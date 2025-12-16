Alegeri locale noi într-un sat și o comună din Moldova, după ce primarii și-au dat demisia: Ce dată a stabilit CEC

13:10

Replici la consultările publice asupra proiectului legii bugetului de stat pentru anul 2026, desfîșurate de Comisia pentru economie, buget și finanțe a Parlamentului, astăzi. După ce sindicaliștii și-au exprimat, din nou, nemulțumirea că nu s-a făcut ajustarea valorii de referință de 2500 de lei la rata inflației, ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a venit cu un contraargument: „Dacă vom avea un an cu deflație, nu va veni nimeni să ceară micșorări de salarii. Cred că și profesorii înțeleg că nu ar fi corect să împrumutăm practic de la copiii pe care îi educăm acești bani ca să dăm salariile”.