
01:45
Zelenski dispus să renunțe la aderarea Ucrainei la NATO în schimbul garanțiilor de securitate occidentale după discuțiile maraton de la Berlin cu emisarii SUA # Ziarul National
Președintele Volodimir Zelenski a declarat că este dispus să renunțe la ambițiile Ucrainei de a adera la NATO, după discuțiile întinse pe parcursul...
00:45
Disidentul belarus Ales Bialiațki, recent eliberat din închisoare în urma unui acord între Minsk și Washington, și-a exprimat recunoștința față de ...
14 decembrie 2025
19:45
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului acuză pe Zelenski că a renunțat la promisiunile de pace pentru a promova conflictul armat # Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a ajuns la putere cu promisiuni ce vizau pacea. Însă, potrivit purtătorului de cuvânt al Kremlinului, Dmi...
19:45
În perioada următoare, vremea în Republica Moldova va fi predominant norosă, cu temperaturi variind între minime ușor negative noaptea și maxime ap...
18:45
Maia Sandu urează poporului evreu din Moldova un Hanukkah plin de lumină și speranță # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis urări de bine comunității evreiești din țară, care de astăzi începe să sărbătorească Hanukkah...
15:45
Hamas solicită menținerea arsenalului în Gaza și avertizează asupra instabilității armistițiului după eliminarea unui lider de către Israel # Ziarul National
Hamas revendică „dreptul legitim” de a-și menține armamentul, iar orice propunere pentru continuarea încetării focului în Fâșia Gaza trebuie să res...
14:45
Reacție dură a Kremlinului la declarațiile secretarului general al NATO: Critici vehemente la adresa lui Mark Rutte # Ziarul National
Kremlinul a reacționat duminică la remarca secretarului general al NATO, Mark Rutte, care a îndemnat la pregătire pentru un război cu Rusia, califi...
14:45
Maia Sandu în vizită oficială în Grecia pentru întărirea relațiilor bilaterale și discuții despre parcursul european al Republicii Moldova # Ziarul National
Luni, 15 decembrie, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va avea o vizită de lucru în Republica Elenă. În cadrul acestei vizite, șefa statulu...
Mai mult de 2 zile în urmă
08:45
07:45
Autoritățile din Germania au dejucat un atentat terorist plănuit pentru un târg de Crăciun din Bavaria # Ziarul National
Autoritățile germane au anunțat sâmbătă arestarea a cinci bărbați suspectați de pregătirea unui atentat cu mașină-bombă de inspirație islamistă, ca...
06:45
Zelenski se întâlnește la Berlin cu lideri ai SUA și UE pentru a discuta despre viitorul păcii în Ucraina # Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat sâmbătă că se va întâlni cu reprezentanții Statelor Unite și Uniunii Europene la Berlin. Scop...
02:15
Trenul care legă legătura între orașul Przemyśl din Polonia și capitala Ucrainei, Kiev, a fost evacuat sâmbătă pe teritoriul Poloniei, din cauza un...
13 decembrie 2025
21:00
Rusia atacă o navă turcească cu dronă în largul mării, acuză Ucraina; niciun rănit, nava își continuă drumul spre Egipt # Ziarul National
Marina ucraineană a acuzat sâmbătă Rusia de un atac deliberat cu dronă asupra unei nave civile turce, incident petrecut la o zi după ce Moscova a l...
21:00
Din 13 decembrie 2025: Scăderi semnificative de temperatură și cer noros în întreaga țară # Ziarul National
Republica Moldova se pregătește pentru o scădere generalizată a temperaturilor pe parcursul nopții și al zilei următoare. Diferențele de temperatur...
20:00
Alertă cu bombă la frontiera Moldovei: Trenul București-Kiev vizat, măsuri de securitate activate în Otaci # Ziarul National
O alertă cu bombă a fost declanșată sâmbătă la frontiera nordică a Republicii Moldova, după ce autoritățile au fost informate despre o posibilă min...
20:00
Ales Bialiaţki, laureat al Premiului Nobel pentru Pace, eliberat din închisoare în urma negocierilor internaționale cu regimul Lukaşenko # Ziarul National
Militantul pentru drepturile omului, Ales Bialiaţki, şi-a dedicat zeci de ani vieţii deţinuţilor politici din Belarus. Eforturile sale i-au adus Pr...
17:00
Germania sprijină Polonia cu soldați pentru fortificarea frontierei estice în fața amenințării rusești # Ziarul National
Germania a anunțat planurile de a trimite un grup de soldați în Polonia pentru a participa la un proiect de întărire a frontierei estice a acestei ...
17:00
Statele Unite ridică sancțiunile asupra potasei din Belarus după eliberarea a 123 de deținuți politici, inclusiv laureatul Nobel Ales Bialiațki # Ziarul National
Un emisar al fostului președinte american Donald Trump, aflat într-o vizită în Belarus, a anunțat sâmbătă că Statele Unite vor ridica sancțiunile i...
17:00
SUA ridică sancțiunile pentru potasa din Belarus, Minsk eliberează zeci de deținuți politici după negocieri cu Donald Trump # Ziarul National
Statele Unite ridică sancțiunile asupra potasei (îngrășăminte bazate pe săruri de potasiu) din Belarus, a anunțat trimisul președintelui Donald Tru...
17:00
Erdogan și Putin discută despre pacea între Ucraina și Rusia și își doresc implicarea SUA în soluționarea conflictului # Ziarul National
Președintele turc Tayyip Erdogan, recent întors din Turkmenistan după o întrevedere cu Vladimir Putin, a exprimat dorința de a discuta cu președint...
15:00
Viitorul prim-ministru ceh, Andrej Babis, respinge sprijinul financiar pentru Ucraina și cere alternative Comisiei Europene # Ziarul National
Republica Cehă nu va accepta să ofere nicio garanție pentru finanțarea Ucrainei, a declarat sâmbătă viitorul prim-ministru ceh Andrej Babis. Acesta...
